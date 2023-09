Prasówka 5.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.09.2023”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 04.09.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 05.09.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź obowiązkowo, komu zostanie odebrane 500 plus!

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 05.09.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 05.09.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 05.09.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 05.09.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 05.09.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 05.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Oto najpiękniejsza żona piłkarza Premier League. Sztuczna inteligencja wskazała wybrankę szewdzkiego obrońcy Manchesteru United Sztuczna inteligencja coraz częściej wkracza w życie człowieka. Wiosną portal BettingSites poprosił sztuczną inteligencję o wskazanie najpiękniejszej żony piłkarza Premier League. Technologia poradziła sobie z tym problemem bez żadnych problemów i wydaje się, że nie ma co się z nią spierać! Poznajcie więc Maję Nilsson – żonę szwedziego obrońcy Manchesteru United, 29-letniego Victora Lindelöfa! 📢 Na drodze między Machowinkiem a Wytownem w gminie Ustka auto uderzyło w drzewo Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek rano na drodze między Machowinkiem a Wytownem w gminie Ustka. Skoda uderzyła w drzewo po tym, gdy kierująca autem kobieta musiała zjechać z drogi, by uniknąć zderzenia z innym pojazdem.

📢 Uwaga pasażerowie! Zmiana godzin odjazdów pociągów relacji Słupsk-Miastko Od początku września wieczorne pociągi relacji Słupsk-Miastko odjeżdżają o innych porach. Zmian godzin odjazdów domagali się pasażerowie.

📢 W.Buda o "Przyjaznym Osiedlu”: mamy szanse uczynić osiedla z wielkiej płyty miejscami na miarę XXI w Mamy szanse uczynić osiedla z wielkiej płyty miejscami na miarę XXI w. - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w poniedziałek odnosząc się do nowego programu PiS "Przyjazne Osiedle". To plan na poprawę sytuacji mieszkaniowej 8 mln Polaków - dodał minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

📢 Słupscy uczniowie wrócili do nauki. Miejskie szkoły wakacji nie miały Rozpoczął się rok szkolny – tym razem wyjątkowo, bo 4 września. Uczniowie mieli zatem kilka dodatkowych dni wakacji. Gdy odpoczywali, w ich szkołach toczyły się intensywne prace. Czy przed pierwszym dzwonkiem udało dopiąć się wszystko na ostatni guzik? 📢 Międzynarodowy turniej im. Zbyszka Żynisa. Po raz trzynasty uczcili pamięć znanego działacza sportowego SL SALOS w Słupsku, z pomocą Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Miasta Słupska w minioną sobotę 2 września był organizatorem Międzynarodowego Memoriału poświęconego pamięci działacza Salosu i wielkiego społecznika, Zbyszka Żynisa.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 4.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 4.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 "Nad Niemnem" nad Słupią. Narodowe Czytanie i historyczna impreza plenerowa Biblioteki w Słupsku i gminie Słupsk zapraszają w sobotę, 9 września, na Narodowe Czytanie 2023. To już 11. edycja ogólnopolskiego wydarzenia pod patronatem Pary Prezydenckiej. Czytana przez mieszkańców będzie powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. W Słupsku wydarzenie będzie urozmaicone za sprawą miłośników kolei, którzy zaproszą nas na podróż w przeszłość.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 4.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 4.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Lokomotywy wyborcze i jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu. Kto kandyduje do Sejmu i Senatu? Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło w weekend swoje wyborcze karty. Nie powinno być zaskoczeń. W większości są znane nazwiska, wieloletnich partyjnych działaczy - od ministrów Marcina Horały, Jarosława Sellina przez doświadczonych posłów Tadeusza Cymańskiego, Aleksandra Mrówczyńskiego, Andrzeja Jaworskiego czy Kazimierza Smolińskiego. Przed weekendem poznaliśmy jedynki obu pomorskich okręgów - są nimi poseł Kacper Płażyński w okręgu gdańskim oraz rzecznik rządu Piotr Müller w okręgu gdyńsko-słupskim. 📢 Biegli psychiatrzy oceniają poczytalność kobiety podejrzanej o zabójstwo 5-letniej córki. Prokuratura pozna ich opinię w połowie września Prokuratura rejonowa w Lęborku czeka na opinię biegłych psychiatrów i psychologów w kwestii poczytalności kobiety podejrzanej o zabójstwo 5-letniej córki. Kluczowe dla sprawy stanowisko biegłych trafi na biurko prokuratora w połowie września i powinno umożliwić zakończenie śledztwa.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Tych produktów nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź koniecznie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 W Tuchomiu dożynki na bogato i z przytupem. Święto Plonów (ZDJĘCIA, WIDEO) W Tuchomiu dożynki na bogato i z przytupem. Święto Plonów można uznać za bardzo udane. Organizatorzy spisali się na medal. Można pozazdrościć pomysłowości. 📢 Rolnicy z Czarnej Dąbrówki podziękowali za plon. Piękne wieńce i uroczysta msza święta (WIDEO) Przepiękne wieńce oraz uroczysta msza święta oraz dobra zabawa. Tak pokrótce można opisać dożynki gminy Czarna Dąbrówka.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 03.09.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę [ZDJĘCIA] W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę odbyły się dożynki. Święto Plonów rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza dziękczynna. Były występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. Było tanecznie, radośnie i co ważne smacznie. 📢 Dzień „Solidarności i Wolności” msza święta w Słupsku [ZDJĘCIA] 3 września w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca Dzień Solidarności i Wolności oraz 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Dożynki gminy Bytów z turniejem sołeckim i pieczarkami po kaszubsku (WIDEO) Tegoroczne dożynki gminy Bytów odbyły się w Udorpiu. Gospodarzami dożynek był burmistrz Bytowa oraz rada sołecka. Program uroczystości był bardzo bogaty. Przygotowano wiele atrakcji.

📢 Oto nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Polonez, marzenie polskich kierowców. Tak było! Na polskie ulice wróci nowy Polonez - legenda w nowej szacie? Jak przyznają fani czterech kółek, to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" stracił swoje kanty sprzed lat, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Tak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał! 📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Koncerty, filmy, spektakle - festiwal kultury żydowskiej w Słupsku Słupski Ośrodek Kultury, stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny oraz Wydawnictwo Czarne zapraszają do udziału w 21. Dniach Kultury Żydowskiej, które odbędą się w dniach 6-14 września. Większość imprez (poza filmami) jest bezpłatna, ale na niektóre obowiązują wejściówki. 📢 Gdzie jeździliśmy w tym roku najchętniej na wakacje, czyli podsumowanie wakacji Nie wszyscy w tym roku zadowoleni są z sezonu wakacyjnego. Turyści zamiast nad Morze Bałtyckie wybierali podróże zagraniczne. W tym roku średnia cena biletu lotniczego była porównywalna do cen z 2022 roku - najniższych na przestrzeni ostatnich 4 lat. Za bilet samolotowy musieliśmy w tym roku średnio zapłacić 135 euro. To o 9 euro więcej niż w 2022 roku. A na krótkich europejskich trasach mogliśmy podróżować średnio za 99 euro.

📢 Odszedł Antoni Franczak. Żegnają go Przyjaciele ze Słupskiego Ośrodka Kultury Słupska kultura poniosła wielką stratę. W sobotę, 2 września, zmarł Antoni Franczak, twórca teatralnego Ronda, wieloletni dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury, mistrz, mentor i przyjaciel kilku pokoleń aktorów i ludzi kultury. Pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień i ogromny dorobek twórczy. 📢 Miastowi są bezczelni nawet po żniwach! Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2023 Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Czuła premiera i hity. Na co warto się wybrać do Nowego Teatru w Słupsku? Wakacje Nowy Teatr w Słupsku miał pracowite, bo grał tylko z niewielką przerwą w lipcu. Także jesień zapowiada się ciekawie. Będzie premiera i powrót na scenę bardzo dobrych spektakli z poprzedniego sezonu. 📢 Suknia ślubna mamy będzie musiała zaczekać. Rodzice walczą o życie córeczki Cały rok przygotowań. Suknia ślubna wybrana. Goście zaproszeni. To miał być piękny dzień. Agata i Kamil mieli powiedzieć sobie sakramentalne „tak” 5 sierpnia. Tymczasem, zamiast białego welonu, jest biała szpitalna pościel. Zamiast szczęścia, są łzy. 📢 Antycyklon Olenka przyniesie słoneczną końcówkę lata. Wrzesień będzie jeszcze ciepły, a nawet gorący Nad Polskę nadciąga antycyklon Olenka, niosąc ze sobą znaczące zmiany w pogodzie. Przewiduje się wzrost temperatury, dłuższe okresy, w których będzie można cieszyć się słońcem i zarazem rzadkie opady deszczu. W międzyczasie, burze odsuną się na południe. To idealny moment, aby skorzystać z niewykorzystanego urlopu.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru. 📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Te seriale pamięta każdy. Oto, co oglądało się w latach 90. Zobacz najpopularniejsze z nich, które przed telewizorami gromadziły miliony Oto najpopularniejsze seriale minionego wieku. Przed ekranami telewizorów gromadziły i nadal gromadzą miliony widzów. Jakie są najpopularniejsze seriale lat 90-tych? Zobacz nasze zestawienie i wybierz się w sentymentalną podróż. Które z nich oglądałeś, a które są dla ciebie zaskoczeniem? "Rodzina Soprano", "Janosik", "Miodowe lata", "13 posterunek" czy "Miasteczko Twin Peaks". Który z tych seriali jest twoim ulubionym? Propozycje kilkudziesięciu seriali, które wciąż można oglądać w telewizji i na platformach streamingowych takich jak Netflix, HBO, Amazon, TVP czy SkyShowtime. 📢 W ciągu 3 lat powstanie nowy dworzec PKP w Słupsku. Wybrano wykonawcę W ciągu trzech lat powstanie zupełnie nowy dworzec PKP w Słupsku. PKP S.A. wybrało wykonawcę, która za ponad 55, 5 mln zł rozbierze obecny obiekt i wybuduje nowy. Ma powstać nowoczesna bryła zaprojektowana w zgodzie ze współczesnym trendami w architekturze. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje - zajmie on znaczną część parteru oraz piętra. Przed budynkiem będzie plac z alejkami i nasadzeniami.

📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 01.09.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku. 📢 Dużo się dzieje. Najnowszy raport z placu budowy S6 Bożepole Wielkie - Leśnice Na 20 procent ocenia stan zaawansowania budowy drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Leśnice dyrektor kontraktu z firmy Budimex Wojciech Kołacki. Prace ziemne, jakie prowadzone są w Lęborku, mają niespotykaną skalę na Pomorzu. Zakończenie inwestycji kosztującej 718 669 944,83 zł planowane jest na 7 października 2025 roku.

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.

📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób.

📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówka bytowskiego ogólniaka. Ich polonez to prawdziwe dzieło sztuki To był piękny bal. Uczniowie bytowskiego ogólniaka już po studniówce. Polonez w ich wykonaniu to prawdziwe dzieło sztuki. 📢 Pierwszy dzień szkoły 2022. Najśmieszniejsze MEMY na dobry początek roku szkolnego dzień szkoły 2022 to najbardziej nie lubiany przez uczniów czas. Dla wielu dzieci to najsmutniejszy dzień w roku, z kolei wielu rodziców skacze z radości. Przygotowaliśmy z tej okazji galerię memów, które pozwolą z przymrużeniem oka spojrzeć na powrót do szkolnej rzeczywistości. 📢 Na stadionie 650-lecia pobiegli z Siódemką (zdjęcia) W sobotę o godzinie 10, na stadionie 650-lecia odbył się jubileuszowy bieg z okazji 10 lat Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Słupsku. Chętni w kategoriach junior i senior pobiegli na dystansie 7 kilometrów. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Dożynki w gminie Potęgowo z tańcami, hulankami i zbiórką charytatywną Gminne Święto Plonów w Gminie Potęgowo tradycyjnie obchodzone jest w pierwszą sobotę września. W tym roku dziękczynienie za otrzymane plony rolnicy złożyli 3 września w Łupawie. Gospodarzami tegorocznego Gminno- Parafialnego Święto Plonów byli: Wójt i Rada Gminy Potęgowo, Proboszcz Parafii Łupawa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie. Dożynki to dziękczynienie za plony, a także wspaniała okazja do przypominania zwyczajów i tradycji związanych ze świętowaniem końca okresu żniw.

📢 Gminne Święto Plonów w Główczycach (zdjęcia) W niedzielę w Główczycach odbyły się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie dożynkowy korowód przeszedł na stadion sportowy w Główczycach, gdzie zorganizowano festyn, podczas którego rozstrzygnięto konkurs na wieniec i chleb dożynkowy. Wybrano także najlepsze stoisko oraz nalewkę i potrawę dożynkową. Odbył się również turniej sołectw oraz występ lokalnych zespołów artystycznych. Wieczorem na scenie koncertował zespół Soleo, a po nim trwała zabawa taneczna przy muzyce zespołu Ricardo Band. 📢 Wybory Miss Polski Ziemi Pomorskiej 2012

