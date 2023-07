Prasówka 27.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje Sinéad O'Connor. Legendarna piosenkarka niedawno pochowała syna. Miała 56 lat”?

Nie żyje Sinéad O'Connor. Legendarna piosenkarka niedawno pochowała syna. Miała 56 lat Nie żyje Sinead O'Connor. Piosenkarka zmarła w nocy 25 lipca. 18 miesięcy temu pochowała syna po samobójczej śmierci. Miała 56 lat. Artystka zdobyła światową sławę dzięki przebojowi "Nothing Compares 2 U" z 1990 roku.

Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Nieudane wczasy w Ustce. Tata w izbie wytrzeźwień, dzieci w placówce Wczasowicz z województwa śląskiego trafił do izby wytrzeźwień, a jego dwie córki do placówki opiekuńczej. Taki był skutek powrotu ojca w stanie nietrzeźwości do kampera, którym podróżował z dziećmi.

Prasówka 27.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Już od czwartku Ustka Charlotta Sailing Days. Wyścigi, emocje, przygoda, rozrywka W Ustce odbędzie się piąta edycja regat Ustka Charlotta Sailing Days. Wydarzenie rozpoczyna się 27 lipca i potrwa do 15 sierpnia. Organizatorzy zapraszają na emocjonujące wyścigi żeglarskie.

📢 Niebieskie berety na Placu Zwycięstwa. 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża świętowała z mieszkańcami Słupska [ZDJĘCIA] Obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża rozpoczęły się już wczoraj, ale największe atrakcje dla mieszkańców przygotowano w środę (26 lipca). Były pokazy, gry, zabawy i wojskowy poczęstunek.

📢 Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn Zwłoki kobiety i dziecka znalazł mężczyzna, kiedy wrócił do domu. Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło w Kobylnicy. 📢 800 plus już w 2023? Nagły zwrot w waloryzacji 500 plus! Pieniądze mogą zostać wypłacone pół roku wcześniej Czy 800 plus zostanie wypłacone wcześniej niż planowano? Waloryzacja 500 plus o kolejne 300 zł doczekała się poprawek Senatu. To wyraźny zwrot w sprawie waloryzacji flagowego rządowego świadczenia. Sprawdzamy, jakie ma szanse wejścia w życie?

📢 Gadżety z PRL-u, które były w każdej kuchni. Zobacz, czym się posługiwały gospodynie domowe w latach 80. W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 26.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła postępowanie w kierunku zabójstwa w Kobylnicy. Ofiary to 35-letnia kobieta i jej 8-letni syn. Prawdopodobna jest wersja, że kobieta miała najpierw zabić syna, a potem siebie. Ale na tym etapie nie jest wykluczone zabójstwo obu osób.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje!

📢 Produkty z Rossmanna, Lidla, Biedronki i Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Chipsy z Rossmanna, chipsy z Lidla, ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 25.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. 📢 Ceny masła i oleju wyraźnie spadają. Czy to oznacza większą sprzedaż? Sprawdź, na jakie promocje warto się skusić Produkty tłuszczowe, w tym głównie masło i olej, drożały dotychczas najwyraźniej. Obecnie nadal polujemy na promocyjne ceny oleju, ale wciąż nie kupujemy więcej masła, choć jego cena znacznie spadła. Co dalej z cenami masła i oleju w Polsce?

📢 WTA Warszawa. Iga Świątek w akcji. Gwiazdy i Prezydent Warszawy na trybunach [GALERIA] Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsze spotkanie Polki w stolicy kraju zgromadziło na trybunach komplet publiczności. Na obiekcie przy Myśliwieckiej pojawił się m.in prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapraszamy do zobaczenia naszej galerii ze spotkania Igi Świątek z Uzbeczką Niginą Abduraimową. 📢 Bytowscy policjanci z pracownikami sanepidu kontrolują obozy harcerskie Policjanci z bytowskiej komendy od końca czerwca, kontrolują obozy harcerskie organizowane na terenie powiatu bytowskiego. Kontrole odbywają się wspólnie z m.in. pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytowie. 📢 Budowa drogi S6. Wojewoda podpisał zezwolenie na budowę odcinka Skórowo - Leśnice Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie (tzw. ZRID) na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 między Skórowem i Leśnicami. To kolejny odcinek trasy S6 w województwie pomorskim, który przechodzi z fazy projektowania do realizacji. Dzięki tej inwestycji kierowcy zyskają możliwość szybszego przejazdu wzdłuż wybrzeża w kierunku Trójmiasta i Szczecina, a mieszkańcy szansę rozwoju regionu. Budowa blisko 11 km kosztować będzie blisko 442 mln zł i potrwa do 2025 roku.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 26.07.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? 26.07.2023 Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.07.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.07.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.07.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.07.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 26.07.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Z hukiem rozpoczęły się obchody 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku Marszem z pochodniami prowadzonym przez orkiestrę dętą rozpoczęły się we wtorek wieczorem obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Potem był uroczysty capstrzyk zakończony salwą honorową. W środę, 26 lipca, dalszy ciąg uroczystości i zabawa dla mieszkańców. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 26.07.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 26.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 26.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ekspertka: Skala zainteresowania jest tak duża, że rozpatrywanie wniosków może się przeciągać (WIDEO) Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, po 3 tygodniach działania programu „Pierwsze Mieszkanie”, banki, które podpisały umowę z BGK, przyjęły blisko 11,5 tys. wniosków o udzielenie pożyczki w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. – Jeżeli chodzi o liczbę zawartych umów, to 223 sztuki mogą nie wydawać się dużą liczbą, to biorąc pod uwagę, że banki mają 21 dni na rozpatrzenie wniosku, to zawarcie ponad 200 umów może świadczyć o tym, że skala zainteresowania jest duża – mówi nam Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP. Co dalej z cenami mieszkań? Zobacz nasz materiał wideo.

📢 Docenione, a mało znane… Pomorskie Cuda [ZDJĘCIA] Nie gdańska starówka, nie krzyżacki zamek w Malborku, ani ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym czy strome klify wybrzeża rewalskiego … a skromna Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie i tajemnicze Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się wśród 16 Cudów Polski w 2023 roku. Tak przynajmniej zdecydowali czytelnicy prestiżowego magazynu "National Geographic".

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z minionego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Była piękna, popularna i przebojowa. Zmarła po użądleniu osy. Tragiczna śmierć Ewy Sałackiej „To był ktoś. Ona jest przykładem niewykorzystanej osobowości” – powiedział o niej reżyser Jerzy Gruza. Ewa Sałacka wyróżniała się nie tylko osobowością i temperamentem, ale także nieprzeciętną urodą. Widzowie uwielbiali aktorkę, a jej popularność nie zmalała nawet podczas zawodowej przerwy po urodzeniu dziecka. Niestety, Sałacka zmarła tragicznie 23 lipca 2006 roku, mając zaledwie 49 lat.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Nie jedz tego na śniadanie. Tych pokarmów nie należy jeść rano! Można nabawić się problemów zdrowotnych. Sprawdź! Nie jedz tego na śniadanie. Te produkty są nieodpowiednie do tego, aby spożywać je z samego rana. Każdy wie, bądź przynajmniej słyszał, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest to klucz, aby dostarczyć organizmowi witalności, energii i dobrej koncentracji do nauki czy też pracy. Specjaliści twierdzą, że istnieją produkty, których zdecydowanie nie powinno się spożywać na czczo. Oto lista produktów, których lepiej nie jeść na śniadanie. Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!! 📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Nie będzie Yach Music Festiwalu w Nożynie. Dyrektorka: "problem za krótkiej kołdry" (WIDEO) Wakacje nieodłącznie wiązały się Yach Music Festivalem w Nożynie. Beata Łozowska, szefowa Beata Łozowska, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce poinformowała, że rockowych brzmień w tym roku nie usłyszymy. Powód? Brak pieniędzy.

📢 Takie cudo obok nas. Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie Cudem Polski 2023 Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie (gm. Słupsk) Cudem Polski 2023. Tak zdecydowali czytelnicy magazynu National Geographic, którzy w każdym województwie wybrali jeden taki cud. Wyróżnienie to doskonała promocja nie tylko samego miejsca, ale całego regionu. 📢 Twój horoskop na wakacje 2023 r. To będzie wyjątkowy czas dla 5 znaków zodiaku. Te trzy przeżyją rozczarowanie. Oto, co mówi Samanta Horoskop wakacyjny na 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo lipiec i sierpień 2023 r. okażą się szczęśliwe? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? Oto wakacyjna wróżba dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 W Ustce trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023. Dzisiaj kolejny koncert We wtorek 25 lipca w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce usłyszymy kolejny koncert. Tym razem na skrzypce i organy. Festiwalowe lato cieszy się ogromnym powodzeniem. Na organach Voelknera zagrał już prof. Andrzej Chorosiński i dyrektor artystyczny festiwalu Zbigniew Gach. Swoich sił mogli spróbować też... słuchacze.

📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Bezwstydni turyści nad morzem chodzą w kąpielówkach do sklepu, a nawet do restauracji Pięknie wyrzeźbiona, opalona klatka i kaloryfer? Nie. Częściej czerwone, owłosione ramiona ze śladami koszulki na ramiączkach i zwisający brzuch. Ten drugi obraz to typowy nadmorski golas. Nic nierobiący sobie z ludzi, spacerujący po promenadzie, siadający przy stoliku w kawiarnianym ogródku. Problem znany, ale czy rozwiązywalny? 📢 Muzeum w Słupsku zaprasza na promocję książki ze wspomnieniami pierwszych słupszczan Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na prezentację książki opowiadającej powojenną historię miasta oczami pierwszych słupszczan „Spotkaliśmy się w Słupsku. Opowieści osadników”.

📢 Słupszczanin, który strzelał z balkonu, podejrzany o nielegalne posiadanie broni 42-letni Michał T., który w piątek wieczorem strzelał z balkonu przy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku, jest pod dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju. Prokuratura zarzuciła mu posiadanie bez zezwolenia broni palnej alarmowej i amunicji. 📢 Dni otwarte to nowy sposób na przyciągnięcie pracowników. Markos odwiedziło mnóstwo osób Duże firmy zmagają się z problemem braku pracowników. Dodatkowe benefity jak darmowe obiady, opieka medyczna, sponsorowanie wyjazdów sportowych mają zatrzymać kadrę, ale co zrobić, aby pozyskać nową? Firma Markos z Głobina zorganizowała dni otwarte, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. 📢 Paweł Kędzierski zaprasza do swojego świata. Wystawa słupskiego artysty w ratuszu [WIDEO,ZDJĘCIA] Na pierwszym piętrze słupskiego ratusza do połowy sierpnia podziwiać można wystawę prac słupskiego artysty Pawła Kędzierskiego – rzeźbiarza i malarza kolorysty.

📢 Szachy zawojowały Słupsk. Arcymistrzowska symultana na deptaku w centrum miasta W niedzielne przedpołudnie na ulicy Wojska Polskiego zaroiło się od szachistów. 44 zawodników zmierzyło się podczas szachowej symultany z arcymistrzem Jackiem Gdańskim. To pierwsza w historii miasta taka akcja. Uczestnicy podkreślają świetną organizację i atmosferę. Brawo dla organizatorów!

📢 7. Brygada Obrony Wybrzeża zaprasza na dwa dni wspólnego świętowania. Będzie marsz z pochodniami i festyn Przed nami Święto 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża i dwa dni obchodów, na które żołnierze zapraszają mieszkańców i turystów. Już jutro widowiskowy wieczorny przemarsz z pochodniami i orkiestrą, a pojutrze festyn na pl. Zwycięstwa w Słupsku. 📢 FURA 2023 w Ustce. Artystyczne atrakcje na ulicach miasta Ustka ma za sobą czwarty Festiwal Ulicznych Reakcji Artystycznych. Choć nie tak bogaty jak w ubiegłym roku, to publiczność mogła się świetnie bawić. I ta najmłodsza, i ta dorosła.

📢 Piknik Rodzina 800+ w Kartuzach. Wojewoda pomorski: to olbrzymie wsparcie dla rodzin (WIDEO) W niedzielę, 23 lipca w Parku Solidarności w Kartuzach odbył się piknik rodzinny Rodzina 800+. W programie były: animacje, gry zespołowe dla dzieci, bańki mydlane, gadżety, niespodzianki. Piknik odbył się w ramach akcji promocyjnej rządowego programu "Rodzina 800+", w którym głównym założeniem jest podwyższenie od stycznia 2024 roku świadczenia 500+ do 800+ na każde dziecko. 📢 X Triathlon Przechlewo przeszedł do historii - najlepszy Igor Siódmiak z 7 Pro Siódmiak Team ZDJĘCIA Za nami X edycja Triathlonu Przechlewo - popularnej imprezy sportowej, która co roku przyciąga wielu zawodników oraz kibiców. Jubileuszowa edycja znacznie różniła się od poprzednich, na miejscu panowała jednak ta sama atmosfera sportowej rywalizacji. Na mecie pierwszy zjawił się Igor Siódmiak - już po raz szósty w historii zawodów. Wśród kobiet najlepsza okazała się Martyna Chodor. Gospodarze triumfowali natomiast w konkurencji sztafet.

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Szlakiem słupskich murali. Tym razem idziemy poza centrum miasta (część 2.) Jedne pokazują zabytki miasta, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie, kolejne mają po prostu cieszyć oko. Są też takie wyrażające uczucia do drużyn sportowych. Te z powodu słów niecenzuralnych pominęliśmy. Zapraszam na drugą część naszej wycieczki szlakiem słupskich murali. Tym razem jedziemy poza ścisłe centrum miasta.

📢 Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek. Do Polski wraca fala upałów, a IMGW ostrzega przed burzami i deszczem W niedzielę i poniedziałek na teren Polski wrócą masy ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jak powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMWG, temperatura maksymalna zbliży się do około 30 stopni Celsjusza. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez IMGW, w niedzielę i poniedziałek w Polsce mogą pojawiać się przelotne opady.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Po deszczu czas na handel. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Choć nad ranem w Koszalinie jeszcze padał deszcz, to przed godz. 8 zaczęło się rozpogadzać. Na to czekali sprzedawcy, którzy co niedziela wystawiają swoje towary na terenach podożynkowych. Co można kupić na giełdzie? Sprawdź na naszych zdjęciach. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Festiwal Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku za nami. Widowiskowe pokazy i zmagania sportowców Festiwal Street Workout, który w sobotę, 22 lipca, odbył się w Parku kultury i Wypoczynku to nie tylko siłowe zmagania sportowców, ale także widowiskowe pokazy kalenistyki, warsztaty pracy nad ciałem, konkursy dla dzieci oraz świetna atmosfera.

📢 Szlakiem słupskich murali - bajkowych, zjawiskowych i garażowych (część I) Zdobią ściany budynków i... garaży. Jedne zapierają dech w piersiach, obok innych przechodzimy obojętnie, a niektórych w ogóle nie widzimy, gdyż znajdują się w miejscach nieoczywistych, często ustronnych. W Słupsku jest ponad sto murali i graffiti. Nie sposób je wszystkie pokazać, dlatego zapraszam na subiektywny przegląd "ściennych malowideł".

📢 Maryśka wśród ogórków i pomidorów. Mieszkaniec Kobylnicy zatrzymany Do trzech lat więzienia grozi mieszkańcowi gminy Kobylnica, podejrzanemu o uprawę konopi. Zakazany gatunek tej rośliny rósł w ogródku warzywnym. Niektóre krzaczki były całkiem spore. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Strzelanina na Zygmunta Augusta w Słupsku. Antyterroryści w akcji Chwile mrożące krew w żyłach przeżyli w piątek wieczorem mieszkańcy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku i okolic. Z balkonu jednego z mieszkań strzelał mężczyzna. Został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów. 📢 Prawie setka dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga odbyło się wcielenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci do armii rozpoczęli szkolenie. Przysięga już 12 sierpnia. 📢 Pijany kierowca wyjdzie z aresztu po miesiącu za kaucją. Młodzi motocykliści walczą o życie w szpitalu 35-letni Bartłomiej J., który po pijaku spowodował wypadek na ul. Szczecińskiej w Słupsku po miesiącu opuści areszt, o ile wpłaci 80 tys. zł kaucji. Tak w czwartek, 20 lipca, późnym wieczorem zdecydował Sąd Rejonowy w Słupsku, który nie przychylił się do wniosku prokurator o trzymiesięczny areszt. Ofiarami są 22-latkowie, którzy walczą o życie w szpitalu w Słupsku.

📢 Być policjantem fajna sprawa! Dzieci bawiły się na festynie z okazji Święta Policji Policyjne sygnały dźwiękowe przed komendą policji przy al. 3 Maja to nie pościg za groźnym przestępcą a zabawa z okazji Święta Policji, na którą funkcjonariusze zaprosili najmłodszych mieszkańców Słupska i regionu. Każdy mógł wsiąść do radiowozu, przymierzyć się do quada, czy zobaczyć jak się pobiera odciski palców od podejrzanych. Furorę jednak zrobili Harry i Fuks, policyjne owczarki belgijskie.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Tak wyglądają postępy prac przy budowie drogi S6 Słupsk - Sławno. Zobacz zdjęcia lotnicze z budowy (zdjęcia) 15.07.23 Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku między Słupskiem a Sławnem. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze z postępów prac jakie można dostrzec na placu budowy drogi. Trwają prace ziemne, powstają pierwsze wykopy. Prace sukcesywnie startują na kolejnych sekcjach odcinka o długości blisko 23 km. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Finał Miss Województwa Pomorskiego 2022. Kandydatki ze Słupska i regionu [ZDJĘCIA] Już w sobotę (1 października) odbędzie się gala finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Pomorskiego 2022. Wśród kandydatek są mieszkanki Słupska i powiatu słupskiego. 📢 Powiatowo-gminne dożynki w Tuchomiu. Przemarsz z traktorami i orkiestrą na czele (ZDJĘCIA) W Tuchomiu odbyło się powiatowo-gminne święto plonów. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała dożynkom.

📢 Przysięga, odznaczenia i festyn. Święto „niebieskich beretów” na Placu Zwycięstwa Dziś (30 lipca), na Placu Zwycięstwa, 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża celebrowała swoje święto. Festyn „Wśród niebieskich beretów” poprzedzony został uroczystym apelem i przysięgą żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 📢 Jubileusze i śluby w słupskim USC w lipcu. Zobacz galerię zdjęć par małżeńskich (zdjęcia) Jubileusze i śluby w słupskim USC w lipcu. Zobacz galerię zdjęć par małżeńskich które odbyły się w minionych dniach w Słupsku. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 koło Bonina pod Koszalinem. Jedna osoba nie żyje Do tragicznego wypadku doszło w środę około godziny 9 na łuku drogi nr 11 koło Bonina.

