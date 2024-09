Prasówka 5.09.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 05.09.2024”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 05.09.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Oto najseksowniejsze memy w Internecie. Humor, który rozgrzewa Internet. Zobacz najlepsze memy o seksie (zdjęcia) 05.09.2024 W erze cyfrowej memy stały się potężnym narzędziem komunikacji, a te o seksie przyciągają szczególną uwagę. Dlaczego? Bo poruszają temat tabu w sposób zabawny i często inteligentny. Oto, dlaczego memy o seksie są tak popularne i jak wpływają na nasze postrzeganie seksualności.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 05.09.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 500 plus dla małżeństw. Trzeba spełnić jeden warunek aby otrzymać dodatek. Zobacz jak dostać te pieniądze 05.09.2024 500 plus dla małżeństw: nowy dodatek dla seniorów. Sprawdź szczegóły! Czy 500 plus dla małżeństw to nowy program wsparcia dla seniorów? Jakie są warunki jego przyznawania i kiedy możemy spodziewać się jego wprowadzenia? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Można kupić auta i inne pojazdy w bardzo okazyjnej cenie 05.09.2024 Marzenie o posiadaniu własnego czołgu, transportera opancerzonego, czy nawet samolotu wojskowego może stać się rzeczywistością dzięki Agencji Mienia Wojskowego. Ta instytucja umożliwia zakup wycofanego już sprzętu wojskowego, otwierając przed pasjonatami militariów, kolekcjonerami i przedsiębiorcami możliwość nabycia unikatowych pojazdów. Przedstawiamy, co trzeba wiedzieć, aby stać się właścicielem kawałka historii polskiej armii. 📢 PILNE !!! Sanepid wycofał chipsy, piwo, tatar wołowy i inne produkty ze sklepów. Lidl, Biedronka, Auchan, Żabka i inne 05.09.2024 Sanepid, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, wycofał partie popularnych produktów z marketów takich jak Lidl, Biedronka, Auchan i inne. Chodzi o popularne piwo, chipsy czy mięso. Kupiłeś je? Zobacz jakie prawa Ci przysługują. Dla konsumentów jest to istotna informacja, ponieważ wycofane produkty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nie spełniać określonych norm jakościowych. W tym artykule dowiesz się, dlaczego produkty są wycofywane, jakie są najczęstsze przyczyny oraz jak sprawdzić, czy dany produkt jest bezpieczny.

📢 Oto 10 oznak, że mężczyzna Cię zdradza. Zauważyłaś takie zachowanie? To powody do niepokoju. Sprawdź czy Twój mąż kogoś ma 05.09.2024 Zdrada to jeden z najbardziej bolesnych doświadczeń w związku. Choć każda relacja jest inna, istnieją pewne uniwersalne sygnały, które mogą wskazywać, że Twój partner nie jest lojalny. Poniżej przedstawiamy 10 oznak, które mogą sugerować, że mężczyzna Cię zdradza. 📢 Samochód Google Street View przyłapał Cię w Słupsku. Zobacz komu zrobił zdjęcia (zdjęcia) 05.09.2024 Google Street View to jedno z najbardziej fascynujących narzędzi wirtualnego zwiedzania świata. Daje nam możliwość przeglądania ulic miast, miasteczek i wsi, jakbyśmy tam byli, bez konieczności wychodzenia z domu. Słupsk, jako jedno miast w Polsce, także został skrupulatnie sfotografowany przez pojazdy Google, a wyniki są często zaskakujące.

📢 Oto memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Też was wkurzają? Te memy podbijają Internet! Najlepsze memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Niby prozaiczna sprawa, a budzi bardzo duże emocje wśród Polaków. Do lipca 2024 wszystkie nakrętki muszą być fabrycznie przymocowane do plastikowych butelek Jest to efekt unijnej dyrektywy, aby nakrętki nie były wyrzucane gdzie popadnie i żeby łatwiej było poddać je recyklingowi. Niektórym pomysł ten się podoba, ale jest też wielu przeciwników. Oto najśmieszniejsze memy o nakrętkach przytwierdzonych do butelek! Sprawdź koniecznie!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Sprawdź! Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn, a także w niektórych przypadkach również kobiety. Powołania można się spodziewać, gdy podczas komisji wojskowej otrzymało się kategorię wojskową "A". Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.? Sprawdź koniecznie!

📢 Zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Krótszy czas pracy i staż po nowemu? Sprawdź! Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Wielu pracowników z niecierpliwością czeka na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy oraz czy staż pracy będzie obliczany w nowy sposób. Jakie zmiany szykują się do pracowników i pracodawców? Jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2024 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2024 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Abonament RTV w 2024 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej? Sprawdź! Abonament RTV w 2024 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź koniecznie, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty! Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź koniecznie! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Oto wstrząsające i ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Prace remontowe przy słupskim Emceku. Przeciekający taras doczeka się naprawy [ZDJĘCIA] Trwają prace remontowe przy budynku Emceku na al. 3 Maja. Przede wszystkim naprawiony zostanie przeciekający taras, inwestycja obejmie też wymianę balustrady. Na czas robót, wejście do budynku możliwe jest od strony ul. Batorego. 📢 Kolizja trzech aut na ulicy Słupskiej w Ustce. Droga krajowa była zablokowana W środę 4 września na ulicy Słupskiej w Ustce na drodze krajowej nr 21 doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawczyni została ukarana mandatem. 📢 Mieszkanka gminy Ustka mogła stracić życie. Na pomoc ruszyli policjanci Funkcjonariusze z usteckiego komisariatu uratowali życie 36-letniej mieszkance gminy Ustka. Dzięki natychmiastowej reanimacji mundurowi przywrócili funkcje życiowe kobiecie, która straciła przytomność w swoim domu i wymagała pilnej pomocy medycznej.

📢 Horoskop imienny na środę 04.09.2024. Sprawdź co Cię dziś czeka (HOROSKOP) Czy zastanawiałeś się, co dzisiejszy dzień przyniesie? Horoskop dzienny to doskonały sposób na odkrycie, jakie wyzwania i szanse czekają na Ciebie. Niezależnie od Twojego imienia, możesz znaleźć tutaj coś dla siebie. Oto, co gwiazdy mówią dzisiaj dla osób noszących 10 najpopularniejszych imion męskich i żeńskich w Polsce. 📢 Dawid Pater ponownie potrzebuje pomocy. 28-latek z Pomorza walczy z rakiem i paraliżem. "Wybieram między lekami a jedzeniem" 28-letni Dawid Pater, mieszkaniec Pomorza, ponownie potrzebuje wsparcia. Od początku tego roku walczy o życie. Zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę szpikową. Niestety doznał dodatkowo paraliżu lewej strony ciała. Nie jest w stanie pracować, utrzymuje się ze skromnej renty. Jak mówi, często musi wybierać, czy wykupić nierefundowane leki, czy jedzenie.

📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska. Piękny projekt stworzył mąż gwiazdy. Zobacz w galerii zdjęcia domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Horoskop dzienny na dziś: środa 4 września. Byk, Bliźnięta, Rak, Baran, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec. SPRAWDŹ! Horoskop na 4 września 2024 roku przynosi wiele interesujących prognoz dla różnych znaków zodiaku. Co przyniesie Ci ten dzień? Co zapisane jest w horoskopie na dziś? Oto HOROSKOP dzienny dla Ciebie.

📢 W zabytkowych świątyniach w Gminie Redzikowo zabrzmi muzyka. Rusza czwarta edycja „Muzyki w kościele” „Muzyka w kościele” to zadanie mające na celu promowanie kultury wysokiej w mniejszych miejscowościach, w których znajdują się przepiękne zabytkowe świątynie. Tegoroczna edycja odbędzie się w czterech zabytkowych obiektach sakralnych w Gminie Redzikowo. Będą to kolejno świątynie w: Bruskowie Wielkim, Swołowie, Wieszynie i Wrześciu, a podczas każdego z koncertów wystąpią uznani już w całej Polsce młodzi wykonawcy. 📢 W Słupsku powstanie miejsce schronienia dla bezdomnych rodzin z dziećmi. Inwestycja już ruszyła Ratusz dostosowuje jedno z miejskich mieszkań na potrzeby schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z dziećmi. Placówka ma zacząć działać na początku przyszłego roku. 📢 Poderżnięcie gardła w Szczypkowicach. Wyrok 12 lat więzienia prawomocny We wtorek 3 września Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok 12 lat więzienia za zabójstwo Stanisława Ś. w Szczypkowicach w gminie Główczyce. Na taką karę Zygmunt P. został nieprawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Słupsku.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 4.09.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Memy o kebabach. Oto najśmieszniejsze obrazki o tym fast foodzie. Internauci są bezlitośni! Memy o kebabie. Wielu Polaków pokochało ten fast food i nie wyobraża sobie bez niego życia. Kto nie trafił do najbliżej budki z kebabem po imprezie, niech pierwszy rzuci kamieniem! Internauci nie mogli przegapić takiej okazji i stworzyli zabawne memy o kebabie. Przejdź do galerii zdjęć - gwarantujemy, że na twojej twarzy zagości uśmiech! Sprawdź!

📢 10 kolizji i wypadek drogowy. Słupska policja apeluje do kierowców Do 11 zdarzeń drogowych doszło w poniedziałek na drogach w Słupsku i okolicy. Policja apeluje zwłaszcza do kierowców, bo to od nich zależy bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. 📢 Święto Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. 105 lat szkolenia specjalistów, w tym 77 lat w Ustce 3 września jest szczególnym dniem dla usteckich marynarzy. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej obchodzi swoje święto. 105 lat temu w Polsce rozpoczął się pierwszy kurs szkolenia marynarzy, którzy w Ustce pojawili się 77 lat temu. Wówczas dowódcą garnizonu Ustka był kmdr Franciszek Dąbrowski, nieugięty obrońca Westerplatte. 📢 Mnóstwo atrakcji w słupskiej bibliotece. We wrześniu będzie się działo Po trudach trwającej blisko dwa lata modernizacji, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku zaprasza do nowych wnętrz na interesujące wydarzenia. Już we wrześniu dziać się będzie sporo.

📢 Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku na patrolach w terenie Od kilku dni słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odbywają praktyki zawodowe w jednostkach na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. 📢 Wypłata do 10 dnia każdego miesiąca. Szykuje się rewolucyjna zmiana Szykują się duże zmiany dotyczące wypłaty wynagrodzeń. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt przepisów, w którym m.in. wskazuje, do kiedy powinna być wypłacana pensja minimalna. Projekt przepisów zaostrza też kary dla pracodawców.

📢 Kultura żydowska w pełnej krasie. Kuchnia, zabytki, sztuka. Od 5 września w Słupsku Od 5 do 11 września w Słupsku w różnych miejscach trwać będą Dni Kultury Żydowskiej. Organizatorzy postarali się, aby program był różnorodny i bogaty w ciekawe wydarzenia, w tym warsztaty koszernej kuchni.

📢 Rozebrały się dla Playboya i CKM-u - piękne, polskie sportsmenki. Zobacz ZDJĘCIA Polskie wydanie Playboy'a i CKM-u zamknięto w grudniu 2019 roku. Do tego momentu na ich łamach opublikowano wiele wyjątkowych sesji utytułowanych popularnych sportsmenek z Polski. Wśród nich były m.in. tenisistka Marta Domachowska, czy siatkarki Anna Werblińska (Barańska) oraz Milena Sadurek (Radecka). Ich fotografie wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów. 📢 Zderzenie dwóch samochodów i dachowanie w Ustce. Kierowcy w szpitalu We wtorek 3 września wczesnym popołudniem w Ustce zderzyły się dwa samochody. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala w Słupsku. 📢 Imprezy na koniec lata w klubie Euphoria w Łebie [FOTOGALERIA] Sezon wakacyjnych imprez w klubie Euphoria w Łebie dobiega końca. To jedno z najbardziej znanych miejsc w regionie, gdzie można spotkać znanych artystów i DJ-ów. Zobacz, jak bawiliście się na ostatnich sierpniowych wydarzeniach muzycznych.

📢 Koniec prac archeologicznych i roboty brukarskie. Zobacz, jak wygląda inwestycja na Starym Rynku w Słupsku [ZDJĘCIA] Zakończenie prac archeologicznych na Starym Rynku w Słupsku pozwoliło wykonawcy przyspieszyć roboty – aktualnie układany jest chodnik wzdłuż ulicy Grodzkiej, wkrótce roboty obejmą też jezdnię. 📢 Nie do wiary, jakie rzeczy ludzie chcą oddać za darmo na OLX! Można znaleźć prawdziwe cuda Za darmo na OLX: Chustka skauta, stare kapcie, kartony po rowerach, patyczaki, puszki, pojemnik na brudne pieluchy, a nawet Pismo Święte w języku koreańskim - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające.

📢 Kolekcjonerzy poszukują tych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 3.09.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 3.09.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście [LISTA] 3.09.2024 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach. 📢 Teściowe z tymi imionami to największy koszmar młodych małżeństw. Wtrącają się i wiedzą najlepiej [LISTA] 3.09.2024 Wielu młodych małżonków zmaga się z problemem wścibskich teściowych. Opowieści o konfliktach na linii teściowa-zięć czy teściowa-synowa są powszechne i często przekształcają się w prawdziwe dramaty rodzinne. Czy kiedykolwiek musieliście sprzątać dom na przyjazd teściowej? Czy zdarzyło się wam otrzymywać niechciane rady dotyczące wychowywania dzieci? Choć niektóre teściowe mogą okazać się prawdziwym skarbem, większość z nich bywa utrapieniem. Sprawdź, które imiona teściowych są najgorsze.

📢 Horoskop na jesień 2024. Co czeka twój znak zodiaku? Sprawdź, co zapisane jest w gwiazdach 3.09.2024 Jesień to czas refleksji, zmiany i przygotowań do zimy. Każdy znak zodiaku odczuje te energie na swój sposób. Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaka będzie jesień w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe ? Sprawdź nasz horoskop i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. Sprawdź, co przyniesie Ci ta pora roku! 📢 Tragiczny wypadek na DW 224 w Załężu. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 4-letnie dziecko Służby pracują na miejscu śmiertelnego wypadku w Załężu (gmina Przodkowo). Samochód osobowy, którym kierowała matka z trójką dzieci, uderzył w drzewo przy DW 224. Niestety jednego z dzieci nie udało się uratować. 📢 Praca ich pasją. Awanse nauczycieli szkół średnich z powiatu bytowskiego (ZDJĘCIA) W Starostwie Powiatowym w Bytowie odbyła się uroczystość wręczenia przez Leszka Waszkiewicza, starostę bytowskiego oraz Aleksandra Szopy, wicestarosty stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla dziewięciu nauczycielek ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski.

📢 Bieg charytatywny im. Agnieszki Słomińskiej dla Julki i Wojtusia. Pobiegnij i pomóż! W niedzielę, 8 września, w Lasku Północnym w Słupsku odbędzie się Bieg Charytatywny im. Agnieszki Słomińskiej. Pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację dwojga dzieci - Julki i Wojtusia. 📢 HIPOKRATES 2024. Głosowanie w wielkim Plebiscycie Medycznym rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydatów Po raz kolejny głosami naszych Czytelników zostaną wybrani laureaci nagród dla najbardziej polecanych lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów, którzy nie tylko skutecznie pomagają, ale też wykazują się wyjątkowym, empatycznym podejściem do pacjentów. Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim, a w końcu także w ogólnopolskim finale.

📢 Horoskop dzienny na dziś, wtorek 3 września. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec. SPRAWDŹ! 3 września to dzień, który przyniesie Ci wiele energii i entuzjazmu. Twoja naturalna skłonność do działania znajdzie dziś idealne pole do popisu. Możesz spodziewać się niespodziewanych okazji zawodowych, które warto wykorzystać. Pamiętaj jednak, aby nie działać pochopnie – zastanów się dwa razy, zanim podejmiesz ważne decyzje. Co przyniesie Ci dzisiejszy dzień? SPRAWDŹ!

📢 Witaj szkoło! Słupscy uczniowie uroczyście rozpoczęli rok szkolny [ZDJĘCIA] Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, słupscy uczniowie wrócili do szkół. Choć jeszcze bez tornistrów i plecaków, to z uśmiechami na twarzach i pozytywnym nastawieniem. Już jutro zasiądą w szkolnych ławkach i rozpoczną naukę.

📢 Szalone imprezy na zakończenie wakacji w nadmorskich klubach [ZDJĘCIA] Końcówka sierpnia i początek września to czas, kiedy wakacje powoli dobiegają końca, a nadmorskie miejscowości szykują się do hucznego pożegnania lata. Dyskoteki i kluby nocne nad polskim morzem organizują wtedy jedne z najbardziej spektakularnych imprez sezonu, przyciągając tłumy spragnionych zabawy turystów i lokalnych mieszkańców. Zobacz zdjęcia z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie. 📢 Zobacz najdroższe rasy psów! Nie do wiary, ile trzeba zapłacić za rasowego psa... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Taki luksus znajdziesz w podwarszawskich Łomiankach Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Dożynki gminy Miastko w Piaszczynie. Dobra zabawa to za mało powiedziane (ZDJĘCIA) W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy gminy Miastko zebrali się w Piaszczynie, aby wspólnie świętować tegoroczne dożynki.

📢 Dożynki pachnące szarlotką. Święto plonów gminy Kołczygłowy (ZDJĘCIA) Niezwykłe święto plonów w Kołczygłowach. Był turniej sołectwo, konkurs na wieniec dożynkowy oraz wypiek z jabłkami. 📢 To miała być na Pomorzu w środku lasu wielka posiadłość z basenami. Długo była owiana tajemnicą Rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska ponad dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach. Zobaczcie zdjęcia i film z Postołowa.

📢 Po królewsku i na bogato. Dożynki powiatowe w Nożynie w powiecie bytowskim (ZDJĘCIA) Sezon dożynkowy w pełni. Dziś (niedziela) odbyły się dożynki powiatowo-gminne w Nożynie. Atrakcji było mnóstwo. Jak zawsze publiczność zachwycił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów oraz perfekcyjnie wykonane wieńce dożynkowe. To prawdziwe dzieła sztuki. 📢 Jak rozpoczęła się II wojna światowa. Inscenizacja historyczna w Słupsku [ZDJĘCIA] Jak wyglądali polscy żołnierze II RP? Jaką walczyli bronią i jakie mieli wyposażenie? Jak przebiegała wojna obronna Polski w 1939 r.? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas imprezy edukacyjnej organizowanej w niedzielę, 1 września przed Starostwem Powiatowym w Słupsku. 📢 Huczne dożynki w Tuchomiu! Tłumy zjechały na święto plonów (ZDJĘCIA) Pomysłowości mieszkańcom Tuchomia można pozazdrościć. Święto plonów można uznać za bardzo udane. Oprócz plebiscytu na najpiękniejszy wieniec odbył się także konkurs na najpiękniejszy stół dożynkowy.

📢 Niedziela na giełdzie w Koszalinie. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie!

📢 Dożynki gminy Ustka w Charnowie. Barwny korowód i święto plonów (zdjęcia) Dożynki to jedno z najważniejszych świąt w polskiej tradycji ludowej, które ma na celu podziękowanie za zebrane plony i zakończenie żniw. W Charnowie, malowniczej wsi położonej na Pomorzu, obchody dożynek są szczególnie uroczyste i pełne symboliki, co sprawia, że impreza przyciągnęła zarówno mieszkańców, jak i gości z okolicznych miejscowości. 📢 Jedyna taka góra na Pomorzu. Nietypowa atrakcja turystyczna. Wrażenia są gwarantowane To nietypowa i niezwykła atrakcja turystyczna. Tworzyła się przez kilkadziesiąt lat. Warto zobaczyć Pomorską Górę Piachu. Jest do niej łatwy dojazd. Każdy może wspiąć się na górę. Mamy morze piasku. Niezapomniane wrażenia gwarantowane. I przy dobrej pogodzie są niezapomniane panoramy na okolice.

📢 Niezwykła historia zapomnianej wyspy na Pomorzu. Zobaczcie podwodne zdjęcia! Ta pomorska wyspa miała w średniowieczu mosty, które łączyły ją z lądem. Chodzi ląd na jeziorze Bobięcińskim Wielkim, które jest położone na granicy województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jezioro współcześnie ma kilka wysp. Obecnie żadna nie jest zasiedlona. Największą wyspę z lądem łączyły mosty. Zobaczcie podwodne zdjęcia. 📢 Przepiękne zachody słońca nad Bałtykiem! Odwiedziliśmy Łebę, Jastrzębią Górę i Karwię. Zakochaj się w Pomorzu i podziwiaj piękno natury! Jeśli marzysz o chwilach wytchnienia i zatrzymania się na moment w codziennym biegu, zapraszamy cię do odkrycia niezwykłego piękna zachodów słońca nad polskim morzem. Łeba, Jastrzębia Góra i Karwia to miejsca, gdzie każdy zachód słońca zamienia się w spektakl pełen ciepłych barw i niesamowitych widoków. W tych malowniczych zakątkach Bałtyku słońce nie tylko znika za horyzontem, ale tworzy prawdziwe arcydzieła natury, które zapierają dech w piersiach.

📢 Takiego korowodu dożynkowego jeszcze nie widzieliście! Święto w Parchowie (ZDJĘCIA) Takiego święta w Parchowie dawno nie było. Organizatorzy spisali się na medal. Piękne ozdoby, przepiękne wieńce dożynkowe i barwny korowód. Dożynki w Parchowie na medal. 📢 Dożynki gminy Bytów z przytupem. Mądrzechowo spisało się na 6. (ZDJĘCIA) Tegoroczne dożynki gminy Bytów odbyły się w Mądrzechowie. Gospodarzami dożynek był Ireneusz Gospodarek, burmistrz Bytowa oraz rada sołecka. Program uroczystości był bardzo bogaty. Przygotowano wiele atrakcji. 📢 Piękne zakończenie lata w Słupsku. Piknik w Parku Kultury i Wypoczynku [ZDJĘCIA] To najlepsze zakończenie lata, jakie mogliśmy sobie wymarzyć. Dziś (sobota, 31 sierpnia) w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się piknik na pożegnanie lata. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji oraz właśnie oddany do użytku nowy plac zabaw.

📢 Znad Słupi w Słupsku zniknął jeden most. W tle wielka inwestycja [ZDJĘCIA] W Słupsku rozebrano kolejny most. Chodzi o przeprawę nad rzeką Słupią w rejonie ulicy Borchardta. To dawny most kolejowy, który od wielu lat służył pieszym i rowerzystom. 📢 Co powinno się pić rano na czczo? Te napoje pomogą zrobić kupę, dodadzą energii i wzmocnią organizm. Czego unikać na pusty żołądek? To, co wypijasz z samego rana, ma duże znaczenie dla twojego samopoczucia psychicznego oraz funkcjonowania wszystkich narządów Odpowiedni napój wypity na czczo – jeszcze przed śniadaniem – może dodać ci energii, wspomóc pracę jelit i pomóc w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Co ciekawe, kawa i herbata wcale nie są na liście polecanych napojów. Zobacz, co warto pić o poranku, a czego powinno się unikać.

📢 Ostatni tydzień wakacji w nadmorskich klubach. Imprezowe szaleństwa [ZDJĘCIA] Sezon wakacyjnych imprez w klubie Euphoria w Łebie dobiega końca. To jedno z najbardziej znanych miejsc w regionie, gdzie można spotkać znanych artystów i DJ-ów. Zobacz, jak bawiliście się na ostatnich sierpniowych wydarzeniach muzycznych. 📢 Nowy plac zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku gotowy. Trwają ostatnie testy [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 26 sierpnia, odbyła się prezentacja nowej inwestycji w Parku Kultury i Wypoczynku. Mowa o ogromnym placu zabaw na dawnym placu cyrkowym i mniejszym – w miejscu fontanny. Trwają ostatnie odbiory, ale jeszcze w tym tygodniu plac zabaw przetestują dzieci. 📢 Mieszkańcy Gaci w gminie Redzikowo mają Centrum Aktywności Lokalnej [zdjęcia] W Gaci w sobotę (24.08) otwarto Centrum Aktywności Lokalnej. To obiekt, w którym mogą się odbywać lokalne imprezy, zebrania i spotkania.

📢 Piękne imprezowiczki w klubie Crystal Słupsk. Zobaczcie zdjęcia W sobotę 17sierpnia w Crystal Club Słupsk odbyła się kolejna niezapomniana impreza. Zobaczcie jak bawili się słupszczanie podczas gorącej sobotniej nocy w klubie Crystal Club Słupsk. 📢 Wakacyjne szaleństwa w nadmorskich klubach. Sezon imprezowy w pełni [ZDJĘCIA] Sezon letnich imprez w klubie Euphoria w Łebie jest w pełni. To jedno z najbardziej znanych miejsc w regionie, gdzie można spotkać znanych artystów i DJ-ów. Zobacz, jak bawiliście się na ostatnich sierpniowych wydarzeniach muzycznych. 📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrosło. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymali o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku.

📢 Kobiety o tych imionach są wyjątkowo inteligentne. To prawdziwe bystrzaki. Zobacz czy jesteś na liście (zdjęcia) 08.07.2024 Inteligencja to nie tylko IQ; obejmuje szereg cech i nawyków, które przyczyniają się do ogólnych zdolności poznawczych i społecznych danej osoby. Kultywując ciekawość, adaptacyjność, otwarty umysł, myślenie krytyczne i samodyscyplinę, każdy może zwiększyć swoje zdolności intelektualne. Dodatkowo, przyjęcie nawyków takich jak nauka przez całe życie, refleksyjne myślenie, utrzymywanie zdrowego stylu życia, skuteczna komunikacja i zarządzanie czasem może jeszcze bardziej optymalizować potencjał jednostki do sukcesu. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

