Prasówka 28.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

📢 To było święto młodych naukowców. Podsumowanie Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory Słupski „Ekonomik” po raz trzeci był gospodarzem Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory. Młodzież przez tydzień uczestniczyła w wykładach i warsztatach oraz zaprezentowała swoje innowacyjne pomysły w konkursie naukowym.

📢 Promocja albumu o kościele Mariackim w Słupsku pod redakcją Michała Rycherta. Już w ten piątek, 1 grudnia W piątek, 1 grudnia, o godzinie 18 w Sali Wernisażowej w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku odbędzie się promocja albumu pt. "Kościół Mariacki w Słupsku. Historia, sztuka, wiara". Teksty napisali Katarzyna Bartosiewicz, Zdzisław Machura, Michał Rychert (zarazem redaktor wydania). Wstęp wolny.

Prasówka 28.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wrócił ruch na ulicę Armii Krajowej. Na remontowanej drodze trwają ostatnie szlify Od kilku dni kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Armii Krajowej w Słupsku. W weekend na stałe trasy powróciły również autobusy komunikacji miejskiej.

📢 Po dachowaniu nietrzeźwy pieszo uciekał przed policjantami Nie tylko zimowa aura i śliska droga, lecz najprawdopodobniej również promile w organizmie spowodowały utratę panowania nad pojazdem i dachowanie. Kierowca tuż po kraksie, chcąc uniknąć spotkania z funkcjonariuszami próbował uciekać pieszo. Policjanci jednak szybko go namierzyli i zatrzymali. Teraz za kierowanie pojazdem po alkoholu grozi mu kara nawet do 3 lat więzienia. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Godzilla ma już 70 lat! I właśnie wraca na ekrany kin w wielkim stylu Terror powojennej Japonii, potwór Godzilla, wraca na ekrany kin już w ten piątek, 1 grudnia, w obrazie „Godzilla Minus One". Reżyseria i scenariusz: Takashi Yamazaki; obsada: Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki,

Minami Hamabe, Munetaka Aoki, Sakura Ando, muzyka Naoki Sato, produkcja: Toho Studio, Robot. „Arcydzieło” - oznajmia Comicbook.com, „Godzilla znów jest przerażająca” - pisze Screen Rant, „Godzilla naszych marzeń” - zachwyca się NewsBeezercom. 📢 Słupsk przywdziewa białą wstążkę. Do ogólnoświatowej akcji przeciw przemocy dołączyli koszykarze Czarnych Słupska drużyna koszykarska prowadzi akcję pn. „Czarni Słupsk mówią NIE przemocy”. Zespół włączył się do ogólnoświatowej kampanii mającej na celu zwalczanie przemocy domowej. Symbolem przedsięwzięcia jest biała wstążka.

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY. 📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka. 📢 To ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, ale postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Przekonaj się sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii i okazuje się jednak, że postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych postacie w realnym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Kinga Zawodnik pochwaliła się, jak dzisiaj wygląda. Gwiazda od wielu lat walczy z otyłością, ale to nie dieta pomogła jej rzucić wagę Kinga Zawodnik jest bohaterką programów, w których pokazuje swoją trudną walkę z rzuceniem nadprogramowych kilogramów. Po latach intensywnych prób zdecydowała się na radykalny krok. Ostatnio pokazała efekty. 📢 Tydzień dobrych manier w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku Od dzisiaj (27 listopada) do poniedziałku, 4 grudnia, nigdzie uczniowie i nauczyciele nie będą zachowywać się bardziej elegancko niż w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Dlaczego? Bo trwa tam "Tydzień dobrych manier".

📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i magiczne bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe wzory bożonarodzeniowych dekoracji. Piękne świąteczne ozdoby w eleganckim stylu od florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości. 📢 Śnieg posypie do końca tygodnia. W nocy temperatura spadnie do minus ośmiu stopni Za oknami w Słupsku i w okolicach biało. Na Kaszubach i w okolicy Lęborka spadło nawet 45 cm śniegu. W nocy będzie mroźno, a na drogach ślisko i niebezpiecznie. Śnieg poleży nawet do 10 grudnia.

📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Trudne warunki na drogach w regionie. Potrącenie na ulicy Lutosławskiego w Słupsku W poniedziałek od godzin porannych śnieg utrudnia kierowcom jazdę na drogach w regionie. Już o ósmej słupscy policjanci dostali zgłoszenie o potrąceniu pieszej w Słupsku. 📢 Cena karpia 2023 - ile za kilogram na święta? Oto prognozy hodowców. To pierwszy taki przypadek od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia na święta znacząco rosły, co spowodowane było głównie drożejącą karmą, wyższymi kosztami transportu, a także podwyżkami wynagrodzeń. Według prognoz hodowców tym razem nastąpi odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile kosztuje karp w 2023 roku?

📢 Znamy laureatów IX Pomorskiego Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”. Zobacz, kto wygrał 25 listopada w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się Gala Finałowa IX Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”. Jury festiwalowe pracowało w składzie: Roman Seta (przewodniczący), Maciej Kozakiewicz, Robert Czerwiński oraz sekretarz Anna Bielecka. Kto wygrał? 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Volkswagen Multivan 1.4 TSI eHybrid 218 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie Po niedawnym teście Volkswagena ID.Buzz’a, do Multivana T7 podchodziłem niemal jak do reliktu, swego rodzaju klasyka motoryzacji. Mówię oczywiście o wyglądzie zewnętrznym, bo to, co jest pod maską, to wciąż cenione – szczególnie w takim aucie – spalinowe rozwiązanie. Ale czy na pewno? W przypadku wersji hybrydowej plug-in, zalety i wady zarówno elektrycznego ID.Buzz’a, jak i typowo spalinowego Multivana w pewnym sensie się przenikały.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 27.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 27.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Stwórz piernikowy domek, zdobądź nagrody. Konkurs organizuje gmina Kobylnica Gminne Centrum Promocji i Kultury w Kobylnicy zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Rodzinnego Konkursu na „Domek z Piernika”. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji pieczenia piernika jako bożonarodzeniowego zwyczaju.

📢 Polska podbije Bałtyk? Nawet 70 tysięcy nowych miejsc pracy. Morskie farmy wiatrowe przyszłością polskiej gospodarki Bałtyk staje się kluczowym miejscem dla polskiej energetyki. Już niebawem 20-30 km od linii brzegowej, na wysokości Kołobrzegu i Łeby uruchomione zostaną pierwsze morskie farmy wiatrowe, które zapewnią czysty prąd milionom gospodarstw domowych. Pierwszy projekt, Baltic Power zostanie uruchomiony w 2026 r, a kolejnych pięć farm – postawionych przez Orlen Neptun powstanie na Ławicy Odrzańskiej i Słupskiej. 📢 “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” W dniu 12.09.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” polegającego na budowie infrastruktury węzła transportowego o znaczeniu krajowym. Projekt realizowany był w trybie zaprojektuj i wybuduj. Pierwszym etapem prac prowadzonych przez wykonawcę było opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji było szczególnym wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia spójności z przygotowywaną przez PKP inwestycją polegającą na przebudowie stacji kolejowej w Słupsku oraz uwzględnienia wytycznych konserwatora zabytków w zakresie odtworzenia historycznych elewacji kolejowego obiektu magazynowego, który został zaadaptowany na budynek dworca autobusowego.

📢 Otwarta konferencja o przemocy wobec kobiet. Zaprasza Słupska Rada Kobiet Słupska Rada Kobiet zaprasza w czwartek, 30 listopada, na konferencję „Różne oblicza przemocy i jej zapobieganie”. Odbędzie się ona w słupskim ratuszu, w sali 211, początek o godzinie 14. Wstęp wolny. 📢 Wielkie emocje w Szczecinie. King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:86 Świetny mecz rozegrali zawodnicy Mantasa Cesnauskisa. W Szczecinie pokonali aktualnego mistrza Polski i do Słupska wracają z ważną wygraną!

📢 Bursztyn siłą dziedzictwa Kaszub. W Muzeum Kaszubskim można oglądać nową wystawę Bursztynowe naszyjniki, korale, figurki i tabakiery - wszystko to i wiele innych można obejrzeć na nowej wystawie w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Na ekspozycji zaprezentowano zbiory: Muzeum Kaszubskiego, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Bursztynowej Planety oraz osób prywatnych. Gablot jest niewiele, ale kryją w sobie mnóstwo skarbów.

📢 Słupskie księgarnie. Od fascynacji do likwidacji [ZDJĘCIA] Tym razem wertujemy nasze archiwalia dotyczące słupskiego rynku księgarskiego. Na przestrzeni pół wieku widać właśnie to, co zapisane w tytule. Niestety, wciąż ubywa księgarni, jakby ulegały rynkowemu przemiałowi. A likwidacji księgarń w Słupsku to jeszcze nie koniec, co bulwersuje jeszcze bardziej. Gdy sięgnie się do ich przeszłości i zauważy, że kończy swój żywot nawet kultowa księgarnia „Pegaz” na al. Wojska Polskiego. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy z Druteksem. Moc atrakcji przez siedem dni (WIDEO) Od 4 do 10 grudnia bytowski rynek zmieni się nie do poznania. Tu odbędzie się wyjątkowa impreza - Jarmark Bożonarodzeniowy z Druteksem. Atrakcji będzie mnóstwo. 📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy. 📢 Martyna Wojciechowska w Bytowie. Odwiedziła uczniów "ekonoma" (WIDEO) Martyna Wojciechowska odwiedziła uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. 📢 Bardzo drogie odśnieżanie. Piaskarki i pługi wyjechały na drogi w gm. Bytów (WIDEO) 900 złotych za godzinę pracy pługopiaskarki musi zapłacić bytowski ratusz. Przetarg na zimowe utrzymanie dróg wygrała lokalna firma.

📢 W Kępicach wyróżniono honorowych krwiodawców [zdjęcia] W sobotnie przedpołudnie w Urzędzie Miejskim w Kępicach odbyło się uroczyste spotkanie w ramach obchodzonych właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podziękowano krwiodawcom za ich społeczną postawę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.

📢 Trwa remont ulicy Leśnej w Bierkowie. Mieszkańcy skarżą się na organizację ruchu Przebudowa ulicy Leśnej w Bierkowie trwa od miesięcy. Mieszkańcy cieszą się, że dostaną nową drogę, ale organizacja ruchu na remontowanych odcinkach spędza im sen z powiek. Twierdzą, że nie są informowani o bieżących utrudnieniach. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Czołowe zderzenie w okolicach Niestkowa pod Ustką [ZDJĘCIA] W sobotę po południu na drodze w Niestkowie w gminie Ustka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Najprawdopodobniej nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, bo policja zakwalifikowała to zdarzenie drogowe jako kolizję.

📢 Żegnaj, Bohaterze, niech się Polska przyśni Tobie. Pożegnanie kpt. Mieczysława Kaczmarczyka Na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu miasta, wojska i związków żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych pożegnali kpt. Mieczysława Kaczmarczyka, Żołnierza Wyklętego, Bohatera, dobrego Człowieka. 📢 Ozdoby i pierniczki na bytowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym (WIDEO) W grudniu koniecznie przyjedźcie do Bytowa. Do 4 grudnia na odwiedzających bytowski rynek czeka masa atrakcji. W mieście kolejny raz odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej już przygotowują stroiki i pierniczki.

📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy i sprawdziliśmy [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Ślubowanie młodych kadetów w liceum w Redzikowie [galeria] W Liceum Ogólnokształcącym w Redzikowie odbyła się uroczystość pasowania na kadetów uczniów klas pierwszych Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Szkoła znalazła się w gronie placówek edukacyjnych osiągających najwyższy wskaźnik procentowy w kategorii rekrutacji absolwentów klas wojskowych.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 29 rocznica pożaru w hali Stoczni Gdańskiej, 24.11.1994 r. Siedem ofiar śmiertelnych, kilkaset rannych, podpalacza nigdy nie odnaleziono Wieczór, 24 listopada 1994 roku. W hali Stoczni Gdańskiej trwa koncert zespołu Golden Life połączony z transmitowanym z Berlina wręczeniem nagród MTV. Bawi się kilkuset młodych ludzi. Nagle pojawia się ogień. Z początku nie wygląda groźnie, ale szybko się rozprzestrzenia. Wybucha panika. Uciekający tratują się nawzajem. Piekło rozgrywa się w siedmiometrowym korytarzu prowadzącym do wyjścia, gdzie otwarta jest tylko jedna z trzech krat. Pozostałe dwie zamknięte są na kłódki. Ludzie wpadają w groźną pułapkę. Dzisiaj mija 29 lat od tamtych wydarzeń. 📢 Już w weekend poznamy najpiękniejsze Polki! Oto kandydatki w konkursie Polska Miss 2023 [ZDJĘCIA] Gala finałowa kończąca kolejną edycję konkursu piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. 24 i 25 listopada najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023.

📢 Na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku studenci prawa poczują się jak w sądzie. Uczelnia otworzyła salę rozpraw [ZDJĘCIA,WIDEO] Słupska uczelnia otworzyła pracownię, która umożliwi studentom wykorzystać zdobytą wiedzę prawniczą w praktyce. Symulacyjna sala rozpraw przybliżyć ma ich do wymarzonego zawodu.

📢 Leann stawia na automatyzację. Słupska firma otworzyła nową halę [ZDJĘCIA,WIDEO] Zautomatyzowana produkcja na nowej hali to dla słupskiej firmy szansa na rozwój i pozyskanie nowych klientów. Obiekt o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych otwarto oficjalnie 23 listopada. 📢 Czesław Lang odbudował zniszczony dworek sprzed 300 lat! Jest pięknie i klimatycznie | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia!

📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 14.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Zobacz zdjęcia ze zgrupowania Za nami zgrupowanie finalistek konkursu Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2022. Dziewczyny odwiedziły Dolny Śląsk. Gale finałowe odbędą się 17 i 18. grudnia w Warszawie. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Młodzi piłkarze Jantara Ustka najlepsi w turnieju BASF PROCAM Piłka nożna. W pierwszym z turniejów piłkarskich BASF PROCAM Cup 2002 rozegranym w Bruskowie Wielkim najlepsza okazała się ekipa Jantara Ustka. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 Przysięga na Placu Zwycięstwa w Słupsku (zdjęcia) Kilkudziesięciu nowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zakończyło szkolenie. W czwartek terytorialsi przysięgali w Słupsku. W całym kraju jest ich już 20 tysięcy.

📢 Bal studniówkowy V LO w Słupsku (zdjęcia, wideo) Za nami kolejna zabawa studniówkowa. 30 stycznia w słupskim Aureusie bawili się uczniowie V LO. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera.

