Prasówka 27.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać?”?

Prasówka 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Duże pieniądze za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Zawody szachowe na zakończenie wakacji. Ostatni turniej w ramach Letniej Akademii Szachowej w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę, 26 sierpnia, odbył się ostatni turniej w ramach Letniej Akademii Szachowej. Młodzi i starsi szachiści rywalizowali w słupskim ratuszu.

Prasówka 27.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polskie lekkoatletyki znowu bezkonurencyjne w konkursie miss mistrzostw świata 2023 w Budapeszcie[ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie nieuchronnie zbliżają się do mety. Polscy kibice raczej nie będą tęsknić za czempionatem globu w stolicy Węgier – reprezentacja Polski tym razem nie zapisała się w pamięci sympatyków „Królowej Sportu” złotymi zgłoskami. Medali Biało-Czerwonych było jak na lekarstwo.

📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 26.08.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku. 📢 Abonament RTV. Nie opłacasz? Spodziewaj się wizyty komornika. Te osoby dostaną wezwania do zapłaty 26.08.23 Abonament RTV od wielu lat wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji w całej Polsce. Wiele osób uważa go za niesprawiedliwy "podatek" i nie chce go opłacać. Z tego powodu przeprowadzane są bardzo intensywne kontrole, pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić czy nie ma w nich niezarejestrowanych odbiorników radia i telewizji. Osoby, które uporczywie uchylają się od obowiązku płacenia abonamentu RTV otrzymają wezwania do zapłaty a w szczególnych okolicznościach zarządzona może zostać nawet egzekucja komornicza. Kto zatem powinien oczekiwać kontroli za nieopłacanie abonamentu?

📢 Powalone drzewa i stół do piłkarzyków. Kolejne zniszczenia w parku im. PCK w Słupsku Ścieżki w parku imienia PCK w Słupsku przecięły powalone konary drzew. Zostaną usunięte, ale nasi czytelnicy zwracają uwagę, że największa oaza zieleni w tej części miasta wygląda coraz gorzej. 📢 Mamy najwięcej w Europie samochodów na tysiąc mieszkańców. Są też rekordowo stare. Niemal połowa ma ponad 20 lat Polacy są unijnymi liderami w liczbie posiadanych samochodów – wynika z danych Eurostatu. W 2021 roku w Polsce było najwięcej zarejestrowanych aut osobowych w całej Unii Europejskiej, aż 687 na tys. mieszkańców. To nie jedyny nasz motoryzacyjny rekord. Mamy także najstarsze auta w całej UE. Aż 41 proc. samochodów w Polsce ma ponad 20 lat. W najbliższych latach powinno przybywać nowszych i bardziej ekologicznych pojazdów elektrycznych, choć tu na razie ciągniemy się w ogonie Europy.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 26.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 26.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 26.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 26.08.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 26.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 V Pomorski EkoFestiwal w Krępie Słupskiej 27 sierpnia Centrum Kultury Gminy Słupsk wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych BioPomorze zapraszają na V Pomorski EkoFestiwal. W programie m.in. warsztaty dla dzieci w stylu zero waste, live cooking oraz zakupy bezpośrednio od rolników. Start wydarzenia o godz. 10:00. Wstęp jest bezpłatny.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii.

📢 Dożynki 2023. Gminy z powiatu słupskiego zapraszają do wspólnego świętowania. Pierwsze imprezy już w ten weekend Zbliża się czas dożynek. Za zbiory, jak zawsze, dziękować będzie cały region słupski. Gdzie w tym roku będziemy celebrować Święto Plonów? 📢 Felieton rowerowy Na rozdrożu ku morzu (II) Gęstnieje sieć dróg pieszo-rowerowych w gminie Słupsk, co jest dobrą wieścią. Szkoda jednak, że ta rozrastająca się drogowa pajęczyna w gminie jest mało spójna z układem komunikacyjnym miasta Słupsk. To takie miejsko – podmiejskie rozdroże ku morzu, czemu poświęcamy uwagę w tym odcinku – drugim z trzech zapowiadanych przed tygodniem. 📢 „Czarcie jajo”, „palce diabła” lub „leśne oko Saurona” to określenia przerażającego grzyba, który dotąd nie występował na Pomorzu. Do teraz W trakcie rozwoju przypomina jajo węża, dłoń nieboszczyka wyłaniającą się z ziemi a w pełni dojrzały – szkarłatną ośmiornicę. Podobno nie jest trujący ale wytwarza intensywny fetor rozkładającej się padliny, wiec trudno sobie wyobrazić, by ktoś chciał go próbować. To okratek australijski, grzyb zawleczony do Europy z rejonu kontynentu, który ma w nazwie. W Polsce gatunek pojawił się w 1975 roku jednak dotąd nie było informacji o jego występowaniu na Pomorzu. W okolicach Donimierza koło Szemudu okratka znalazł nasz czytelnik.

📢 W życie wchodzi ustawa anty-spoofingowa. Koniec z fałszywymi połączeniami i SMS-ami! Za oszustwa przewidziano wysokie kary, w tym więzienie Prezydent Andrzej Duda podpisał na początku sierpnia Ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która definiuje oszustwa, do których dochodzi przy użyciu różnych kanałów komunikacji elektronicznej, takich jak spoofing czy smishing. Oszustwa dokonywane przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej mają być zagrożone wysokimi karami, w tym karą pozbawienia wolności do nawet 5 lat. 📢 Wywrócił się na skrzyżowaniu. Motorowerzysta z Ustki wydmuchał 1,6 promila alkoholu Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce interweniowali wczoraj wieczorem wobec 30-letniego kierowcy motoroweru, który będąc w stanie nietrzeźwości wywrócił się na skrzyżowaniu w centrum Ustki. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie znajduje się ponad 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej.

📢 Sława Ukrajini! Dzień Niepodległości Ukrainy w Bytowie (WIDEO) Łzy wzruszenia towarzyszyły Dniu Niepodległości Ukrainy obchodzonym wczoraj na bytowskim rynku. Spontaniczne spotkanie zgromadziło wielu Ukraińców, którzy schronienie znaleźli w Bytowie. Uchodźcy zaaklimatyzowali się już w mieście na Kaszubach. Bytów to ich drugi dom. 📢 Od września zmieniają się limity dorabiania dla emerytów i rencistów! ZUS podał nowe, niższe kwoty. Co grozi za przekroczenie limitu? Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego ale już otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, muszą uważać na limity dorabiania. Co roku we wrześniu obniżany jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Wynika to z faktu, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest, co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym wypłacane są 13-stki i premie roczne.

📢 Trwa budowa drogi S6. W okolicy Pomiłowa zobaczyć można potężne maszyny. Zobaczcie co zrobiono! [ZDJĘCIA] W okolicy Sławna i Pomiłowa (gm. Sławno) trwa wielki front robót ziemnych. To wyrasta ekspresowa droga S6! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z okolicy Pomiłowa. Tu wyzwanie jest bardzo trudne, gdyż drogę S6 trzeba przeprowadzić m.in. przez Kanał Miejski wpływający do rzeki Wieprzy. A okoliczne tereny są bardzo podmokłe. 📢 Donald Trump aresztowany. Jego zdjęcie z kartoteki podbija sieć Były prezydent USA Donald Trump stawił się w areszcie w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia w w związku z oskarżeniami o planowanie nielegalnego unieważnienia. Były prezydent, któremu nadano numer więzienny P01135809, spędził tam 20 min., podczas których zrobiono mu zdjęcia, po czym wyszedł za kaucją. 📢 Zmarł Leszek Ziętarski, bramkarz słupskich Cieślików Niestety, nie spotkamy się już z Nim, by powspominać czasy piłkarskie w grodzie nad Słupią z lat sześćdziesiątych XX wieku. Leszek Ziętarski (rocznik 1951) przegrał wieloletnią walkę z nowotworową chorobą 22 sierpnia 2023 roku. Ta wiadomość zasmuciła wszystkich z dawnego i znanego grona Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki Słupsk.

📢 Ujawniono przerzut narkotyków w Gdyni. W deskach podłogowych ukryto prawie 440 kg kokainy Niemal 440 kilogramów kokainy odnaleziono w Gdyni w transporcie desek podłogowych z drewna tropikalnego. Narkotyki o łącznej, czarnorynkowej wartości około 180 milionów złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Straży Granicznej. W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. 📢 Pod szlabanem, albo obok, mimo barierek i zakazu. Podróżni skracają sobie tędy drogę. Niebezpieczne przejście przy dworcu PKP w Słupsku Mimo że odgrodzone jest szlabanem i barierkami, podróżni i tak chętnie z niego korzystają – nawet widząc znak zakazu przejścia. Nietrudno tam o niebezpieczne sytuacje – ostatnio w szynie przed przejściem utknęło kółko dziecięcego wózka. 📢 Czołówka koło Bytowa. Dwie osoby trafiły do szpitala Wczoraj bytowscy policjanci wyjaśniali okoliczności wypadku na drodze wojewódzkiej numer 228. Jak wstępnie ustalili mundurowi, kierujący samochodem marki Suzuki zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z samochodem marki Ford. Niestety, w wyniku zdarzenia obaj kierujący zostali ranni i przewiezieni do szpitala. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę na drodze.

📢 Małgorzata Ostrowska jest symbolem polskiego rock'n'rolla. Przez lata bardzo się zmieniła! Zobacz, jak wyglądała kiedyś Małgorzata Ostrowska i śpiewane przez nią przeboje zapisały się w muzycznej świadomości Polaków. To właśnie ona odpowiada za „Meluzynę” czy też „Szklaną pogodę”. Artystka lubiła wyrazistość nie tylko w muzyce, ale też w wyglądzie. Niekiedy nawet szokowała wizerunkiem i prowokowała, lecz jej styl i fryzury na przestrzeni czasu zdążyły modyfikować. 📢 MZK potrzebuje 4 mln zł na VAT za zakupy autobusów elektrycznych. Radni mają wątpliwości czy pożyczyć Jeśli bank nie udzieli pożyczki miejskiej spółce MZK w Słupsku, prezydent powiedziała, że będzie konieczność pożyczenia spółce 4 mln złotych. Taki wniosek pojawi się na sesji we wrześniu. Pieniądze będą, bo jest decyzja o przyznaniu miastu 44 mln subwencji rządowej. Radni mają wątpliwości.

📢 Zabytkowy wiatrak popada w ruinę. Prokuratura stawia zarzuty właścicielom Prokuratura Rejonowa w Lęborku zdecydowała o przedstawieniu zarzutów właścicielom zabytkowego wiatraka w Zdrzewnie, którzy uporczywie unikają jego remontu. 📢 Budynek słupskiego starostwa obchodzi swoje 120 urodziny. Już w niedzielę wielkie świętowanie Na najbliższą niedzielę, 27 sierpnia, zaplanowano huczną imprezę z okazji 120-lecia budynku słupskiego starostwa. Organizatorzy zapraszają na wydarzenie wszystkich mieszkańców regionu. Gwiazdą wieczoru będzie Patrycja Markowska. 📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) 24.08.23 Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 24.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 24.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 24.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 24.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Pszczoły to życie. Z wizytą w zagrodzie Cud-Miód (WIDEO) To chyba jedyne takie miejsce w okolicy Bytowa. W zagrodzie Cud-Miód niemal dosłownie zaprzyjaźnić się można z pszczołami i poznać ich super moce. To gospodarstwo z Niezabyszewa znajduje się w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. 📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel. 📢 Prace przy Zaborowskiej idą pełną parą. To nie budowa nowego osiedla, a zbiorników retencyjnych Rozkopany odcinek pola pomiędzy ulicą Dywizjonu 303 a Legionów Polskich to nie budowa kolejnego osiedla, a zbiorników retencyjnych, które mają uchronić miasto przed zalewaniem. Przy okazji znikną też chaszcze, w których koczują bezdomni, a w nich miejsce powstanie zadbany skwer zieleni, który będzie przedłużeniem Parku Zachodniego.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Milenka ze Słupska potrzebuje waszej pomocy. Guz mózgu został usunięty, ale przed nią długa rehabilitacja Milenka ze Słupska jest już po usunięciu złośliwego guza mózgu. To jednak dopiero pierwsza wygrana bitwa. I choć ma dopiero siedem miesięcy, rozpoczyna najtrudniejszą z możliwych walk. Walkę o życie. Teraz dziewczynka przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ponieważ złapała infekcję. Przy tak niskiej odporności jest to już zagrożenie życia. 📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Kaszubi pod Wiedniem. Odsiecz w Brzeźnie Szlacheckim (WIDEO) Uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim obchodzone są na pamiątkę wspólnego udziału oddziału chłopów kaszubskich pod dowództwem Teodora Andrzeja Grabowskiego z wojskami króla Jana III Sobieskiego w bitwie przeciwko Turkom pod Wiedniem. To wyjątkowa inscenizacja. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Sprawdź najnowsze oferty pracy 21.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Sezon w Rowach trwa w najlepsze. Turystom nawet mgła nie przeszkadza [zdjęcia] W sobotę, 19 sierpnia, odwiedziliśmy Rowy. Sezon, po lekkim wahnięciu na początku miesiąca, trwa w najlepsze. Teraz pogoda dopisuje, choć wczoraj było mgliście, ale ciepło. 📢 Kolonie letnie w czasach PRL-u. Tak kiedyś wypoczywały dzieci [zdjęcia] W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej główna formą letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (tej uczącej się) były kolonie. Były to zorganizowane wczasy dla uczniów z nutą szkolnej dyscypliny. Do dziś wielu dorosłych z nostalgią wspomina takie wakacyjne wyjazdy.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Na imieninach u Borowej Ciotki. Zioła, kwiaty... i placki ziemniaczane Muzeum Zachodniokaszubskie już kolejny raz zaprosiło do Zagrody Styp-Rekowskich, gdzie odbyły się Imieniny Borowej Ciotki. W programie były m.in.: zajęcia i warsztaty manualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Można było upleść sobie wianek, czy ulepić garnek.

📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci.

📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Świetna zabawa, nauka i dużo słońca. Nasza akcja na usteckiej plaży „Bezpiecznie nad wodą” Wiele atrakcji, muzyki, tańca, prezentów, pokazów, a przede wszystkim zabawy i nauki, jak bezpiecznie spędzić urlop. Naszej akcji „Bezpiecznie nad wodą” na usteckiej plaży towarzyszyły uśmiechy, świetne humory i wymarzona pogoda. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Fatalny stan parku imienia PCK przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku. Mieszkańcy domagają się jego remontu Zniszczone ławki, pokruszone murki, zaniedbana zieleń – tak wygląda obecnie park miejski im. PCK przy ul. Małcużyńskiego w Słupsku. Na jego zły stan zwraca uwagę coraz większa liczba mieszkańców. Niestety remontu infrastruktury – przynajmniej na razie – w tym miejscu nie będzie.

📢 Śluby i jubileusze w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend czerwca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu czerwca. W tym czasie 4 pary powiedziały sobie sakramentalne tak. Trzeba wspomnieć o tym, że odbyły się również dwa jubileusze z okazji 50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Życzymy wszystkiego najlepszego! 📢 Kwalifikacje Deskorolkowych Mistrzostw Polski 2023 w Słupsku [ZDJĘCIA] Słupsk dwukrotnie będzie gospodarzem kwalifikacji Deskorolkowych Mistrzostw Polski 2023. Pierwsza impreza za nami. W sobotę na terenie skateparku przy ul. Małcużyńskiego odbyły się pierwsze zawody. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w maju 2023. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego i drugiego weekendu maja 2023. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Gangster ujawnia tajemnice zbrojnej grupy. Chce być małym świadkiem koronnym. Proces w Słupsku W procesie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym główny oskarżony Emil K. obnaża przestępstwa popełnione przez gang. Sypać zaczął już w śledztwie. Przed sądem potwierdza swoje wcześniejsze wyjaśnienia. Chce być małym świadkiem koronnym.

📢 Zobacz czerwony most. To atrakcja turystyczna na Pomorzu [ZDJĘCIA] Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 22.03.23 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował". 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Memy o psach. Najbardziej kochane stworzenia na świecie - nasze pieski. Zobacz najlepsze memy o psach Sprawdźcie najlepsze memy o psach jakie można znaleźć w Internecie. Od wieków mówi się, że pies to największy przyjaciel człowieka. Dlatego tak często goszczą na memach. Zobaczcie jak codzienność naszych piesków wygląda na memach.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Tradycyjnie sprawdziliśmy, co można kupić na giełdzie w Koszalinie, a można tu znaleźć niemal wszystko! 📢 Gminne Dożynki w Studzienicach. Turniej sołectw i konkurs wieńców (ZDJĘCIA) Wczoraj w Studzienicach odbyły się Gminne Dożynki Gminy Studzienice. Był też turniej sołectw i konkurs wieńców.

📢 Tylko u nas. Fotografie z liceum w Miastku z lat 1980-1989. Życie szkoły oficjalne i mniej oficjalne (ZDJĘCIA) Mamy dla was kolejną porcję zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 1980-1989. To około 180 fotografii, które przedstawiają życie szkoły w różnym wymiarze: lekcje, wycieczki, biwaki, wykopki, andrzejki, studniówki, matury, zakończenia roku, mniej lub bardziej oficjalne uroczystości. I wiele innych. 📢 Osiem lat temu zburzono dawny FRiOS w Miastku. Jak do tego doszło...I o historii zakładu [ZDJĘCIA] Osiem lat temu zniknęły z powierzchni ziemi dawne hale Fabryki Rękawiczek i Odzieży Skórzanej w Miastku, w tym XIX-wieczne obiekty. Dzisiaj w tym miejscu jest market. Przybliżamy historię zakładu, z jej początkiem, no i końcem. Do artykułu dołączone są zdjęcia – archiwalne, z okresu w którym hulał w halach wiatr, jak i z burzenia obiektu.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce (zdjęcia) Starty co minuta, trasa przez Klif i nieśmiertelnik dla każdego uczestnika. Tak wyglądała pierwsza edycja wyścigu rowerowego Charlotta MTB Bike Adventure organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce oraz Dolinę Charlotty Resort and SPA. 📢 Wanesa Rajch Miss Pomorza Środkowego 2019 [ZDJĘCIA] W niedzielne popołudnie (12.05) w hali miejskiej w Lęborku odbyła się regionalna gala ogólnopolskiego konkursu piękności - Miss Pomorza Środkowego Ziemi Słupskiej i Lęborskiej 2019. Z dwunastu pięknych kobiet werdyktem jurorów korona Miss Pomorza Środkowego - Ziemi Słupskiej i Lęborskiej dostała się w ręce Wanesy Rajch, 19 - letniej mieszkanki Nowego Stawu. Miss Pomorza Środkowego 2019 Nastolatek została Martyna Nowak z Wejherowa.

