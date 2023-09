Prasówka 4.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września!”?

Prasówka 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 4.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 04.09.2023 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 03.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 04.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.06.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Tych produktów nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź koniecznie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 04.09.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 03.09.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę [ZDJĘCIA] W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę odbyły się dożynki. Święto Plonów rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza dziękczynna. Były występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. Było tanecznie, radośnie i co ważne smacznie.

📢 Dzień „Solidarności i Wolności” msza święta w Słupsku [ZDJĘCIA] 3 września w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca Dzień Solidarności i Wolności oraz 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Dożynki gminy Bytów z turniejem sołeckim i pieczarkami po kaszubsku (WIDEO) Tegoroczne dożynki gminy Bytów odbyły się w Udorpiu. Gospodarzami dożynek był burmistrz Bytowa oraz rada sołecka. Program uroczystości był bardzo bogaty. Przygotowano wiele atrakcji. 📢 Oto nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Polonez, marzenie polskich kierowców. Tak było! Na polskie ulice wróci nowy Polonez - legenda w nowej szacie? Jak przyznają fani czterech kółek, to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" stracił swoje kanty sprzed lat, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Tak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał! 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Koncerty, filmy, spektakle - festiwal kultury żydowskiej w Słupsku Słupski Ośrodek Kultury, stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny oraz Wydawnictwo Czarne zapraszają do udziału w 21. Dniach Kultury Żydowskiej, które odbędą się w dniach 6-14 września. Większość imprez (poza filmami) jest bezpłatna, ale na niektóre obowiązują wejściówki. 📢 Gdzie jeździliśmy w tym roku najchętniej na wakacje, czyli podsumowanie wakacji Nie wszyscy w tym roku zadowoleni są z sezonu wakacyjnego. Turyści zamiast nad Morze Bałtyckie wybierali podróże zagraniczne. W tym roku średnia cena biletu lotniczego była porównywalna do cen z 2022 roku - najniższych na przestrzeni ostatnich 4 lat. Za bilet samolotowy musieliśmy w tym roku średnio zapłacić 135 euro. To o 9 euro więcej niż w 2022 roku. A na krótkich europejskich trasach mogliśmy podróżować średnio za 99 euro.

📢 Odszedł Antoni Franczak. Żegnają go Przyjaciele ze Słupskiego Ośrodka Kultury Słupska kultura poniosła wielką stratę. W sobotę, 2 września, zmarł Antoni Franczak, twórca teatralnego Ronda, wieloletni dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, mistrz, mentor i przyjaciel kilku pokoleń aktorów i ludzi kultury. Pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień i ogromny dorobek twórczy. 📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 3.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 3.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Renta rodzinna 2023: jeżeli nie złożysz wniosku, świadczenie zostanie wstrzymane! ZUS może nakazać zwrot środków wraz z odsetkami Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, stracą część wypłat. – Uprzedzam, że sprawdzamy, czy ktoś się naprawdę nadal uczy – ostrzega Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS. 📢 Czuła premiera i hity. Na co warto się wybrać do Nowego Teatru w Słupsku? Wakacje Nowy Teatr w Słupsku miał pracowite, bo grał tylko z niewielką przerwą w lipcu. Także jesień zapowiada się ciekawie. Będzie premiera i powrót na scenę bardzo dobrych spektakli z poprzedniego sezonu. 📢 Suknia ślubna mamy będzie musiała zaczekać. Rodzice walczą o życie córeczki Cały rok przygotowań. Suknia ślubna wybrana. Goście zaproszeni. To miał być piękny dzień. Agata i Kamil mieli powiedzieć sobie sakramentalne „tak” 5 sierpnia. Tymczasem, zamiast białego welonu, jest biała szpitalna pościel. Zamiast szczęścia, są łzy.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Najpierw na koncert, a potem na pogaduszki. Zbliża się Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku W dniach 15-20 września odbywać się będzie w Słupsku 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. Wydarzenie muzyczne ważne nie tylko dla miasta, ale i w skali całej polskiej kultury. Organizuje je Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Bilety już są dostępne. Będą także wydarzenia towarzyszące.

📢 Antycyklon Olenka przyniesie słoneczną końcówkę lata. Wrzesień będzie jeszcze ciepły, a nawet gorący Nad Polskę nadciąga antycyklon Olenka, niosąc ze sobą znaczące zmiany w pogodzie. Przewiduje się wzrost temperatury, dłuższe okresy, w których będzie można cieszyć się słońcem i zarazem rzadkie opady deszczu. W międzyczasie, burze odsuną się na południe. To idealny moment, aby skorzystać z niewykorzystanego urlopu. 📢 Symbol seksu MMA w jeden dzień zarobiła na OnlyFans więcej niż przez całą swoją karierę zawodniczą Amerykańska wojowniczka, symbol seksu świata sztuk walki – Paige VanZant porównała swoje zarobki w portalu płatnych treści OnlyFans z występami w MMA. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Pszczoły w roli lekarzy. Uloterapia pod Bytowem. Sposób na relaks? (WIDEO) Jest takie miejsce, gdzie pszczoły stają się lekarzami. Gdzie? W podbytowskich Osiekach można zasmakować w uloterapii. Trzeba wejść do środka i wsłuchać się w brzęczenie pszczół.

📢 Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów listy do Sejmu z okręgu gdyńsko-słupskiego. Mamy też pełną listę! Znane nazwiska pojawiły się na listach Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdyńsko-słupskim. O mandat powalczą m.in. Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, który wystartuje z pierwszego miejsca, „dwójką” będzie Aleksander Mrówczyński, poseł z Chojnic. Kolejne miejsca przypadły związanym z Gdynią Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych oraz Marcinowi Horale, wiceministrowi funduszy i polityki regionalnej. „Dziennik Bałtycki” dotarł również do pełnej listy kandydatów. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Gigantyczne pieniądze na jasieński kościółek. Będzie piękny (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie. Tylko gmina Czarna Dąbrówka dostanie ponad milion złotych. Z tego aż 800 tysięcy trafi na renowację kościoła w Jasieniu.

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Jest jedyna kultura, to Sepultura. Legendarni brazylijscy muzycy pokazali w Szczecinku spektakl, o którym fani długo nie zapomną Na porannym kolegium grupa kolegów - szamanów ostrzegała mnie, ba wręcz groziła, że tego wieczoru nad Pomorzem Zachodnim przejdą gwałtowne burze. 📢 W ciągu 3 lat powstanie nowy dworzec PKP w Słupsku. Wybrano wykonawcę W ciągu trzech lat powstanie zupełnie nowy dworzec PKP w Słupsku. PKP S.A. wybrało wykonawcę, która za ponad 55, 5 mln zł rozbierze obecny obiekt i wybuduje nowy. Ma powstać nowoczesna bryła zaprojektowana w zgodzie ze współczesnym trendami w architekturze. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje - zajmie on znaczną część parteru oraz piętra. Przed budynkiem będzie plac z alejkami i nasadzeniami. 📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 02.09.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Dużo się dzieje. Najnowszy raport z placu budowy S6 Bożepole Wielkie - Leśnice Na 20 procent ocenia stan zaawansowania budowy drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Leśnice dyrektor kontraktu z firmy Budimex Wojciech Kołacki. Prace ziemne, jakie prowadzone są w Lęborku, mają niespotykaną skalę na Pomorzu. Zakończenie inwestycji kosztującej 718 669 944,83 zł planowane jest na 7 października 2025 roku. 📢 Zdewastowany cmentarz ewangelicki w Smołdzinie zostanie uporządkowany Ewangelicki cmentarz w Smołdzinie wygląda jakby przeszło przez niego tornado. Kamienne nagrobki są porozrzucane bez ładu po całym terenie. Zaalarmowali nas o tym turyści, którzy trafili tam, chcą poznać historię tych ziem. Na szczęście już w weekend jego porządkowaniem zajmą się członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf. A w przyszłym roku odbędzie się renowacja za blisko 300 tys. zł z Polskiego Ładu.

📢 Integracyjny Klub Sportowy „Zryw” świętował swoje urodziny. Uroczysta gala w słupskim ratuszu [ZDJĘCIA] Integracyjny Klub Sportowy „Zryw” ze Słupska zorganizował we wtorek, 29 sierpnia, w ratuszu uroczystą galę, by uczcić XX-lecie swojego istnienia. 📢 Ludzkie kości pod kościołem w Słupsku, a koparka kopie dalej Podczas prac budowlanych pod kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odnaleziono ludzkie kości. Zdaniem historyka mogą pochodzić sprzed 700 lat. Jego zdaniem prace powinny wstrzymane, bo mogą tam być także inne cenne znaleziska. Inwestycja jednak prowadzona jest nadal. Inwestor zapewnia, że pod czujnym okiem archeolog. 📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.

📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób. 📢 Dożynki w gminie Kępice. Podziękowania za plony, a potem wesoła zabawa [zdjęcia] W sobotę w Żelicach odbyły się Dożynki Gminy Kępice. Były konkursy, zabawy oraz tradycyjne chleby dożynkowe, które podzielono pomiędzy uczestnikami dożynek. Po części oficjalnej rozpoczęły się konkursy sołeckie i wspólna zabawa.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork).

📢 Kaszubi pod Wiedniem. Odsiecz w Brzeźnie Szlacheckim (WIDEO) Uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim obchodzone są na pamiątkę wspólnego udziału oddziału chłopów kaszubskich pod dowództwem Teodora Andrzeja Grabowskiego z wojskami króla Jana III Sobieskiego w bitwie przeciwko Turkom pod Wiedniem. To wyjątkowa inscenizacja.

📢 Wakacje nad morzem w latach 90. Tłumy na plaży i moda z końca XX wieku [ZDJĘCIA] Jak wyglądało lato w nadmorskich miejscowościach w latach 80-90-tych? Zobacz to na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, koszalińskiego fotografa. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Te niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. To nie tylko zamek w Łapalicach. Trzeba odwagi, by je odwiedzić Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Osoby o tych imionach powinny tam pracować. Masz tak na imię? Sprawdź, jaki zawód jest dla ciebie odpowiedni 29.03.2023 Osoby o tych imionach najlepiej nadają się do takiego zawodu i możliwe, że tam powinny pracować. Imiona mogą mieć wiele znaczeń mówiących o cechach, osobowości, życiu miłosnym. A o pracy albo branży zawodowej? Także! Sprawdzamy wybrane imiona i gdzie osoby o takich imionach powinni pracować. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Studniówka bytowskiego ogólniaka. Ich polonez to prawdziwe dzieło sztuki To był piękny bal. Uczniowie bytowskiego ogólniaka już po studniówce. Polonez w ich wykonaniu to prawdziwe dzieło sztuki.

📢 Bieg w szpilkach przy stawku łabędzim w Słupsku (zdjęcia) W Słupsku przy stawku łabędzim odbył się koleżeński bieg w szpilkach. W zawodach udział mogli wziąć udział zarówno mężczyźni jak i kobiety. Na starcie zawodów stanęło kilkadziesiąt osób - wszyscy w butach na wysokim obcasie - czyli szpilkach. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Pierwszy dzień szkoły 2022. Najśmieszniejsze MEMY na dobry początek roku szkolnego dzień szkoły 2022 to najbardziej nie lubiany przez uczniów czas. Dla wielu dzieci to najsmutniejszy dzień w roku, z kolei wielu rodziców skacze z radości. Przygotowaliśmy z tej okazji galerię memów, które pozwolą z przymrużeniem oka spojrzeć na powrót do szkolnej rzeczywistości. 📢 Powiatowo-gminne dożynki w Tuchomiu. Przemarsz z traktorami i orkiestrą na czele (ZDJĘCIA) W Tuchomiu odbyło się powiatowo-gminne święto plonów. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała dożynkom. 📢 Gminne dożynki w Miastku. Piękne wsie, wieńce, bogate stoiska, występy (ZDJĘCIA, WIDEO) Święto plonów w Miastku rozpoczęło się mszą. Po niej starostowie dożynek Irena Jakubowska i Zbigniew Klim przekazali bochen chleba na ręce burmistrza Miastka Danuty Karaśkiewicz oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku Tomasza Borowskiego. Samorządowcy podzielili się chlebem z mieszkańcami.

📢 Dożynki w gminie Potęgowo z tańcami, hulankami i zbiórką charytatywną Gminne Święto Plonów w Gminie Potęgowo tradycyjnie obchodzone jest w pierwszą sobotę września. W tym roku dziękczynienie za otrzymane plony rolnicy złożyli 3 września w Łupawie. Gospodarzami tegorocznego Gminno- Parafialnego Święto Plonów byli: Wójt i Rada Gminy Potęgowo, Proboszcz Parafii Łupawa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie. Dożynki to dziękczynienie za plony, a także wspaniała okazja do przypominania zwyczajów i tradycji związanych ze świętowaniem końca okresu żniw.

📢 Gminne Święto Plonów w Główczycach (zdjęcia) W niedzielę w Główczycach odbyły się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie dożynkowy korowód przeszedł na stadion sportowy w Główczycach, gdzie zorganizowano festyn, podczas którego rozstrzygnięto konkurs na wieniec i chleb dożynkowy. Wybrano także najlepsze stoisko oraz nalewkę i potrawę dożynkową. Odbył się również turniej sołectw oraz występ lokalnych zespołów artystycznych. Wieczorem na scenie koncertował zespół Soleo, a po nim trwała zabawa taneczna przy muzyce zespołu Ricardo Band.

📢 Dożynki gminy Trzebielino w Suchorzu (wideo, zdjęcia) W Suchorzu odbyły się dożynki gminy Trzebielino. Zapraszamy do obejrzenia filmu wideo i zdjęć. Szersza relacja w papierowym Głosie Bytowa/Miastka (Głos Pomorza). (ang)

