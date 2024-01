Prasówka 30.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wraz z feriami zimowymi, rozpoczęły się kontrole autokarów wycieczkowych. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych”?

Prasówka 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wraz z feriami zimowymi, rozpoczęły się kontrole autokarów wycieczkowych. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Jak co roku w czasie ferii zimowych, inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego wraz z policją pod lupę biorą autokary wycieczkowe. Sprawdzany jest stan techniczny pojazdów oraz stan trzeźwości kierowców. Kontrole przeprowadzane są w całej Polsce – również na Pomorzu.

📢 Trzeba się szykować na wzrost cen energii jeszcze w tym roku? Poseł Trzeciej Drogi wyraźnie mówi o urynkowieniu cen. Brzmi znajomo? Czy niebawem czekają nas podwyżki cen prądu? Ryszard Petru w rozmowie z Radiem Zet przedstawił swoje zdanie na ten temat. "Co do zasady nie możemy sobie pozwolić na to, że państwo cały czas dopłaca do cen" - stwierdził poseł Trzeciej Drogi.

📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach.

Prasówka 30.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend.

📢 Na brak pracy w PGR-ach nie narzekali. Co z życiem towarzyskim? Tak wyglądały realia życia na wsi kilkadziesiąt lat temu Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach. 📢 Omenaa Mensah stawia na elegancję i estetykę. W jej stylizacjach nie brak biznesowego zacięcia. Tak ubiera się ukochana miliardera Omenaa Mensah zawsze prezentuje się profesjonalnie, a zarazem stylowo. Wie, jak zwrócić na siebie oczy wszystkich wokół i to nie tylko za sprawą nietuzinkowej urody, ale i stylu. Prezenterka pogody, biznesmenka i filantropka, a prywatnie żona Rafała Brzoski, założyciela InPostu, wyróżnia się na tle innych celebrytek. Ona nie musi epatować nagością, by przyciągać uwagę. Zobacz jej stylizacje!

📢 Dachowanie w Słupsku. Kierująca fordem trafiła do szpitala W poniedziałek 29 stycznia przed godziną 7 na ulicy Gdańskiej w Słupsku dachował ford. Kierująca pojazdem została przewieziona do szpitala. Chwilę po zdarzeniu doszło do kolizji trzech aut. 📢 Smutne to jest bardzo i tak bardzo bezduszne. Daje do myślenia, jeśli duszę się ma Bardzo jestem ciekaw, czy biorący udział w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali za tym wszystkim, co dzieje się dziś w polskiej polityce. Zwłaszcza ci, którzy nie głosowali na żadną z dwóch głównych, zmagających się od lat sił, bo chcieli „nowej jakości w polityce”. Chcieliście, to macie.

📢 Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska odwołana Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska znalazła się wśród 10 najważniejszych śledczych w Polsce, których minister sprawiedliwości Adam Bodnar, działając wspólnie z „pełniącym obowiązki prokuratora krajowego” Jackiem Bilewiczem, usunął z funkcji, korzystając z… faksu. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości stało się to z poważnym naruszeniem prawa.

📢 Co nowego na Netflix w lutym 2024 roku? Oferta pod znakiem polskich produkcji, w tym coś naprawdę szalonego i na walentynki Polskie produkcje królują w ofercie Netflix na luty 2024 roku. Wśród nich kolejna część reality show, finałowy sezon znakomitego serialu Rojst, zakręcona komedia o śmierci i miłości, a do tego nawet coś szalonego dla fanów Kapitana Bomby i twórczości Walaszka. Sprawdź, co szykuje Netflix w lutym. Oto najciekawsze premiery i pełna lista debiutów. 📢 Kim jest Filip Antonowicz? Tak żyje partner Katarzyny Dowbor z „Pytania na śniadanie”. Zobacz, jak mieszka Filip Antonowicz – galeria zdjęć Filip Antonowicz zadebiutował w weekend w telewizji jako prowadzący w „Pytaniu na śniadanie”. Sprawdzamy, kim jest partner Katarzyny Dowbor. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa gwiazda śniadaniówki TVP. Tak mieszka Filip Antonowicz.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w gminie Kępice W niedzielę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano również w Kępicach i innych miejscowościach tej gminy. Były loterie, aukcje, kiermasz słodkości, turnieje sportowe oraz występy artystyczne, m.in. koncert Kacpra Szczęsnego. 📢 Czy w Słupsku przy ul. Lelewela doszło do zabójstwa? Pięć osób zatrzymanych W niedzielę 28 stycznia w mieszkaniu przy ulicy Lelewela w Słupsku znaleziono ciało mężczyzny. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która wstępnie zakwalifikowała sprawę jako spowodowanie ciężkich obrażeń, które doprowadziły do zgonu. Czy jednak doszło do zabójstwa, okaże się po przeprowadzeniu dalszych czynności.

📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tak mieszka nowa prowadząca „Pytanie na śniadanie” Katarzyna Dowbor to nowa prowadząca „Pytania na śniadanie”. Gwiazda śniadaniówki TVP mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka postanowiła, że czas na remont. Nowa partnerka Filipa Antonowicza pochwali się metamorfozą w marcowym hicie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 Ferie start. Strażacy gotowi do akcji "Bezpieczne lodowiska" (WIDEO) Właśnie rozpoczął się zimowy wypoczynek dzieci. Bytowscy strażacy - o ile pogoda dopisze - są gotowi utworzyć bezpieczne lodowiska na terenie powiatu bytowskiego. 📢 Dieta bez chleba na szybkie odchudzanie. Co zamiast? Tym zastąpisz pieczywo w posiłkach i oszczędzisz setki kalorii Pieczywo to setki kalorii i źródło węglowodanów, które mogą przeszkadzać w chudnięciu. Dieta bez chleba może być właśnie tym, co pomoże ci zyskać wymarzoną figurę. Te propozycje sprawdzą się nie tylko w diecie niskowęglowodanowej, ale też niskoglikemicznej, keto i paleo. Zobacz, co jeść zamiast pieczywa. Te produkty zastąpią chleb i bułki w twoich ulubionych posiłkach. 📢 Fajerwerki w hali podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumi Niebezpieczna sytuacja w Rumi, w trakcie „Światełka do nieba” kończącego tegoroczny finał Orkiestry, w krytej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpalono... fajerwerki. Na miejscu pracują już policjanci.

📢 Korzystasz z aplikacji Messenger? 7 ukrytych funkcji, których prawdopodobnie nie znasz. Twoje rozmowy będą teraz lepsze Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, dzięki którym komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza.

📢 Wypadek koło Połczyna-Zdroju. Auto uderzyło w dziką zwierzynę i stanęło w płomieniach [ZDJĘCIA] Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę późnym popołudniem na drodze wojewódzkiej 163 w okolicach miejscowości Bolkowo w gminie Połczyn-Zdrój. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Ustka morsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Piękne słońce. Zimna woda. Wymarzona pogoda na skok do Bałtyku. Grupa Morsów w Ustce podczas niedzielnej kąpieli zamorsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 📢 WOŚP gra w Słupsku od rana. Jeszcze można się przyłączyć [ZDJĘCIA] Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 32. Tegoroczna zbiórka odbyła się pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Słupsku i regionie wolontariusze od rana kwestują na ulicach miasta. Zaplanowano też mnóstwo koncertów, pokazów i atrakcji. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć. Akcję zakończy światełko do nieba! 📢 Przytulaski z Pandą i przejażdżki militarnymi wozami. WOŚP gra w Bytowie (ZDJĘCIA) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Bytowie. Na rynku czeka mnóstwo atrakcji, a na ulice miasta wyszło kilkudziesięciu wolontariuszy.

📢 Lipgloss nails, czyli manicure, który sprawdzi się i na karnawał, i do biura. Paznokcie będą wyglądać, jak pomalowane błyszczykiem do ust Lipgloss nails to trend, który najprawdopodobniej nigdy nie wyjdzie z mody. Paznokcie będą wyglądać jak usta pomalowane błyszczykiem, czyli świeżo i subtelnie. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić. 📢 Pałac na Kaszubach. Nie zgadniesz, kto w nim mieszkał (ZDJĘCIA, WIDEO) Małe Kozy w gminie Czarna Dąbrówka. A w środku wsi niewielki pałac. Nie zgadniesz, kto tu mieszkał. 📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera.

📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz, jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Tak mieszkają największe gwiazdy disco polo. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk z zespołu Akcent i Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" to obecnie największe gwiazdy muzyki disco polo. Sypią przebojami jak z rękawa od lat. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie.

📢 Helena Bieszczad - pierwsza dama fotografii w powojennej Ustce W witrynach portrety pięknych dziewcząt. Marynarze. Nowożeńcy. Pochody pierwszomajowe. Boże Ciało. Przed słońcem chroniły je zewnętrzne żaluzje. Brzdęk dzwoneczka ogłaszał wejście klienta. Z ciemni wychylała się Helena Bieszczad. Sadzała klienta przy stoliczku z koronkową serwetą, kazała się nie ruszać i chowała się w czarnym suknie na głowie za magicznym pudełkiem ze szklaną kliszą.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65 W meczu 19. kolejki koszykarze Czarnych pokonali Polski Cukier Toruń 90:65. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak. Zdobył 20 punktów. 📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 Oto "polski Hogwart", czyli ouszczone budynki na Pomorzu. Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury.

📢 Kolejne zderzenie pojazdów na obwodnicy Słupska. Były utrudnienia w ruchu W sobotę przed godziną 11 doszło do zderzenia dwóch pojazdów na obwodnicy Słupska, na wysokości Redzikowa. Poszkodowany został jeden z kierowców. Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku. To już drugie zderzenie pojazdów na obwodnicy w tym tygodniu. 📢 Bezpłatne lodowisko pod słupskim ratuszem przez dwa tygodnie ferii W sobotę pod słupskim ratuszem otwarto lodowisko. Powstało w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Czynne będzie przez dwa tygodnie ferii. Tafla jest syntetyczna, więc temperatura powietrza nie ma wpływu na funkcjonowanie. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku [ZDJĘCIA] Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku bawili się na studniówce zorganizowanej w Domu Weselnym Felix! Zobacz zdjęcia z niezapomnianej imprezy maturzystów.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Piramida Cheopsa na Kaszubach. To jedyne takie miejsce w Polsce [ZDJĘCIA] Może w to nie uwierzysz, ale piramidy można zobaczyć pod Bytowem. To autorski projekt Czesława Zarzyckiego.

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Co za bal! Studniówka uczniów V LO w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Mechanika" [ZDJĘCIA] W piątek uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Stara Pralnia. Zobacz fotorelację! 📢 „Błyskawica” po pobycie remontowym w stoczni już przy nabrzeżu. Powrót nie obył się bez niespodzianek ORP Błyskawica uderzył dziobem w nabrzeże. Ma lekko zdeformowaną dziobnicę i otarcia farby, którą właśnie został pomalowany w Stoczni Wojennej. Nie przeszkodzi to w jego udostępnieniu podczas finału WOŚP. Będzie to jedyna taka okazja w najbliższym czasie. Od października 2023 roku na nobliwej damie polskiej marynarki trwa remont. Zakończy się w kwietniu.

📢 Gmina Ustka ma swoją pierwszą wirtualną strzelnicę. Powstała w szkole w Objeździe W Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe w gminie Ustka otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt ma służyć uczniom szkół z gminy Ustka oraz gmin ościennych, członków organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych, sił zbrojnych, a także dla wszystkich mieszkańców gminy. 📢 Zaczarowany świąteczny dom w Damnicy. A zaczęło się od… choinki wyrzuconej za okno Zaczarowany świąteczny dom Kazimierza Michonia z Damnicy to prawdziwe cudo. Rokrocznie posesja zamienia się w bajeczny ogród świateł. Docenili to mieszkańcy gminy i całego regionu, którzy głosowali w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej oświetlone wsie i miasta. Tysiącami głosów Zaczarowany Świąteczny Dom wygrał, tym samym zdobywając nagrodę specjalną.

📢 Tego nikt się nie spodziewał. Taką kwotę zebrano podczas XVIII Balu Charytatywnego dla podopiecznych DPS (ZDJĘCIA) Tego nikt się nie spodziewał. Przyjaciele Domu Pomocy Społecznej w Machowinku okazali się bardzo hojni. Udało się zebrać olbrzymią kwotę, która zostanie przeznaczona na rehabilitację oraz letni wypoczynek podopiecznych.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 26.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 26.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.01.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni Z niecodziennym problemem zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku. Skarżą się, że ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo, a jej lokum po sufit wypełniają śmieci. „Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć” - mieszkańcy czują się bezradni. Boją się o swoje życie i zdrowie.

📢 Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień Na przełomie lutego i marca rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, ale zanim zostanie wybudowany, kierowców i pasażerów czeka nawet siedem miesięcy objazdów i utrudnień.

📢 Hu hu ha nasza zima zła. Najlepsze morsowanie tylko w Ustce (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 Przypadek wyjątkowy w skali świata. Lekarze z gdańskiego UCK uratowali życie 6-letniego Aleksa Multidyscyplinarny zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego uratował życie 6-letniego Aleksandra. Spustoszenie w jego układzie oddechowym spowodował najprawdopodobniej infekcja grzybicza. Jak relacjonują lekarze, jego stan był na tyle poważny i skomplikowany, że szans na uratowanie chłopca nie dawałyby najlepsze i najbardziej wykwalifikowane światowe ośrodki.

📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE) Policjanci ze Słupska opublikowali wizerunki osób poszukiwanych za przestępstwa i wykroczenia. Osoby te są pilnie poszukiwane. Każdy, kto posiada informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego lub poszukiwanej, powinien zgłosić się na Policję.

📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana.

📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają. 📢 Studniówka słupskiego "Ekonomika". Zobacz zdjęcia z balu W sobotę (14 stycznia) w Pałacu Aureus odbył się bal studniówkowy uczniów słupskiego "Ekonomika". Zobacz fotorelację.

📢 Bieg Komandosa. Wyjątkowe zawody w Słupsku [zdjęcia] W sobotę (25 stycznia) w Słupsku, po raz pierwszy w historii, odbył się "6 Ćwierćmaraton Komandosa". To specyficzna impreza, przeznaczona dla biegaczy, którzy na trasę wyruszają w umundurowaniu, butach wojskowych i z 10-kilogramowym plecakiem. Zobacz fotorelację.