Prasówka 3.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 03.12.2023”?

Prasówka 3.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 03.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 03.12.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

Prasówka 3.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 03.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 03.12.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 03.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 03.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 03.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 03.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 03.12.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 03.12.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 03.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali z Anwilem Włocławek 58:83 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali w hali Gryfa z liderem tabeli Anwilem Włocławek. Najwięcej punktów dla słupszczan zdobył Kohs - 13. 📢 Policjanci i pracownicy opieki społecznej chodzą po działkach. Pomagają bezdomnym (WIDEO) Dzielnicowi z bytowskiej komendy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawdzają, jak radzą sobie bezdomni, gdy temperatury są coraz niższe. Policjanci sprawdzając pustostany czy ogródki działkowe monitorują sytuację tych osób, oferując pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. 📢 Złote czasy usteckiego Korabia. Tata dyrektor - Zenon Lewand i jego rekordowe dzieci Doceniał rekordowe połowy rybaków, spędzał z nimi czas przy brydżu, ale był przy nich także w najtrudniejszych chwilach – gdy ich życie wisiało na włosku. Dyrektor Zenon Lewand to postać do dzisiaj wspominana w Ustce. Jego obecność wypełniła ponad ćwierć wieku historii usteckiego Korabia.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Herb Słupska po renowacji wrócił na ścianę ratusza [zdjęcia] Po kilkumiesięcznej renowacji na frontową ścianę słupskiego ratusza wrócił herb miasta. Odnowienie symbolu Słupska wykonała krakowska pracownia konserwatorska. 📢 Akcja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Wyłowiono ciało w rejonie mostu w Kiezmarku Jak poinformował Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w sobotę 2 grudnia BSR Świbno na prośbę policji zadysponowano do poszukiwań osoby zaginionej w rejonie mostu w Kiezmarku. Niestety, ratownicy po chwili podjęli z wody ciało mężczyzny.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 2.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 2.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Agata Kornhauser-Duda w świątecznych stylizacjach z poprzednich lat. Zobacz kreacje pierwszej damy i zainspiruj się Agata Kornhauser-Duda może się pochwalić nie tylko piękną i zgrabną sylwetką, ale również i wyczuciem stylu. Jej kreacje są zawsze dopasowane, eleganckie i z pewnością mogą się nimi zainspirować zarówno dojrzałe panie, jak i te nieco młodsze. Jeśli nadal nie masz pomysłu na świąteczną stylizację, zobacz, w czym się ostatnio pokazywała pierwsza dama. 📢 Ponad 20 tysięcy kurczaków padło w pożarze kurnika w powiecie kartuskim Jak poinformował nas dyżurny z Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w powiecie kartuskim w miejscowości Rąb, strażacy zmagali się z pożarem kurzej fermy. W wyniku zdarzenia padło ponad 21 tysięcy kurczaków. 📢 Te produkty jedz przy smogu. Pomogą chronić płuca i organizm przed zanieczyszczeniami powietrza. Tak wygląda dieta antysmogowa Zimowa atmosfera jest gęsta od smogu, który obciąża siły obronne organizmu. Przez zanieczyszczenia powietrza częściej łapiemy infekcje oddechowe, kaszlemy, mamy mdłości i ból brzucha. A także chorujemy na serce, a nawet raka piersi. Tymczasem ochronę organizmu przed smogiem można skutecznie wspomóc za pomocą odpowiednich produktów spożywczych. Zobacz, co jeść w diecie antysmogowej.

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 2.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów! 📢 Temat przebudowy Starego Rynku powróci na nadzwyczajnej sesji rady miasta W najbliższy poniedziałek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta w sprawie przebudowy Starego Rynku w Słupsku.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Pamiętajmy o samotnych, starszych, schorowanych. Akcja usteckiego MOPS-u Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zachęca do wsparcia seniorów w ten szczególny świąteczny czas. Do piątku 15 grudnia zbiera dary dla usteckich seniorów. Akcja jest organizowana głównie z myślą o starszych, schorowanych i samotnych osobach.

📢 Polska Miss Nastolatek 2023 została wybrana! Zobacz zdjęcia najpiękniejszej nastolatki w Polsce Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

📢 Mikołajkowe czytanie z aktorem w Lądowisku Kultury w Redzikowie. Już w tę sobotę Mikołajkowe Głośnie Czytanie Świątecznych Opowieści w Lądowisku Kultury w Redzikowie pod Słupskiem odbędzie się w sobotę, 2 grudnia, o godz. 11. Tym razem najmłodszym czytać będzie aktor Adam Jędrosz. 📢 „Bogata”, uboga lub z czubkiem. Poznaj polskie sikorki i sprawdź, które najchętniej goszczą w ogrodach. Co jedzą i czy są pożyteczne? Sikorki to jedne z najbardziej popularnych i licznych ptaków, które żyją w Polsce. Większość z nich jest towarzyska i chętnie odwiedza ogrody, choć są także gatunki bardziej skryte. Sprawdź, jakie sikorki żyją w Polsce, czym się żywią i czym je karmić oraz czy odlatują na zimę. 📢 Zima zaatakuje na początku grudnia. Jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości co do odśnieżania? Wyjaśniamy Większość osób mieszka w nieruchomościach administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Te z kolei zatrudniają zarządców nieruchomości, by administrowali osiedlami czy pojedynczymi budynkami, a w czasach ekstremalnych – takich jak np. obfite opady śniegu i mróz, czy za chwilę możliwa gwałtowana odwilż, dbali także o bezpieczeństwo mieszkańców. Czyim obowiązkiem jest odśnieżanie chodnika pod domem, jezdnie dróg lokalnych, czy np. usuwać sople? Sprawdź co mówią przepisy.

📢 Słupska Diagnostyka zaprasza na badania. Punkt pobrań przy ul. Jana Pawła II już po remoncie Więcej stanowisk, mniejsze kolejki i osobny pokój dla dzieci. Laboratorium Diagnostyka z początkiem grudnia udostępniła pacjentom wyremontowany punkt pobrań przy ul. Jana Pawła II w Słupsku.

📢 Piotr Müller szefem pomorskiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości Słupski poseł PiS i rzecznik rządu Piotr Müller został szefem pomorskiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Wybór zatwierdził Komitet Polityczny PiS. 📢 Pięściarz Wadim Konszewicz triumfował w Ciechocinku Przez pięć dni w Ciechocinku odbywał się Międzynarodowy Turniej o Puchar Polski w Boksie. W ringu walczyło ponad 450 pięściarzy. Oprócz Polaków w tym gronie byli przedstawiciele między innymi: Irlandii, Czech, Niemiec i Ukrainy. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Fotoradar w Borzytuchomiu na DW 209 już za kilkanaście dni (WIDEO) To ma być bat na piratów drogowych. Głównie na prośbę mieszkańców Borzytuchomia, którzy boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci jeszcze w grudniu przy wjeździe do wsi pojawi się fotoradar. 📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz w galerii pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Jest umowa na uzbrojenie strefy przemysłowej w Słupsku. To inwestycja za blisko 70 milionów złotych Blisko sto hektarów pod inwestycje w zachodniej części Słupska uzbroi konsorcjum firm Kobylarnia S.A i Mirbud. Inwestycja będzie gotowa za 32 miesiące. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Włącz kalkulator zużycia prądu i NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka jeśli masz te urządzenia Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk grają z liderem! Po wygranych z wicemistrzem oraz mistrzem Polski Czarnych czeka kolejna trudna przeprawa. Tym razem zmierzą się z liderem tabeli Orlen Basket Ligi - włocławskim Anwilem. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 01.12.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Przebudowa drogi Słupsk-Ustka. Woda zalewa dom i działki w Zimowiskach Wkrótce ma zakończyć się przebudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka. Tymczasem pojawiła się kolejna usterka. Tym razem woda zalewa dom i działki w Zimowiskach. Wcześniej problem ten dotyczył posesji w Grabnie.

📢 Drożyzna na Opener Festival 2024. Bilety w rekordowych cenach. Kto wystąpi na scenie? Opener Festival w 2024 roku odbędzie się w pierwszy weekend lipca. Jak co roku, zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Organizatorzy krok po kroku odsłaniają rąbka tajemnicy. Znamy już pierwszych artystów, którzy wystąpią nad polskim Bałtykiem. Poznaliśmy również ceny biletów, które są rekordowo wysokie. 📢 Narkotyki, lewe tablice i kara do odsiadki. Para słupszczan zatrzymana Przewodnicy psów służbowych z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali kobietę, której samochód miał tablice rejestracyjne innego pojazdu. Słupszczanka miała przy sobie narkotyki, a pasażerem samochodu był 35-latek poszukiwany do odbycia kary 272 dni więzienia.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Strefa Kobiet ze Skrzydłami Mocy - przedsiębiorcze słupszczanki założyły klub i będą działać Cztery mieszkanki Słupska, działające w biznesie, zapragnęły stworzyć miejsce, w którym inne menedżerki, właścicielki firm czy po prostu przedsiębiorcze panie będą mogły spotkać się, aby porozmawiać albo uczestniczych w ciekawych spotkaniach. I tak powstała Strefa Kobiet Klubu Przedsiębiorczych Kobiet, najnowszy projekt Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. Spotkanie założycielskie odbyło się we wtorek, 28 listopada, a pierwszą imprezę zaplanowano na styczeń 2024 roku. 📢 Słupskie MZK bez dofinansowania. Radni byli przeciw Słupscy radni zagłosowali przeciw przesunięciu 2,8 miliona złotych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji. Kwota ta miała pokryć koszt usługi przewozowej za listopad i grudzień oraz sfinansować podwyżki dla pracowników. 📢 Słupski sprinter Marek Zakrzewski trenuje w Portugalii Marek Zakrzewski to utalentowany sprinter Akademii Młodego Lekkoatlety Słupsk. Słupszczanin jest dwukrotnym złotym medalistą Mistrzostw Europy Juniorów.

📢 Radni przeciw przyjęciu dofinansowania na przebudowę Starego Rynku. Najpierw chcą poznać koncepcję lokalnego przedsiębiorcy Słupscy radni zagłosowali przeciw wprowadzeniu do budżetu miasta 3,2 mln złotych z przeznaczeniem na rewitalizację płyty Starego Rynku. To środki od wojewody, które miały stanowić zaliczkę dla wykonawcy inwestycji. 📢 „Magazyn Śledczy Anity Gargas”. Kulisy przebudowy sopockiego dworca PKP dzisiaj (30.11.2023) w Telewizji Polskiej! Jak włodarze kosztem mieszkańców zmieniają Sopot w zabetonowany deweloperski kurort. Dlaczego w ramach rewitalizacji dworca PKP miasto pozbyło się prawa do prawie 10.000 metrów kwadratowych gruntu? Kulisy przebudowy sopockiego dworca PKP ujawni „Magazyn Śledczy Anity Gargas”. Emisja dziś (30.11.2023) o 22:30 w TVP1.

📢 Prawie cała Ustka bez wody. Potężna awaria sieci wodociągowej W czwartek rano pękła rura na pl. Dąbrowskiego w Ustce. W całym mieście jest bardzo niskie ciśnienie, a w okolicy awarii i w zachodniej Ustce – kompletnie suche krany.

📢 W powiecie lęborskim z drona namierzono nielegalny demontaż pojazdów Na terenie powiatu lęborskiego inspektorzy słupskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wykryli punkt nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Punkt namierzyli z wykorzystaniem drona. 📢 Będzie narybek troci w Słupi. Zadba o to Polski Związek Wędkarski [ZDJĘCIA] Członkowie słupskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego zakończyli tegoroczną akcję pozyskiwania ikry troci do hodowli narybku. Na początku przyszłego roku małe trocie trafią do dopływów Słupi, aby zasilić rzeki w te pożądaną przez wędkarzy ryby. 📢 Droga za 80 milionów złotych połączy Redzikowo i Jezierzyce. Gmina Słupsk wybrała wykonawcę inwestycji 8,5 kilometrową drogę, która połączy Redzikowo z Jezierzycami wykona konsorcjum firm Kobylarnia S.A. oraz Mirbud. Gmina Słupsk podpisała umowę na realizację tej strategicznej inwestycji.

📢 Przed słupskim ratuszem stanie 30-metrowe koło widokowe. To świąteczna atrakcja dla mieszkańców Koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotowało dla mieszkańców miasto z okazji zbliżających się świąt. Z diabelskiego młyna skorzystają dzieci i dorośli, ale nie za darmo.

📢 Dawny dyrektor Korabia Zenon Lewand ma swoje miejsce w usteckim porcie W sztormową pogodę przy kładce portowej ustczanie podziękowali Zenonowi Lewandowi, wieloletniemu dyrektorowi Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Korab. W sobotę uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową. 📢 Dzieje się! Najbliższe wydarzenia festiwalu Miejsce Kobiet w Słupsku W piątek, 24 listopada, w słupskim Emceku rozpoczął się festiwal „Miejsce kobiet”. Potrwa aż do 3 grudnia. Na co organizatorzy zapraszają w najbliższych dniach, poczynając od tej soboty? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Czesław Lang odbudował zniszczony dworek sprzed 300 lat! Jest pięknie i klimatycznie | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Dziecko i książka – nieoceniony duet dla zdrowego rozwoju Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z literaturą? Być może było to opowiadanie, które rodzice czytali Ci na dobranoc i tym sposobem pierwszy raz trafiłeś do świata pełnego przygód? Wspólne momenty z książką nie tylko kształtowały Twoją wyobraźnię, ale wpłynęły na to, kim jesteś teraz. W erze wszechobecnej technologii warto przypomnieć o licznych zaletach czytania dzieciom tradycyjnych książek. Tę ideę propaguje kampania „Mała książka – wielki człowiek”. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Gorące imprezy w klubie Senso w Mielnie w 2008 roku. Zobacz nowe archiwalne zdjęcia! W wakacje 2008 roku w klubie Senso w Mielnie było wyjątkowo gorąco!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

