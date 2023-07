Prasówka 31.07.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie"”?

Prasówka 31.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Do Chmielna znów zawitał Festiwal Tradycji Kaszubskich i mistrzostwa w zażywaniu tabaki Rękodzieło, przepyszne wypieki i nieodłączna tabaka - tak w skrócie można podsumować kolejny Festiwal Tradycji Kaszubskich, jaki zorganizowano w niedzielę Chmielnie. Pod sceną zgromadziły się tłumy, których nie przestraszyły nawet ponure chmury. Wszak liczyła się dobra zabawa.

📢 Iga Świątek ukoronowana w Warszawie. Najlepsze zdjęcia turnieju BNP Paribas Warsaw Open 2023 Iga Świątek została pierwszą Polką w historii, która wygrała turniej WTA we własnym kraju. Liderka światowego rankingu okazała się najlepsza podczas BNP Paribas Warsaw Open 2023 rozgrywanego na kortach warszawskiej Legii. Przeżyjmy to raz jeszcze - okiem naszej fotograf Sylwii Dąbrowy.

📢 Ojciec i syn z Koszalina podjęli się wyjątkowych wyzwań. 3 tys. km pieszo i 36 km wpław Koszalinianie, ojciec i syn, w tym samym czasie podjęli się wyjątkowych wyzwań: 65 - letni Waldemar Grzelak ruszył pieszo na koniec Europy, jego syn w tym tygodniu chce przepłynąć 36 kilometrów, aby pomóc choremu dziecku. - Tata nas zaraził tym, że trzeba być cały czas aktywnym - mówi Rafał Grzelak. 📢 Te owoce są trujące! Nie zbieraj ich lesie, uważaj też w ogrodzie. Zobacz, jak wyglądają trujące owoce i na co zwrócić uwagę Latem dojrzewają różne owoce – w tym bardzo trujące. Można je spotkać w lesie i na łące, ale również w ogrodach. Często kuszą ładnym wyglądem lub podobieństwem do jadalnych jagód. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które mogą ich próbować nieświadomie. Ale trzeba też uważać podczas zbioru owoców leśnych i innych, żeby nie pomylić ich z jadalnymi gatunkami. Zobacz, jakie owoce są trujące.

📢 Jarmark w Słupsku. Zobacz, co można kupić na straganach [ZDJĘCIA] W każdy weekend lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia. 📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 30.07.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Tak spędzano czas nad morzem w latach 90. Zobaczcie unikatowe zdjęcia! Pamiętasz, jak wyglądały Mielno, Unieście i Gąski w latach 90-tych ubiegłego wieku?

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie i tłumy mieszkańców. Zobacz, co na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Dość pogodna aura zachęciła mieszkańców do spaceru i zrobienia choć drobnych zakupów.

📢 Obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z powstańcami O godzinie 11:00 rozpoczęło się spotkanie powstańców warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda nadał także ordery oraz odznaczenia państwowe. Prezydent RP złożył również wiązanki przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która znajduje się dziedzińcu głównym Muzeum Powstania Warszawskiego. 📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 30.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 30.07.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 30.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 30.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Pół wieku temu w Aeroklubie Słupskim. Wakacje szybowników [zdjęcia] To był lipiec 1972 roku gdy jako początkujący dziennikarze odwiedziliśmy nowicjuszy amatorskiego lotnictwa na lotnisku Aeroklubu Słupskiego w Krępie Słupskiej. Był to okres w którym ten aeroklub urządzał się w nowym miejscu. Poprzednie, gdzie zaistniał w 1947 roku na poniemieckim lotnisku Słupsk – Zachód (Stolp – West), znajdowało się na obszarze, na którym z czasem zbudowano Osiedle Piastów i obiekty przemysłowe.

📢 Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam, jak urządził się w z Lillestrøm. Co za widoki! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach! 📢 Minął tydzień w Słupsku i regionie. Uroczystości, imprezy i ogromne tragedie Wakacyjny tydzień obfitował w sporo uroczystości, festiwali i imprez w Słupsku, Ustce i regionie. Niestety wydarzyły się też tragedie. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Unikatowe zdjęcia dawnego Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 53-latek zatrzymany m.in. za rozbój na nastolatku w Słupsku Policyjny patrol zatrzymał 53-latka po tym, jak w Słupsku na jednej z ulic uderzył spacerującego z psem nastolatka i próbował ukraść mu telefon komórkowy - poinformował w oficer prasowy KMP w Słupsku mł. asp. Jakub Bagiński. Mężczyzna odpowie też za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy.

📢 Tragedia w Lęborku. Z Okalicy przy 8 maja wyciągnęli mężczyznę Tragiczny początek weekendu w Lęborku. Z rzeki Okalicy przy ulicy 8 maja strażacy wyciągnęli 60-letniego nieprzytomnego mężczyznę i podjęli reanimację. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu będą pracować policjanci z grupy operacyjno - dochodzeniowej. 📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo. 📢 Mielno to nie tylko plaża. Wiele osób decyduje się na spacery. Jakie atrakcje czekają na turystów? [ZDJĘCIA] Tegoroczne wakacje upływają nam pod znakiem zmiennej pogody. Słońce przeplata się z chmurami, co oznacza, że aura nie zawsze zachęca do plażowania. Co w takich sytuacjach robić? Wielu turystów decyduje się na spacery deptakiem oraz ulicami Mielna. Jakie atrakcje czekają na spacerowiczów?

📢 Motocyklem przez kontynenty. Natasza Caban wyruszyła w podróż dookoła świata. Tak wspiera skrzywdzone i chore dzieci Przed domem stał motocykl mamy. Oparty na nóżce, która tylko przeszkadzała, gdy mała Natasza zamiatała podwórko. Zamiłowanie do motoryzacji przejęła od rodziców, żeglarstwo od starszej siostry Agnieszki. Zanim jednak zmierzyła się z tysiącami mil w rejsie dookoła świata i zaczęła planować lądową wyprawę, najpierw było… dno. I to bez wodorostów! 📢 Ruszyła wyprawa Baltic Race 2023. Luksusowe samochody sportowe zatrzymały się w Słupsku Ferrari, Lamborghini, Mustangi i Mercedesy podążają szlakiem nadmorskim z Trójmiasta do Międzyzdrojów, budząc ogromne zainteresowanie. Po drodze właściciele luksusowych sportowych aut zrobili sobie przystanek w Słupsku. 📢 Sound of Gravity po raz piąty w Ustce! Niesamowite ewolucje w porcie i nocny pokaz na plaży Już w tę sobotę w Ustce będzie można się przekonać, jak pokonać siłę ciężkości. Sound of Gravity to wyjątkowe pokazy ekstremalnej akrobatyki rowerowej i motocyklowej. Najlepsi zawodnicy zaprezentują szalone ewolucje, wymagające ogromnej siły i jeszcze większej równowagi. Piąta edycja niesamowitego show odbędzie się w porcie i na plaży.

📢 Robot operacyjny już wkrótce w szpitalu w Słupsku Robot operacyjny trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Będzie to trzecie tego typu urządzenie na Pomorzu, które służy m.in. do małoinwazyjnych zabiegów urologicznych i ginekologicznych. 📢 Tragiczny wypadek między Stołcznem a Gwieździnem na DK 25 - droga była zablokowana przez kilka godzin, dwie osoby nie żyją Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 25 na trasie Człuchów - Rzeczenica. Między Stołcznem a Gwieździnem czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga w obie strony jest zablokowana. Są ofiary śmiertelne.

📢 Nawet 7 tys. zł kary za drobne spóźnienie. Od lipca 2023 warto pilnować terminów. Sprawa dotyczy wszystkich kierowców Od 1 lipca 2023 roku obowiązują wyższe kary za brak OC. Co więcej, już jeden dzień spóźnienia wiąże się z wysokimi karami, a te kwoty mogą przekraczać nawet 7 tys. zł. Sprawdzamy, o czym powinni pamiętać sprawcy wypadków bez OC i poszkodowani w wypadkach drogowych.

📢 W Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” przybędzie miejsc dla wczasowiczów. Postępują prace remontowe Trwają roboty budowlane związane z remontem starego pawilonu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kepice. Powstanie tam 13 dodatkowych pokoi dla turystów. 📢 Autobusy elektryczne wjechały do bazy MZK. Nowe pojazdy w cieniu niepewnej sytuacji w spółce Władze Słupska po raz kolejny zapewniły publicznie, że spółka nie jest zagrożona likwidacją, a także nie ma planów na jej sprzedaż. Sytuacja finansowa MZK jest jednak niepokojąca – zarówno dla radnych, jak i związków zawodowych. 📢 Regaty Ustka Charlotta Sailing Days wystartowały! Silny wiatr i duża fala W Ustce rozpoczęły się coraz bardziej popularne regaty Ustka Charlotta Sailing Days. W pierwszym dniu żeglarskich zmagań walczyły jachty w klasie ILCA.

📢 Niedzielne popołudnie spędź przed słupskim zamkiem. Muzeum Pomorza Środkowego celebrować będzie rok Bogusława X Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza wszystkich mieszkańców na podróż w czasie. Niedzielne popołudnie przed Zamkiem Książąt Pomorskich w Słupsku upłynie pod znakiem rycerskich pokazów, średniowiecznych gier i historycznych wykładów. 📢 Sum gigant na haczyku wyłowiony z Odry! Ważył prawie sto kilogramów [ZDJĘCIA] Rekordowego suma złapał w Odrze wędkarz ze Szczecina. W pobliżu Mostu Pionierów wyciągnął z wody prawie 2,5 metrowego giganta. - Ważył około 100 kg.

📢 Śmiertelny wypadek na trasie Rzeczenica-Czarne .Motocyklista nie przeżył zderzenia ze zwierzyną [ZDJĘCIA] 31-letni mieszkaniec Lipnicy w powiecie bytowskim zginął w wypadku na trasie Rzeczenica-Czarne. Motocyklista uderzył w sarnę, zwierzę także nie przeżyło. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w ostatnie dni nad morzem [ZDJĘCIA] Zobacz nową fotorelację z ostatnich imprez z nadmorskiej Łeby. Tak bawiliście się w klubie Euphoria.

📢 Niebieskie berety na Placu Zwycięstwa. 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża świętowała z mieszkańcami Słupska [ZDJĘCIA] Obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża rozpoczęły się już wczoraj, ale największe atrakcje dla mieszkańców przygotowano w środę (26 lipca). Były pokazy, gry, zabawy i wojskowy poczęstunek.

📢 Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn Zwłoki kobiety i dziecka znalazł mężczyzna, kiedy wrócił do domu. Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło w Kobylnicy. 📢 Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa Prokuratura Rejonowa w Słupsku wszczęła postępowanie w kierunku zabójstwa w Kobylnicy. Ofiary to 35-letnia kobieta i jej 8-letni syn. Prawdopodobna jest wersja, że kobieta miała najpierw zabić syna, a potem siebie. Ale na tym etapie nie jest wykluczone zabójstwo obu osób.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z minionego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Szlakiem słupskich murali. Tym razem idziemy poza centrum miasta (część 2.) Jedne pokazują zabytki miasta, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie, kolejne mają po prostu cieszyć oko. Są też takie wyrażające uczucia do drużyn sportowych. Te z powodu słów niecenzuralnych pominęliśmy. Zapraszam na drugą część naszej wycieczki szlakiem słupskich murali. Tym razem jedziemy poza ścisłe centrum miasta.

📢 Zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat 19.07.2023 r. Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Budowa węzła transportowego na finiszu. Zobacz, jak wygląda nowe centrum komunikacyjne Słupska [ZDJĘCIA,VIDEO] Dobiegają końca prace związane z budową węzła transportowego zlokalizowanego za dworcem PKP w Słupsku. Obiekt ma być gotowy po wakacjach. Odjeżdżać będą stąd autobusy komunikacji regionalnej.

📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich? 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Dobrowolsi złożyli przysięgę. Uroczystość w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku W sobotę ponad 90 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 7 Brygady Obrony Wybrzeża złożyło przysięgę. Jedna trzecia elewów to kobiety.

📢 Unikatowe zdjęcia i pocztówki starego Miastka z kolekcji Hansa-Jurgena Knaacka. Najstarsze mają ponad 100 lat Hans-Jürgen Knaack urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Prezentujemy zdjęcia i pocztówki z jego kolekcji przedstawiające dawne Miastko. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat.

📢 Miasteczko jak malowane. Urocze i niebezpieczne zakątki powojennej Ustki [ZDJĘCIA] Nowym ustczanom, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasteczka na Ziemiach Zachodnich wiosną 1945 roku, nie było łatwo. Piękna nadbałtycka sceneria, a z drugiej strony – napady rabunkowe i jeden wielki śmietnik. Nocą wychodzili z domów ci, którzy mieli broń.

📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Kolejna studniówka w październiku za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia, które odbyło się w słupskim Aureusie. 📢 Osiedle Moderna firmy Nowe Domy Rafał Sierlecki. Nabywcy mieszkań żałują ich kupna Osiedle Moderna, znajdujące się w zachodniej części Słupska przy ulicy Wojciecha Korfantego, to nowoczesne budynki o niskiej zabudowie – podziemne garaże, parter oraz dwa piętra. Odbierane rok temu w stanie deweloperskim mieszkania dzisiaj stały się koszmarem dla ich nabywców. 📢 Bal maturalny ZSI na koniec sezonu studniówkowego [zdjęcia] Chociaż w kalendarzu juz marzec, to w Słupsku odbyła się jeszcze jedna zabawa studniówkowa. W Aureusie bawili się uczniowie ZSI.

