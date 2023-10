Prasówka 31.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kup MacBook Pro na Black Friday 2023 w okazyjnej cenie. Dlaczego warto?”?

Prasówka 31.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kup MacBook Pro na Black Friday 2023 w okazyjnej cenie. Dlaczego warto? Czy warto kupić MacBook Pro na promocjach podczas Black Friday 2023? Produkty marki Apple cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, którzy cenią sobie te produkty za wysoki komfort użytkowania oraz ciekawą specyfikację techniczną. Jeśli nigdy nie używałeś produktów marki Apple lub posiadałeś inny sprzęt tej marki, a teraz zastanawiasz się czy MacBook Pro jest warty swojej ceny, postaramy się przedstawić Ci korzyści wynikające z zakupu tego sprzętu. Na co zwrócić uwagę wybierając MacBooka?

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! 31.10.2023 Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

Prasówka 31.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 31.10.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 31.10.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nielegalna broń i 200 kg tytoniu. Dwóch słupszczan z zarzutami Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali dwóch mieszkańców Słupska, którzy przewozili w samochodzie blisko 200 kg nielegalnego tytoniu. Dodatkowo podczas przeszukania volkswagena funkcjonariusze znaleźli w środku pistolet i amunicję. Straty na jakie został narażony skarb państwa to blisko 110 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego, a jeden z nich zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji.

📢 Pijani kierowcy w Słupsku, w Ustce, w Strzelinie. W ciągu weekendu policja zatrzymała sześciu Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku tylko od piątku do niedzieli zatrzymali sześciu kierowców, którzy wsiedli za kierownicę, pomimo że spożywali wcześniej alkohol. Mężczyźni w wieku od 24 do 57 lat mieli w organizmie od blisko 0,6 promila do prawie 2,5 promila alkoholu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

📢 Dobrze płatna praca dla seniorów. W tych zawodach emeryci i renciści mogą zarobić najwięcej Jak wynika z danych GUS, w Polsce emerytury pobiera ponad 6 mln osób. Jak się okazuje, pracy dla emerytów i rencistów nie brakuje – coraz więcej pracodawców rozważa zatrudnienie starszych pracowników. Sprawdź, w jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie oraz na jakie stawki liczyć mogą seniorzy. 📢 Ciasta na rodzinne spotkanie. Idealne na Wszystkich Świętych. Wypróbuj przepisy na 9 najlepszych ciast Jakie ciasto zrobić na rodzinne spotkanie? To pytanie pada często przed różnymi świętami. Ze swoimi bliskimi widzimy się m.in. z okazji Wszystkich Świętych. Takie momenty warto osłodzić pysznym ciastem, które umili wspólnie spędzany czas. Zachęcamy cię do wypróbowania sprawdzonych przepisów na ciasta z jabłkami, orzechami, serniki i inne. Wybraliśmy dla ciebie 9 najlepszych ciast na spotkanie z rodziną.

📢 Czerwona nota Interpolu za Grzegorzem Borysem. Czy mężczyzna mógł uciec z kraju? Służby apelują do mieszkańców Interpol wystawił "czerwoną notę" za poszukiwanym za zabójstwo 6-letniego syna Grzegorzem Borysem. Zdjęcie poszukiwanego wraz z informacjami o nim pojawiło się na stronie Interpolu. Z kolei służby apelują do mieszkańców i turystów, aby ci nie wchodzili do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, aby w ten sposób ułatwić im prowadzone poszukiwania.

📢 Tak pojadą autobusy miejskie w okresie Wszystkich Świętych. Pierwsze zmiany w rozkładach już w tę sobotę Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Słupsku. W okresie Wszystkich Świętych autobusy będą kursować częściej, pojawią się też dodatkowe linie. 1 listopada komunikacją miejską pojedziemy za darmo. 📢 Mistrzowie polskiej muzyki poważnej i filmowej na festiwalu Kilara w Słupsku Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku zaprasza w piątek, 10 listopada, na pierwszy koncert III Festiwalu Wojciecha Kilara pn. „Wielkie jubileusze”: Kilar, Górecki, Lutosławski. Drugi koncert, z muzyką filmową, odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 24 listopada.

📢 Prognoza pogody na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Czy w Polsce utrzymają się słoneczne dni? Rzecznik IMGW uspokaja Już w środę w Polsce obchodzić będziemy dzień Wszystkich Świętych, a większość z nas uda się na cmentarze, aby wspomnieć bliskich zmarłych. Jaka jest prognoza pogody na 1 listopada? Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski wyjaśnił w rozmowie z portalem i.pl, czy tego dnia przydadzą się nam parasolki, czy będzie słonecznie. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Stroiki na plastrze drewna są najładniejsze. Piękne kompozycje na groby – zobacz zdjęcia. Wyjątkowe dekoracje na Wszystkich Świętych 2023 Stroiki na plastrze drewna to pomysł na elegancką dekorację grobów na Wszystkich Świętych. Możemy zdecydować się na modne kompozycje z kwiatów żywych, roślin sztucznych i suszonych. Zobacz na zdjęciach, jakie stroiki na drewnie na cmentarz wybrać na 1 listopada 2023. Takie nietuzinkowe dekoracje pięknie uczczą pamięć o przyjaciołach i bliskich. 📢 Europejski Trybunał Praw Człowieka karze Polskę. To pokłosie sprawy żony twórcy Amber Gold Polska ma zapłacić żonie twórcy Amber Gold 6,5 tys. euro za ponad sześć lat w areszcie bez wyroku – uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jak stwierdził, "areszt w tej sprawie był bezzasadnie długi", a kobiecie należy się "zadośćuczynienie za straty moralne".

📢 Stroiki z kapusty ozdobnej na cmentarz. Zobacz zdjęcia pięknych kompozycji na Wszystkich Świętych 2023 Kapusta ozdobna to piękna rośliny, która idealnie się sprawdzi do dekoracji grobów na Wszystkich Świętych 2023. Jej niezwykłe walory wizualne i odporność na przymrozki sprawia, że jest idealną ozdobą na cmentarz. Zobacz na zdjęciach w galerii, jakie stroiki z kapusty ozdobnej są najładniejsze na 1 listopada. 📢 Kolizja autobusu PKS na drodze do Ustki. Nikomu nic się nie stało Poniedziałkowy poranek w Słupsku obfitował w kolizje wynikające z nieostrożności kierowców. Do jednej z nich - z udziałem autobusu PKS - doszło na ul. Portowej. Choć samochód osobowy został zepchnięty do rowu, nikomu nic poważnego się nie stało. 📢 14-latek na rowerze potrącony na przejściu dla pieszych w Ustce. Kierowca odjechał W poniedziałek, 30 października, po godzinie 7 doszło do potrącenia 14-letniego rowerzysty na przejściu dla pieszych w Ustce. Mundurowi proszą o pomoc świadków wypadku, ponieważ kierowca odjechał.

📢 Iga Świątek i inne gwiazdy tenisa w pięknych kreacjach przed WTA Finals ZDJĘCIA Na ceremonii losowania, która odbyła się w Teksasie przed rozpoczęciem WTA Finals 2022, najlepsze tenisistki świata pojawiły się w niezwykłych kreacjach. Tym razem kibice mieli okazję zobaczyć swoje faworytki nie w strojach sportowych, lecz wieczorowych. W trakcie i po uroczystości cała ósemka zawodniczek pozowała do zdjęć, a efekt pracy fotoreporterów możecie obejrzeć w naszej galerii. Tam także znajdziecie zdjęcie Igi Świątek wraz z całym jej teamem. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa.

📢 Modne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wszystkich Świętych 2023. Zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów na grób w pięknych kolorach to piękna ozdoba na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Te fryzury brzydko postarzają! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 30.10.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nie wiedzieć. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto poprawić sobie samopoczucie i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca bez tłumów, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – zobaczcie 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć. 📢 Potężny pożar w Miastku. Dwie osoby trafiły do szpitala (ZDJĘCIA) Dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala. W kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi wybuchł pożar. Straty są ogromne. 📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 30.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 30.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Podlaskie wsie i miasteczka w latach 70-tych. Tak wyglądały Nowe Aleksandrowo, Trzyrzecze, Mońki i inne miejscowości 50 lat temu Te czasy już nie wrócą... Z nostalgią wracamy do archiwalnych zdjęć wykonanych w podlaskich wsiach i miasteczkach latem 1973 r. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego z kolekcji Grażyny Rutowskiej. 📢 Księgarnie padają jedna po drugiej. Przegrywają z Internetem Zamykają się kolejne pomorskie księgarnie. Pandemia przyzwyczaiła nas do zakupów online. Rynek czytelniczy powoli przejmuje internet. Tradycyjne księgarnie walczą o przetrwanie, a najczęściej zamykają swoje podwoje.

📢 Niezwykły powrót do lat 70. w chałupie z Garcza. Warto odwiedzić Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach! Na odbudowę czekała 46 lat! Chałupa z Garcza jest już dostępna do zwiedzania w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. To miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Co nowego na placu budowy? Powstaje zupełnie nowa fontanna, na ścieżkach pojawia się nawierzchnia asfaltowa. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku. 📢 500 lat temu zmarł wielki książę Pomorza. Jaki był, czego dokonał? Pielgrzymował do Ziemi Świętej, walczył z piratami, spotykał się z wielkimi ówczesnego świata. Gdyby dzisiaj żył, byłby pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków Europy. Bogusław X Wielki, jeden z najwybitniejszych książąt w dynastii Gryfitów.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Domelo Sokół Łańcut - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 88:74 Drużyna z Łańcuta pokonała we własnej hali Grupę Sierleccy Czarnych Słupsk 88:74. To czwarta porażka podopiecznych Mantasa Cesnauskisa w sezonie. 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Rok 1945. Umarł Stolp, narodził się Słupsk Słupski rok 1945 był przerażający. W mieście spotkali się ludzie z trzech państw: Niemcy, Polacy i Sowieci. Owocem było głównie cierpienie, zniszczenie - pisze we wstępie książki „Słupsk, 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków” prof. Wojciech Skóra. Taki los dzieliło wiele pomorskich miast, ale według historyka nawet na ich tle Stolp był wyjątkowo doświadczony.

📢 9. dzień obławy na Grzegorza Borysa. Poszukiwany był widziany przez żandarmów? Podsumowanie najważniejszych informacji Od ponad tygodnia trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa z Gdyni, który jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Jak podają media, poszukiwany miał być niedawno widziany przez dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy go rozpoznali, oraz pogryziony przez psa policyjnego. Mężczyzny jednak wciąż nie udało się zatrzymać.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Taki był Gdańsk zniszczony wojną na... kolorowych zdjęciach. Pokolorowaliśmy czarno-białe fotografie miasta z czasów powojennych! ZDJĘCIA Gdańsk został zdobyty 30 marca 1945 roku, a następnie... zniszczony. Jak szacują historycy, w czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ok. 90 proc. Śródmieścia, z czego połowa przez wojska sowieckie już po zdobyciu. Te zdjęcia zostały zrobione w latach 1945-1948 roku, gdy miasto nie było jeszcze odbudowane. Widać ruiny doskonale znanych nam dziś budynków, jak m.in. Kościół Mariacki, Wielka Zbrojownia, Brama Wyżynna czy Wielki Młyn. Zastanawialiście się, jak te fotografie wyglądałyby w kolorze? Już spieszymy z pomocą! Pokolorowaliśmy je specjalną aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję!

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Autobusy PKS odjadą z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – tak będą kursowały autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie ulegną rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Taki był plażing w stylu retro. Zobacz, jak kiedyś wypoczywano nad Bałtykiem. Babcie i dziadkowie potrafili się bawić nad morzem! Plażowiczki nosiły czepki, szlafroki, a nawet płaszcze kąpielowe. Wypoczywało się w wiklinowych koszach lub po prostu leżąc na rozgrzanym piachu. Niezależnie, czy mówimy o latach przedwojennych, powojennych, czy siedemdziesiątych ubiegłego wieku, plaża przyciągała. Choć sytuacja polityczna i gospodarcza nie nastrajały pozytywnie, plaże zawsze odwiedzały prawdziwe tłumy.

📢 Makabryczne odkrycie w Gdyni. Na balkonie znaleziono ciało noworodka. 44-latka i jej partner zatrzymani Tragiczne odkrycie w Gdyni. Na balkonie na Pustkach Cisowskich znaleziono ciało noworodka. Policji udało się zatrzymać dwie osoby: 44-letnią obywatelkę Ukrainy i jej 43-letniego partnera. 📢 Orzechowska Wydma na każdą porę roku. Jesienią piękne barwy drzew Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" to idealne miejsce na długi spacer z daleka od ludzi i zgiełku. O tej porze roku jest tam prawie pusto, a jesienią widoki są piękne. Trasa prowadzi przez wydmy i buczynowe lasy. Na trasie są tablice informacyjne, dzięki którym możemy wzbogacić swoją wiedzę.

📢 Ulgi podatkowe 2023. Tyle pieniędzy zwrotu z podatku dostaniemy w 2024 roku Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Dostępnych jest kilkadziesiąt ulg podatkowych, dzięki którym w 2024 roku będziemy mogli zapłacić niższy podatek lub nawet otrzymać zwrot pieniędzy. Zobaczcie co warto odliczyć od podatku.

📢 Sukces słupskich policjantów w biegach przełajowych w Niemczech Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku zdobyli dwa pierwsze miejsca podczas biegów przełajowych zorganizowanych przez Policję niemieckiego landu Brandenburgia. Start polskich policjantów w tej imprezie to jeden z elementów współpracy Wyższej Szkoły Policji w Oranienburgu i Szkoły Policji w Słupsku. 📢 Zobacz, jak postępują prace na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Na Wszystkich Świętych kolejny jej fragment ma być przejezdny [ZDJĘCIA] Na wszystkich odcinkach remontowanej ulicy Armii Krajowej pojawiła się już nowa nawierzchnia. 1 listopada kolejny jej fragment zostanie udostępniony do ruchu. Zobacz, jak wygląda postęp prac. 📢 Od stycznia w Ustce zacznie obowiązywać wyższa opłata uzdrowiskowa Na ostatniej sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili wyższą opłatę uzdrowiskową oraz wzrost o 15 proc. podatku od środków transportowych. Radni uchylili też uchwałę zobowiązującą burmistrza do przygotowania projektu tzw. „uchwały reklamowej”.

📢 Mamy w Słupsku park imienia Janusza Grocholewskiego. Miasto upamiętniło zasłużonego lekarza Janusz Grocholewski oficjalnie objął patronat nad Parkiem Wschodnim w Słupsku. Zasłużony lekarz transfuzjolog przyczynił się do rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w regionie słupskim. 📢 To był jubileusz pełen wspomnień i wzruszeń. Słupska „trójka” świętowała 50. urodziny [ZDJĘCIA] To był wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Placówka świętowała 50-lecie swojej działalności. Nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń, nie zabrakło znamienitych gości.

📢 Szkoła w Redzikowie wzbogaciła się o gabinet integracji sensorycznej i defibrylator 27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym otwarto gabinet integracji sensorycznej mający wspomóc funkcjonowanie dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania zmysłowego. Szkoła w Redzikowie zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami różnego stopnia, stąd potrzeba wsparcia poprzez specjalistyczną terapię i naukę.

📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku. 📢 Podopiecznie warsztatów z Bytowa zrobili kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie (WIDEO) Przygotowania trwały kilka tygodni. Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracowała pełna parą. Ale opłacało się. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowali kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie! Blisko 100! 📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat.

📢 Polska wyróżniona w prestiżowym rankingu. Czym zachwycił nasz kraj? Pokonaliśmy Nową Zelandię, Egipt i inne turystyczne perły Powoli zbliża się koniec roku 2023, co zachęca podróżników do planowania przyszłorocznych podróży. Okazuje się, że wśród zagranicznych turystów coraz popularniejsze stają się wycieczki do naszego kraju, co potwierdziło wyróżnienie Polski w międzynarodowym rankingu. Pokonaliśmy m.in. Nową Zelandię, Egipt i inne fantastyczne miejsca – czym Polska zachwyciła obcokrajowców?

📢 Dwa złote za każdy postój. Przewoźnicy zapłacą za korzystanie z nowego dworca w Słupsku Za każde zatrzymanie się autobusu na nowym węźle transportowym miasto pobierze od przewoźników dwa złote. To najwyższa możliwa do wprowadzenia stawka. 📢 Zdjęto uszkodzony hełm z wieży kościoła św. Jacka w Słupsku. Na jego miejscu pojawi się nowy Z kościoła św. Jacka w Słupsku zniknął uszkodzony przez zeszłoroczną wichurę hełm. Niedługo wieża świątyni zyska nową kopułę.

📢 Takie ryby! Zawody wędkarskie w Modrzejewie. Z wędką 35 osób (ZDJĘCIA) 35 osób wzięło udział w zawodach wędkarskich, które zorganizowało koło wędkarskie Borowe nad jeziorem w Modrzejewie.

📢 Jubileusz 30-lecia Aerosol Service. Rozmowa z prezesem Damianem Piotrowskim Aerosol Service obchodzi 30-ste urodziny. To rodzinna firma z polskim kapitałem, która powstała w 1993 roku w Ustce, a po kilku latach przeniosła zakład produkcyjny do Charnowa, gdzie obecnie prosperuje. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Tunel pod torami kolejowymi w Słupsku ma pecha. Zalany został drugi raz [ZDJĘCIA] Pecha ma nowy tunel pod torami w Słupsku. Chociaż większego pecha mają ludzie, których setki tunelem przechodzą. Po raz drugi został zalany. Tym razem wody jest dużo więcej niż ostatnio.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Bukowa Dycha, czyli bieg charytatywny ze wsparciem dla hospicjum domowego w Miastku Bukowa Dycha, czyli bieg charytatywny ze wsparciem dla hospicjum domowego w Miastku. Sportowcy, miłośnicy mocnych wrażeń na czterech kołach oraz wszyscy mieszkańcy Miastka mają wielkie serca. Przez dwa dni zbierano pieniądze na rzecz hospicjum domowego. 📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Młodociani przestępcy, których poszukuje policja! Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Kogo szuka policja? Sprawdź! Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 63. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA] W sobotę (11 lutego) podczas uroczystej Gali Sportu "Głosu Pomorza" poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2022.

📢 62. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA, WIDEO] W sobotę (23 kwietnia) podczas uroczystej Gali Sportu Głosu Pomorza poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2021.

📢 Dramat sprzed lat: 22 harcerki utonęły w Jeziorze Gardno (zdjęcia) 18 lipca 1948 roku na jeziorze Gardno, w gminie Smołdzino, utonęło dwadzieścia pięć osób, w tym dwadzieścia dwie łódzkie harcerki.

