Prasówka 29.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 28.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 28.09.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

Prasówka 29.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 28.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Kobylnica za 10 milionów złotych przebuduje ulicę Młyńską. Gmina podpisała umowę z wykonawcą Gmina Kobylnica przeznaczy blisko 10 mln złotych na przebudowę ważnej ulicy Młyńskiej. Będzie nowa nawierzchnia, powstaną ścieżki rowerowe i parkingi. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 28.09.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! 📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 28.09.23 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! 28.09.2023 Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie. 📢 Te rzeczy przynoszą pecha. Jak chcesz być szczęśliwy to szybko się ich pozbądź. Oto lista przedmiotów! 28.09.2023 Oto lista rzeczy, które przynoszą pecha. Zastanawiasz się o jakie przedmioty chodzi? Jest wiele przesądów na temat złej aury i renomy danej rzeczy. Jeśli jesteś świadkiem dziwnych i niewytłumaczalnych sytuacji, to sprawdź czy nie otaczasz się przedmiotami, które działają na pech jak magnes. Sprawdź, jakie rzeczy przynoszą pecha i czym prędzej się ich pozbądź! Zadbaj o to, aby los Ci sprzyjał.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 28.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 28.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 28.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 28.09.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 28.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 28.09.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 28.09.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 28.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 28.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! 28.09.2023 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 28.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 28.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 28.09.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 28.09.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 28.09.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 W Słupsku wręczono uczniom z regionu stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież nagrodzono za sukcesy w nauce [ZDJĘCIA] 92 uczniów ze Słupska i powiatu słupskiego otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież z regionu wyróżniono na uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. 📢 „Koronka na ulicach świata”. Modlitewna akcja w Słupsku [ZDJĘCIA] Ogólnopolska modlitewna akcja -„Koronka na ulicach świata” - organizowana jest już od kilku lat. W polskich miastach i wsiach punktualnie o godzinie 15 w publicznej przestrzeni gromadzą się wierni i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieje się tak co roku, zawsze 28 września, czyli w każdą rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki.

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Pogrzeby dzieci utraconych - w październiku w Koszalinie, Słupsku i w Szczecinku Przed nami Dzień Dziecka Utraconego, który na całym świecie obchodzony jest 15 października. W kilku miastach diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej w połowie października odbędą się kolejne zbiorowe pogrzeby dzieci utraconych. Pochowane zostaną prochy dzieci zmarłych w wyniku poronienia bądź martwego urodzenia, pozostawione z różnych powodów przez ich rodziców w szpitalach.

📢 Zapisz koncerty w kalendarzu. Słupska filharmonia zaczyna nowy sezon Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku w piątek, 29 września, inauguruje nowy sezon artystyczny. Jakie koncerty nam proponuje? Co nowego w repertuarze? O tym mówi dyrektor Alina Ratkowska. Zapraszamy do posłuchania rozmowy. 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Przetargi na pierwsze trzy odcinki S10. Droga połączy Pomorze Zachodnie z centrum kraju [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawców trzech odcinków drogi ekspresowej S10. Łączna długość odcinków Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, Recz – Cybowo oraz Cybowo – Łowicz Wałecki to 36,1 km. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną jeszcze przetargi dla kolejnych pięciu fragmentów tej trasy.

📢 Niemal zawsze pokazuje się w spódnicach i sukienkach. Katarzyna Bujakiewicz ma swój niepowtarzalny, kobiecy styl. Zobacz zdjęcia Widzowie kojarzą ją z ról niezwykle sympatycznych i pogodnych kobiet. Prywatnie jest znana jako osoba ciepła i rodzinna, a zarazem odważna i temperamentna. Katarzyna Bujakiewicz to utalentowana, blondwłosa piękność z błękitnymi oczami. Widzom znana jest przede wszystkim z dawnych odcinków serialu „Na dobre i na złe”, ale zagrała też w wielu innych produkcjach. Można ją zobaczyć również na scenach teatralnych i jako prowadzącą programy telewizyjne. W czwartek (28 września) obchodzi 51. urodziny. 📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Ramoneska damska to jedna z najmodniejszych kurtek na jesień. Ta w stylu Wachowicz i Woźniak-Starak ukryje boczki i oponki Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek. 📢 O szachach na poważnie i nie tylko. Kolejne spotkanie z cyklu "Szach i fakt!" w Słupsku już dziś! Słupska Akademia Szachowa - po wakacyjnej przerwie - zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Szach i Fakt!". Tym razem Grzegorz Hilarecki odkryje tajemnice tej dyscypliny w bardzo ciekawych ujęciach historycznych. Tematem spotkania będzie wojna i to, jak wpływa na rozgrywki szachowe.

📢 Oto zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i inne niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Prace postępują w szybkim tempie [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. Ruszyły już pierwsze roboty mostowe.

📢 Czapki damskie na jesień to ciekawy i oryginalny dodatek do stylizacji. Zobacz, co będzie modne w tym sezonie Czapki damskie to element garderoby, który oprócz swojej praktycznej funkcji mają istotny wpływ na wizerunek. Odpowiednio dobrane nakrycie głowy podkreśli urodę i będzie uzupełnieniem każdej jesiennej stylówki. 📢 Czy one zapomniały założyć spodnie? To nie wpadka, a coraz popularniejszy, kontrowersyjny trend. O co chodzi z „no pants”? „No pants” to jeden z tych trendów, który najpierw jest zbyt ekstrawagancki, by wyjść poza wybiegi, ale wreszcie pojawia się w mainstreamie, wzbudza gorące emocje i... zyskuje popularność. Zwraca się ku niemu coraz więcej celebrytek, również w Polsce. Stylizacje z pominięciem spodni zdecydowały się już wypróbować między innymi Lara Gessler, Maffashion czy też Klaudia El Dursi.

📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 28.09.2023 r. Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 28.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 SŁUPSKIE POKOPKI - zapraszamy! 📢 Koniec rekordowego tournée Sanah po stadionach w Polsce! Artystka wystąpiła również w Gdańsku Trasa koncertowa "Uczta nad Ucztami" Sanah przeszła już do historii. "Skromna" Zuzia jako pierwsza Polka, wyprzedała stadion... żeby to tylko jeden. Najbardziej popularna artystka w Polsce wystąpiła łącznie dla blisko 200 tys. osób, na zaledwie trzech stadionach: w Gdańsku, Chorzowie oraz na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

📢 Liderzy sportu, polityki i biznesu obradują w Zakopanem. Jest też czas na gry i relaks w Zakopanem trwa trzydniowy Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Uczestniczą w nim znane postaci ze świata sportu, polityki i biznesu. Podczas wydarzenia odbywają się debaty dotyczące rozwoju polskiego sportu, ale można też wziąć udział w zajęciach sprawnościowych popularyzujących poszczególne dyscypliny, umilić sobie czas przykładowo przy stole z piłkarzykami, czy odpocząć na tarasie z pięknym widokiem na Tatry.

📢 Starszy mężczyzna utonął w Bałtyku w Mrzeżynie Na plaży w Mrzeżynie wyciągnięty został z morza starszy mężczyzna. Mimo prób reanimacji mężczyzna zmarł. 📢 Ronaldo już po czwartym ślubie: żona czternaście lat młodsza od niego, ale mało prawdopodobne, aby miała z nim dzieci [ZDJĘCIA, WIDEO] Legendarny brazylijski Ronaldo ponownie postanowił poświęcić się życiu rodzinnemu. W ubiegły weekend były mistrz świata z „Canarinhos”, dawny napastnik Realu Madryt, obecnie właściciel Realu Valladollid i klubu swojego dzieciństwa Cruzeiro Bello Horizonte ożenił się po raz czwarty – jego kolejną wybranką została 33-letnia brazylijska modelka Celina Locks, z którą były piłkarz spotykał się przez ostatnie siedem lat.

📢 Atak wilka w Międzyzdrojach obnażył problem braku opieki medycznej w kurorcie W sobotę wilk poważnie zranił dwie turystki w Międzyzdrojach. Kobiety nie mogły w mieście liczyć na pomoc medyczną, bo w weekendy przychodnie są nieczynne. - To jakiś koszmar. Przecież to miasto turystyczne - mówią poszkodowane kobiety. 📢 Już w piątek obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością w słupskim ZUS. Będą warsztaty, wystąpienia i porady ekspertów „Budzimy zrozumienie” – to pod takim hasłem rozegra się tegoroczny Dzień Osób z Niepełnosprawnością w słupskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W programie m.in. warsztaty, wystawy i spotkania z ekspertami. 📢 Uwaga kierowcy i pasażerowie! Od jutra objazdy ulicy Zaborowskiej w Słupsku Rozpoczynają się prace w związku z budową kanalizacji deszczowej na ul. Zaborowskiej. Od 28 września wstrzymany zostanie ruch drogowy w rejonie skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303. Zarząd Infrastruktury Miejskiej wyznaczył objazdy.

📢 Ile lat trzeba pracować, żeby dostać emeryturę? Wcześniejsza emerytura w różnym czasie dla różnych zawodów Jak długo trzeba pracować, żeby dostać emeryturę? Sam wiek emerytalny nie gwarantuje otrzymania świadczenia, które pozwoliłoby na spokojny odpoczynek w zasłużonym wieku. Sprawdzamy, ile lat pracy pozwoli na uzyskanie najniższej emerytury i co zrobić, jeśli do emerytury brakuje nam lat pracy? Wymieniamy też listę zawodów, w których krótsza praca jest możliwa. 📢 Napadli na na kibiców Spójni Stargard w Słupsku. Zatrzymani mają po 16-17 lat W środę rano (27.09) słupska policja zatrzymała czterech mężczyzn, którzy mieli zaatakować kibiców Spójni Stargard. Do zdarzenia doszło w piątek po meczu ze słupską drużyna Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Napastnicy to nastolatkowie w wieku 16-17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

📢 Remont kolejnych dróg w powiecie słupskim coraz bliżej Podpisano umowy na realizację kolejnych remontów w regionie słupskim. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska oraz gminy Potęgowo wkrótce będą mogli poruszać się po nowych, bezpiecznych trasach. 📢 Ukraińska miliarderka przejmuje kontrolę nad słupską firmą Plast-Box. Jest wniosek do UOKiK Galyna Fedoriwna Gerega, miliarderka z Ukrainy, zawnioskowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przejęcie firmy Plast-Box ze Słupska. To jeden z czołowych w Europie producentów opakowań i pojemników z tworzyw sztucznych. 📢 Centrum Zdrowia Psychicznego rozbuduje się. Będzie poradnia dla dzieci i oddział dzienny Dziś rudery, niedługo poradnie i nowy oddział psychiatryczny. W Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku planowane są poważne inwestycje. Skorzystają pacjenci – ci mali i dorośli. W ciągu siedmiu miesięcy powstanie projekt, w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat – nowe oddziały.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Sprawdź, kto nie dostanie dokumentu [LISTA] 27.09.2023 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Spółdzielnia Socjalna „Drabina” z nagrodą za zatrudnianie wykluczonych Spółdzielnia Socjalna „Drabina” założona przez Ustkę i Słupsk otrzymała nagrodę marszałka województwa pomorskiego w konkursie Pomorskie dla Seniorów w kategorii "Pracodawca przyjazny Seniorom". 📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) 27.09.23 Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej.

📢 Wyróżnienie dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na międzynarodowym festiwalu Film słupskiego muzeum otrzymał specjalne wyróżnienie na festiwalu Heritage in Motion, organizowanym przez Europejską Akademię Muzealniczą, federację stowarzyszeń na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy „Europa Nostra” oraz Forum Kultur Słowiańskich. 📢 W weekend Gala Kwiatowa i akcja charytatywna na rzecz rodziny Kaczmarczyków Jesienna edycja Gali Kwiatowej odbędzie się w najbliższy weekend (30 września - 01 października 2023 r.) w hali Gryfia w Słupsku. Zapowiada się raj dla miłośników roślin. W trakcie gali odbędzie się licytacja i zbiórka na rzecz rodziny Kaczmarczyków pochodzącej ze Słupska, która uległa dramatycznemu wypadkowi samochodowemu.

📢 Radni PiS ze Słupska apelują do marszałka województwa. Domagają się większego wsparcia finansowego instytucji kultury z regionu Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali we wtorek (26 września) konferencję prasową, na której zaapelowali do marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka, o przekazywanie większego wsparcia finansowego na rzecz instytucji kultury z regionu słupskiego.

📢 Spektakl na nocnym niebie. Zorza polarna w rejonie Kościerzyny na pięknych zdjęciach Anny Nideckiej Noc (24/25 września 2023 r.) była areną jednej z najbardziej spektakularnych zórz polarnych w regionie Kościerzyny. Zobaczcie kolorowe niebo, które sfotografowała Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego. Udało jej się uwiecznić na zdjęciach niesamowity widok. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Słabe zainteresowanie urządzaniem sąsiedztwa. Ustczanie mieli za mało czasu na złożenie wniosków Tylko dwa wnioski wpłynęły od mieszkańców rewitalizowanych obszarów Ustki dotyczące upiększania terenów. Centrum Integracji Społecznej na razie nie ujawnia, czego dotyczą pomysły. Zostaną ogłoszone dopiero po wyborze zadania do realizacji. 📢 Wilk pogryzł plażowiczów w Międzyzdrojach! Wciąż jest nieuchwytny Zbiegły w kwietniu z Wolińskiego Parku Narodowego wilk, zaatakował w weekend kilka osób na plaży w Międzyzdrojach. Co najmniej dwie zostały pogryzione, w tym jedna bardzo poważnie. Mimo obławy, zwierzę nadal jest na wolności.

📢 8. Bëtowskô Gòńba. Finałowy superoes na kultowym „trójkącie” i pokaz kaskaderów Za nami 8. Bëtowskô Gòńba. Do centrum Bytowa przyszły tłumy kibiców. Adrenalina wystrzeliła! Były mega emocje i świetne pokazy. 📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Byliśmy na placu budowy [WIDEO,ZDJĘCIA] Nie ma już starej fontanny, wytyczone zostały nowe ścieżki, z placu cyrkowego znika asfalt. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku.

📢 Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA] Jesienne astry, chryzantemy, wrzosy, kwitnące jesienią trawy ozdobne czy coraz popularniejsze kolorowe kapusty ozdobne. Doniczki z tymi roślinami możemy ustawić w ogrodzie, na balkonie, tarasie albo wysadzić rośliny do ogrodu. Wszystko można kupić na targach ogrodniczo-pszczelarskich, które przez cały weekend trwają w Słupsku. 📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera! 📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

📢 Samochód oklejony wulgarnymi, pełnymi nienawiści hasłami, a przy nim Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej Minister Sellin w swoich social media udostępnił zdjęcia Agnieszki Pomaski, która stoi przy samochodzie oklejonym bardzo wulgarnym hasłem w kierunku wyborców partii rządzącej. Czy jakikolwiek polityk powinien dawać przyzwolenie na takie zachowania?

📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach.

📢 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Ksiądz nie udzieli sakramentu małżeństwa w tych przypadkach! 18.09.2023 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Pary, które zdecydują się wziąć ślub kościelny, powinny sprawdzić czy spełniają warunki wymagane przez kościół. Ksiądz odmówi udzielenia ślubu , jeśli stwierdzi, że występują jakiekolwiek okoliczności lub przeszkody małżeńskie. Prawo kanoniczne wyróżnia 12 przeszkód, które uniemożliwią zawarcie związku małżeńskiego. Oto lista przypadków, w których ksiądz nie udzieli sakramentu małżeństwa. Sprawdź koniecznie!

📢 Tak się bawiono nad rzeką w Słupsku. Zobacz archiwalne zdjęcia Niemłodzi już słupszczanie, którzy swą pamięcią sięgają lat powojennych, wspominają nadrzeczne tereny pomiędzy obecnymi mostami czołgowym i zamkowym jako składowiska drewna, miejsca lokalizacji wielkich zbiorników gazowych oraz duże obozowiska cygańskich taborów zaprzężonych w konie. To wszystko się skupiało w lewobrzeżnej części Słupi, równolegle do obecnej ul. Rybackiej. Jak kiedyś wypoczywano i bawiono się nad Słupią. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Bieg charytatywny na rzecz zwierząt w Słupsku (zdjęcia) Ósmą edycję Słupskiego Biegu Charytatywnego na Rzecz Zwierząt „Pobiegnij - Pomożesz” zaplanowano na 9 października (niedziela).

