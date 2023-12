Prasówka 28.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Motorowerem w Bytowie od prawej do lewej i ...do więzienia”?

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Motorowerem w Bytowie od prawej do lewej i ...do więzienia Bez kasków, uszkodzonym motorowerem i po alkoholu. W ten sposób dwóch mężczyzn wyruszyło w drogę bytowskimi ulicami. Poruszający się niebezpiecznie, od prawej do lewej jednoślad zauważył jadący na nocną służbę dyżurny asp. Waldemar Sabisz. Policjant natychmiast zareagował i zatrzymał pojazd. Po przebadaniu kierowcy, okazało się, że w organizmie ma ponad promil alkoholu. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.

📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie.

📢 Zmiany w nadawaniu telewizji naziemnej. Są jeszcze spóźnialscy Przed tygodniem, między innymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, zmienił się standard nadawania telewizji naziemnej. Niektórzy widzowie stracili dostęp do kanałów Telewizji Polskiej.

Prasówka 28.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podziel się jedzeniem po świętach. Z jadłodzielni w Słupsku korzysta mnóstwo potrzebujących Słupska Jadłodzielnia kolejny raz namawia do wsparcia potrzebujących i podzielenia się żywnością. Produkty spożywcze można zostawiać zarówno w lodówce, jak i na półkach. Przynosić można świeże jedzenie, jak i to pakowane, z wyjątkiem alkoholu, jajek i mięsa.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [28.12.203 r.] Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Narkotyki, grzyby halucynogenne i gotówka. 40-latek z zarzutami Tczewscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu miał narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, haszysz, amfetaminę, tabletki MDMA, grzyby halucynogenne, leki psychotropowe oraz gotówkę. 40-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty.

📢 Sztorm na Bałtyku. Zniszczenia na całym wybrzeżu. Urząd Morski w Gdyni liczy straty [ZDJĘCIA] Pracownicy Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni szacują straty, które powstały po sztormie na Bałtyku. W Ustce zniszczony został zjazd techniczny, a schody prowadzące na plażę, kończą się w powietrzu. W Lubiatowie w powiecie wejherowskim morze zabrało plażę. Z klifów na całym wybrzeżu spadały drzewa. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Problemy z GPS nad Polską. Zakłócenia systemów satelitarnych nad Europą i nie tylko Nad Polską, Morzem Bałtyckim oraz innymi państwami regionu odnotowywane są problemy z działaniem sygnału GPS. Według aplikacji GPSJam, rozpoczęły się one w poniedziałek 25 grudnia i trwają do dziś. Pojawiają się różne spekulacje co do możliwych przyczyn. 📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Pożar domu, usuwanie zwalonych drzew po wichurze i zalane piwnice. Słupscy straży wyjeżdżali w święta 47 razy W czasie trzech świątecznych dni słupscy strażacy interweniowali 47 razy. Były to wezwania do 9 pożarów, 35 miejscowych zagrożeń oraz trzy alarmy fałszywe. Do najgroźniejszego pożaru doszło w pierwszym dniu świąt w miejscowości Łokciowe w gminie Smołdzino. Palił się tam budynek mieszkalny. 📢 W pokoju brakuje światła? Te rośliny doniczkowe doskonale sobie tam poradzą. Polecamy piękne kwiaty, które nie potrzebują dużo światła Kwiaty doniczkowe potrzebują światła, ale ich zapotrzebowanie na nie zależy od gatunku. Dlatego, jeśli szukamy roślin do ciemnego pokoju, gdzie dociera niewiele słońca, nie jesteśmy na straconej pozycji. Jest sporo atrakcyjnych roślin, które poradzą sobie w cieniu. Polecamy 15 ładnych i łatwych w uprawie kwiatów do ciemnego pokoju.

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Lataliśmy nad powiatem puckim. Poznasz te miejsca koło Dębek, Jastrzębiej Góry, Pucka, Władysławowa? Tak się zmieniły Oto lotnicze zdjęcia m.in. z Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Jastarni, Rozewia, Dębek, Karwi i gminy Puck. Jest też m.in. port w Jastarni przed rozbudową, Kaczy Winkiel z piaszczystą nawierzchnią, częściowo rozebrane molo w Pucku, niemal wyludniony port we Władysławowie... Dlaczego te zdjęcia są wyjątkowe? Bo pokazują historię ziemi puckiej.

📢 Tu straszy! Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Jak zadbać o prawidłowe trawienie w święta? Poznaj proste sposoby, aby zmniejszyć uczucie niestrawności po świątecznym obżarstwie Przejedzenie to grupa objawów wywołanych przez spożycie nadmiernej ilości pokarmów, co ma miejsce szczególnie w okresie świątecznym. Smakołyki kuszą swym zapachem i wyglądem, niestety zjedzenie ich w dużej ilości może skończyć się bólem brzucha, wzdęciami oraz zgagą. Sprawdź, w jaki sposób wspomóc trawienie po świątecznym obżarstwie. 📢 Świąteczny weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] W koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo w świąteczny weekend! Zobacz, kto bawił się na parkiecie!

📢 Kryzys w psychiatrii narasta. Na planowe przyjęcie dziecka do szpitala w Gdańsku rodzice mogą liczyć dopiero w czerwcu 2025 roku Liczący 46 łóżek Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku pęka w szwach. Aktualnie przebywa na nim 70 pacjentów. Na tym wysoko specjalistycznym oddziale, który dla wielu chorych jest ostatnią deską ratunku, jak w soczewce widać fatalnie funkcjonujący system, który ma dbać o psychiczne zdrowie najmłodszego pokolenia Polaków.

📢 Dzieje odbudowy kościoła Mariackiego w Słupsku spisane przez budowniczego Ksiądz Wiktor Markiewicz na Wybrzeżu pojawił się 1 lipca 1946 roku. Zamieszkał na plebanii przy ulicy Dominikańskiej 6. Jego - jak mawiał - szef, ksiądz dziekan Karol Chmielewski, od razu przydzielił mu mnóstwo duszpasterskich obowiązków w powojennym polskim już mieście. W kwestii remontu kościoła Mariackiego wikary początkowo nie miał prawa głosu, ale to właściwie dzięki niemu przekładana wciąż odbudowa zniszczonej na zewnątrz i wypalonej wewnątrz świątyni w ogóle się rozpoczęła. 📢 Bez ogródek i prosto z mostu. Tak pisano w "Głosie Miasta Słupska" Czesław Wiśniewski z Fabryki Narzędzi Rolniczych po wypiciu kilku „głębszych” zaczepiał spokojnych przechodniów. Obywatel Ruciński nie dba o swoich pracowników, którzy marzną w biurze. Obywatel Rybacki, pracownik Słupskich Zakładów Gastronomicznych, pijąc w czasie pracy, opóźnia nie tylko tok produkcji, ale i obniża jej jakość. Takie doniesienia można przeczytać w „Głosie Miasta Słupska” sprzed prawie 70 lat.

📢 Wichura przewróciła ścianę budynku mieszkalnego w Dobiesławcu. Dwie rodziny ewakuowano [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt w miejscowości Dobiesławiec w gminie Będzino. Silny wiatr doprowadził do przewrócenia się ściany szczytowej w poniemieckim „bliźniaku”. 📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich!

📢 Pogoda w Słupsku i regionie. Nadal będzie silnie wiało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w niemal całym kraju. Najsilniejszy wiatr będzie wiał na Pomorzu.

📢 L4 w okresie świątecznym? ZUS już zbliża się do twych drzwi Wyjazdy na wakacje za granicę, prace remontowe czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre z aktywności osób przyłapanych przez ZUS na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego. Zbliżające się Boże Narodzenie to dla wielu Polaków aktywnych zawodowo okazja na dodatkowy odpoczynek. Trzeba jednak uważać, bo gdy zdecydujemy się na taki wyjazd, będąc na L4, to oprócz zwolnienia lekarskiego po powrocie może czekać nas zwolnienie z pracy. 📢 Markos z Głobina miał udział w modernizacji kanału burzowego w Londynie Firma Markos z podsłupskiego Głobina znana jest głównie z kompozytowych konstrukcji wzmocnionych włóknem szklanym – szczególnie jachtów i łodzi turystycznych. Ale Markos miał też swój udział w remoncie kanału burzowego pod Baker Street w Londynie.

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Chłopiec, który goni medycynę. Adaś potrzebuje 15 milionów złotych Najpierw niemożność chodzenia, potem samodzielnego oddychania i serce, które nie będzie miało siły pompować krwi. To czeka dwuletniego Adasia z Morzyczyna pod Szczecinem. Ten los za wszelką cenę chcą odmienić rodzice. Koszt? 15 milionów złotych. 📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

📢 Kościół św. Ottona w Słupsku ma 150 lat. Jaka jest historia tej świątyni? Kościół św. Ottona właśnie obchodzi 150 rocznicę powstania i poświęcenia. Od początku był kościołem katolickim, a po II wojnie światowej został kościołem klasztornym. Jaka jest historia tej świątyni?

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne. 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne. 📢 Magia świąt Bożego Narodzenia na pocztówkach sprzed lat. Te kartki zachwycają! Boże Narodzenie na starych pocztówkach wygląda zachwycająco! Te kartki mają niepowtarzalny urok. Od lat kolekcjonuje je Izolda Wysiecka z Juszek w gm. Kościerzyna. W jej zbiorach są nawet pocztówki haftowane. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i wybierzcie się w sentymentalną podróż do minionej epoki.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w słupskich kościołach [ZDJĘCIA] Szopki bożonarodzeniowe to stary średniowieczny zwyczaj. Co roku podziwiamy przedstawienie Świętej Rodziny z nowonarodzonym Jezusem w kościołach. Zobacz, jak wglądają szopki bożonarodzeniowe w słupskich świątyniach.

📢 Odkrycie pod Kamieniem Pomorskim. Pan Jacek trafił na podwójny szeląg ostatniego księcia z rodu Gryfitów Kamień Pomorski odkryciami stoi! W polu pod miastem odnaleziono nowożytną monetę z 1628 roku. Trafiła do miejscowego muzeum. 📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Trwa przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku. Zobacz, jak wyglądają prace [ZDJĘCIA] Rozpoczęły się prace przy modernizacji ulicy Owocowej w Słupsku. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przystanki autobusowe. Remont ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. 📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy".

📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa. 📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu. 📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość!

📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 10.12.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy małych i dużych, czyli magazyn samoobsługowy dla każdego Często zastanawiamy się, gdzie przechowywać rzeczy, które są używane sporadycznie lub sezonowo i na które brakuje nam miejsca w mieszkaniu. Rozwiązaniem może być wynajem prywatnej komórki i taką możliwość zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, oferuje kompleks magazynowy BoxIN24.pl w Kobylnicy k/Słupska.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 05.12.2023 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Z archiwum GP24. Zawody Strong Man, koncert Ich Troje. Tym żyło miasto 20 lat temu [ZDJĘCIA] Dziś kolejna odsłona naszego fotograficznego archiwum. Tym razem mamy dla Was zdjęcia z lipca i sierpnia 2003 roku. Zobacz, jakimi wydarzeniami żyli mieszkańcy Słupska i regionu. Naprawdę dużo się działo!

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Osoby o tych imionach powinny tam pracować. Masz tak na imię? Sprawdź, jaki zawód jest dla ciebie odpowiedni 29.03.2023 Osoby o tych imionach najlepiej nadają się do takiego zawodu i możliwe, że tam powinny pracować. Imiona mogą mieć wiele znaczeń mówiących o cechach, osobowości, życiu miłosnym. A o pracy albo branży zawodowej? Także! Sprawdzamy wybrane imiona i gdzie osoby o takich imionach powinni pracować.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają. 📢 Żołnierze wstąpili w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej [zdjęcia, wideo] W sobotę 60 żołnierzy wstąpiło w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysięga miała miejsce w Słupsku. 📢 Pożar w budynku na ulicy Bałtyckiej w Słupsku [zdjęcia, wideo] W dniu dzisiejszym (22 listopada) około godziny 17:00 dyżurny straży pożarnej otrzymał wiadomość o wydobywającym się gęstym dymie z wielorodzinnej kamienicy mieszczącej się przy ul. Bałtyckiej.

