Prasówka 28.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fundamenty dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III dostarczą Holendrzy”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fundamenty dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i III dostarczą Holendrzy Firmy Equinor i Polenergia podpisały umowy z dostawcą fundamentów dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III. Wyprodukuje je holenderska spółka SIF Netherlands B.V., która dla dla obu projektów dostarczy sto tzw. monopali.

📢 Droga S6. Jak przebiegają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Ratusz robi nabór wystawców na świąteczny jarmark wielkanocny. Czas do 8 marca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza na przedświąteczny weekend ze Słupskim Jarmarkiem Wielkanocnym. 22-24 marca na ulicy Nowobramskiej zrobi się kolorowo niczym na palmie wielkanocnej, a domki wystawiennicze wypełnią się swojskim chlebem, zakwasami, wędlinami, ciastami i rękodziełem. Zanim jednak to się stanie, muszą zgłosić się chętni na zajęcie stoisk wystawy. Ich nabór właśnie się rozpoczął.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkańcy Zatorza skarżą się, że parking pod ich blokiem jest zalewany. Spółdzielnia wie o problemie Mieszkańcy ul. Władysława IV w Słupsku skarżą się, że parking pod ich blokiem zalewany jest przez wodę w trakcie ulew i roztopów. Spółdzielnia zapowiada, że poszuka rozwiązania problemu.

📢 Wielkie otwarcie nowego skrzydła szkoły w Czarnej Dąbrówce (ZDJĘCIA) W Czarnej Dąbrówce otwarto nowe skrzydło szkoły. Koszt budowy wyniósł aż 11 milionów złotych. Dofinasowanie to aż ponad 8 milionów złotych. Na tę przebudowę uczniowie nie mogli się doczekać, bo wcześniej gnieździli się w ciasnych pomieszczeniach. 📢 Zrób sobie palmę wielkanocną. Warsztaty w muzeum w Słupsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza w marcu na warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. Są odpłatne i obowiązują zapisy. Można też zgłosić większe grupy. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV 27.02.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Ewa Minge przeszła operację powiek i opowiada o swojej decyzji. Na projektantkę spadła fala krytycznych komentarzy Ewa Minge, wyrazista i kontrowersyjna postać świata mody oraz show-biznesu, przyciąga uwagę. Słynie ze swoich prac oraz talentu, jednak wiele osób skupia się przede wszystkim na jej wyglądzie, który lubi upiększać. Projektantka przeszła operację powiek górnych i pochwaliła się efektami w social mediach, lecz oprócz komplementów, spadła na nią fala hejtu. 📢 Zapadnięte studzienki i powykrzywiane krawężniki. Ulica Armii Krajowej wymaga poprawek Kiedy wykonane zostaną naprawy usterek na zmodernizowanej ulicy Armii Krajowej? W tej sprawie do władz miasta zainterpelowała radna Beata Chrzanowska. Zapadnięte studzienki i uszkodzone krawężniki zauważyli też mieszkańcy.

📢 Ci seniorzy otrzymają dodatkowe 700 zł z ZUS. Świadczenie należy się także tym osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia Seniorzy, którzy skończą 100 lat 1 marca 2024 roku, dostaną ponad 700 zł więcej niż ci, którzy już świętowali swoją „setkę". Do końca lutego 2024 roku świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto, od 1 marca wzrasta do kwoty 6 246,13 zł brutto miesięcznie, czyli będzie o 705,88 zł wyższe – podaje ZUS.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Uczniowie słupskiej "Budowlanki" zgłębiają wiedzę o morskich farmach wiatrowych Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego zgłębiają wiedzę o morskich farmach wiatrowych. 📢 Młodzi piłkarze UKS Sparta Sycewice najlepsi w turnieju Energa Gryffin Cup Pierwsze miejsce zajęli piłkarze UKS SPARTA Sycewice w wojewódzkim finale VI turnieju "Energa Gryffin Cup" o Puchar Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Kolejna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Słupsku. Wyruszy 15 marca W piątek 15 marca spod kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku po raz kolejny wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Najdłuższa trasa, to szlak wzdłuż nadmorskich klifów, która przekracza 50 km.

📢 Szwedzkie rondo w Bytowie. Burmistrz miasta Markaryd na otwarciu (ZDJĘCIA) Otwarcie ronda Markaryd w Bytowie. W wydarzeniu uczestniczyli burmistrz Markaryd - Bengt Germundsson z delegacją oraz burmistrz Bytowa Ryszard Sylka. 📢 Wianek wielkanocny to piękna ozdoba na drzwi lub świąteczny stół. Sprawdź, jak łatwo ją zrobić! Zobacz zdjęcia, które inspirują Wianek na drzwi lub okno to jedna z najpiękniejszych dekoracji na Wielkanoc. Symbolizuje on radość z budzącej się do życia po zimie przyrody. Ozdoby wielkanocne DIY cieszą się ogromną popularnością – bo ich wykonanie należy do wyjątkowo przyjemnych czynności. Jeśli nie masz zdolności manualnych, to nic straconego. Wiele kwiaciarni oferuje gotowe wielkanocne dekoracje domu. Zobacz, że samodzielne przygotowanie ozdób wielkanocnych to nic trudnego! 📢 Andrzej Płaczkiewicz z PiS chce być burmistrzem Bytowa Kolejny kandydat ogłosił start w wyborach na burmistrza Bytowa. Andrzej Płaczkiewicz z PiS rozpoczyna kampanię wyborczą.

📢 W Lęborku zaginęła kobieta. Policja prosi o pomoc Policjanci prowadzą poszukiwania zaginionej 69-letniej Wiesławy Majewskiej z Lęborka. Kobieta była widziana po raz ostatni 22 lutego ok. godz. 22 w okolicy stacji paliw Orlen w Lęborku. Jest życie i zdrowie może być zagrożone. 📢 Tak mieszka Kayah we Włoszech. Zobacz jej wymarzony azyl w mieście na wodzie. Podłoga i sufit ze szkła – tak pięknie urządziła dom Kayah Już niebawem Kayah pojawi się w nowym muzycznym programie TVP2 „Muzyka na dobry wieczór”. Artystka zaprezentuje swoje przeboje i przy okazji opowie o tym, jakie znaczenie mają dla niej poszczególne utwory. Gwiazda polskiej sceny muzycznej kocha podróże i poznawanie nowych zakątków świata. Jakiś czas temu Kayah była właścicielką mieszkania w Rio de Janeiro, ale ostatnio malownicze Włochy są jej szczególnie bliskie. Dlatego właśnie w tym kraju zainwestował w wyjątkowy apartament w sercu miasta. Zobacz, jak się urządziła piosenkarka w domu w Wenecji. Koniecznie zajrzyj do klimatycznego domu Kayah.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Najlepsze gry na Xbox 360, które musisz znać. 7 tytułów, które warto uruchomić nawet dzisiaj na konsoli. Grałeś w nie wszystkie? Xbox 360 to konsola, która była pierwszym dużym sukcesem firmy Microsoft na rynku gier wideo. Była bardzo popularna na całym świecie, mimo tego, że zmagała się z wieloma bardzo poważnymi problemami natury technicznej. Wyszło na nią wiele fantastycznych tytułów, w które warto zagrać nawet dzisiaj. Zobacz najlepsze gry z konsoli Xbox 360.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury netto i brutto? Pierwsze przelewy już w tym tygodniu Kilka dni pozostało do pierwszych wypłat zwaloryzowanych emerytur w 2024 roku. Miliony seniorów czekają na waloryzację emerytur na poziomie 12,12 proc. O ile wzrosną emerytury w Polsce? Ile wyniesie minimalna emerytura 2024? Pierwsze przelewy już pod koniec tego tygodnia! 📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane.

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 W Słupsku rozpoczął działalność Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zastąpił dotychczas działający Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku. Jego zakres merytoryczny jest ten sam. Punkt ma za zadanie informowanie i doradzanie w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

📢 Świadomy senior to bezpieczny senior. Osoby starsze wiedzą, jak chronić się przed oszustami. Spotkanie z policjantami na SUTW „Na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek” – mnożą się metody, które stosują oszuści, by wyłudzić od seniorów poufne dane i oszczędności. Na szczęście świadomość osób starszych na temat działań przestępców regularnie rośnie. Służą temu również spotkania z policją. 📢 Strach przed rakiem utrudnia profilaktykę, a przecież nowotwór wcześnie wykryty łatwiej wyleczyć Na przestrzeni ostatnich 20 lat uległa prawie podwojeniu liczba kobiet chorych na raka piersi - ostrzegają onkolodzy. Tymczasem dwie trzecie Pomorzanek nie zgłasza się na badania, choć nowotwór we wczesnym stadium daje szansę całkowitego wyleczenia.

📢 Brilliant Jump-24 na poligonie w Drawsku Pomorskim. Leopardy 2 w akcji [ZDJĘCIA] Celem ćwiczeń Brilliant Jump-24 jest przetestowanie szybkiego przerzutu na wschodnia flankę tzw. szpicy, czyli natowskich sił bardzo wysokiej gotowości. Bierze w nich udział 3000 żołnierzy m.in. z Albanii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Polski.

📢 Policyjny pościg koło Sławna. 52-latek kierował autem bez uprawnień. Odpowie przed sądem Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 52–letniemu mieszkańcowi Sławna. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, ponieważ jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem. 📢 W Słupsku zamordowano Nepalczyka. Podejrzanym o zabójstwo jest Gruzin Prokuratura Rejonowa w Słupsku żąda aresztowania 35-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniego Nepalczyka. O zacieranie śladów zbrodni są podejrzane dwie Ukrainki. 📢 Słupszczanie zrzucają się na makietę miasta. To pomysł Tomasza Urbaniaka Pasjonat historii lokalnej, autor licznych książek o Słupsku, kolekcjoner pamiątek Tomasz Urbaniak o zamiarze stworzenia makiety miasta poinformował na popularnej facebookowej grupie Historia Słupska. Pomysł szybko zyskał duże grono zwolenników. Rozpoczęła się zbiórka na portalu zrzutka.pl. Są też inne sposoby na przekazanie datków.

📢 Mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą domową. Projekt słupskiego MOPR W Słupsku oddano do użytku mieszkanie dla osób, które doświadczają przemocy domowej. Znajdzie tam całodobowe schronienie, spokój i szansę na usamodzielnienie maksymalnie osiem osób w jednym czasie, w tym trzy odrębne rodziny. 📢 Na drogach pojawiły się żółte znaki z czołgiem. Mieszkańcy zastanawiają się, co to znaczy? Na drodze krajowej nr 20, w miejscowości Korne w gm. Kościerzyna pojawił się nietypowy żółty znak z czołgiem. Wielu mieszkańców zastanawia się, co to może oznaczać...

📢 Icon Sea Czarni Słupsk z kolejnym wzmocnieniem! Po Szymonie Tomczaku kolejnym zawodnikiem jaki podpisał kontrakt ze słupskim klubem jest Mateusz Dziemba. 📢 Usteckie Dni Kobiet z muzycznym epilogiem już niedługo - na początku marca Dom Kultury w Ustce zaprasza panie (mogą być z mężczyznami towarzyszącymi) na imprezy z okazji Dnia Kobiet. Będzie muzycznie, teatralnie i plastycznie, czyli po prostu artystycznie. A dodatkową atrakcję zapewniło Centrum Kultury Powiatu Słupskiego. Będzie to darmowy, barokowy koncert muzyków słupskiej orkiestry.

📢 Potrącenie na ulicy Tuwima w Słupsku. Pieszy wbiegł pod osobówkę W poniedziałek około godz. 6 doszło do potrącenia pieszego na ul. Tuwima w Słupsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pieszy nie zastosował się do obowiązujących przepisów i wbiegł na jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych wprost pod jadący samochód osobowy.

📢 Znad Słupi zniknął Most Łabędzi. Powróci w sierpniu Most Łabędzi nad rzeką Słupia w Słupsku został całkowicie rozebrany. Po renowacji powróci na swoje miejsce w sierpniu. 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 26.02.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku. 📢 Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Wspaniałe zawody nad morzem W niedzielę 25 lutego Ustka należała do Włóczykijów, Kijanek, Patyków, Patyczaków, czy Łobuzów. Takie kluby zjechały ze wszystkich stron Polski na Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Jedni ścigali się na czas, poprawiając własne rekordy. Inni korzystali z prawie wiosennej nadmorskiej pogody. Wszyscy bawili się świetnie. I maluchy, i seniorzy 80+.

📢 Słupski ratusz czeka na wnioski ws. planu zagospodarowania „Kwartał Milenium” Urząd Miejski w Słupsku przystąpił do opracowywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium”. Urząd zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków do tego planu. 📢 Kat na etacie i prawdziwy miecz katowski. Prawdziwa historia z Bytowa (ZDJĘCIA i WIDEO) Bytów miał swojego kata? A owszem. Dziś można by powiedzieć: i był na etacie. Dlaczego jesteśmy tego tacy pewni? Bo w bytowskim Muzeum Zachodniokaszubskim znajduje się miecz, którym ścinano głowy.

📢 Od prawie 50 lat ratuje instrumenty i ma ich niezwykłą kolekcję Co w duszy gra ponad sędziwemu Stanisławowi Poprawskiemu ze Sławna? Od zawsze muzyka. I ta pasja przerodziła się w niezwykłą kolekcję. 📢 Wypadek w Motarzynie. Cztery osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] W Motarzynie w powiecie słupskim doszło do wypadku drogowego. Kilka osób wymagało pomocy medycznej. Zostali odwiezieni do szpitala.

📢 Szkolenia rezerwistów w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [ZDJĘCIA] W garnizonie 7. Brygady Obrony Wybrzeża przeprowadzono szkolenia żołnierzy rezerwistów. Były zajęcia z bronią, a także z udzielania pierwszej pomocy. 📢 Niezwykła księga i jest warta fortunę. Znajduje się na Pomorzu i rzadko jest pokazywana Najstarsza drukowana i zapewne jedna z najdroższych książek na świecie znajduje się w Pelplinie. To skarb tutejszego muzeum. Biblia Gutenberga, bo o niej mowa, jest także unikatowa z kilku innych powodów. Właśnie zakończył się pierwszy etap wielkiego interdyscyplinarnego projektu badawczego i konserwatorskiego poświęconego pelplińskiej biblii. 📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 25.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Takich kaktusów jeszcze nie widziałeś. Niesamowita kolekcja bytowskiego maratończyka (zdjęcia) Nie samym sportem człowiek żyje - mówi Stanisław Majkowski, sportowiec, maratończyk i działacz społeczny z Bytowa. W jego mieszkaniu panuje iście meksykański klimat. Bytowianin ma okazałą kolekcję kaktusów.

📢 Wielki dzień dla strażaków ochotników z Gardny Wielkiej. Mają nowy wóz bojowy Wczoraj strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gardnie Wielkiej wraz z mieszkańcami hucznie powitali nowy wóz bojowy. To historyczna chwila, bo do jednostki trafił pierwszy tego typu sprzęt i w dodatku zupełnie nowy.

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Mezo i Kubańczyk w Słupsku. Koncert w hali Gryfia [ZDJĘCIA] W piątek, 23 lutego odbył się koncert zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach street dance. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz uzyskanych umiejętności tanecznych podczas koncertu. 📢 Słupska kolekcja Witkacego powiększyła się o dwa portrety. Choć malował po alkoholu i kokainie, są dziełami sztuki Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wzbogaciło się o dwa obrazy Stanisława Ignacego Witkiewicza. To portret jego matki - Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej oraz kuzyna - Tadeusza Wawrzyńca Pietrzkiewicza. Zakup prac sfinansował samorząd województwa pomorskiego oraz Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy.

📢 Niezwykła atrakcja, niezapomniane wrażenia. Pomorska Góra Piachu. Możesz tam wejść Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia. 📢 Strefa Imprez. DJ Fafaq w Crystal Club Słupsk. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Gwiazdą weekendy był znany DJ Fafaq.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku.

📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Studniówki 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Studniówka 2024. W sobotę (17.02) uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza została zorganizowana w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 18.02.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Kilometry rozważań w samotności W piątek 31 marca spod kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku po raz kolejny wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Najdłuższa trasa, której finał to szlak wzdłuż nadmorskich klifów przekracza 50 km.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Marynarze Grupy Złotej R ze sztandarem. W Ustce odbyła się wyjątkowa uroczystość Tegoroczny zjazd rezerwistów Marynarki Wojennej w Ustce miał bardzo uroczysty charakter. Stowarzyszenie Grupa Złotej R otrzymało sztandar Zawsze Wierni Ojczyźnie i Morzu. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe oraz Marynarka Wojenna z kompanią honorową i pocztem sztandarowym.

📢 W Ustce powstało nowoczesne sanatorium. Jest częścią słupskiego szpitala W miejscu porodówki słupskiego szpitala w Ustce otwarto Sanatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne. Pacjenci będą mogli leczyć tu choroby układu oddechowego, nerwowego, kardiologicznego, endokrynologiczne i układu ruchu. 📢 Studniówka 2022. Tak bawili się uczniowie II LO w Słupsku W sobotę 22 stycznia odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uczniowie bawili się w lokalu Stara Pralnia. Zobacz fotorelację z imprezy. 📢 Te osoby nie muszą się martwić opłatami za abonament RTV. Oto długa lista zwolnionych z opłaty W 2022 roku stawki za abonament RTV pozostają na tym samym poziomie co w 2021 r. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Zjazd rezerwistów Marynarki Wojennej w Ustce. Sentymentalny powrót do młodości [ZDJĘCIA] W piątek w pierwszym dniu zjazdu rezerwiści zwiedzali Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Sygnaliści, nawigatorzy, czy planszeciści na kilka godzin wrócili do koszar z długiej przepustki.

📢 Kuchenne Rewolucje w Bytowie. Sześć lat temu Magda Gessler zmieniała restaurację (ZDJĘCIA) Kuchenne Rewolucje w Bytowie. Sześć lat temu Magda Gessler zmieniała restaurację.