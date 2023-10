Prasówka 27.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria]”?

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat.

📢 Dwie książki o Słupsku, które warto mieć na bibliotecznej półce Słupsk miał w tym roku szczęście do publikacji, które opisują historię miasta w różnych dziedzinach życia. Najważniejszą pozycją bez wątpienia jest książka "Słupsk 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków" prof. Wojciecha Skóry. Warto jednak pochylić się także nad dwoma innymi wydawnictwami. Są to "Spotkaliśmy się w Słupsku. Opowieści osadników" i "Słupsk otulony muzyką".

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [27.10.2023] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

Prasówka 27.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dwa złote za każdy postój. Przewoźnicy zapłacą za korzystanie z nowego dworca w Słupsku Za każde zatrzymanie się autobusu na nowym węźle transportowym miasto pobierze od przewoźników dwa złote. To najwyższa możliwa do wprowadzenia stawka.

📢 Scena Wolności i grad nagród - o tym, co słychać w Nowym Teatrze w Słupsku mówi dyrektor Dominik Nowak "Mała Piętnastka" zbiera kolejne nagrody, a Nowy Teatr zaprasza na festiwal Scena Wolności. Są jeszcze ostatnie bilety na kilka spektakli. Lepiej się pospieszyć, bo szybko znikają. Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Dominikiem Nowakiem, dyrektorem NT. Uwaga! Pada w niej niecenzuralne słowo, ostrzegamy!

📢 Nie jedz tego na śniadanie - to może ci zaszkodzić! Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie! 📢 Znamy dokładną lokalizację elektrowni jądrowej na Pomorzu. PEJ uzyskał decyzję o ustaleniu konkretnego położenia 26 października wojewoda pomorski ogłosił, że została wydana decyzja, która określiła miejsce budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ta elektrownia będzie znajdować się na Pomorzu, a dokładniej w gminie Choczewo, w obszarze znanym jako "Lubiatowo-Kopalino". Decyzja o lokalizacji jest jednym z kluczowych kroków administracyjnych, które muszą zostać podjęte przed rozpoczęciem budowy.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Poważny wypadek koło Tychowa. Dachował samochód ciężarowy [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze nr 169 między Tychowem a Borzysławiem doszło w środę kilka minut po godz. 11. Dachował tam samochód ciężarowy marki Mercedes. 📢 Kobiety, które odeszły w 2023. Pożegnaliśmy w tym roku wiele znanych i cenionych osobistości, m.in. Tinę Turner i Sinéad O'Connor Przełom października i listopada to czas refleksji i wspomnień. Częściej wspominamy teraz tych, którzy odeszli. W 2023 roku pożegnaliśmy wiele znanych i cenionych kobiet – wybitnych pisarek, poetek, piosenkarek i aktorek. Przypominamy ich sylwetki. 📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Zdjęto uszkodzony hełm z wieży kościoła św. Jacka w Słupsku. Na jego miejscu pojawi się nowy Z kościoła św. Jacka w Słupsku zniknął uszkodzony przez zeszłoroczną wichurę hełm. Niedługo wieża świątyni zyska nową kopułę. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia!

📢 Firma z Garczegorza poległa na zamkowym remoncie. Przetarg jeszcze raz (WIDEO) Szykuje się kolejny przetarg na odnowienie elewacji oraz wyminę okien i drzwi w bytowskim zamku. Firma z Garczegorza wygrała pierwszy, ale nie poradziła sobie z zadaniem. Prace miały zakończyć się z końcem października i miały kosztować 300 tysięcy złotych. Prace więc przeciągną się.

📢 Słupsk w latach 80. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 80. ubiegłego wieku? Niektóre miejsca zmieniły się całkowicie, inne w niewielkim stopniu. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Brakuje refundowanego preparatu dla dorosłych. Trudno zaszczepić się przeciw grypie Ministerstwo Zdrowia przypomina, że sezon grypowy za pasem, a najbardziej skuteczną metodą, by uniknąć zakażenia, jest zaszczepienie się. Okazuje się jednak, że refundowaną szczepionkę przeciwko wirusowi dla dorosłych trudno dostać, a o darmowym szczepieniu w aptece, też możemy zapomnieć. 📢 Sarsa, Natalia Sikora, Kacper Kuszewski i wielu innych. Znani celebryci i politycy urodzeni w Słupsku (zdjęcia) Ludzie z pierwszych stron gazet - politycy, aktorzy znanych i popularnych seriali oraz sportowcy z największych aren Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Zobaczcie, którzy sławni ludzie urodzili się lub pochodzą ze Słupska.

📢 Dwie ofiary śmiertelne w powiecie kartuskim. Samochód rozbił się o drzewo W śmiertelnym wypadku samochodowym uczestniczyły dwie osoby w wieku 45 i 46 lat. Do zdarzenia doszło o godz. 19:00 w Lampie, części wsi Chmielno (pow. kartuski). 📢 Policjanci widzieli Grzegorza Borysa? Nieoficjalnie, jak informuje jeden z oficerów policji mężczyzna uciekł Biorący udział w obławie widzieli w lesie postać człowieka, która im zniknęła z oczu — mężczyzna uciekł. Drugi sygnał zarejestrował śmigłowiec penetrujący teren parku — prawdopodobnie postać człowieka, która nagle zniknęła z kamery termowizyjnej, jakby zapadła się pod ziemię — powiedział nieoficjalnie PAP oficer policji zaangażowany w poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa. 📢 Dni Zanussiego w Słupsku: filmy, wykład, spotkanie z reżyserem Miasto Słupsk i kino Rejs Słupskiego Ośrodka Kultury zapraszają w dniach 3-4 listopada na festiwal „Dni Zanussiego w Słupsku". Na wszystkie punkty programu, włącznie z filmami, wstęp bezpłatny.

📢 Tak pojadą autobusy miejskie w okresie Wszystkich Świętych. Pierwsze zmiany w rozkładach już w tę sobotę Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Słupsku. W okresie Wszystkich Świętych autobusy będą kursować częściej, pojawią się też dodatkowe linie. 1 listopada komunikacją miejską pojedziemy za darmo. 📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej!

📢 Najmodniejsze znicze – nowości na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz, jak pięknie oświetlić grób na 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych 2023 już lada chwila i zastanawiamy się, jak udekorować w tym roku groby bliskich. Płyty nagrobne chcemy ozdobić pięknymi stroikami i kompozycjami na cmentarz, ale nie możemy zapomnieć o wyjątkowym oświetleniu. Zobacz, jakie wzory zniczy to nowości. Te nowoczesne znicze są teraz najchętniej kupowane przez Polaków. 📢 Pędzili na łeb, na szyję. Czterech kierowców straciło prawo jazdy za prędkość Aż o 77 km/h przekroczył dozwoloną prędkość 21-letni kierowca Hondy. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał wysoki mandat. Jeszcze tego samego dnia bytowska policja za nadmierną prędkość zatrzymała uprawnienia do kierowania trzem innym kierowcom. Mundurowi apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów.

📢 Jest w orkiestrze jakaś siła... Orkiestra Dęta z Zapcenia zalicza spektakularne sukcesy (WIDEO) Doskonali, eleganccy i budzący zachwyt. Zna ją cały powiat bytowski. Orkiestra Dęta z Zapcenia dziś zwyczajnie - trochę oficjalnie, trochę po ludzku. Gdzie się pojawią - budzą zachwyt, a nogi same rwą się do tańca. 📢 Poszukiwania Grzegorza Borysa. Szósty dzień obławy. Detektyw Rutkowski oferuje nagrodę W Gdyni nadal trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego 6-letniego syna. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł za wskazanie żywego lub martwego Grzegorza Borysa zaoferowało biuro detektywna Rutkowskiego, które, jak poinformował sam Rutkowski, zaczyna również operację specjalną poszukiwań zbiega. 📢 Takie ryby! Zawody wędkarskie w Modrzejewie. Z wędką 35 osób (ZDJĘCIA) 35 osób wzięło udział w zawodach wędkarskich, które zorganizowało koło wędkarskie Borowe nad jeziorem w Modrzejewie.

📢 Jubileusz 30-lecia Aerosol Service. Rozmowa z prezesem Damianem Piotrowskim Aerosol Service obchodzi 30-ste urodziny. To rodzinna firma z polskim kapitałem, która powstała w 1993 roku w Ustce, a po kilku latach przeniosła zakład produkcyjny do Charnowa, gdzie obecnie prosperuje. 📢 Międzynarodowy turniej Taekwon-do Mazovia Masters Cup 2023. Startowali słupszczanie (zdjęcia) W międzynarodowym turnieju taekwon-do Mazovia Masters Cup 2023 wystartowało ponad 700 zawodniczek i zawodników. Wśród nich liczna reprezentacja Słupska i regionu słupskiego. 📢 Będzie mała obwodnica Bytowa. Osiem milionów na inwestycję (WIDEO) Gmina Bytów dostała aż osiem milionów złotych dofinansowania na budowę drogi łączącej Przyborzyce ze Świątkowem. Ta droga połączy trasę 212 z 209, a to oznacza, że miasto zyska małą obwodnicę.

📢 Pumptrack w Łupawie już otwarty. Skorzystają miłośnicy jazdy na rowerze [ZDJĘCIA] W gminie Potęgowo zakończono budowę pumptracku. Z asfaltowych torów rowerowych w Łupawie mogą już korzystać mieszkańcy. Z atrakcji najbardziej cieszą się najmłodsi.

📢 Najpiękniejsze piłkarki świata zgromadziły się w jednej drużynie – krótkie spodenki, twerkowanie szefowej i mnóstwo blasku na boisku [WIDEO] Kolumbijski klub piłkarski Santas, czyli „Mikołajki” zdobył sympatię fanów dzięki urodzie swoich zawodniczek. Najgorętsza drużyna piłkarska na świecie łączy w sobie hart ducha, zaciętość w zdobywaniu bramek i mnóstwo blasku na boisku, ławce rezerwowych i w szatni.

📢 Sukces uczniów z I LO. Wygrali dla swojej szkoły 100 tys. złotych na zakup sprzętu do pracowni fizycznej Uczniowie klasy IV D z I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku zajęli pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Polskie Elektrownie Jądrowe. 📢 Weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Brakujący odcinek obwodnicy Koszalina ma już asfalt [ZDJĘCIA, WIDEO] Na przełomie grudnia i stycznia brakujący odcinek obwodnicy Koszalina ma być wreszcie udostępniony dla ruchu samochodowego. Trwają intensywne prace na blisko 800-metrowej estakadzie, najważniejszym elemencie tej trasy. W wielu miejscach ułożono też już asfalt. 📢 Nie będzie już Pegaza w Słupsku. Kultowa księgarnia znika z mapy miasta Do końca roku swoją działalność zakończy słupska księgarnia Pegaz przy ulicy Wojska Polskiego. Wysokie koszta eksploatacyjne i popularność zakupów przez internet zmusiły właściciela do podjęcia decyzji o zamknięciu kultowego miejsca. Trwa wyprzedaż towaru. 📢 Krzyczała przez okno prosząc o pomoc i przyjazd policjantów. Bytowianin trafił do celi Zaalarmowani o krzyczącej w oknie kobiecie policjanci natychmiast zareagowali i bardzo szybko odnaleźli mieszkanie, w którym trwała awantura. Funkcjonariusze po wejściu do lokalu zobaczyli posiniaczoną kobietą oraz jej konkubenta, który nadal był agresywny. Policjanci zatrzymali mężczyznę i zaopiekowali się pokrzywdzoną kobietą. 29-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

📢 XI Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa UECHI-RYU Częstochowa 2023. Rywalizowali zawodnicy z naszego regionu 21 października w Hali Sportowej przy ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie odbył się XI Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa UECHI-RYU Częstochowa 2023.

📢 Rozdzieleni w sopockim domu dziecka. Brat szuka siostry po 12 latach. "Wróciłem ze szkoły i okazało się, że zostałaś adoptowana" To poruszająca historia, której geneza sięga 2011 roku. To wtedy w domu dziecka "Na wzgórzu" w Sopocie miało dojść do rozdzielenia rodzeństwa, które było ze sobą przez sześć lat. Teraz, po dwunastu latach, brat poszukuje swojej siostry. Jak opisuje, w momencie rozdzielenia nie miał nawet możliwości pożegnać się z nią. 📢 Nieprzytomny mężczyzna wyciągnięty z kanału portowego w Rowach zmarł w słupskim szpitalu Olbrzymia tragedia w Rowach. W poniedziałek służby zostały poinformowane, że w kanale portowym znajduje się ciało mężczyzny. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy 37-latka nie udało się uratować.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach Na koszalińskiej giełdzie wyraźnie czuć jesień. Na stoiskach z odzieżą przeważają już ciepłe kurtki i bluzy, spodnie, a także buty. Z kolei pojawiające się tu i ówdzie kwiaty, świece i znicze przypominają, że coraz bliżej Święto Zmarłych. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach. 📢 Półfinał Konkursu Piękności Polska Miss 2023. Poznaj piękne kandydatki z Pomorza Za nami półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023, który odbył się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Z grona 165 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 40 finalistek tegorocznej edycji. O tytuł najpiękniejszej powalczą także kandydatki z Pomorza. Poznajcie je! 📢 Wypadek na DK 20. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do miasteckiego szpitala Dwa samochody zderzyły się z autobusem na DK 20. W wyniku wypadku dwie osoby, które podróżowały samochodem osobowym potrzebowały pomocy medycznej.

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Wielka charytatywna akcja dla hospicjum domowego w Miastku (ZDJĘCIA) Sportowcy, miłośnicy mocnych wrażeń na czterech kołach oraz wszyscy mieszkańcy Miastka mają wielkie serca. Przez dwa dni zbierano pieniądze na rzecz hospicjum domowego. 📢 Tajemnice bolszewickiego pomnika w Ustce. Czy na jego odsłonięciu był kat z Katynia? Gdzie jest tablica pamięci Polaków? Kiedy na Ziemiach Odzyskanych pomniki ku czci sowietów zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, Ustka nie mogła być gorsza. Grabieże, rozboje, morderstwa, gwałty, których dopuścili się czerwonoarmiści stacjonujący w mieście po wojnie, poszły w niepamięć. Statua musiała stanąć! Bo taka była wola społeczeństwa. Całego. 📢 Sobota - Dzień Adopcji Kota. W słupskim schronisku miłośnicy mruczków szukali bratnich dusz Jedne łaszą się spragnione głaskania, inne ochoczo bawią się zabawkowymi myszami na patykach, kolejne leniwią się w swoich legowiskach. Ale wszystkie marzą o przytulnym kącie w nowym domu. 110 kotów i kotek czeka w słupskim Schronisku dla Zwierząt na adopcję. W Dniu Adopcji Kota kilka z nich podbiło człowiecze serce i pojechało do nowego domu.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie.

📢 Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych ZREMB. Tak wyglądała 50 lat temu (zdjęcia) Gdyby czas przebiegał normalnie dzień po dniu według kalendarza, to w tym roku Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych „Zremb” w Jezierzycach Słupskich by obchodziła swoje 67-lecie. Niestety, 16 lat temu stanęła na zawsze. Było to nie do pomyślenia pół wieku temu i później, gdy odwiedzaliśmy tę fabryką ciekawi, co i kto tutaj produkuje oraz innych zdarzeń, zanim czas jak z bicza strzelił. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 20.10.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka.

📢 Dobiegają końca wycinki pod budowę kolejnego etapu ringu miejskiego. Utrudnienia na ulicy Słonecznej [ZDJĘCIA] Ku końcowi zmierzają prace związane z wycinką drzew pod budowę słupskiego ringu. Postęp robót widać niemal na wszystkich odcinkach przyszłej drogi.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów.

📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród. 📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Trefl Sopot wygrał turniej o Puchar Prezydenta Słupska. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot 58:65 Koszykarze Trefla Sopot wyjechali ze Słupska z Pucharem Prezydenta. W finałowym meczu pokonali Czarnych 65:58. Zobacz fotogalerię z meczu. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani. 📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Unikatowe zdjęcia i pocztówki starego Miastka z kolekcji Hansa-Jurgena Knaacka. Najstarsze mają ponad 100 lat Hans-Jürgen Knaack urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Prezentujemy zdjęcia i pocztówki z jego kolekcji przedstawiające dawne Miastko. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Puchar Prezydenta Słupska. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali Arkę Gdynia Koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali Arkę Gdynia w pierwszym meczu o Puchar Prezydenta Słupska. Koszykarze ze Słupska zwyciężyli 95:72. 📢 To będzie hit Netflixa? Pierwszy klaps na planie filmowym „Lovezone” w Ustce W środę na najpiękniej zrewitalizowanej ulicy Czerwonych Kosynierów w Ustce pojawiła się ekipa filmowa. Zdjęcia do filmu „Lovezone” rozpoczęły się bardzo wczesnym rankiem i trwały do popołudnia. Filmowcy z ATM Grupa, którzy kręcą serial dla Netflixa, i statyści byli zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. 📢 Tych obiektów w Słupsku już nie ma, ale wpisały się w historię miasta [ZDJĘCIA] Po 1945 roku z terenu Słupska zniknęło wiele obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Jedne rozebrano, bo musiały ustąpić miejsca nowocześniejszym obiektom. Inne zburzono, bo modernizowano ulice. A były i takie, które rozebrano, gdyż już groziły zawaleniem.

📢 Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć (ZDJĘCIA) Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć. Wystarczy podjechać do gminy Czarna Dąbrówka. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Mosty robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar.

