Prasówka 29.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 28.05.24 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 28.05.24 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 28.05.24 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 28.05.24 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 28.05.24 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmienił się Słupsk w nieco więcej niż dekadę (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Słupski „Mechanik” z nowym partnerem. Specjaliści z firmy Ulenberg pomogą w kształceniu uczniów Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zawarł porozumienie z lokalną firmą Ulenberg zajmującą się m.in. dystrybucją i serwisem maszyn rolniczych. W ramach współpracy, uczniowie kilku kierunków skorzystają z zajęć i praktyk pod okiem specjalistów. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce (stan na 26 maja 2024 roku). Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 28.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Z wielkiego ekranu prosto do Jezierzyc i Siemianic – warsztaty taneczne z Tomaszem Barańskim Gmina Redzikowo gościła jednego z najbardziej uznanych tancerzy i choreografów w Polsce – Tomasza Barańskiego. 27 maja odbyły się długo wyczekiwane warsztaty taneczne oraz spotkania z młodzieżą, które stanowiły prawdziwą gratkę dla miłośników tańca. Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jezierzycach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach. 📢 Na Stawku Łabędzim w Słupsku rywalizowali młodzi wędkarze Na Stawie Łabędzim w Słupsku zorganizowano zawody w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży w wędkarstwie. Rywalizowano w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej. 📢 Nie tylko parki i bulwary. W tych miejscach publicznych spożywa się alkohol. Te punkty wskazali mieszkańcy Słupska Akty wandalizmu, niszczenie zieleni, dzikie wysypiska śmieci i… spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Takie wykroczenia i zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa chętnie zgłaszają mieszkańcy Słupska. Niektóre miejsca w mieście aż roją się od czerwonych punktów.

📢 Piękne imprezowiczki w słupskim klubie Crystal Club. Tak bawiliście się podczas minionej imprezy (zdjęcia) Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. 📢 Gdzie mieszka Martyna Wojciechowska? Modna kuchnia i salon znanej podróżniczki. Nowoczesny dom Martyny Wojciechowskiej na zielonym Żoliborzu Martyna Wojciechowska mnóstwo czasu spędza poza domem, ale uwielbia wracać po podróżach do swojego mieszkania w stolicy. Tutaj uwiła swoje przytulne gniazdko. Apartament dziennikarki pełen jest pamiątek z różnych części świata. Zobacz, jak stylowo urządziła mieszkanie Martyna Wojciechowska. Koniecznie zajrzyj do przytulnego domu podróżniczki w modnej warszawskiej dzielnicy.

📢 Mistrzostwa w CSMW. Najlepsi z najlepszych w Marynarce Wojennej [ZDJĘCIA] W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyły się mistrzostwa Marynarki Wojennej w pokonywaniu ośrodka sprawności fizycznej i biegu patrolowym.

📢 Budowa S6 za węzłem Bożepole Wielkie postępuje. Odcinek już prawie na półmetku Praca wre przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Bożepole Wielkie - Leśnice. Dobra pogoda pozwoliła na przyspieszenie robót. W efekcie ok. 22-kilometrowy fragment trasy jest już gotowy w niemal 50 proc. 📢 W Łebie pijany włamywacz nie zdążył ukraść samochodu, bo zasnął za kierownicą Ciężki sen zmorzył pijanego włamywacza z Łeby, który nie zdążył odjechać autem przygotowanym do kradzieży. Okazało się, że wcześniej mężczyzna ukradł 23 butelki wódki z lokalu gastronomicznego. Teraz konwój zawiózł go do więzienia, gdzie 34-latek odsiedzi wyrok za inne przestępstwo. 📢 W Lęborku 56-latek chciał się umówić z 13-latką. Składał jednoznaczne propozycje Sąd Rejonowy w Lęborku zastosował areszt wobec 56-letniego mężczyzny podejrzanego o utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. C i elektroniczny kontakt w celu poddania się czynnościom seksualnym z osobą określającą swój wiek na 13 lat.

📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Uśmiech dziecka wynagradza wszystko! Poszukiwane są rodziny zastępcze Pani Żaneta jest mamą zastępczą dla 5-miesięcznej Samanty oraz 7-miesięcznego Mariuszka. Ani przez minutę nie żałowała swojej decyzji. Niestety, takich rodzin brakuje. W tym tygodniu obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Przy tej okazji w Słupsku zorganizowano dzień otwarty dla kandydatów na rodziny zastępcze w nowo powstałym Centrum Zacisze.

📢 Od czerwca będą dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Przybędzie im nawet kilka tysięcy złotych. Tak je dostaniesz Rosną kwoty limitów przy dorabianiu do renty i wcześniejszej emerytury. Przepisy wchodzą w życiu już od czerwca 2024 roku. - Od czerwca renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej - zapowiada Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. 📢 Włoskie Eurofightery z Malborka znów interweniowały nad Bałtykiem. Przechwycenia, czyli "spotkania" z rosyjskimi pilotami Piloci włoskich Eurofighterów stacjonujących w Malborku szkolą się z sojusznikami i strzegą nieba na wschodniej flance NATO. Regularnie wzbijają się w powietrze, aby przechwytywać rosyjskie samoloty lecące w pobliżu terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego nad wodami międzynarodowymi. Ministerstwo Obrony Włoch poinformowało o kolejnej takiej misji powietrznej. 📢 Jaką kwotę daje się w prezencie na wesele? Sprawdź, ile dajemy w kopercie na ślub w 2024 roku 28.05.24 Ślub to bardzo ważny moment w życiu młodej pary. Jednym z najczęstszych pytań, jakie zadają sobie goście weselni, jest jaką kwotę dać w prezencie na ślub? Ile pieniędzy należy dać w kopercie? Ile powinien dać ojciec chrzestny a ile dziadkowie czy dalsza rodzina? W artykule tym postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 28.05.24 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 28.05.24 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 28.05.24 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 28.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 28.05.24 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 28.05.24 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Artur Pelo z 7. BOW ze Słupska zwycięzcą ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy Młodszy chorąży Artur Pelo nie dał szans rywalom i jako pierwszy - po 15 godzinach i 48 minutach - zameldował się na mecie ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy, w najtrudniejszej kategorii commando. Do pokonania miał 100 kilometrów nocą po Pogórzu Kaczawskim w pełnym umundurowaniu, z karabinem i bez żadnego jedzenia. Dodajmy, że poprawił rekord trasy o 3 h i 49 minut! Trasę ukończyła także szeregowa Marta Fudala z 7. BOW. Dodajmy, że zawody ukończyła również reprezentantka niebieskich beretów szer. Marta. Co prawda w lżejszej kategorii ratowniczo-wojskowej, ale i tam do pokonania było 100 km.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Program, bilety, atrakcje W weekend 22 i 23 czerwca 2024 roku Kielce bez wątpienia będą stolicą tuningu. Coś dla siebie znajdą jednak nie tylko miłośnicy zmodyfikowanych pojazdów. Nie zabraknie także atrakcji dla fanów motorsportu, a impreza stanie się okazją do spotkania gwiazd związanych z motoryzacją. Swoją obecność zapowiedzieli Patryk Mikiciuk, Grzegorz Duda i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w TVN Turbo oraz Karol Jagoda, znany jako Jagodowy TV. Wydarzeniem towarzyszącym będzie koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 28.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Wniosek o upadłość szpitala w Miastku. Burmistrz pisze, że nic o tym nie wiedział Szpital Miejski w Miastku jest na krawędzi upadku. A w zasadzie jest już poza krawędzią, bo prezes placówki Joanna Kosmala złożyła właśnie w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lecznicy. Burmistrz Miastka jest rozczarowany i pisze, że ta decyzja nie była z nim konsultowana. 📢 Magdalena Majewska: Marzeniem i celem jest stworzenie dobrej oferty transportu publicznego Rozmowa z Magdaleną Majewską, burmistrz Kępic. 📢 Brawura 20-latka na ul. Arciszewskiego w Słupsku mogła zakończyć się tragedią W poniedziałek około godziny 19 w Słupsku na ul. Arciszewskiego doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jadący w stronę ul. Wiejskiej 20-letni kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego w stronę Krępy Słupskiej forda, którym kierowała 38-letnia kobieta.

📢 Czytali, śpiewali, recytowali - poeci walczyli słowem podczas III Slamu Poetyckiego w Słupsku W Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku odbył się III Pomorski Slam Poetycki. W bitwie na wiersze wyjątkowo walecznie poczynała sobie reprezentacja poetów z Bytowa. Emocje były duże, a rywalizacja zajadła. Czasem o zwycięstwie decydowały pojedyncz głosy publiczności.

📢 W lipcu miejska biblioteka powróci po remoncie. Część książek trafiła już na nowe półki Dobiega końca wielki remont głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej w Słupsku. Dyrekcja placówki planuje udostępnić czytelnikom odnowioną wypożyczalnię w lipcu. 📢 Miejsc więcej niż chętnych. Będzie rekrutacja uzupełniająca do słupskich przedszkoli Od 6 do 14 czerwca potrwa rekrutacja uzupełniająca do słupskich przedszkoli miejskich. W kilku placówkach wciąż dostępne są miejsca dla najmłodszych.

📢 Przekroczył prędkość o 83 km/h. 47-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące W miniony weekend prawo jazdy na 3 miesiące stracił mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który w Mianowicach w powiecie słupskim jechał z prędkością 133 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalne jest 50 km/h. Za przekroczenie prędkości o 83 km/h w obszarze zabudowanym 47-latek został również ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych. 📢 Pierwsze miejsce w Pomorskiem, 19. w kraju - II LO w Słupsku z sukcesem w ogólnopolskim konkursie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku zajęło I miejsce w województwie pomorskim oraz 19. miejsce Polsce w rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. W finale znalazły się także inne szkoły słupskie, a także lęborskie i jedna z Miastka. 📢 Niedzielny handel może wrócić. Projekt liberalizacji handlu już wkrótce trafi pod obrady Sejmu Sklepy w marketach i galeriach handlowych będą ponownie otwarte w niedziele - to bardzo prawdopodobne. Projekt liberalizacji obecnych przepisów jest już w Sejmie. W łonie rządzącej koalicji trwają dyskusje nad jego poparciem.

📢 56-latek z Lęborka usłyszał zarzuty elektronicznych kontaktów pedofilskich z 13-latką. Został aresztowany na 3 miesiące Namierzony przez Łowców Pedofili 56-letni mężczyzna z Lęborka został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał zarzuty utrwalania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich i elektroniczny kontakt w celu poddania się czynnościom seksualnym z osobą określającą swój wiek na 13 lat. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli także pornograficzne treści z udziałem małoletnich.

📢 Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej, Sierpinka i Gdańskiej. Przyczyną awaria sieci wodociągowej W dniach 28-29 maja szykują się utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej, Sierpinka i Gdańskiej. O pracach w tym rejonie informuje spółka Wodociągi Słupsk. Przyczyną jest awaria sieci wodociągowej. 📢 Dom Roberta Gawlińskiego wynajmiesz na wakacje. Lider „Wilków” inwestuje za granicą. Zobacz, jak mieszka sławny muzyk w Grecji Rober Gawliński zainwestował w nieruchomość w przepięknej okolicy. Nowoczesna willa muzyka zlokalizowana jest w wiosce rybackiej i otoczona gajem oliwnym. Zobacz, gdzie ulokował swoje oszczędności lider zespołu „Wilki”. W letnim domu Roberta Gawlińskiego z cudnym widokiem możesz spędzić niezapomniane greckie wakacje.

📢 Kolejne sukcesy słupskich zawodników MMA W sobotę 25 maja 2024 r. w ramach Amatorskiej Ligi MMA odbył się turniej w Pyrzycach. Zawodnicy ze Słupskiego klubu MMA MMAtaleo wywalczyli 6 medali. Dwa złote, dwa srebrne oraz dwa brązowe. 📢 13. i 14. emerytura w przyszłości zostaną zlikwidowane? Są nowe pomysły na świadczenia dla emerytów Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie. 📢 Ninja Water Kępice 2024. Niezwykle widowiskowe zmagania na jeziorze Obłęskim pełne emocji (zdjęcia) W miniony weekend na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka” odbyła się sportowa impreza pod hasłem Ninja Water Kępice 2024. Udział wzięło 70 zawodników, którzy musieli zmierzyć się z wodnym torem przeszkód, płynięciem wpław, kajakiem i na desce SUP. Emocji było co niemiara!

📢 Rajska posiadłość Filipa Chajzera – jacuzzi, plaża i cudny widok. Dom Filipa Chajzera jest na sprzedaż. Możesz zamieszkać na Mazurach Wyjątkowy dom Filipa Chajzera jest wystawiony na sprzedaż. Posiadłość w malowniczej okolicy zachwyca. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur, a jednego z nich chce się pozbyć. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. Jeden z nich możesz kupić za mniej niż 3 miliony złotych! 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! 27.05.24 Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] 27.05.24 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! 27.05.24 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Oto osoby, które mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! 27.05.24 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 27.05.24 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 27.05.24 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 27.05.24 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 27.05.24 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 27.05.24 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 27.05.24 Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 Historia usteckiego sportu na unikatowych, starych zdjęciach. Zobacz jak wykluwał się ustecki sport Dzięki uprzejmości MKS Jantar Ustka udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć związanych z usteckim sportem. Są wśród nich fotografie sprzed 50 czy 60 lat a także te z lat 80 czy 90 ubiegłego stulecia ludzi związanych z Ustką i sportem. 📢 Turniej o Puchar Starosty Słupskiego. Rywalizowali szachiści W niedzielę w Starostwie Powiatowym w Słupsku rozegrano II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Słupskiego w Szachach Szybkich o Puchar Starosty Słupskiego. Rywalizowało 77 szachistów.

📢 Wakacyjny kryzys. Oferty są, ale chętnych do pracy jak na lekarstwo Sezon wakacyjny coraz bliżej, a w wielu branżach gorączkowo poszukują pracowników. Najgorzej znaleźć osoby chętne do zbiorów owoców. Tu bywa wręcz dramatycznie. 📢 Gorące rytmy, tango, jazz i klasyka - trzy czerwcowe koncerty w słupskiej filharmonii Czerwiec w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku zapowiada się naprawdę gorąco. Zacznie go młodzieżowa Sinfonietta muzycznym zaproszeniem do Argentyny, Francji i Stanów Zjednoczonych, potem usłyszymy najpiękniejsze tanga, a na koniec sezonu artystycznego za fortepianem zasiądzie znany i lubiany w Słupsku Paweł Kowalski, żeby w najlepszym stylu wprowadzić nas w wakacyjny nastrój. 📢 W obronie bezbronnych. XIV Marsz dla Życia i Rodziny w Słupsku Słupszczanie i mieszkańcy regionu przeszli w XIV Marszu dla Życia i Rodziny. W tym roku wydarzeniu w obronie życia przyświecało hasło „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”. Zabrzmiał też dzwon "Głos Nienarodzonych".

📢 Targi Kwiatowe w Słupsku. Oferta do ogrodu, na taras i balkon [zdjęcia] Na parkingu przez Parkiem Wodnym „Trzy Fale” w Słupsku trwają Targi Kwiatowe. W ofercie handlowców są nie tylko kwiaty, rośliny, sadzonki czy nasiona, ale także ogrodowe ozdoby, owoce, warzywa, swojskie pieczywo i wędliny, a nawet ryby hodowlane. 📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Pamiętacie ją taką? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

📢 Matylda i sześcioro piskląt mają się wyśmienicie! Podglądamy życie ptaków na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku Na żywo możemy podglądać życie pustułek w budce lęgowej na strychu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Początkowo obserwowaliśmy życie ptasiej pary, potem złożenie jaj, a teraz życie samicy Matyldy i sześciorga piskląt! Dla ornitologów, ale także wszystkich pasjonatów przyrody jest to niezwykle emocjonujące. Zapraszamy do podglądania życia ptasiej rodziny. 📢 Potworna zbrodnia w Rokicinach. Adwokaci składają zażalenia na aresztowanie podejrzanych Do Sądu Rejonowego w Lęborku wpływają zażalenia adwokatów na tymczasowe aresztowanie podejrzanych w głośnej sprawie morderstwa ze szczególnym okrucieństwem i z niskich pobudek w Rokicinach. Jako pierwsi złożyli je dwaj obrońcy Sandry C., podejrzanej o zacieranie śladów przestępstwa i nieudzielenie pomocy ofierze makabrycznej zbrodni. 📢 Wojskowi mistrzowie kierownicy 2024 roku. Ogólnopolski konkurs w CSMW zakończony Znane są już wyniki 20. ogólnopolskiego konkursu Najlepszy Kierowca Wojskowy 2024 roku. W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce najlepszym zawodnikom i drużynom uroczyście wręczono medale i nagrody.

📢 Truskawki w przystępnej cenie, czereśnie "jakby luksusowe". Sprawdzamy ceny na bazarku ZDJĘCIA Na targowisku w Kościerzynie pomimo deszczowej pogody spory ruch. Mieszkańców kuszą świeże warzywa i owoce. Sprawdziliśmy ile kosztuje taka "porcja zdrowia". To czas truskawek i czereśni! Pojawiło się także wielu amatorów kwiatów. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Dziecięce i młodzieżowe zawody wędkarskie nad Stawkiem Łabędzim w Słupsku [zdjęcia] W niedzielę, 28 maja, nad Stawkiem Łabędzim zorganizowano zawody pod hasłem Wędkarski Dzień Dziecka. Dzień wcześniej w tym samym miejscu odbyła się Słupska Olimpiada Młodzieży w Wędkarstwie. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Żołnierz słupskiej brygady najszybszy w X Słupskim Biegu Niepodległości. 461 biegaczy dotarło do mety [ZDJĘCIA] Najszybszy był dzisiaj Michał Pytlak, który trasę 10 kilometrów na ulicach Słupska pokonał w 32 minuty i 56 sekund, a ostatni linię mety minął Bronisław Kabaciński, któremu pokonanie trasy zajęło godzinę, 21 minut i sekundę.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.

📢 Słupszczanin Józef Kulikowski przygotował opracowanie poświęcone fenomenowi "Karczmy Słupskiej" [ZDJĘCIA] Józef Kulikowski był jednym z najbliższych współpracowników Tadeusza Szołdry, twórcy marki "Karczma Słupska". Dlatego gdy minęło 50 lat od powstania pierwszej karczmy tego typu, postanowił przygotować opracowanie poświęcone temu fragmentowi słupskiego życia gospodarczego. 📢 Studniówka II LO. Zobacz zdjęcia z balu W piątek, 11 stycznia, odbył się bal studniówkowy uczniów z II LO w Słupsku. Tegoroczni maturzyści bawili się w Młynie. Zobaczcie zdjęcia i wideo. [b]Partnerem serwisu STUDNIÓWKI 2019 jest Akademia Pomorska w Słupsku. Fotorelacje ze studniówek znajdziesz w naszym specjalnym serwisie [a]https://gp24.pl/studniowki/;STUDNIÓWKI 2019[/a][/b]