Prasówka 4.09.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Też was wkurzają? Te memy podbijają Internet!”?

Prasówka 4.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Też was wkurzają? Te memy podbijają Internet! Najlepsze memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Niby prozaiczna sprawa, a budzi bardzo duże emocje wśród Polaków. Do lipca 2024 wszystkie nakrętki muszą być fabrycznie przymocowane do plastikowych butelek Jest to efekt unijnej dyrektywy, aby nakrętki nie były wyrzucane gdzie popadnie i żeby łatwiej było poddać je recyklingowi. Niektórym pomysł ten się podoba, ale jest też wielu przeciwników. Oto najśmieszniejsze memy o nakrętkach przytwierdzonych do butelek! Sprawdź koniecznie!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

Prasówka 4.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, bo może masz je w portfelu!

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Sprawdź! Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn, a także w niektórych przypadkach również kobiety. Powołania można się spodziewać, gdy podczas komisji wojskowej otrzymało się kategorię wojskową "A". Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.? Sprawdź koniecznie!

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! Sprawdź! 📢 Zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Krótszy czas pracy i staż po nowemu? Sprawdź! Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Wielu pracowników z niecierpliwością czeka na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy oraz czy staż pracy będzie obliczany w nowy sposób. Jakie zmiany szykują się do pracowników i pracodawców? Jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2024 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2024 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów mogą szukać kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź, jakiego sprzętu mogą poszukiwać kolekcjonerzy!

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej? Sprawdź! Abonament RTV w 2024 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź koniecznie, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV. 📢 Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji. Wędkarstwo to styl życia! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Oto wstrząsające i ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku na patrolach w terenie Od kilku dni słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odbywają praktyki zawodowe w jednostkach na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

📢 Kultura żydowska w pełnej krasie. Kuchnia, zabytki, sztuka. Od 5 września w Słupsku Od 5 do 11 września w Słupsku w różnych miejscach trwać będą Dni Kultury Żydowskiej. Organizatorzy postarali się, aby program był różnorodny i bogaty w ciekawe wydarzenia, w tym warsztaty koszernej kuchni. 📢 Rozebrały się dla Playboya i CKM-u - piękne, polskie sportsmenki. Zobacz ZDJĘCIA Polskie wydanie Playboy'a i CKM-u zamknięto w grudniu 2019 roku. Do tego momentu na ich łamach opublikowano wiele wyjątkowych sesji utytułowanych popularnych sportsmenek z Polski. Wśród nich były m.in. tenisistka Marta Domachowska, czy siatkarki Anna Werblińska (Barańska) oraz Milena Sadurek (Radecka). Ich fotografie wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 3.09.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 3.09.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują tych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 3.09.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 3.09.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 3.09.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 3.09.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście [LISTA] 3.09.2024 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach. 📢 Teściowe z tymi imionami to największy koszmar młodych małżeństw. Wtrącają się i wiedzą najlepiej [LISTA] 3.09.2024 Wielu młodych małżonków zmaga się z problemem wścibskich teściowych. Opowieści o konfliktach na linii teściowa-zięć czy teściowa-synowa są powszechne i często przekształcają się w prawdziwe dramaty rodzinne. Czy kiedykolwiek musieliście sprzątać dom na przyjazd teściowej? Czy zdarzyło się wam otrzymywać niechciane rady dotyczące wychowywania dzieci? Choć niektóre teściowe mogą okazać się prawdziwym skarbem, większość z nich bywa utrapieniem. Sprawdź, które imiona teściowych są najgorsze.

📢 Horoskop na jesień 2024. Co czeka twój znak zodiaku? Sprawdź, co zapisane jest w gwiazdach 3.09.2024 Jesień to czas refleksji, zmiany i przygotowań do zimy. Każdy znak zodiaku odczuje te energie na swój sposób. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaka będzie jesień w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe ? Sprawdź nasz horoskop i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. Sprawdź, co przyniesie Ci ta pora roku! 📢 Seniorzy! Duża podwyżka emerytury. Taka będzie waloryzacja emerytury w 2025 roku [WYLICZENIA] 03.09.2024 W czwartek rząd poinformował o planowanym na 2025 r. wskaźniku waloryzacji emerytur i rent. Podwyżki będą sporo niższe niż w tym roku. Na jakie kwoty będą mogli liczyć emeryci?

📢 Tragiczny wypadek na DW 224 w Załężu. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 4-letnie dziecko Służby pracują na miejscu śmiertelnego wypadku w Załężu (gmina Przodkowo). Samochód osobowy, którym kierowała matka z trójką dzieci, uderzył w drzewo przy DW 224. Niestety jednego z dzieci nie udało się uratować.

📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny z mamą. Tu żyje trener „The Voice Senior”. Dom Piaska u podnóża gór - galeria zdjęć Andrzej Piaseczny mieszka na co dzień z dala od miejskiego zgiełku. Rodzinna posiadłość muzyka zlokalizowana jest w bardzo malowniczej okolicy. Tu Piasek uwielbia spędzać wolne chwile i ładuje akumulatory. Zobacz, jak żyje w drewnianym domu z ogrodem i warzywniakiem trener „The Voice of Senior”. Tak się urządził z ukochaną mamą Alicją i zwierzakami. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 3.09.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Praca ich pasją. Awanse nauczycieli szkół średnich z powiatu bytowskiego (ZDJĘCIA) W Starostwie Powiatowym w Bytowie odbyła się uroczystość wręczenia przez Leszka Waszkiewicza, starostę bytowskiego oraz Aleksandra Szopy, wicestarosty stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla dziewięciu nauczycielek ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski.

📢 Bieg charytatywny im. Agnieszki Słomińskiej dla Julki i Wojtusia. Pobiegnij i pomóż! W niedzielę, 8 września, w Lasku Północnym w Słupsku odbędzie się Bieg Charytatywny im. Agnieszki Słomińskiej. Pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację dwojga dzieci - Julki i Wojtusia. 📢 Horoskop na wtorek, 3 września: Co przyniesie Ci dzisiejszy dzień? SPRAWDŹ! Horoskop na 3 września 2024 roku zapowiada interesujące wydarzenia dla wszystkich znaków zodiaku, zwłaszcza że dzień ten zbiega się z nowiem Księżyca w znaku Panny, co może przynieść wiele inspiracji i zmian. SPRAWDŹ!

📢 Na jeziorze Krosnowskim ryby brały. Zawody wędkarskie Sumik 2024 Na jeziorze Krosnowskim zorganizowano zawody wędkarskie. Największego sumika złowił Stanisławek Łukasz. Ryba mierzyła 24 centymetrów.

📢 Duże powodzenie Żywej Biblioteki. Ludzi - książki można było wypożyczyć na pikniku stowarzyszenia Słupsq Plus Po latach przerwy do Słupska wróciła Żywa Biblioteka. To okazja do porozmawiania z ludźmi z różnych przyczyn, np. niepełnosprawności, objętych stereotypami. Okazją do jej reaktywacji był Pikniq+ zorganizowany w Słupsku przez stowarzyszenie Słupsq Plus. Impreza, przeciwko której protestowały środowiska prawicowe, przebiegła spokojnie. A jednym z czytelników Żywej Biblioteki był nawet pomorski poseł Konfederacji. 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku [ZDJĘCIA] Uczniowie słupskiej „jedynki” po wakacyjnej przerwie wrócili do szkoły. Na uroczystej inauguracji roku szkolnego humory dopisywały – i uczniom, i nauczycielom.

📢 Działacze Solidarności z Bytowa uczcili 44-lecie podpisania porozumień sierpniowych (ZDJĘCIA) Członkowie NSZZ Solidarność z powiatu bytowskiego pamiętali o 44. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Pojechali do Słupska i wzięli udział w organizowanych tam obchodach. 📢 Kto dobrze gospodarzy, temu Pan Bóg darzy. Dożynki w Brzeźnie Szlacheckim (ZDJĘCIA) Ten weekend obfitował w imprezy dożynkowe. Mieszkańcy gminy Lipnica bawili się w Brzeźnie Szlacheckim. Ich wieś wyglądała przepięknie. 📢 To były pijane wakacje. Podsumowanie dwóch miesięcy na drogach Słupska i powiatu słupskiego Wakacje to czas wypoczynku i dobrej zabawy. Dla słupskich policjantów to okres wytężonej pracy, podczas której priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Ponad 4700 kontroli, 59 nietrzeźwych kierujących i 65 zatrzymanych praw jazdy. Kolejne tygodnie, to kolejne zadania m.in. w rejonach szkół, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom podczas ich codziennej drogi na lekcje.

📢 Dożynki w gminie Kępice. Zabawa w sołectwie Pustowo [zdjęcia] Pustowo gościło uczestników dożynek gminy Kępice. Były konkursy, występy artystyczne, a nade wszystko dobra zabawa.

📢 Przywrócili im honor i miejsce w pamięci Polaków. Pogrzeb ponad 700 ofiar zbrodni niemieckich z Doliny Śmierci w Chojnicach Pogrzeb państwowy ofiar zbrodni niemieckich ponad 700 osób. Złożone zostały w dokładnie 188 trumnach. Ich szczątki wykopane zostały z Pól Igielskich nieopodal Doliny Śmierci. Spoczną na Cmentarzu Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Chojnicach. 📢 Witaj szkoło! Słupscy uczniowie uroczyście rozpoczęli rok szkolny [ZDJĘCIA] Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, słupscy uczniowie wrócili do szkół. Choć jeszcze bez tornistrów i plecaków, to z uśmiechami na twarzach i pozytywnym nastawieniem. Już jutro zasiądą w szkolnych ławkach i rozpoczną naukę. 📢 Szalone imprezy na zakończenie wakacji w nadmorskich klubach [ZDJĘCIA] Końcówka sierpnia i początek września to czas, kiedy wakacje powoli dobiegają końca, a nadmorskie miejscowości szykują się do hucznego pożegnania lata. Dyskoteki i kluby nocne nad polskim morzem organizują wtedy jedne z najbardziej spektakularnych imprez sezonu, przyciągając tłumy spragnionych zabawy turystów i lokalnych mieszkańców. Zobacz zdjęcia z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie.

📢 Zobacz najdroższe rasy psów! Nie do wiary, ile trzeba zapłacić za rasowego psa... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Taki luksus znajdziesz w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 Wybory na wójta Kobylnicy. Znamy wyniki, będzie druga tura 1 września w gminie Kobylnicy odbyły się wybory na wójta. W poniedziałek rano poznaliśmy wyniki. Nowego włodarza gminy wyłoni druga tura – zmierzą się w niej Anna Gliniecka-Woś i Rafał Kuligowski. 📢 Szachowe zakończenie wakacji ze Słupską Akademią Szachową (zdjęcia) "Szachowe Zakończenie Wakacji ze Słupską Akademią Szachową to trzy turnieje w szachy klasyczne, które odbyły się w sobotę i niedziele w Park Wodny Trzy Fale. Dziękujemy Pani Prezes Trzech Fal i jej ekipie za pomoc i wsparcie. Zawody odbyły się też dzięki wsparciu miasta Słupska dla zadania :Od małego szachisty do sukcesów na 64 polach w 2024 roku", które realizujemy w tym roku - opowiada Grzegorz Hilarecki. 📢 Dożynki gminy Miastko w Piaszczynie. Dobra zabawa to za mało powiedziane (ZDJĘCIA) W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy gminy Miastko zebrali się w Piaszczynie, aby wspólnie świętować tegoroczne dożynki.

📢 Horoskop na 2 września: Co przyniesie Ci dzisiejszy dzień? SPRAWDŹ! Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się z nowymi początkiem, powrotem do szkoły i pracy po letnich wakacjach. Dla wielu z nas to czas, kiedy zaczynamy planować kolejne kroki w swoim życiu zawodowym i osobistym. Aby pomóc Ci lepiej przygotować się na to, co może przynieść dzień, przygotowaliśmy horoskop na 2 września. Sprawdź, co mówią gwiazdy na temat Twojego znaku zodiaku i jak najlepiej wykorzystać ten dzień. Horoskop dzienny. 📢 Dożynki pachnące szarlotką. Święto plonów gminy Kołczygłowy (ZDJĘCIA) Niezwykłe święto plonów w Kołczygłowach. Był turniej sołectwo, konkurs na wieniec dożynkowy oraz wypiek z jabłkami. 📢 Oto najseksowniejsze memy w Internecie. Humor, który rozgrzewa Internet. Zobacz najlepsze memy o seksie (zdjęcia) 02.09.2024 W erze cyfrowej memy stały się potężnym narzędziem komunikacji, a te o seksie przyciągają szczególną uwagę. Dlaczego? Bo poruszają temat tabu w sposób zabawny i często inteligentny. Oto, dlaczego memy o seksie są tak popularne i jak wpływają na nasze postrzeganie seksualności.

📢 Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 02.09.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 500 plus dla małżeństw. Trzeba spełnić jeden warunek aby otrzymać dodatek. Zobacz jak dostać te pieniądze 02.09.2024 500 plus dla małżeństw: nowy dodatek dla seniorów. Sprawdź szczegóły! Czy 500 plus dla małżeństw to nowy program wsparcia dla seniorów? Jakie są warunki jego przyznawania i kiedy możemy spodziewać się jego wprowadzenia? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Można kupić auta i inne pojazdy w bardzo okazyjnej cenie 02.09.2024 Marzenie o posiadaniu własnego czołgu, transportera opancerzonego, czy nawet samolotu wojskowego może stać się rzeczywistością dzięki Agencji Mienia Wojskowego. Ta instytucja umożliwia zakup wycofanego już sprzętu wojskowego, otwierając przed pasjonatami militariów, kolekcjonerami i przedsiębiorcami możliwość nabycia unikatowych pojazdów. Przedstawiamy, co trzeba wiedzieć, aby stać się właścicielem kawałka historii polskiej armii. 📢 UWAGA. Sanepid wycofał chipsy, piwo, tatar wołowy i inne produkty z popularnych sklepów. Lidl, Biedronka, Auchan, Żabka 02.09.2024 Sanepid, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, wycofał partie popularnych produktów z marketów takich jak Lidl, Biedronka, Auchan i inne. Chodzi o popularne piwo, chipsy czy mięso. Kupiłeś je? Zobacz jakie prawa Ci przysługują. Dla konsumentów jest to istotna informacja, ponieważ wycofane produkty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nie spełniać określonych norm jakościowych. W tym artykule dowiesz się, dlaczego produkty są wycofywane, jakie są najczęstsze przyczyny oraz jak sprawdzić, czy dany produkt jest bezpieczny.

📢 To miała być na Pomorzu w środku lasu wielka posiadłość z basenami. Długo była owiana tajemnicą Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

📢 Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Swołowie Wójt Gminy Redzikowo Barbara Dykier oraz Starosta Słupski Paweł Lisowski zapraszają na Powiatowo-Gminne Święto Plonów, które odbędzie się 7 września 2024 r. w Swołowie na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza (Zagroda nr 15)! 📢 Po królewsku i na bogato. Dożynki powiatowe w Nożynie w powiecie bytowskim (ZDJĘCIA) Sezon dożynkowy w pełni. Dziś (niedziela) odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Nożynie. Atrakcji było mnóstwo. Jak zawsze publiczność zachwycił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów oraz perfekcyjnie wykonane wieńce dożynkowe. To prawdziwe dzieła sztuki.

📢 IV Ogólnopolski Zlot Miłośników Fiata 125p w Wielu był okazją, aby zobaczyć klasyki w akcji Fani klasycznych samochodów po raz kolejny spotkali się w Wielu w gminie Karsin podczas IV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Fiata 125p. Przez trzy dni uczestnicy mogli podziwiać różne wersje fiata, brać udział w konkursach, a przede wszystkim cieszyć się atmosferą pełną wspólnej miłości do motoryzacyjnej legendy. 📢 Zlot ciągników Ursus C-330 w Tuchomiu. To są dopiero dożynki! [ZDJĘCIA] Pomysłowości organizatorom dożynek można pozazdrościć. Ośrodek Kultury w Tuchomiu co roku zaskakuje nowatorskimi projektami. Tym razem podczas dożynek odbył się Zlot Ciągników Ursus C-330 tzw. "ciapków". 📢 85. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody przed słupskim ratuszem [ZDJĘCIA] W niedzielne południe w Słupsku złożono hołd bohaterom i ofiarom II wojny światowej. Uroczystości zorganizowano na Placu Zwycięstwa.

📢 Jak rozpoczęła się II wojna światowa. Inscenizacja historyczna w Słupsku [ZDJĘCIA] Jak wyglądali polscy żołnierze II RP? Jaką walczyli bronią i jakie mieli wyposażenie? Jak przebiegała wojna obronna Polski w 1939 r.? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas imprezy edukacyjnej organizowanej w niedzielę, 1 września przed Starostwem Powiatowym w Słupsku.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure 2024 w Ustce. Prawie 100 kolarzy na malowniczej trasie (zdjęcia) W słoneczną sobotę (31.08.2024) w Ustce odbyła się kolejna edycja Charlotta MTB Bike Adventure, która przyciągnęła ponad 60 zapalonych kolarzy z różnych zakątków regionu. Rywalizacja, która odbyła się na malowniczej, ale wymagającej trasie, okazała się prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości i techniki jazdy. 📢 Huczne dożynki w Tuchomiu! Tłumy zjechały na święto plonów (ZDJĘCIA) Pomysłowości mieszkańcom Tuchomia można pozazdrościć. Święto plonów można uznać za bardzo udane. Oprócz plebiscytu na najpiękniejszy wieniec odbył się także konkurs na najpiękniejszy stół dożynkowy.

📢 Dożynki gminy Ustka w Charnowie. Barwny korowód i święto plonów (zdjęcia) Dożynki to jedno z najważniejszych świąt w polskiej tradycji ludowej, które ma na celu podziękowanie za zebrane plony i zakończenie żniw. W Charnowie, malowniczej wsi położonej na Pomorzu, obchody dożynek są szczególnie uroczyste i pełne symboliki, co sprawia, że impreza przyciągnęła zarówno mieszkańców, jak i gości z okolicznych miejscowości. 📢 Jedyna taka góra na Pomorzu. Nietypowa atrakcja turystyczna. Wrażenia są gwarantowane To nietypowa i niezwykła atrakcja turystyczna. Tworzyła się przez kilkadziesiąt lat. Warto zobaczyć Pomorską Górę Piachu. Jest do niej łatwy dojazd. Każdy może wspiąć się na górę. Mamy morze piasku. Niezapomniane wrażenia gwarantowane. I przy dobrej pogodzie są niezapomniane panoramy na okolice. 📢 Niezwykła historia zapomnianej wyspy na Pomorzu. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia.

📢 Przepiękne zachody słońca nad Bałtykiem! Odwiedziliśmy Łebę, Jastrzębią Górę i Karwię. Zakochaj się w Pomorzu i podziwiaj piękno natury! Jeśli marzysz o chwilach wytchnienia i zatrzymania się na moment w codziennym biegu, zapraszamy cię do odkrycia niezwykłego piękna zachodów słońca nad polskim morzem. Łeba, Jastrzębia Góra i Karwia to miejsca, gdzie każdy zachód słońca zamienia się w spektakl pełen ciepłych barw i niesamowitych widoków. W tych malowniczych zakątkach Bałtyku słońce nie tylko znika za horyzontem, ale tworzy prawdziwe arcydzieła natury, które zapierają dech w piersiach. 📢 Takiego korowodu dożynkowego jeszcze nie widzieliście! Święto w Parchowie (ZDJĘCIA) Takiego święta w Parchowie dawno nie było. Organizatorzy spisali się na medal. Piękne ozdoby, przepiękne wieńce dożynkowe i barwny korowód. Dożynki w Parchowie na medal.

📢 Dożynki gminy Bytów z przytupem. Mądrzechowo spisało się na 6. (ZDJĘCIA) Tegoroczne dożynki gminy Bytów odbyły się w Mądrzechowie. Gospodarzami dożynek był Ireneusz Gospodarek, burmistrz Bytowa oraz rada sołecka. Program uroczystości był bardzo bogaty. Przygotowano wiele atrakcji. 📢 Wciąż pamiętamy! 44. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych Dziś (sobota, 31 sierpnia) w Słupsku odbyły się uroczystości związane z 44. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. Doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej – i stały się początkiem przemian z 1989 roku. 📢 Piękne zakończenie lata w Słupsku. Piknik w Parku Kultury i Wypoczynku [ZDJĘCIA] To najlepsze zakończenie lata, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. Dziś (sobota, 31 sierpnia) w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się piknik na pożegnanie lata. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji oraz właśnie oddany do użytku nowy plac zabaw.

📢 Znad Słupi w Słupsku zniknął jeden most. W tle wielka inwestycja [ZDJĘCIA] W Słupsku rozebrano kolejny most. Chodzi o przeprawę nad rzeką Słupią w rejonie ulicy Borchardta. To dawny most kolejowy, który od wielu lat służył pieszym i rowerzystom. 📢 Uwaga kierowcy! W przyszłym tygodniu duże zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową wiaduktów w Słupsku Duże zmiany w organizacji ruchu w mieście zapowiedział Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Największą będzie częściowe wznowienie ruchu pod wiaduktem na ulicy Szczecińskiej. Inaczej pojadą autobusy komunikacji miejskiej. 📢 Nowa fontanna w Parku Kultury i Wypoczynku już zniszczona Dopiero co udostępniono ją mieszkańcom, a już jest zniszczona. Nowa fontanna w Parku Kultury i Wypoczynku nie przetrwała nawet dnia. W wodzie kąpały się dzieci, choć nie powinny, ktoś zniszczył dysze i nawierzchnię.

📢 Ostatni tydzień wakacji w nadmorskich klubach. Imprezowe szaleństwa [ZDJĘCIA] Sezon wakacyjnych imprez w klubie Euphoria w Łebie dobiega końca. To jedno z najbardziej znanych miejsc w regionie, gdzie można spotkać znanych artystów i DJ-ów. Zobacz, jak bawiliście się na ostatnich sierpniowych wydarzeniach muzycznych. 📢 Przed nimi rok szkolny i kolejne wyzwania. Słupscy nauczyciele z awansami [ZDJĘCIA] Na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w słupskim ratuszu zorganizowano uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. To było ważne wydarzenie nie tylko dla nauczycieli, ale też placówek, w których nauczają. 📢 Piękne imprezowiczki w klubie Crystal Słupsk. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 17sierpnia w Crystal Club Słupsk odbyła się kolejna niezapomniana impreza. Zobaczcie jak bawili się słupszczanie podczas gorącej sobotniej nocy w klubie Crystal Club Słupsk.

📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Tak wyglądały dożynki w Kobylnicy Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września na terenie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Tradycyjne uroczystości dożynkowe są symbolicznym zakończeniem żniw oraz formą podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę.

