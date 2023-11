Prasówka 5.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź!”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 05.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 05.11.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 05.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! 05.11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 05.11.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 05.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 05.11.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 05.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 05.11.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 05.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 05.11.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Oto jakie zwierzęta zostały złapane w fotopułapce! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Psychopata w słupskim centrum handlowym. Debiut Sary Alex w świecie kryminałów W środę, 8 listopada, o godzinie 17 w Centrum Handlowym Jantar odbędzie się spotkanie z debiutującą pisarką kryminalną Sarą Alex. Opowie między innymi o tym, jak wpadła na pomysł, aby opisać chorą miłość młodej kobiety do psychopaty. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Tak ćwiczy Formoza, a od dzisiaj też gdynianie. Żołnierze uczyli technik samoobrony na plaży Śródmieście Poligon szkoleniowy na plaży Śródmieście w Gdyni? Czemu nie! Żołnierze z Jednostki Wojskowej Formoza zorganizowali trening dla mieszkańców miasta. To akcja w ramach kampanii na rzecz profilaktyki raka jąder "Odważni wygrywają".

📢 Ekipa budowlana na Legionów w Łodzi "zabetonowała" auto! Samochód stał się atrakcją turystyczną. Tłumy gapiów go oglądają. Zobaczcie zdjęcia Na ulicy Legionów w Łodzi remont trwa w najlepsze. Mimo fatalnej pogody ekipa budowlana leje beton i żadna przeszkoda im nie straszna. 📢 Zatrważające dane: Polska na drugim miejscu w Europie pod względem liczby zgonów związanych z piciem alkoholu Picie alkoholu w nadmiernych ilościach ma daleko idące konsekwencje, które wykraczają poza krótkotrwałe uczucie odprężenia lub euforii. Faktycznie alkohol może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i życie społeczne. Nowe informacje pochodzące od Eurostatu stawiają Polskę w ponurym świetle - zajmujemy drugie miejsce w Europie pod względem liczby zgonów związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.

📢 Włoscy piloci zostaną w Malborku na dłużej. Stąd wspierają ochronę wschodniej flanki NATO i szkolą się z sojusznikami Włoscy piloci będą dłużej, niż pierwotnie zakładano, stacjonowali w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Pełnią stąd misję enhanced Air Policing, czyli wzmocnionej ochrony nieba na wschodniej granicy NATO. 📢 Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa. Specjalista wypowiedział się na temat topografii przeczesywanego terenu W piątek minęły dwa tygodnie od zbrodni, która wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami gdyńskiego osiedla Fikakowo, ale całą Polską. Grzegorz Borys, 44-latek podejrzewany o zamordowanie swego 6-letniego syna, jest ścigany przez polskie i zagraniczne służby. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie zdołał on zbiec z kraju. Czy domniemany zabójca byłby w stanie przetrwać tyle czasu na terenie mokradeł w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym?

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 4.11.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 4.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Słupska filharmonia Sinfonia Baltica edukuje - od przedszkola do świata muzyki Koncerty bajkowe dla uczniów podstawówek i familijne dla całych rodzin, warsztaty dla przedszkolaków, otwarte próby orkiestry dla młodzieży. To oferta edukacyjna Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Co usłyszymy w listopadzie? 📢 Szkoła olimpijczyków w Kwakowie ma nową halę sportową [zdjęcia] Szkoła Podstawowa w Kwakowie w gminie Kobylnica ma nową halę sportową. To ważny obiekt nie tylko dla samej tej placówki, ale także dla tej miejscowości oraz gminy. 📢 Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie W piątek Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności 34-letniego Artura M. z Pobłocia w gminie Główczyce. Oskarżony recydywista odpowiadał za zabójstwo Mariana M., ukrycie jego ciała w zbiorniku z nieczystościami i grożenie swojej partnerce, która była naocznym świadkiem zbrodni.

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 04.11.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach. Ogromne ilości grzybów w listopadzie to już fakt. Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Policja nie wyklucza, że Grzegorz Borys nie żyje. Służby wciąż szukają mężczyzny na zawężonym obszarze Nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje, zawęziliśmy obszar poszukiwań do 2 hektarów przy zbiorniku wodnym Lepusz - podała na briefingu rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku komisarz Karina Kamińska.

📢 Coraz bliżej do schwytania Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo syna? Policja zawęziła obszar poszukiwań do zaledwie dwóch hektarów Już nie w lasach w pobliżu kilku dzielnic Gdyni, ale na terenie zaledwie dwóch hektarów koło gdyńskiego osiedla Fikakowo kontynuowane są poszukiwania Grzegorza Borysa, podejrzanego o odrażający mord na swoim sześcioletnim dziecku. Policjanci i żandarmi wojskowi zakładają, że to właśnie tam ukrywać może się ścigany przez nich 44-latek.

📢 Zmarł Kazimierz Kołodziejski, wybitny szkoleniowiec judo, który pracował w Koszalinie i Słupsku Ta wiadomość zasmuciła wszystkich sympatyków judo, którzy znali Kazimierza Kołodziejskiego. Zmarł 1 listopada 2023 roku. Judo było Jego wielką pasją, a nawet miłością. 📢 Pechowy poranek na drogach. Dwa potrącenia pieszych na przejściach w Słupsku Do dwóch kolizji z udziałem pieszych doszło na ulicach Słupska w piątek, 3 listopada. Sprawcą jednego ze zdarzeń był kierujący volkswagenem, który nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez pasy kobiecie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. W przypadku drugiej kolizji winny był pieszy, który wbiegł na przejście dla pieszych wprost pod jadący samochód.

📢 Te telefony komórkowe mogą dostać nowe życie. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych komórkach zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy! 📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Tu straszy na Pomorzu! Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Słupsk z 2012 roku na zdjęciach Google Street View. Zobacz jak wyglądał Słupsk dekadę temu (zdjęcia) Samochód Google Street View co jakiś czas zobaczyć można na ulicach naszego miasta. Tak było między innymi w roku 2018, 2017 czy 2013. Jednak po raz pierwszy nasze miasto na zdjęciach Google zostało uwiecznione w 2012 roku.

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! 📢 Panoramiczne schody na Górnej w Słupsku w remoncie. Rozpoczęła się inwestycja za blisko 1 mln 600 tys. zł Rozpoczęła się modernizacja schodów będących łącznikiem ulicy Górnej z Brzozową w Słupsku. Mimo, że plan został mocno okrojony, inwestycja pochłonie 1 mln 590 tys. zł. Mieszkańcy będą jednak zadowoleni, ponieważ pojawi się monitoring.

📢 Słupski stary cmentarz po zmroku. Nostalgiczny klimat, słupszczanie odwiedzają groby bliskich (zdjęcia) Od samego rana dnia Wszystkich Świętych pogoda sprzyjała spacerom po słupskich cmentarzach. Groby zmarłych odwiedzały dziś tysiące słupszczan i przyjezdnych.

📢 Przyroda powiatu słupskiego w obiektywie. Konkurs rozstrzygnięty [zdjęcia] Starostwo Powiatowe w Słupsku rozstrzygnęło konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu słupskiego w obiektywie”. Nadesłane prace były oceniane w trzech kategoriach. 📢 Modne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wszystkich Świętych 2023. Zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów na grób w pięknych kolorach to piękna ozdoba na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Tak powstawało przejście podziemne w Słupsku. Niegdyś to było niemal kultowe miejsce (zdjęcia) Na początku dekady lat 70. minionego stulecia ruszyły w centrum Słupska roboty zmieniające przedwojenny jeszcze układ komunikacyjny. Przedsięwzięcia te podejmowała i prowadziła jako inwestor Miejska Służba Drogowa – powołana w 1958 roku, z czasem przekształcona w Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Słupsku. Ludzie żyją tak długo, jak długo o nich pamiętamy... (zdjęcia) Przyjemna pogoda od rana sprzyja spacerom po słupskich nekropoliach. W Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy groby zmarłych - tych bliskich i tych dalszych - znajomych z pracy, z osiedla... To dzień zadumy nad przemijającym czasem i dzień wspomnień, kiedy przywołujemy w pamięci tych, których już na swej drodze nie spotkamy.

📢 Tych osób nie ma już wśród nas. Zobacz, kogo pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Kogo wspominać będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowe dni zadumy. Wtedy właśnie wspominamy naszych najbliższych, którzy odeszli. Przeglądamy zdjęcia, rozmawiamy o tych osobach, odwiedzamy groby. W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wiele znakomitych postaci kina, teatru, świata nauki, polityki czy życia społecznego. Przypominamy sylwetki ważnych osób zarówno dla Pomorza, jak i Polski i całego świata.

📢 Siła kobieTy - dwanaście kobiet, które wygrały z rakiem na wystawie w CH Jantar w Słupsku Superbohaterki na wyjątkowych fotografiach przypominają, że choroba onkologiczna nie jest wyrokiem. Projekt "Siła KobieTY" to promocja profilaktyki. Portrety kobiet, które wygrały walkę z nowotworem możemy oglądać w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. W sobotę, 4 listopada, odbędzie się spotkanie z kobietami, które opowiedzą swoją historię. 📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa. 📢 Potężny pożar w Miastku. Dwie osoby trafiły do szpitala (ZDJĘCIA) Dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala. W kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi wybuchł pożar. Straty są ogromne.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Od dzisiaj autobusy PKS odjeżdżają z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – kursują autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie uległy rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych.

📢 Orzechowska Wydma na każdą porę roku. Jesienią piękne barwy drzew Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" to idealne miejsce na długi spacer z daleka od ludzi i zgiełku. O tej porze roku jest tam prawie pusto, a jesienią widoki są piękne. Trasa prowadzi przez wydmy i buczynowe lasy. Na trasie są tablice informacyjne, dzięki którym możemy wzbogacić swoją wiedzę. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 29.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie. 📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 W Słupsku pobiegli, aby uczcić pamięć o Agnieszce i pomóc Sandrze i Filipkowi. Piękna akcja w szczytnym celu W niedzielnym Biegu Charytatywnym im. Agnieszki Słomińskiej, który odbył się w Lasku Północnym w Słupsku, pobiegło około 160 osób. To piękna akcja zorganizowana przez słupszczankę Annę Dyrmo w dniu urodzin jej przyjaciółki Agnieszki, która zmarła w kwietniu tego roku. Pieniądze zebrane podczas akcji przekazane zostały leczenie dwóch osób - Sandry i Filipka.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Meble antyki, na których możesz zarobić! Sprawdź, może masz takie w domu? [CENY] 29.03.2023 Meble antyki, stare lub używane, mogą kosztować fortunę. Szczególnie takie, które mają kilkadziesiąt a nawet więcej lat. Kolekcjonerzy zabytkowych mebli tylko czekają na okazję. Nie przegap swojej okazji i sprawdź, czy masz takie antyczne meble na sprzedaż. 📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 22.03.23 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Śluby w słupskim USC w październiku. Zobacz zdjęcia młodych par Zobacz fotogalerię zdjęć ze słupskiego Urzędu Stanu Cywilnego z drugiej połowy października 2022. Zobacz kto wziął ślub. Młodym parom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

📢 Imprezowy weekend w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Tak bawiliście się na ostatnich imprezach nad morzem. Wakacyjne szaleństwo w klubie Euphoria w Łebie. 📢 Pokaz siły Śląska Wrocław. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrała w fatalnym stylu Grupa Sierleccy Czarni Słupsk po raz kolejny byli przynajmniej dwie klasy słabsi od swoich rywali. W półfinałowej serii przegrywają już 0:2.

📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Kolejna studniówka w październiku za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia, które odbyło się w słupskim Aureusie. 📢 Stocznia Głobino. 30-lat działalności Markosu [ZDJĘCIA] Zaczęło się w okresie przeobrażeń. Inżynier Marciniak i inżynier Koseski doświadczenie wyniesione zza desek kreślarskich zdobywane latami w Ustce, planowali przełożyć na własną firmę konstrukcyjno-projektową. Nie udało się. Wyszła im stocznia.

📢 "Lalka" i "Ziemia obiecana" głównymi tematami na maturze We wtorek, 4 maja egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Była “Lalka” i “Ziemia obiecana”. W środę matematyka, a następnie język angielski. 📢 Miss Polski Ziemi Pomorskiej

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

PSL: Bez weta to absurd, ale nie wiem, jak zagłosują nasi europosłowie