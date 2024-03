Prasówka 27.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 26.03.2024”?

Prasówka 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 26.03.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 26.03.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 26.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 26.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 26.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 26.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 26.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 26.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 26.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.03.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 26.03.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 26.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmieniło się nasze miasto (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Oto domy, które zlicytuje komornik. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe. Można je kupić za bezcen (zdjęcia) 26.03.2024 Kolejne domy trafiły na licytacje komornicze. Ich właściciele popadli w tarapaty finansowe a nieruchomości przejął komornik. Domy te zakupić można w bardzo atrakcyjnych cenach na stronach związanych z licytacjami komorniczymi. Często powodem są kłopoty finansowe ich właścicieli, brak możliwości spłaty zadłużenia czego efektem jest interwencja komornicza i sprzedaż nieruchomości. Jakie domy zostaną zlicytowane w marcu 2024 roku? Zobacz licytacje komornicze domów. 📢 Działki ogrodnicze na sprzedaż w Słupsku i okolicy. Szukasz działki na ROD? Zobacz najciekawsze oferty na OLX (zdjęcia) 26.03.2024 Wielkimi krokami nadchodzi wiosna. Jest to czas, kiedy co raz większa ilość osób szuka ogródków działkowych na sprzedaż a ruch w branży ogrodniczej zaczyna się wzmagać. Działki ogrodnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników odpoczynku na świeżym powietrzu, grillowania czy uprawiania własnych warzyw i owoców. Jak wygląda zatem rynek ogródków działkowych w Słupsku i okolicy? Zobaczcie ile kosztuje kupno ogródka działkowego.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje 26.03.2024 Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 26.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 26.03.2024 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Abonament RTV. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV. Zmiany w abonamencie RTV 26.03.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 26.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 26.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Jastrowi frisztëk w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku [ZDJĘCIA] Jastrowô wòda, prażnica na szpiekù, biôłô wùrzta, farwòwóné jaja i dëgòwanié to tylko kilka specjałów, jakie przygotowała dla gości Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku. Dziś (wtorek) odbyło się tam kaszubskie śniadanie wielkanocne.

📢 Przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego z wizytą w Markosie W firmie Markos w Głobinie gościli przedstawiciele Parlamentu Hanzeatyckiego z Hamburga. Chcieli się zapoznać z realizacją projektu studiów dualnych w tym przedsiębiorstwie. 📢 Prezentacja pociągu z 1,1-mld kontraktu samorządu wojewódzkiego na 31 jednostek elektrycznych. Dwie z nich właśnie trafiły na Pomorze Dwa pierwsze nowoczesne pociągi zakupione dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich dla regionów ruszają w trasę. Wśród pasażerów pierwszego kursu do Pruszcza Gd. były m. in. dzieci z gdańskiego przedszkola nr 2, osoby z niepełnosprawnością na wózkach i rowerzyści. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Uroczyste wręczenie antologii poezji „Wiatr w strunach” W Światowy Dzień Poezji, pałac w Damnicy przemienił się w magiczne królestwo. W Centrum Kultury Powiatu Słupskiego odbyła się długo wyczekiwana uroczysta promocja antologii poezji "Wiatr w strunach". 📢 Postacie z Wiedźmina Netflix najbardziej odbiegające od kanonu – Nowy Regis to kolejny problem... Serial Wiedźmin od początku wzbudzał emocje, a część negatywnych pojawiła się wraz z ogłoszeniem obsady. Netflix postanowił bowiem zmienić wiele postaci i to głównie pod kątem wyglądu, choć nie tylko. Które z nich różnią się najbardziej od tego, jak zostały zaprezentowane w książkach i kto otrzymał największą „przemianę”? Sprawdź.

📢 Niewybuch na plaży w Ustce. W drodze jest oddział saperów (zdjęcia) Dziś przed południem na plaży w Ustce znaleziono podejrzany przedmiot. Po bliższych oględzinach okazało się, że może to być niewybuch.

📢 Z ucha judasza zrobili pyszną zupę. Wyniki konkursu na najpiękniejszy stół wielkanocny Za nami V Powiatowe Prezentacje Stołów Wielkanocnych w Czarnej Dąbrówce. Było gwarnie, kolorowo, smacznie i wesoło. Przepiękne stoły obfitowały w pyszne i pięknie przygotowane potrawy, własnoręcznie wykonane dekoracje.

📢 Ogromne podwyżki opłat i prowizji dla klientów jednego z największych banków. „Klienci niezadowoleni. Gotówka nie będzie się opłacać" Wprowadzenie wyższych opłat za wypłaty gotówki w mBanku spotyka się z niezadowoleniem klientów. Zmiany, które obejmują podniesienie opłat za wypłaty z obcych bankomatów i Euronetu, wprowadzenie prowizji za wypłatę poniżej 300 zł z bankomatu własnej sieci czy też opłaty za wypłaty w kasie sklepu i korzystanie z Blika, zaczynają obowiązywać od 3 kwietnia. 📢 Gmina Kępice czeka na autobus i zamiatarkę. Umowy podpisane Gmina Kępice podpisała umowę na dostawę nowego autobusu przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych. Gmina zakupiła także zamiatarkę uliczną.

📢 Bardzo konkretny brak konkretów. Viva el Populismo! [KOMENTARZ] Pisanie na poważnie o „konkretach” na sto dni rządu premiera Tuska jest przyznaniem się do porażki. Bo już tylko próba analizy tego pakietu populistycznych obietnic naraża autora na śmieszność. Jest w najlepszym razie wyrazem naiwności lub irracjonalnej wiary, że twarde deklaracje sprzed 15 października mogą się zmaterializować w nieco ponad trzy miesiące. 📢 Słupscy Kresowiacy spotkali się przy wielkanocnym stole Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku uroczyście świętowali Wielkanoc. Na okolicznościowym spotkaniu świątecznym stawiło się prawie sto osób. 📢 Trójmiasto na filmie. Te obrazy kręcono w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Trójmiasto w filmach i serialach było dobrym planem filmowym Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia i Sopot wielokrotnie służyły jako plany filmowe. Na Wybrzeżu kręcono m.in. zdjęcia do seriali "Motyw", "Prawo Agaty" i "Diagnoza", a także takich filmów jak "Solid Gold", "Czarny czwartek", "Układ zamknięty", a nawet....bollywoodzkiej produkcji "Mersal".

📢 Oto "polski Hogwart" - Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Opuszczone budynki na Pomorzu: Zamek w Łapalicach, stary szpital, kościół Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 W gminie Główczyce szykują się do modernizacji dróg W gminie Główczyce rozstrzygnięto przetargi na przebudowę dróg w kilku miejscowościach. Wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy zobowiązani są je zrealizować w ciągu 170 dni od podpisania umowy. 📢 Terminal instalacyjny zgodnie z planem. Na razie morze gruzu na budowie portu w Świnoujściu [ZDJĘCIA, WIDEO] Byliśmy na budowie terminalu instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu. Trwa najmniej widowiskowy, ale ważny etap całej inwestycji. 📢 Warsztaty wokalne z Natalią Niemen w Damnicy Natalia Niemen, jeden z najbardziej oryginalnych głosów polskiej sceny muzycznej na zaproszenie Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, poprowadziła w XIX-wiecznym pałacu w Damnicy warsztaty wokalne z siedemnastoma obiecującymi wokalistkami/wokalistami z regionu słupskiego.

📢 Robert Biedroń: Koalicja rządząca będzie wspierać rozwój małych i średnich miast Europoseł Robert Biedroń przyjechał do Słupska. Podczas zwołanej pod ratuszem konferencji prasowej zapowiedział, że rząd przy pomocy środków europejskich będzie wspierał miasta średniej wielkości, takie jak Słupsk.

📢 Mieszkańcy Damnicy mają dość drogich zakupów. Chcą w swojej miejscowości supermarketu „Nie mamy dużego sklepu, w którym moglibyśmy zrobić tanie zakupy. Za niektóre produkty musimy płacić trzy razy więcej” – mówią nam mieszkańcy Damnicy. Tańsze zakupy chcieliby robić w supermarkecie. Gmina potwierdza, że w miejscowości budowany jest market sieci Dino. 📢 Za niemal 43 miliony złotych Budimex wybuduje łącznik między S6 a ulicą Gdańską w Lęborku W Urzędzie Miejskim w Lęborku została podpisana umowa z firmą Budimex SA, która wybuduje bezpośrednie połączenie drogowe pomiędzy węzłem drogowym S6 Lębork - Wschód a ulicą Gdańską w Lęborku. Budowa drogi będzie kosztować ok. 43 milionów złotych, z czego 34,3 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład. Resztą kosztów podzielą się Lębork i województwo pomorskie.

📢 Taekwondziści ze Słupska wzięli udział w zawodach w Dobrej. Przywieźli worek pełen medali (zdjęcia) W sobotę 23 marca 2024 w miejscowości Dobra k koło Szczecina odbyły się towarzyskie zawody pn. Mistrzostwa Ziem Zachodnich w Taekwon-do ITF, których organizatorem był szczeciński Klub Sportowy "Tornado". 📢 Sprzedał dzieciakom energetyki i produkty z nikotyną. Sprzedawca dostanie karę Funkcjonariusze patrolujący bytowskie ulice podczas pierwszego „dnia wiosny” zauważyli, że w jednym z kiosków nieletnia młodzież kupuje produkty z nikotyną oraz napoje energetyzujące. Policjanci natychmiast zareagowali i wylegitymowali dwóch 16-latków.

📢 Prognoza pogody. Ostrzeżenie meteorologiczne przed przymrozkami Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku wydało ostrzeżenie dotyczące możliwości wystąpienia oblodzenia. Zjawisko może wystąpić dzisiejszej nocy. 📢 Czy Polska mogła zestrzelić rosyjską rakietę? Dowódca operacyjny generał Maciej Klisz wyjaśnia To dowódca operacyjny podejmie decyzję o zestrzeleniu statku powietrznego, bezzałogowego czy rakiety. Jesteśmy na to gotowi. Nie jest największym problemem technicznym możliwość zniszczenia takiego obiektu – wskazał w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Maciej Klisz.

📢 Mistrzostwa Wybrzeża w boksie. Pięściarze z 18 klubów na ringu w Człuchowie W Człuchowie odbyły się mistrzostwa Wybrzeża w boksie, w których udział wzięli pięściarze z 18 klubów województwa pomorskiego.

📢 Hospicjum Domowe w Bytowie ma 10 lat. Cenny prezent od rodziny Gierszewskich Od dziesięciu lat opiekują się chorymi na nowotwory w ich domach. Hospicjum w Bytowie świętowało jubileusz. Wręczono odznaczenia wszystkim tym, którzy wspierają działalność. Była też niespodzianka. Firma Drutex przekazała samochód, tak niezbędny w szybkim udzielaniu pomocy. 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo 25.03.2024 Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 25.03.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 25.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 25.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Nie będzie zmian w pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu Andersa z Dmowskiego. W planach jest sygnalizacja świetlna Kierowcy poruszający się ulicą Andersa zachowają pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ulicą Dmowskiego. Miasto nie planuje w tym miejscu zmiany organizacji ruchu, czego domaga się część mieszkańców. Pojawić się za to może sygnalizacja świetlna.

📢 Niedziela Palmowa w Swołowie. Procesja i jarmark z regionalnymi specjałami [ZDJĘCIA] W Swołowie w gminie Słupsk świętowano Niedzielę Palmową. W tej miejscowości to nie tylko święto religijne, ale również regionalna impreza w wieloma atrakcjami. 📢 Marsz ekumeniczny w Słupsku. „Zrozumieć – Przebaczyć” [ZDJĘCIA] Ponad 120 osób uczestniczyło w Słupsku w sobotni wieczór w „Ekumenicznym Marszu – Ku Pojednaniu”. Uczestnicy szli na Górkę Narciarza w Lasku Południowym dźwigając plecak o obciążeniu 7 kg, symbolizujący siedem grzechów głównych. 📢 Jak kiedyś wyglądały wyborcze imprezy. Politycy siłowali się na rękę i nie tylko... Mieszkańcy podmiasteckiego Słosinka lubili się bawić i pożytecznie spędzać wolny czas. Tak jest w tej drugiej co do wielkości (po Dretyniu) wsi w gminie do dzisiaj. Na boisku szkolnym organizowano festyn za festynem. Wspominamy dwie imprezy z 1992 i 1993 r.: festyn z Głosem Pomorza oraz festyn wyborczy z udziałem m.in. Władysława Szkopa ze Słupska, Henryka Szarbiewskiego z Miastka.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem [ZDJĘCIA] Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 21 pomiędzy Dretyniem a Miastkiem. Droga jest zablokowana. Policja prosi o zachowanie ostrożności. 📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na weekendowe wycieczki i urlopy Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na weekend, majówkę czy urlop. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

📢 Tylko u nas. Od „Ledy” się zaczęło. Dzieje Stoczni Ustka (część V. ZDJĘCIA) Było to wejście na kurs względnie pewny, chociaż przerywany spowolnieniami i postojami wskutek różnych trudności. Tak charakteryzują się kolejne opisywane przez nas dzieje usteckiej stoczni. Obejmują tym razem półmetek dekady lat 80. minionego wieku, gdy trawler i krewetkowiec „Leda” zapoczątkował budowę serii statków rybackich dla radzieckiego armatora. 📢 IV liga. Gryf Słupsk - Jaguar Gdańsk 3:0. Słupszczanie liderem rozgrywek! [ZDJĘCIA] W meczu na szczycie pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pewnie pokonał Jaguara Gdańsk 3:0 i awansował na pozycję lidera tabeli. To kolejny ważny krok w drodze do awansu! 📢 Bazarek Natury w Krępie. Pierwszy jarmark w tym roku [zdjęcia] W sobotę w Krępie Słupskiej zorganizowano pierwszy w tym roku Bazarek Natury. Jak zwykle handlowcy proponowali swojskie wyroby kulinarne, zdrową żywność, przetwory, wypieki, a także świąteczne ozdoby.

📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Tak internauci komentują czwartkowe zwycięstwo Oto memy po meczu Polska - Estonia. Nasza drużyna wygrała ten mecz 5:1 (pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0). To ciągle daje nam szanse na zagranie w Mistrzostwach Europy, bo Polacy awansowali do baraży o Euro 2024. Tak internetowi kibice w żartobliwy sposób komentują wygraną reprezentacji Polski w piłkę nożną. 📢 Ruszył Słupski Jarmark Wielkanocny! Mieszkańcy mają w czym wybierać 22 marca na ulicy Nowobramskiej zrobiło się kolorowo niczym na palmie wielkanocnej, a domki wystawiennicze wypełniły się swojskim chlebem, zakwasami, wędlinami, ciastami i rękodziełem. Rozpoczął się Słupski Jarmark Wielkanocny. 📢 "Łapy precz od naszej lecznicy". Protest w obronie szpitala w Miastku Mieszkańcy Miastka stracili cierpliwość. Zorganizowali protest w obronie szpitala. Dziś (piątek) zgromadzili się przed ratuszem z transparentami i weszli na posiedzenie rady miejskiej. Było gorąco.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Dworzec w Słupsku. Kloc, szkaradztwo, ale na zmiany jest za późno. Pozostaje pokochać Nie brakuje emocji wokół planowanej budowy nowego dworca PKP w Słupsku. Choć o gustach się nie dyskutuje, tu ludowymi przysłowiami nikt się nie przejmuje. Nowy dworzec klocem ochrzczony ma grupę przeciwników, która uważa, że projekt został spartaczony. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 GIFY Wielkanocne z życzeniami gotowe do pobrania i wysłania za darmo na Messengera Whatsup, SMS i Facebooka 09.04.23 Życzenia Wielkanocne z GIF to obecnie najczęściej wybierana forma życzeń, które wysyłamy sobie na święta. Mają one różny charakter - są wesołe i radosne a także pełne zadumy i myślenia nad tradycją świąt Wielkiejnocy i zmartwychwstaniem Chrystusa. Zobaczcie najpiękniejsze GIFy z życzeniami, które możecie pobrać za darmo i wysłać rodzinie i znajomym na Wielkanoc 2023.

📢 Życzenia wielkanocne GIFy. Zobacz najfajniejsze wielkanocne gify z życzeniami, gotowe do pobrania i wysłania za darmo 09.04.23 Życzenia wielkanocne to jedna z najstarszych tradycji katolickich. Chętnie wysyłamy je znajomym i rodzinie przez telefon czy drogą elektroniczną przez Messengera lub na Facebooku. Zobaczcie najfajniejsze wielkanocne GIFy gotowe do pobrania za darmo i wysłania znajomym przez Internet lub SMSem. Wybierz śmieszne, zabawne lub religijne życzenia na ruchomych obrakzach GIF i wyślij za darmo. 📢 Kartki wielkanocne z życzeniami. Zobacz najpiękniejsze kartki na Wielkanoc 2023 gotowe do wysłania na Facebooka, Messengera i SMS 09.04.23 Oto najpiękniejsze kartki wielkanocne z życzeniami i wierszykami. Kartki są gotowe do pobrania i wysłania z okazji Świąt Wielkanocnych 2023. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to warto sprawdzić i złożyć rodzinie, przyjaciołom i najbliższym życzenia za pomocą kartek wielkanocnych. Można je pobrać na swój telefon lub komputer i potem wysłać przez Facebooka, Messengera, SMS lub na WhatsApp. Zobacz najpiękniejsze kartki wielkanocne. Zobacz galerię, pobierz i wyślij.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Liceum w Miastku w latach 2000-2008. Studniówki, połowinki, matury, inne wydarzenia (ZDJĘCIA) Prezentujemy kolejną porcję archiwalnych zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 2000-2008. To: studniówki, matury, połowinki, zajęcia szkolne, pokazy mody, różne imprezy, wydarzenia, wycieczki. I wiele innych. Zapraszamy do ich obejrzenia. No i do wspomnień. 📢 Zobacz najpiękniejsze imprezowiczki w klubach ze słupska i regionu (zdjęcia) Zobacz najpiękniejsze imprezowiczki w klubach ze słupska i regionu.