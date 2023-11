Prasówka 26.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Horoskop dzienny na niedzielę 26 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

W sobotę po południu na drodze w Niestkowie w gminie Ustka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Najprawdopodobniej nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, bo policja zakwalifikowała to zdarzenie drogowe jako kolizję.

W grudniu koniecznie przyjedźcie do Bytowa. Do 4 grudnia na odwiedzających bytowski rynek czeka masa atrakcji. W mieście kolejny raz odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej już przygotowują stroiki i pierniczki.

Leszek Kułakowski, kompozytor nazywany przez krytyków wizjonerem jazzu, zaprasza na światowe prawykonanie swojego najnowszego dzieła - suity „Dialogues for an Improvising Piano and String Orchestra”.

Kiermasz w Dziennym Domu Seniora w Bytowie to był prawdziwy hit. Ozdoby świąteczne przygotowane przez uczestników rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki.