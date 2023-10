Prasówka 30.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Black Friday 2023 kusi zapachami. Kup perfumy Calvin Klein w okazyjnej cenie”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Black Friday 2023 kusi zapachami. Kup perfumy Calvin Klein w okazyjnej cenie Black Friday 2023 to idealna okazja, by sprawić sobie przyjemność. Szukasz wyjątkowego zapachu dla siebie? Sprawdź, czy uda Ci się go upolować w okazyjnej cenie na tegorocznym Black Friday. W przecenie znaleźć możesz perfumy marki Calvin Klein, które będą towarzyszyć Ci przez kolejne miesiące.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.10.23

📢 Takie promocje na MacBook Pro tylko na Black Friday 2023! Dlaczego warto kupić MacBook Pro? Czy warto kupić MacBook Pro na promocjach podczas Black Friday 2023? Produkty marki Apple cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, którzy cenią sobie te produkty za wysoki komfort użytkowania oraz ciekawą specyfikację techniczną. Jeśli nigdy nie używałeś produktów marki Apple lub posiadałeś inny sprzęt tej marki, a teraz zastanawiasz się czy MacBook Pro jest warty swojej ceny, postaramy się przedstawić Ci korzyści wynikające z zakupu tego sprzętu. Na co zwrócić uwagę wybierając MacBooka?

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 29 października 2023 roku jest 613. dniem wojny. Ukraiński dron zaatakował w nocy z soboty na niedzielę rafinerię ropy naftowej w obwodzie krasnodarskim w Rosji. Po eksplozji na terenie zakładu wybuchł pożar - poinformowały ukraińskie media.

Prasówka 30.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tysiąc tulipanów mocy zakwitnie wiosną w parku im. Ireny Sendlerowej w Słupsku. To zasługa młodzieży Setki kwiatów wiosną przyszłego roku zakwitną w parku im. Ireny Sendlerowej w Słupsku w ramach Dorocznej Edukacyjno-Charytatywnej Ogólnopolskiej Akcji „Tulipany Mocy”. Aby za kilka miesięcy na parkowej skarpie zrobiło się kolorowo, uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku właśnie zasadzili niemal tysiąc cebulek.

📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Co nowego na placu budowy? Powstaje zupełnie nowa fontanna, na ścieżkach pojawia się nawierzchnia asfaltowa. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku. 📢 500 lat temu zmarł wielki książę Pomorza. Jaki był, czego dokonał? Pielgrzymował do Ziemi Świętej, walczył z piratami, spotykał się z wielkimi ówczesnego świata. Gdyby dzisiaj żył, byłby pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków Europy. Bogusław X Wielki, jeden z najwybitniejszych książąt w dynastii Gryfitów. 📢 Piękne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Domelo Sokół Łańcut - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 88:74 Drużyna z Łańcuta pokonała we własnej hali Grupę Sierleccy Czarnych Słupsk 88:74. To czwarta porażka podopiecznych Mantasa Cesnauskisa w sezonie. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 29.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek. 📢 Stroik na plastrze drewna to hit. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wybierz wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich.

📢 Rok 1945. Umarł Stolp, narodził się Słupsk Słupski rok 1945 był przerażający. W mieście spotkali się ludzie z trzech państw: Niemcy, Polacy i Sowieci. Owocem było głównie cierpienie, zniszczenie - pisze we wstępie książki „Słupsk, 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków” prof. Wojciech Skóra. Taki los dzieliło wiele pomorskich miast, ale według historyka nawet na ich tle Stolp był wyjątkowo doświadczony. 📢 9. dzień obławy na Grzegorza Borysa. Poszukiwany był widziany przez żandarmów? Podsumowanie najważniejszych informacji Od ponad tygodnia trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa z Gdyni, który jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Jak podają media, poszukiwany miał być niedawno widziany przez dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy go rozpoznali, oraz pogryziony przez psa policyjnego. Mężczyzny jednak wciąż nie udało się zatrzymać.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Taki był Gdańsk zniszczony wojną na... kolorowych zdjęciach. Pokolorowaliśmy czarno-białe fotografie miasta z czasów powojennych! ZDJĘCIA Gdańsk został zdobyty 30 marca 1945 roku, a następnie... zniszczony. Jak szacują historycy, w czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ok. 90 proc. Śródmieścia, z czego połowa przez wojska sowieckie już po zdobyciu. Te zdjęcia zostały zrobione w latach 1945-1948 roku, gdy miasto nie było jeszcze odbudowane. Widać ruiny doskonale znanych nam dziś budynków, jak m.in. Kościół Mariacki, Wielka Zbrojownia, Brama Wyżynna czy Wielki Młyn. Zastanawialiście się, jak te fotografie wyglądałyby w kolorze? Już spieszymy z pomocą! Pokolorowaliśmy je specjalną aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję!

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić. 📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Autobusy PKS odjadą z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – tak będą kursowały autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie ulegną rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 To jest powiat pucki widziany z powietrza. Te miejsca koło Dębek, Jastrzębiej Góry, Pucka, Władysławowa to już historia Jak zmienił się powiat pucki przez ponad dekadę? Oto lotnicze zdjęcia m.in. z Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Jastarni, Rozewia, Dębek, Karwi i gminy Puck. Jest też m.in. port w Jastarni przed rozbudową, Kaczy Winkiel z piaszczystą nawierzchnią, częściowo rozebrane molo w Pucku, niemal wyludniony port we Władysławowie...

📢 Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Makabryczne odkrycie w Gdyni. Na balkonie znaleziono ciało noworodka. 44-latka i jej partner zatrzymani Tragiczne odkrycie w Gdyni. Na balkonie na Pustkach Cisowskich znaleziono ciało noworodka. Policji udało się zatrzymać dwie osoby: 44-letnią obywatelkę Ukrainy i jej 43-letniego partnera. 📢 Orzechowska Wydma na każdą porę roku. Jesienią piękne barwy drzew Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" to idealne miejsce na długi spacer z daleka od ludzi i zgiełku. O tej porze roku jest tam prawie pusto, a jesienią widoki są piękne. Trasa prowadzi przez wydmy i buczynowe lasy. Na trasie są tablice informacyjne, dzięki którym możemy wzbogacić swoją wiedzę. 📢 Pstry sezon grzybowy. Nie każdy na tego grzyba gotowy Dzień bez pytania o maślaki pstre dniem straconym. Tak sobie myślę za każdym razem, kiedy wchodzę na lokalne grzybowe grupy i widzę kolejne zdjęcia maślaków pstrych z pytaniami: „co to za grzyb?”, „można jeść?”, „proszę o identyfikację”, „co z nich robicie?”.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Przed nami największe w tym roku święto wyprzedażowe, czyli black week. Sprawdź, jak działają oszuści. Nie strać pieniędzy Ostatni weekend listopada, czyli black week, to nie tylko czas promocji, ale też wzmożonego ruchu w e-sklepach, który wykorzystują cyberoszuści. – W czasie gorących okresów sprzedażowych działalność cyberprzestępców jest dużo większa niż na co dzień – tłumaczy w rozmowie z nami Marta Masłowska z IdoSell. Jak zadbać o swoje cyfrowe bezpieczeństwo podczas robienia zakupów? Wyjaśniamy.

📢 Sukces słupskich policjantów w biegach przełajowych w Niemczech Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku zdobyli dwa pierwsze miejsca podczas biegów przełajowych zorganizowanych przez Policję niemieckiego landu Brandenburgia. Start polskich policjantów w tej imprezie to jeden z elementów współpracy Wyższej Szkoły Policji w Oranienburgu i Szkoły Policji w Słupsku. 📢 Zobacz, jak postępują prace na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Na Wszystkich Świętych kolejny jej fragment ma być przejezdny [ZDJĘCIA] Na wszystkich odcinkach remontowanej ulicy Armii Krajowej pojawiła się już nowa nawierzchnia. 1 listopada kolejny jej fragment zostanie udostępniony do ruchu. Zobacz, jak wygląda postęp prac. 📢 Od stycznia w Ustce zacznie obowiązywać wyższa opłata uzdrowiskowa Na ostatniej sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili wyższą opłatę uzdrowiskową oraz wzrost o 15 proc. podatku od środków transportowych. Radni uchylili też uchwałę zobowiązującą burmistrza do przygotowania projektu tzw. „uchwały reklamowej”.

📢 Mamy w Słupsku park imienia Janusza Grocholewskiego. Miasto upamiętniło zasłużonego lekarza Janusz Grocholewski oficjalnie objął patronat nad Parkiem Wschodnim w Słupsku. Zasłużony lekarz transfuzjolog przyczynił się do rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w regionie słupskim.

📢 Onkologiczne spotkanie w Ustce. Gościem wybitny chirurg onkolog Zoran Stojcev W sobotę (28.10) w Ustce odbędzie się spotkanie onkologiczne pt. "Wykrywanie, leczenie i profilaktyka nowotworów piersi". Zaplanowany jest m.in. wykład prof. dr. hab. Zorana Stojceva - chirurga onkologa oraz spotkanie z kobietami ze Słupskiego Stowarzyszenia "Amazonka", które podzielą się swoimi historiami. 📢 To był jubileusz pełen wspomnień i wzruszeń. Słupska „trójka” świętowała 50. urodziny [ZDJĘCIA] To był wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Placówka świętowała 50-lecie swojej działalności. Nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń, nie zabrakło znamienitych gości.

📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy. 📢 Szkoła w Redzikowie wzbogaciła się o gabinet integracji sensorycznej i defibrylator 27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym otwarto gabinet integracji sensorycznej mający wspomóc funkcjonowanie dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania zmysłowego. Szkoła w Redzikowie zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami różnego stopnia, stąd potrzeba wsparcia poprzez specjalistyczną terapię i naukę. 📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku.

📢 Podopiecznie warsztatów z Bytowa zrobili kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie (WIDEO) Przygotowania trwały kilka tygodni. Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracowała pełna parą. Ale opłacało się. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowali kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie! Blisko 100! 📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat. 📢 Dwa złote za każdy postój. Przewoźnicy zapłacą za korzystanie z nowego dworca w Słupsku Za każde zatrzymanie się autobusu na nowym węźle transportowym miasto pobierze od przewoźników dwa złote. To najwyższa możliwa do wprowadzenia stawka.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Kilkuset pracowników Scanii szukało pracy na targach w hali Gryfia. Ofert było bardzo dużo Ponad pięćdziesiąt firm ma oferty pracy dla pracowników słupskiej Scanii, która kończy produkcję autobusów i zwalnia ponad 700 osób. Specjalnie dla nich zorganizowano w sobotę, 21 października, targi pracy na hali Gryfia.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie. 📢 Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc! Rock Sympho Show to imponujące widowisko muzyczne w wykonaniu ukraińskiej orkiestry z Charkowa. W programie znalazły się najlepsze kompozycje światowych legend XX i XXI wieku, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Metallica, czy Depeche Mode. Zabrzmiały też jak ukraińskie kompozycje, które orkiestra wykonała we własnej rockowej interpretacji. Jednak główne przesłanie to: bawcie się, ale pamiętajcie, że wojna na Ukrainie trwa nadal. A ludzie wciąż potrzebują pomocy.

📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 16.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 15.10.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Ślubowanie, wyróżnienia, czyli dzień nauczyciela. Dzień Edukacji Narodowej w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zorganizowano w piątek, 13 października, obchody Dnia Edukacji Narodowej. Było ślubowanie uczniów i wyróżnienia dla nauczycieli. 📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 02.10.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 10 rzadkich jadalnych grzybów, które możesz spotkać w polskich lasach Często spotykamy grzyby, których nie rozpoznajemy, ale wydają nam się znajome. Nie mając pewności, że są jadalne, choć próbujemy je przypisać do znanych gatunków, w ostatecznej ostrożności przechodzimy pomimo. Wielokroć urzeka nas ich piękno. Warto zrobić fotografię i sprawdzić w atlasie po powrocie do domu, co za unikat nam się trafił. Warto poznać te grzyby!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 To był przepiękny pałac na wodzie. Nawet dziś warto odwiedzić ruiny w Karżniczce [ZDJĘCIA] Pałac otoczony fosą wyróżniał się spośród innych pomorskich włości. Obecnie po posiadłości Puttkamerów w Karżniczce zostały zgliszcza. W listopadzie 2009 roku pałac spłonął, a w 2012 roku ogień strawił ocalałą wieżę zegarową. Piękny i unikatowy karżnicki pałac Puttkamerów jest dziś w dramatycznym stanie i od zniszczenia zapewne już go nic nie uratuje. 📢 75 lat słupskiego "Ekonomika". Powstała rewelacyjna kronika szkoły z duszą Piękny jubileusz świętuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, w którym 75 lat temu rodziły się pierwsze szkoły kupieckie i handlowo-administracyjne. Mimo że w czasie pandemii obchody są skromne i ciche, powstała piękna, wzruszająca i solidnie udokumentowana monografia szkoły. Jej autorką jest Agata Marzec.

📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Życie codzienne - część 2 [ZDJĘCIA] Druga część archiwalnych zdjęć z życia słupskiej uczelni. Dziś pokazujemy, jak wyglądało życie codzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week