Prasówka 28.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Akrobacje i show na najwyższym poziomie. Międzynarodowe zawody na usteckiej promenadzie W sobotę, 29 lipca, na usteckiej promenadzie odbędzie się trzecia edycja największych w Polsce międzynarodowych zawodów w dyscyplinie tricking - Air Moves Gathering 2023. To jedna z najbardziej widowiskowych i ekstremalnych form ruchu , która łączy w sobie elementy ze świata akrobatyki i sportów walki, a także tańca break dance i capoeiry. Zapowiada się niezapomniane widowisko.

📢 Regaty Ustka Charlotta Sailing Days wystartowały! Silny wiatr i duża fala W Ustce rozpoczęły się coraz bardziej popularne regaty Ustka Charlotta Sailing Days. W pierwszym dniu żeglarskich zmagań walczyły jachty w klasie ILCA.

Prasówka 28.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Nie żyje Sinéad O'Connor. Legendarna piosenkarka niedawno pochowała syna. Miała 56 lat Nie żyje Sinead O'Connor. Piosenkarka zmarła w nocy 25 lipca. 18 miesięcy temu pochowała syna po samobójczej śmierci. Miała 56 lat. Artystka zdobyła światową sławę dzięki przebojowi "Nothing Compares 2 U" z 1990 roku. 📢 Sum gigant na haczyku wyłowiony z Odry! Ważył prawie sto kilogramów [ZDJĘCIA] Rekordowego suma złapał w Odrze wędkarz ze Szczecina. W pobliżu Mostu Pionierów wyciągnął z wody prawie 2,5 metrowego giganta. - Ważył około 100 kg. 📢 Ukrainiec Mykola Mevsha triumfował i ustanowił nowy rekord trasy w Lęborku Do rywalizacji w XXI Biegu Ulicznym św. Jakuba w Lęborku przystąpiło 452 uczestników. Bieganie ukończyły 423 osoby. Na listę zwycięzców wpisał się Ukrainiec Mykola Mevsha, który dystans 10 kilometrów przebiegł w czasie 29 minut i 34 sekundy. Ten wynik jest nowym rekordem lęborskiej trasy (poprzedni należał do Tomasza Grycko z 2018 roku i wynosił 30.25 min).

📢 Fala ruszy w pełni 15 grudnia. W kilku miejscowościach skorzystamy z niej wcześniej InnoBaltica, firma odpowiedzialna za wprowadzenie zintegrowanego systemu podróży na Pomorzu, ogłosiła oficjalną datę uruchomienia "Fali". 15 grudnia pasażerowie będą mogli korzystać z aplikacji oraz planera podróży i jest to dzień, w którym wszystkie funkcje powinny być dostępne. Ogłoszono też terminarz stopniowego wprowadzania systemu, ponieważ w niektórych miejscowościach Punkt Obsługi Klienta oraz płatność kartami będą wprowadzone znacznie wcześniej.

📢 Tak mieszka Paulina Młynarska w Grecji. Zobacz, jak się urządziła na malowniczej wyspie. Co dziennikarka mówi o groźnych pożarach? Paulina Młynarska od kilku lat mieszka w Grecji, gdzie przeprowadziła się na stałe w 2019 roku. Swoje miejsce na ziemi znalazła na malowniczej wyspie na Morzu Śródziemnym. Zobacz, jak się urządziła w wyjątkowym domu z ukochanymi zwierzakami. Sprawdź, co radzi turystom, którzy wybierają się właśnie na greckie wakacje.

📢 Tragiczny wypadek w Klukowej Hucie. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu! W czwartek, 27 lipca około godziny 8 doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Klukowej Hucie w gminie Stężyca. Kierujący volkswagenem stracił nagle panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby - kierowca volkswagena i pasażerka. 📢 Asystent Pacjenta - nowość w słupskim szpitalu. Ma ułatwić rejestrację do poradni specjalistycznych Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mają łatwiejszą możliwość zapisania się na wizyty u lekarzy specjalistów. Na stronie internetowej szpitala została uruchomiona aplikacja Asystent Pacjenta. Jest to dodatkowe narzędzie do komunikacji z rejestracją do poradni specjalistycznych. 📢 Śmiertelny wypadek na trasie Rzeczenica-Czarne .Motocyklista nie przeżył zderzenia ze zwierzyną [ZDJĘCIA] 31-letni mieszkaniec Lipnicy w powiecie bytowskim zginął w wypadku na trasie Rzeczenica-Czarne. Motocyklista uderzył w sarnę, zwierzę także nie przeżyło.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w ostatnie dni nad morzem [ZDJĘCIA] Zobacz nową fotorelację z ostatnich imprez z nadmorskiej Łeby. Tak bawiliście się w klubie Euphoria. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Młody kierowca trafił do szpitala. Wypadek powiecie słupskim (ZDJĘCIA) 23-latek stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w drzewo. Poważny wypadek na drodze pomiędzy Korzybiem i Ścięgnicą. 📢 Sanepid: na 135 kontroli smażalni ryb w 44 stwierdzono nieprawidłowości Inspektorzy sanepidu od początku roku przeprowadzili 135 kontroli w smażalniach ryb w woj. pomorskim. Podczas 44 kontroli stwierdzono nieprawidłowości - podała PAP Katarzyna Waluszko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE). Wskazała, że były to głównie: niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 27.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 27.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 27.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 27.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Ulica Gdyńska w Słupsku do remontu. Ruszyły konsultacje społeczne [ZDJĘCIA] Miasto ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy jednej z dłuższych ulic w Słupsku – ul. Gdyńskiej. W ramach planowanej inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię, będą chodniki i wyniesione skrzyżowania.

📢 Rekordowa inwestycja polskiego wybrzeża. Głęboki i szeroki tor w Świnoujściu dla wielkich marzeń Jest umowa na dofinansowanie prac umożliwiających transport wodny do zewnętrznego portu kontenerowego w Świnoujściu. To inwestycja o znaczeniu strategicznym nie tylko dla gospodarki morskiej, ale również dla bezpieczeństwa państwa. 📢 HOROSKOP DZIENNY na czwartek 27 lipca 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na czwartek 27 lipca 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 27.07.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

📢 Lawenda – najmodniejsza dekoracja na lato. Zobacz, jak pięknie i niedrogo możesz ozdobić dom. Co można zrobić z aromatycznych kwiatów? Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz. 📢 Bezpiecznie nad wodą, bezpiecznie na plaży. Zapoznaj się z dekalogiem plażowicza i spędź wakacje i urlop bez problemów Bez względu na to gdzie jesteśmy i w jakich okolicznościach i ile mamy lat, zawsze musimy pamiętać, że bezpieczeństwo leży w naszych rękach – mówi kom. Barbara Gawłowicz-Witkiewicz z Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Jak sprawić, by urlop minął nam spokojnie? Zapoznajcie się z dekalogiem plażowicza, to pomoże wam zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale i o tych, którzy znajdują się w waszym otoczeniu.

📢 Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła postępowanie w kierunku zabójstwa w Kobylnicy. Ofiary to 35-letnia kobieta i jej 8-letni syn. Prawdopodobna jest wersja, że kobieta miała najpierw zabić syna, a potem siebie. Ale na tym etapie nie jest wykluczone zabójstwo obu osób. 📢 Ceny masła i oleju wyraźnie spadają. Czy to oznacza większą sprzedaż? Sprawdź, na jakie promocje warto się skusić Produkty tłuszczowe, w tym głównie masło i olej, drożały dotychczas najwyraźniej. Obecnie nadal polujemy na promocyjne ceny oleju, ale wciąż nie kupujemy więcej masła, choć jego cena znacznie spadła. Co dalej z cenami masła i oleju w Polsce? 📢 WTA Warszawa. Iga Świątek w akcji. Gwiazdy i Prezydent Warszawy na trybunach [GALERIA] Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open. Pierwsze spotkanie Polki w stolicy kraju zgromadziło na trybunach komplet publiczności. Na obiekcie przy Myśliwieckiej pojawił się m.in prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapraszamy do zobaczenia naszej galerii ze spotkania Igi Świątek z Uzbeczką Niginą Abduraimową.

📢 Budowa drogi S6. Wojewoda podpisał zezwolenie na budowę odcinka Skórowo - Leśnice Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał zezwolenie (tzw. ZRID) na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6 między Skórowem i Leśnicami. To kolejny odcinek trasy S6 w województwie pomorskim, który przechodzi z fazy projektowania do realizacji. Dzięki tej inwestycji kierowcy zyskają możliwość szybszego przejazdu wzdłuż wybrzeża w kierunku Trójmiasta i Szczecina, a mieszkańcy szansę rozwoju regionu. Budowa blisko 11 km kosztować będzie blisko 442 mln zł i potrwa do 2025 roku.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 26.07.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.07.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.07.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.07.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 26.07.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Z hukiem rozpoczęły się obchody 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku Marszem z pochodniami prowadzonym przez orkiestrę dętą rozpoczęły się we wtorek wieczorem obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Potem był uroczysty capstrzyk zakończony salwą honorową. W środę, 26 lipca, dalszy ciąg uroczystości i zabawa dla mieszkańców.

📢 Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ekspertka: Skala zainteresowania jest tak duża, że rozpatrywanie wniosków może się przeciągać (WIDEO) Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, po 3 tygodniach działania programu „Pierwsze Mieszkanie”, banki, które podpisały umowę z BGK, przyjęły blisko 11,5 tys. wniosków o udzielenie pożyczki w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”. – Jeżeli chodzi o liczbę zawartych umów, to 223 sztuki mogą nie wydawać się dużą liczbą, to biorąc pod uwagę, że banki mają 21 dni na rozpatrzenie wniosku, to zawarcie ponad 200 umów może świadczyć o tym, że skala zainteresowania jest duża – mówi nam Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP. Co dalej z cenami mieszkań? Zobacz nasz materiał wideo. 📢 Docenione, a mało znane… Pomorskie Cuda [ZDJĘCIA] Nie gdańska starówka, nie krzyżacki zamek w Malborku, ani ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym czy strome klify wybrzeża rewalskiego … a skromna Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie i tajemnicze Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się wśród 16 Cudów Polski w 2023 roku. Tak przynajmniej zdecydowali czytelnicy prestiżowego magazynu "National Geographic".

📢 Pani i pan naczelnik. Podwójne kierownictwo jednego wydziału w usteckim ratuszu Wydział oświaty w usteckim ratuszu ma dwóch naczelników. Pani naczelnik wygrała konkurs. Pana naczelnika na stanowisko przywrócił sąd. Będzie konkurs? Nie, bo trzeci naczelnik ratuszowi nie jest potrzebny.

📢 18 tys. zł i tysiąc dolarów słupszczanka położyła na wycieraczce. Została oszukana! W poniedziałek, 14 lipca, słupszczanka dała się oszukać złodziejowi. Straciła 18 tys. złotych i tysiąc dolarów! Pieniądze położyła na wycieraczce, myśląc, że pomaga policji. Mundurowi ustalają okoliczności zdarzenia. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z minionego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Nie będzie Yach Music Festiwalu w Nożynie. Dyrektorka: "problem za krótkiej kołdry" (WIDEO) Wakacje nieodłącznie wiązały się Yach Music Festivalem w Nożynie. Beata Łozowska, szefowa Beata Łozowska, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce poinformowała, że rockowych brzmień w tym roku nie usłyszymy. Powód? Brak pieniędzy.

📢 Takie cudo obok nas. Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie Cudem Polski 2023 Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie (gm. Słupsk) Cudem Polski 2023. Tak zdecydowali czytelnicy magazynu National Geographic, którzy w każdym województwie wybrali jeden taki cud. Wyróżnienie to doskonała promocja nie tylko samego miejsca, ale całego regionu. 📢 W Ustce trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023. Dzisiaj kolejny koncert We wtorek 25 lipca w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce usłyszymy kolejny koncert. Tym razem na skrzypce i organy. Festiwalowe lato cieszy się ogromnym powodzeniem. Na organach Voelknera zagrał już prof. Andrzej Chorosiński i dyrektor artystyczny festiwalu Zbigniew Gach. Swoich sił mogli spróbować też... słuchacze. 📢 Słupszczanin, który strzelał z balkonu, podejrzany o nielegalne posiadanie broni 42-letni Michał T., który w piątek wieczorem strzelał z balkonu przy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku, jest pod dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju. Prokuratura zarzuciła mu posiadanie bez zezwolenia broni palnej alarmowej i amunicji.

📢 FURA 2023 w Ustce. Artystyczne atrakcje na ulicach miasta Ustka ma za sobą czwarty Festiwal Ulicznych Reakcji Artystycznych. Choć nie tak bogaty jak w ubiegłym roku, to publiczność mogła się świetnie bawić. I ta najmłodsza, i ta dorosła. 📢 Strefa Imprez. Wybory Miss Łeby, koncerty i dobra zabawa! [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez nad morzem. W klubie Euphoria odbyły się również coroczne wybory Miss Łeby.

📢 Są chętni na zbudowanie nowego dworca PKP w Słupsku W postępowaniu na wybór wykonawcy prac budowlanych dla rozbiórki i budowy nowego dworca w Słupsku wpłynęło łącznie pięć ofert. Obecnie komisja przetargowa sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym i prawnym. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023!

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Szlakiem słupskich murali. Tym razem idziemy poza centrum miasta (część 2.) Jedne pokazują zabytki miasta, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie, kolejne mają po prostu cieszyć oko. Są też takie wyrażające uczucia do drużyn sportowych. Te z powodu słów niecenzuralnych pominęliśmy. Zapraszam na drugą część naszej wycieczki szlakiem słupskich murali. Tym razem jedziemy poza ścisłe centrum miasta. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka.

📢 Festiwal Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku za nami. Widowiskowe pokazy i zmagania sportowców Festiwal Street Workout, który w sobotę, 22 lipca, odbył się w Parku kultury i Wypoczynku to nie tylko siłowe zmagania sportowców, ale także widowiskowe pokazy kalenistyki, warsztaty pracy nad ciałem, konkursy dla dzieci oraz świetna atmosfera.

📢 Szlakiem słupskich murali - bajkowych, zjawiskowych i garażowych (część I) Zdobią ściany budynków i... garaży. Jedne zapierają dech w piersiach, obok innych przechodzimy obojętnie, a niektórych w ogóle nie widzimy, gdyż znajdują się w miejscach nieoczywistych, często ustronnych. W Słupsku jest ponad sto murali i graffiti. Nie sposób je wszystkie pokazać, dlatego zapraszam na subiektywny przegląd "ściennych malowideł". 📢 Strzelanina na Zygmunta Augusta w Słupsku. Antyterroryści w akcji Chwile mrożące krew w żyłach przeżyli w piątek wieczorem mieszkańcy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku i okolic. Z balkonu jednego z mieszkań strzelał mężczyzna. Został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów.

📢 Pijany kierowca wyjdzie z aresztu po miesiącu za kaucją. Młodzi motocykliści walczą o życie w szpitalu 35-letni Bartłomiej J., który po pijaku spowodował wypadek na ul. Szczecińskiej w Słupsku po miesiącu opuści areszt, o ile wpłaci 80 tys. zł kaucji. Tak w czwartek, 20 lipca, późnym wieczorem zdecydował Sąd Rejonowy w Słupsku, który nie przychylił się do wniosku prokurator o trzymiesięczny areszt. Ofiarami są 22-latkowie, którzy walczą o życie w szpitalu w Słupsku. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Tak wyglądają postępy prac przy budowie drogi S6 Słupsk - Sławno. Zobacz zdjęcia lotnicze z budowy (zdjęcia) 15.07.23 Trwają prace związane z budową drogi S6 na odcinku między Słupskiem a Sławnem. Gdańska Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała zdjęcia lotnicze z postępów prac jakie można dostrzec na placu budowy drogi. Trwają prace ziemne, powstają pierwsze wykopy. Prace sukcesywnie startują na kolejnych sekcjach odcinka o długości blisko 23 km.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w długi weekend nad morzem [ZDJĘCIA] Długi weekend majowy to również rozpoczęcie sezonu imprezowego w klubach nad morzem. Zobacz fotorelację z Klubu Euphoria. 📢 57 nowych mieszkań komunalnych dla mieszkańców Słupska. Miasto kończy dużą inwestycję i szuka najemców Do 28 kwietnia potrwa nabór wniosków na wynajem lokali komunalnych przy ul. Płowieckiej. Do nowych budynków pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się jeszcze w tym roku. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.). 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Budowa bloków komunalnych przy ul. Płowieckiej do końca roku Trwa budowa trzech nowych budynków komunalnych. Przy ul. Długiej i Płowieckiej, powstanie w sumie 57 mieszkań. Inwestycja za blisko 20 mln zł powinna zakończyć się w tym roku.

📢 Święto 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku [ZDJĘCIA, WIDEO] Jak co roku 26 lipca swoje święto obchodzili żołnierze 7. BOW. W ramach uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego, promocja oraz wyróżnienia dla żołnierzy, a także pokazy oraz defilada. 📢 Traktory na ulicach. Rolnicy protestowali pod biurami poselskimi w Słupsku Przejazd kilkunastu traktorów przez centrum i spowolnienie ruchu na krajowej szóstce. Do tego pikieta biur słupskich posłów, którzy głosowali za przyjęciem “piątki dla zwierząt” i przemarsz ulicami miasta. W środę rolnicy protestowali w Słupsku. Jak mówią, żądają odstąpienia od uderzających w nich znowelizowane przepisy prawa. 📢 Z kamerą wśród zwierząt w ZOO Doliny Charlotty Czy wiedzieliście, że między Słupskiem a Ustką jest miejsce, które bardziej przypomina Afrykę niż Europę? ZOO w Dolinie Charlotty z roku na rok coraz bardziej się rozwija.

📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Zobacz jak powstała słupska uczelnia [zdjęcia] Nasza historia, utrwalona na starych i nowych fotografiach porównawczych, obrazuje dzieje słupskiej Alma Mater w dekadzie lat 70. i na początku lat 80. minionego stulecia.

