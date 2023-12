Prasówka 5.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy!”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 5.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prokuratura chce ekstradycji „Lolka” do USA. Sprawa wydania Artura G. jeszcze nie jest przesądzona Prokuratura nie zgadza się z decyzją Sądu Okręgowego w Słupsku, który nie chce wydać Artura G. Stanom Zjednoczonym. Sprawa podejrzanego w Polsce, a już oskarżonego w USA o przestępstwa komputerowe właściciela firmy hostingowej trafiła do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

📢 Związki chcą rezygnacji dyrektor słupskiej filharmonii. Ratusz mówi - nie Sławomir Iwaniak, szef Związku Zawodowych Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych w słupskiej filharmonii, uważa, że medialny rozgłos nie posłuży dobrze wizerunkowi instytucji. Dlatego, przekazując redakcji pismo zapowiadające spór zbiorowy, prosił o unikanie pisania o szczegółach. Alina Ratkowska, dyrektor Sinfonii Baltica, też nie chce mówić wszystkiego z tego samego powodu. Jednak sprawa stała się publiczna, kiedy Iwaniak przed koncertem ze sceny zwrócił się do widowni. A także, gdy o konflikcie poinformowała miejskich radnych prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Nie szczędząc bulwersujących szczegółów. 📢 Leśny ptak, który stał się mieszczuchem. To wybitny śpiewak i towarzysz ogrodnika. Poznajcie kosy i ich zwyczaje Wśród ptaków, które odwiedzają nasze ogrody zimą i latem, trudno nie zauważyć kosów. Bywają także mieszkańcami osiedli i parków miejskich. Te sympatyczne i pięknie śpiewające ptaki postawiły bowiem na życie w sąsiedztwie człowieka. Sprawdź, jak wyglądają kosy, co jedzą i czy odlatują na zimę.

📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które musicie odwiedzić. Jedno z nich tak zachwyciło Chińczyków, że skopiowali je u siebie Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Seria kradzieży w Bytowie. Złodziej zabrał buty i wybiegł ze sklepu. Wpadł w ręce policjanta po służbie. A nawet dwóch Bytowski policjant po służbie złapał sklepowego złodzieja, choć był po służbie. Asp. szt. Wiesław Jakubek był z rodziną na zakupach, gdy usłyszał krzyk ekspedientki. Chwilę później przez piszczące bramki wybiegł mężczyzna. W ślad za nim rzucił się funkcjonariusz KPP w Bytowie, a potem także za złodziejem ruszył jego kolega z dochodzeniówki. 📢 Trwa montaż koła widokowego przed słupskim ratuszem. Atrakcja ruszy 6 grudnia [WIDEO, ZDJĘCIA] 30-metrowe koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotował dla mieszkańców Urząd Miejski w Słupsku z okazji zbliżających się świąt. Widok na centrum miasta podziwiać będzie można już 6 grudnia. Na placu Zwycięstwa pojawiła się już także choinka.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 04.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 04.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Nielegalnie handlowali olejem i wyłudzali VAT. Służby rozbiły grupę przestępczą Wszystko zaczęło się od Szczecina. To tu funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej pierwsi zauważyli nieprawidłowości. Od razu zawiadomili prokuraturę. A ta tymczasowo aresztowała dotychczas już 15 osób. Śledztwo trwa. 📢 Mikołajkowo w hali Gryfia w Słupsku. Dzieci uczestniczyły w wielkiej zabawie [zdjęcia] W niedzielę hala Gryfia w Słupsku zamieniła się w wioskę św. Mikołaja. Na dzieci i całe rodziny czekały zabawy, strefa warsztatów, gry sprawnościowe, animacje i wiele innych aktywności. 📢 Niewiarygodne ile w tym sezonie zarobił Kamil Stoch. Tak źle już dawno nie było! Austriak Stefan Kraft, który wygrał wszystkie cztery dotychczasowe konkursy sezonu 2023/24, jest bezapelacyjnym liderem listy płac Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ma już w dorobku 58 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 265 600 złotych). Drugi ze znaczną stratą jest Niemiec Andreas Wellinger - 37 tys.

📢 Słupsk świętuje na okrągło i z widokiem na miasto. Atrakcje na najbliższy weekend Najpierw w centrum miasta stanie wielkie koło widokowe, a potem ulica Nowobramska zapełni się straganami ze świątecznymi przysmakami i ozdobami. Będą też inne atrakcje dla dorosłych i dzieci. W tym, po raz pierwszy w Słupsku, marsz zabawnych sweterków świątecznych! 📢 Zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Abonament RTV w 2023 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! 04.12 Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 04.12.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Wciąż nie znamy ich nazwisk. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Kim są ludzie z tych zdjęć? Oto fotografie i i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości zgłoszonych do ITAKI. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne opusczone miejsca Pomorza Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Weź kalkulator zużycia prądu i NATYCHMIAST wyłącz te urządzenia. Sposób na duże rachunki za energię. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 4.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Trudny czas dla bezdomnych. Chłody to zagrożenie dla życia ludzi. Dla samorządów to test wypracowanych systemów wsparcia Osoby w kryzysie bezdomności żyją w większości miast, a nawet w najmniejszych pomorskich gminach. Trudno o precyzyjne liczby, bo część z nich co jakiś czas zmienia miejsce pobytu. Według naszych reporterskich szacunków, poczynionych na podstawie pozyskanych z właściwych instytucji danych, w największych miastach pomorskiego i zachodniopomorskiego liczba osób będących w kryzysie bezdomności sięga nawet 800, w mniejszych 50. Ostrożnie można przyjąć, że w nadbałtyckich województwach przebywa około 2,5 tys. - 3 tys. ludzi bez dachu nad głową. Zima to dla nich kluczowy czas. 📢 Niedzielna giełda i targowisko w Koszalinie na archiwalnych zdjęciach z lat 90-tych [ZDJĘCIA] Jak wyglądał handel na niedzielnej giełdzie w Koszalinie i na miejskim targowisku w latach 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa.

📢 Łakocie, prezenty i ozdoby. Zupa rybna na rozgrzewkę. Świąteczny kiermasz w Ustce Niedziela była już ostatnim dniem X Ulicznego Kiermaszu Świątecznego. W tym roku ustczanie wchodzili w świąteczny nastrój na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Atrakcji nie zabrakło. 📢 BursztynCup 2023 w Jezierzycach. Grały zespoły juniorskie z całego regionu słupskiego (zdjęcia) Przez cały weekend w hali w Jezierzycach rywalizowało kilkanaście zespołów z całego regionu słupskiego. Najpierw, w sobotę swoje mecze rozgrywały dzieci z rocznika 2013 i młodsze a następnie 2015 i młodsze. W niedzielę zaś na boiska wybiegli piłkarze urodzeni w roku 2016 i młodsze. 📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

📢 Magiczne Święta z Drutex-em. Jutro w Bytowie rozpoczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy Już wszystko gotowe. Koło widokowe przegotowane, stoiska, na których znajdziemy smakołyki też. Jutro (poniedziałek) w Bytowie rozpoczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy - Magiczne Święta z Drutex-em. 📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 3 tysiące złotych za śnieg na aucie. Policjanci apelują o odśnieżanie (WIDEO) 3 tysiące złotych można zapłacić za jazdę ośnieżonym samochodem. Policja apeluje o odpowiednie przygotowanie auta do jazdy. - Chodzi głównie o bezpieczeństwo - mówią policjanci.

📢 Zabójstwo w Kowanowie. Tymczasowy areszt dla podejrzanego, który siekierą miał zaatakować ojca i brata Do zabójstwa doszło w nocy ze środy na czwartek w Kowanowie w powiecie świdwińskim. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski poinformował, że 40-letni Zbigniew B., podejrzany o zabójstwo ojca i usiłowanie zabójstwa brata, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. 📢 Niedziela na koszalińskiej giełdzie. Świątecznie na stoiskach. Sprawdź, co można kupić [ZDJĘCIA] Na niedzielnej giełdzie w Koszalinie wyraźnie czuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Na wielu stoiskach dostępne są przeróżne ozdoby świąteczne, stroiki i światełka. Nie brakuje też już propozycji na mikołajkowe prezenty. 📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 3.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Halowy turniej piłki nożnej Kobylnica 2023. Rywalizowały dzieci z rocznika 2012 i młodsze 2 grudnia 2022 roku UKS BYKI Słupsk w partnerstwie z Powiatem Słupskim, Gminą Kobylnica, Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej i Pomorskim Zrzeszeniem LZS. zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej „MŁODE TALENTY - KOBYLNICA 2023”. 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Największy na Kaszubach kulig w Szymbarku! Takiego wydarzenia jeszcze tu nie było! W sobotę, 2 grudnia w Szymbarku odbył się Największy Kulig Charytatywny na Kaszubach, choć wiele osób podkreślało, że nawet na całym Pomorzu. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni, z prezesem Piotrem Kupperem na czele. Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na operację serduszka 4-miesięcznego Maciusia z Sulęczyna. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Takich tłumów dawno w Szymbarku nie było, może ostatnio na Światowym Zjeździe Mikołajów...? I nikt nie omijał wolontariuszy z puszkami! 📢 Biegowe powitanie zimy w nadmorskim Jarosławcu [ZDJĘCIA] Blisko 100 osób stanęło na starcie 22. Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego - Powitanie Zimy 2023 w Jarosławcu (gmina Postomino). Na dystansie 10 kilometrów zwyciężyli Ryszard Sokołowski i Weronika Lizakowska.

📢 Złote czasy usteckiego Korabia. Tata dyrektor - Zenon Lewand i jego rekordowe dzieci Doceniał rekordowe połowy rybaków, spędzał z nimi czas przy brydżu, ale był przy nich także w najtrudniejszych chwilach – gdy ich życie wisiało na włosku. Dyrektor Zenon Lewand to postać do dzisiaj wspominana w Ustce. Jego obecność wypełniła ponad ćwierć wieku historii usteckiego Korabia. 📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Herb Słupska po renowacji wrócił na ścianę ratusza [zdjęcia] Po kilkumiesięcznej renowacji na frontową ścianę słupskiego ratusza wrócił herb miasta. Odnowienie symbolu Słupska wykonała krakowska pracownia konserwatorska.

📢 Stroik świąteczny na stół – wyjątkowe dekoracje na Boże Narodzenie. Piękne świąteczne ozdoby stołu. Zobacz w galerii pomysły florystów Stroik świąteczny na stół to piękny element bożonarodzeniowego wystroju domu. Wigilijne dania i wypieki będą smakować wyjątkowo na elegancko udekorowanym blacie. Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, żeby wspólnie pobiesiadować. Dlatego przystrajając mieszkanie na święta, nie możemy zapomnieć o klimatycznej oprawie stołu. Podpowiadamy, jaki stoik na stół wybrać na Boże Narodzenie 2023, żeby zachwycił domowników i gości. 📢 Jest umowa na uzbrojenie strefy przemysłowej w Słupsku. To inwestycja za blisko 70 milionów złotych Blisko sto hektarów pod inwestycje w zachodniej części Słupska uzbroi konsorcjum firm Kobylarnia S.A i Mirbud. Inwestycja będzie gotowa za 32 miesiące.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 01.12.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Przebudowa drogi Słupsk-Ustka. Woda zalewa dom i działki w Zimowiskach Wkrótce ma zakończyć się przebudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka. Tymczasem pojawiła się kolejna usterka. Tym razem woda zalewa dom i działki w Zimowiskach. Wcześniej problem ten dotyczył posesji w Grabnie. 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 01.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Strefa Kobiet ze Skrzydłami Mocy - przedsiębiorcze słupszczanki założyły klub i będą działać Cztery mieszkanki Słupska, działające w biznesie, zapragnęły stworzyć miejsce, w którym inne menedżerki, właścicielki firm czy po prostu przedsiębiorcze panie będą mogły spotkać się, aby porozmawiać albo uczestniczych w ciekawych spotkaniach. I tak powstała Strefa Kobiet Klubu Przedsiębiorczych Kobiet, najnowszy projekt Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. Spotkanie założycielskie odbyło się we wtorek, 28 listopada, a pierwszą imprezę zaplanowano na styczeń 2024 roku.

📢 Prawie cała Ustka bez wody. Potężna awaria sieci wodociągowej W czwartek rano pękła rura na pl. Dąbrowskiego w Ustce. W całym mieście jest bardzo niskie ciśnienie, a w okolicy awarii i w zachodniej Ustce – kompletnie suche krany. 📢 W powiecie lęborskim z drona namierzono nielegalny demontaż pojazdów Na terenie powiatu lęborskiego inspektorzy słupskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wykryli punkt nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Punkt namierzyli z wykorzystaniem drona.

📢 Będzie narybek troci w Słupi. Zadba o to Polski Związek Wędkarski [ZDJĘCIA] Członkowie słupskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego zakończyli tegoroczną akcję pozyskiwania ikry troci do hodowli narybku. Na początku przyszłego roku małe trocie trafią do dopływów Słupi, aby zasilić rzeki w te pożądaną przez wędkarzy ryby. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na andrzejkowej imprezie! 📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja znów wyruszy, by czynić dobro Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Żegnaj, Bohaterze, niech się Polska przyśni Tobie. Pożegnanie kpt. Mieczysława Kaczmarczyka Na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu miasta, wojska i związków żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych pożegnali kpt. Mieczysława Kaczmarczyka, Żołnierza Wyklętego, Bohatera, dobrego Człowieka.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 15.11.2023 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

