Prasówka 27.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek!”?

Prasówka 27.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 27.09.23

📢 Wyróżnienie dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na międzynarodowym festiwalu Film słupskiego muzeum otrzymał specjalne wyróżnienie na festiwalu Heritage in Motion, organizowanym przez Europejską Akademię Muzealniczą, federację stowarzyszeń na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy „Europa Nostra” oraz Forum Kultur Słowiańskich. 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak żyją na co dzień? Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

Prasówka 27.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Włoskie myśliwce F-35 przechwyciły nad Polską dwa niezidentyfikowane obiekty. Prawdopodobnie były to rosyjskie samoloty Obce maszyny po zidentyfikowaniu eskortowano poza obszar powietrzny NATO. Prawdopodobnie pochodziły one z Rosji.

📢 Kibice zaatakowani w centrum Słupska przez kilkunastu napastników w kominiarkach. Policja szuka sprawców Po trzech dniach od napaści na dwóch kibiców drużyny Spójni Stargard, wciąż nie wiadomo kim byli zamaskowani napastnicy. Poszkodowani do mężczyźni ze Stargardu, którzy przyjechali do Słupska na mecz koszykówki. Zostali zaatakowani w centrum miasta. Policja przesłuchała poszkodowanych i świadków zdarzenia. Analizuje zapis monitoringu.

📢 W weekend Gala Kwiatowa i akcja charytatywna na rzecz rodziny Kaczmarczyków Jesienna edycja Gali Kwiatowej odbędzie się w najbliższy weekend (30 września - 01 października 2023 r.) w hali Gryfia w Słupsku. Zapowiada się raj dla miłośników roślin. W trakcie gali odbędzie się licytacja i zbiórka na rzecz rodziny Kaczmarczyków pochodzącej ze Słupska, która uległa dramatycznemu wypadkowi samochodowemu. 📢 Radni PiS ze Słupska apelują do marszałka województwa. Domagają się większego wsparcia finansowego instytucji kultury z regionu Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali we wtorek (26 września) konferencję prasową, na której zaapelowali do marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka, o przekazywanie większego wsparcia finansowego na rzecz instytucji kultury z regionu słupskiego.

📢 Spektakl na nocnym niebie. Zorza polarna w rejonie Kościerzyny na pięknych zdjęciach Anny Nideckiej Noc (24/25 września 2023 r.) była areną jednej z najbardziej spektakularnych zórz polarnych w regionie Kościerzyny. Zobaczcie kolorowe niebo, które sfotografowała Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego. Udało jej się uwiecznić na zdjęciach niesamowity widok. 📢 Ceny mieszkań 10 proc. w dół! Bańka powoli pęka? Metr mieszkania jest już najtańszy od ponad 20 lat Duże spadki cen mieszkań to rzeczywistość kolejnych państw w Europie. A mowa o spadkach cen do poziomu z 2009 lub nawet 2000 roku. Powoli pęka bańka na rynku nieruchomości w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Czy realne są obniżki także w Polsce? Jak sytuacja na rynku nieruchomości w Europie wpłynie na sytuację w naszym kraju?

📢 Słabe zainteresowanie urządzaniem sąsiedztwa. Ustczanie mieli za mało czasu na złożenie wniosków Tylko dwa wnioski wpłynęły od mieszkańców rewitalizowanych obszarów Ustki dotyczące upiększania terenów. Centrum Integracji Społecznej na razie nie ujawnia, czego dotyczą pomysły. Zostaną ogłoszone dopiero po wyborze zadania do realizacji.

📢 Kolejne środki trafią do regionu słupskiego na renowację zabytków. Będą remonty zamków, kościołów i szkół We wtorek, 26 września, ogłoszono wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do Słupska, powiatu słupskiego, lęborskiego i bytowskiego trafi ponad 19 mln złotych. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 26.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 26.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 26.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 26.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 26.09.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 26.09.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 26.09.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 26.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 26.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź !

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 26.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 26.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 26.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 26.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 26.09.23 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 26.09.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy. 📢 Otwarcie S11. Premier: otwierając odcinki dróg likwidujemy bariery rozwoju gospodarczego w regionach, które były zapomniane Trasa szybkiego ruchu S11 z Koszalina do Bobolic, łącznie 48 kilometrów, jest już udostępniona dla kierowców. We wtorek oficjalnego otwarcia drogi dokonał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Słupski Budżet Obywatelski 2024. Możesz już zagłosować na wybrane projekty 25 września rozpoczęło się głosowanie w Słupskim Budżecie Obywatelskim 2024. Każdy słupszczanin swój głos oddać może na zadania infrastrukturalne i społeczne. Głosowanie potrwa do 15 października.

📢 Strategiczna inwestycja przed terminem. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra Przebiega przez siedem gmin i ma ponad 60 km długości. Gazociąg przyłączeniowy Przywodzie-Dolna Odra został przekazany do eksploatacji. To oznacza, że dwa nowe bloki gazowo-parowe elektrowni będą zasilane gazem ziemnym. 26 września, trzy miesiące przed zakładanym terminem, uroczyście otwarto zawór.

📢 Emilia Krakowska od lat zachwyca elegancją, a kapelusze to jej znak rozpoznawczy. Zobacz, jak zmieniała się odtwórczyni Jagny z „Chłopów” Może być przykładem dobrego stylu zarówno dla dojrzałych pań, jak i młodszych kobiet. Piękne nakrycia głowy, żakiety, koszule, ozdobne suknie to jej chleb powszedni. Emilię Krakowską trudno nawet wyobrazić sobie jako kobietę niezadbaną. Aktorka jednak zwraca uwagę przede wszystkim szerokim uśmiechem i radością z życia. Zobacz, jak się zmieniała!

📢 Gwiazdy jazzu już jadą do Słupska. Zbliża się festiwal Komedy W dniach 13-22 października odbywać się będzie XXIX Komeda Jazz Festival. Osią festiwalu są kluczowe wydarzenia John Scofield Trio (19 X) i Leszek Kułakowski „Eurofonia” (13 X). Obydwa koncerty w Filharmonii są biletowane, wstęp na pozostałe wydarzenia - wolny. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 IV miejsce UKS Sparta Sycewice w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Licheniu Młodzi piłkarze Sparty w gronie 32 zespołów z Polski i Europy zajęli wysokie czwarte miejsce. W turnieju brały udział najlepsze akademie piłkarskie z Polski, a także drużyny z zagranicy m.in włoski Juventus Turyn czy angielski Norwich City.

📢 Dłużnicy z Pomorza na szczycie rankingu Krajowego Rejestru Długów. Nasze województwo wypada blado na tle kraju Z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że trzy powiaty z województwa pomorskiego mają najbardziej zadłużonych mieszkańców w Polsce. Pierwszą dziesiątkę w kraju pod tym względem otwierają powiaty nowodworski, sztumski i malborski. 📢 Węzłowe atrakcje słupskiej policji. Mobilne miasteczko i znakowanie rowerów Swój udział w otwarciu nowego węzła transportowego w Słupsku mieli także policjanci, którzy uatrakcyjnili wydarzenie edukacyjną zabawą na miasteczku ruchu drogowego i znakowaniem rowerów.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 26.09.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy? 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 26.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 26.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) 26.09.23 Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 26.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 26.09.2023 r. Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 26.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 26.09.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Nad kartą do głosowania pomyślmy, czym dla nas jest bezpieczeństwo Hubert Grzegorczyk, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgu gdańskim. 📢 Centrum Medycyny Pediatrycznej staje się faktem. Nowy szpital ważny dla całego Pomorza Kompleks Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku powiększy się o nową przestrzeń, w której do zdrowia będą wracać najmłodsi pacjenci szpitala. Centrum Medycyny Pediatrycznej będzie zasadniczym rozszerzeniem możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci nie tylko z regionu, ale też z całego kraju.

📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach we wrześniu. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Wrzesień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Muzyczny Słupsk. Spotkanie z dinozaurem i perkusistą Marianem Szarmachem Klub Czarnego Krążka działający w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku zaprasza na spotkanie promocyjne książki "Słupsk otulony muzyką". Odbędzie się ono 29 września, a jego bohaterem będzie autor publikacji, znany perkusista Marian Szarmach.

📢 Masz lat 60 i więcej? Skorzystaj z atrakcji „Weekendu seniora z kulturą” w Słupsku W ramach "Weekendu seniora z kulturą", koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kilka ważnych miejsc kultury w Słupsku stworzyło specjalną weekendową ofertę dla osób 60+. Wydarzenia odbędą się w dniach 29 września – 1 października. 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności.

📢 Najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. Tu warto wybrać się na grzybobranie Sezon na grzyby w pełni. To czas oczekiwany przez wielu miłośników natury i kulinariów. Polska z bogactwem swojej przyrody, oferuje liczne miejsca doskonałe do grzybobrania. Gdzie więc najlepiej wybrać się na grzybobranie? Przedstawiamy listę miejsc, które są prawdziwym grzybiarskim Eldorado. 📢 Tak mieszka Izabela Janachowska z mężem i synkiem. Zajrzyj do luksusowego apartamentu tancerki. Musisz zobaczyć elegancki dom prezenterki Izabele Janachowska to popularna polska tancerka, która przeobraziła się w ekspertkę od ślubów. Celebrytka stała się rozpoznawalna, gdy zaczęła regularnie pojawiać się w popularnym telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami”. U jej boku wystąpił m.in. Radosław Majdan i Przemysława Saleta. Gdy w 2014 roku Iza Janachowska poślubiła dużo starszego od siebie biznesmena, jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w serwisach płotkarskich. Zaglądamy do eleganckiego domu tancerki. Tak luksusowo żyje Izabela Janachowska z ukochanym milionerem.

📢 Metamorfoza Sylwii Grzeszczak. Zobacz, jak gwiazda eksperymentowała ze swoimi włosami. Wszystkie fryzury wokalistki Sylwia Grzeszczak jest jedną z najbardziej uzdolnionych polskich wokalistek. Jej głos i utwory wywołują ciarki na ciele u jej fanów, ale nie tylko. Jest prawdziwą gwiazdą, bo w jej przypadku talent idzie w parze z urodą. A burzy włosów może jej pozazdrościć niejedna kobieta. Zobacz, jak się zmieniała Sylwia Grzeszczak przez te wszystkie lata. Oto najbardziej spektakularne fryzury gwiazdy, które mogą być inspiracją dla kobiet o długich włosach. 📢 Gryf Słupsk wygrał ósmy mecz w tym sezonie i umocnił się na prowadzeniu w tabeli pomorskiej IV ligi W 9. kolejce lider gościł na swoim boisku solidnie grającą ekipę Aniołów Garczegorze. Gospodarze zanotowali kapitalne wejście w mecz. Po dośrodkowaniu Dawida Więckowskiego z lewej strony, Maciej Miecznikowski wyprzedził obrońcę i z 5 metra posłał piłkę do siatki. Była dopiero 34 sekunda meczu!

📢 Lek na odrastanie utraconych zębów ma być dostępny jeszcze w tej dekadzie Naukowcy z Japonii pracują nad lekiem, który umożliwiałby porost zębów tym, którzy utracili własne lub u których nie wykształciły się one w toku rozwoju. Badania w tej materii trwają od lat. Zachęcające wyniki popchnęły badaczy do stwierdzenia, że już w 2025 roku prace nad nowym lekiem wejdą w fazę testów na dzieciach, które urodziły się bez niektórych lub bez wszystkich zębów stałych. W ciągu kolejnych 10 lat nowy lek miałby pojawić się na rynku. 📢 8. Bëtowskô Gòńba. Finałowy superoes na kultowym „trójkącie” i pokaz kaskaderów Za nami 8. Bëtowskô Gòńba. Do centrum Bytowa przyszły tłumy kibiców. Adrenalina wystrzeliła! Były mega emocje i świetne pokazy. 📢 Felieton rowerowy Czy to nadmorska rowerostrada? Przebiega obszarem środkowego wybrzeża na dystansie niewiele ponad 7 km – od Poddąbia do okolic Zapadłego niedaleko Ustki, gdzie się urywa. Kończy swój pierwszy sezon letni zyskując coraz większą popularność wśród rowerzystów. Pewnie dlatego, że są jej wyłącznymi użytkownikami, poza służbami miejskimi i Nadleśnictwa Ustka

📢 Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA] Jesienne astry, chryzantemy, wrzosy, kwitnące jesienią trawy ozdobne czy coraz popularniejsze kolorowe kapusty ozdobne. Doniczki z tymi roślinami możemy ustawić w ogrodzie, na balkonie, tarasie albo wysadzić rośliny do ogrodu. Wszystko można kupić na targach ogrodniczo-pszczelarskich, które przez cały weekend trwają w Słupsku.

📢 Blisko 17 milionów złotych Lasy Państwowe przekazały samorządom na budowy dróg (WIDEO) Ponad 16 mln zł otrzymają władze powiatów słupskiego i bytowskiego oraz gmin z tych powiatów na remont dróg gminnych i powiatowych – przekazał w sobotę rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. Środki na realizację tych inwestycji będą pochodzić z Funduszu Leśnego, który wspiera rozwój infrastruktury drogowej związanej z gospodarką leśną. Skorzystają na tym mieszkańcy regionu, społeczność leśników oraz turyści. 📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera! 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co na stoiskach [zdjęcia] Owoce, warzywa, odzież, proszki do prania, a nawet meble - to wszystko można kupić na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych. Sprawdź, co dziś znajdziesz na stoiskach.

📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

📢 Samochód oklejony wulgarnymi, pełnymi nienawiści hasłami, a przy nim Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej Minister Sellin w swoich social media udostępnił zdjęcia Agnieszki Pomaski, która stoi przy samochodzie oklejonym bardzo wulgarnym hasłem w kierunku wyborców partii rządzącej. Czy jakikolwiek polityk powinien dawać przyzwolenie na takie zachowania? 📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa.

📢 Prace na ulicy Morskiej w Słupsku dobiegają końca. Nowe rondo gotowe za miesiąc [ZDJĘCIA] Ku końcowi zmierzają prace związane z generalnym remontem ulicy Morskiej w Słupsku. Na jej skrzyżowaniu z ulicą Bałtycką powstaje natomiast nowe rondo. Koniec wszystkich robót przewidziany jest na jesień.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego [WIDEO,ZDJĘCIA] Postępują prace związane z modernizacją ulicy Armii Krajowej. Dla ruchu zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego, ale od ulicy Partyzantów możliwy jest już przejazd wyremontowanym odcinkiem. 📢 Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk 3:1. Siatkarskie święto w Słupsku (zdjęcia) W sobotę 16 września br. o godz.15.00 w Hali Gryfia odbyło się starcie Projektu Warszawa i Trefla Gdańsk. Oba zespoły przygotowują się do tegorocznych zmagań w PlusLidze, a w ramach tych przygotowań rozegrali specjalne spotkanie będące efektem współpracy właściciela Projektu - firmy Plast-Box oraz miasta Słupsk. 📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska.

📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył.

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

📢 Pupil Roku 2022. Wybieramy zwierzaki ze Słupska do wyjątkowego albumu GALERIA PUPIL ROKU. Stworzymy wielką, internetową galerię zwierząt domowych, zdjęcia wybranych pupili zamieścimy w specjalnym dodatku do gazety, a na laureatów czeka mnóstwo wspaniałych nagród. Pupile mają szasnę zdobyć tytuł Pupil Roku i stać się prawdziwymi gwiazdami Facebooka. Ale przede wszystkim zwieńczeniem akcji będzie wydanie pięknego albumu „NASZE PUPILE”, w którym znajdą się zdjęcia zwierzaków z całej Polski. 📢 Złoty Pikling w Słupsku dołączył do nieudanych Kuchennych Rewolucji Magdy Gessler. Właścicielka uważa, że restauracji wyjdzie to na dobre W czwartek wieczorem TVN wyemitował najnowszy odcinek „Kuchennych Rewolucji”, który był kręcony blisko rok temu w restauracji Mikołajek, która przez Magdę Gessler została przemianowana na Złotego Piklinga. Oglądaliście? 📢 Tak będzie wyglądał nowy słupski dworzec autobusowy. Zobacz wizualizacje Informowaliśmy, że zaczęły się prace przy porządkowaniu terenu i rozbiórce zabytkowego budynku pod budowę słupskiego węzła komunikacyjnego, a projekt dopiero powstaje. Są już jednak pierwsze wizje nowego dworca autobusowego, zaprezentował je słupski Inwestprojekt, który projektuje węzeł. Zaznaczmy, że tutaj wciąż są detale dopracowywane między projektantem a Zarządem Infrastruktury Miejskiej.

📢 Zobacz wnętrza Złotej Kamienicy, czyli dawnego Domu Towarowego w Słupsku [ZDJĘCIA] Poniedziałkowa konferencja władz Słupska odbyła się gościnne w Złotej Kamienicy, czyli dawnym Domu Towarowym Słowiniec, gdyż obecne wnętrza tak urzekły prezydent Słupska. 📢 Dzieje słupskiej kolei blisko- i dalekobieżnej [zdjęcia] Prawie półtora wieku temu dotarła z zachodu do Słupska żelazna kolej normalnotorowa.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Gazeta Lubuska. Ewakuacja w Zielonej Górze. W garażu były bomby