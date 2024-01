Prasówka 6.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w pomorskim. Gdzie 6.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 6.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w pomorskim. Gdzie 6.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w pomorskim (6.01)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Miss Hiszpanii, uczestniczka Miss Universe i największa cheerleaderka Kepy Arrizabalagi – poznaj żonę bramkarza Realu Madryt Andreę Martinez Bramkarz Realu Madryt Kepa Arrizabalaga może liczyć na największe wsparcie swojej drugiej połówki, hiszpańskiej modelki Andrei Martinez, którą poślubił w czerwcu 2023 roku.

Prasówka 6.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dobrze rozpocząć nowy rok! Grupa Sierleccy Czarni zagrają w Stargardzie W pierwszym spotkaniu 2024 roku Grupa Sierleccy Czarni zagrają w Stargardzie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 05.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 05.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 05.01.2024 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 05.01.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 05.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 05.01.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy! 05.01.2024 Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 05.01.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 05.01.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 05.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 05.01.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 05.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 05.01.2024 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 05.01.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 05.01.2024 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 05.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Wypadek w Sławnie. 36-letni kierowca wjechał autem do rowu, miał ponad 2 promile alkoholu Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie kierowca hondy, który swoim pojazdem wjechał do rowu. 36–latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

📢 Orszaki Trzech Króli przejdą w Słupsku i Potęgowie. To dzień wolny od pracy W sobotę, 6 stycznia w wielu miastach naszego kraju odbędą się Orszaki Trzech Króli. Takie orszaki odbędą się również w naszym regionie – w Słupsku i w Potęgowie. 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 5.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 05.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Tego nie wrzucaj do toalety. Możesz spowodować dużą awarię! Zobacz czego nie wolno spłukiwać w WC [LISTA] 05.01.2024 Toaleta obowiązuje w każdej strefie naszego życia. Począwszy od domu po pracę i na podróżach kończąc. Większość osób wie doskonale, że toaleta została stworzona tylko i wyłącznie do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Jednak zdarzają się sytuacje, w których ludzie traktują wc jako kosz na śmieci. Wrzucają do niej wszystko co popadnie, a to powoduje m.in zatkanie. Oto lista rzeczy, których nie należy spuszczać w toalecie. Sprawdź koniecznie!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 05.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Norki rzucane, podnoszone za ogony, przerażone. Obrońcy zwierząt zawiadamiają o przemocy w pomorskich fermach i publikują film Fundacja Viva! Akcja dla zwierząt zawiadomiła prokuraturę o przemocowych zachowaniach na dwóch fermach norek w województwie pomorskim. Na nagranych przez aktywistów filmach widać, jak zwierzęta są uderzane, rzucane, noszone za ogony, upychane w skrzyni ubojowej. Mają też być uśmiercane spalinami.

📢 Orszak Trzech Króli w Nożynie. W Bytowie koncert kolęd Orszak Trzech Króli odbędzie się tradycyjnie w Nożynie w gminie Czarna Dąbrówka. W Bytowie zaplanowano koncert kolęd. Tym razem przemarszu nie będzie. 📢 Projekt małego mieszkania w bloku. Pomysł na aranżację niewielkiego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej. 📢 Skradzione metalowe przęsła z cmentarza w Widzinie. Wójt gminy Kobylnica przeznaczył 5 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy Do bulwersującej kradzieży doszło na zabytkowym ewangelickim cmentarzy w Widzinie w gminie Kobylnica. Złodzieje ukradli metalowe przęsła ręcznie wykonane o wartości sześciu tysięcy złotych. Policja prowadzi postępowanie a wójt przeznaczył wysoką nagrodę za pomoc we wskazaniu sprawcy.

📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził w lesie znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty o mamusi podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A jaka jest Wasza teściowa? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Zwierzęta opuszczają swoje naturalne środowisko, my je dokarmiamy. Co zrobić, gdy w mieście lub w lesie spotkamy dzika? Dzików na ulicach Trójmiasta jest coraz więcej, przed Bożym Narodzeniem na ul. Raduńskiej w Gdyni zwierzę poturbowało kobietę. Zaatakowana, która trafiła do szpitala, nie była pierwszą ofiarą tych zwierząt. W sieci znajdziemy wiele historii, które już nie dziwią. Podobnie jak zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych - dzik na przystanku autobusowym, rodzina dzików w centrum miasta, dzik idący środkiem ulicy... 📢 Winter Kingdom - zimowa kraina w Energylandii Energylandia nie zwalnia tempa i udostępnia dla swoich Gości dawkę zimowej rozrywki podczas fantastycznego Winter Kingdom. Wydarzenie to trwa aż do 21 stycznia! Niech magia zimy przeniesie Was do Winter Kingdom - zimowej krainy w Energylandii! Całą rodziną spędzicie tu niezapomniane chwile korzystając ze 100 atrakcji. Czekają na Was: Największy w Polsce Ogród Świateł, karuzele

i roller coastery, lodowisko, snowtubing, jarmark bożonarodzeniowy, warsztaty świąteczne i specjalne widowiska.

SPRAWDŹ GALERIĘ ZDJĘĆ – TO BĘDZIE NAJPIĘKNIEJSZY PARK ZIMOWY W POLSCE!

📢 Dostawy turbin wiatrowych na farmę wiatrową Warblewo W styczniu 2024 roku Tauron rozpocznie dostawy turbin wiatrowych na farmę wiatrową Warblewo. Elektrownia o mocy 30 MW powstaje w województwie pomorskim w okolicach Słupska. By zminimalizować niedogodności mieszkańców, firma zaplanowała wielkogabarytowe transporty w godzinach nocnych. 📢 Robert Lewandowski zaliczył najdziwniejszą asystę przy golu w karierze. Zobacz nagranie z meczu Las Palmas - FC Barcelona Liga hiszpańska. Robert Lewandowski zaliczył przypadkowy, ale szczęśliwy udział przy golu na 1:1 dla FC Barcelony z Las Palmas. Jaka widać, czasem wystarczy dobrze stanąć i dać się trafić. - Pod tę akcję można by podłożyć muzykę z Benny'ego Hilla - stwierdził komentator Eleven Sports, Marcin Gazda.

📢 Oscar Pistorius w piątek opuści więzienie. Odsiedział połowę kary Niepełnosprawny sportowiec z Republiki Południowej Afryki Oscar Pistorius, odsiadujący karę 13 lat więzienia za zamordowanie swojej narzeczonej opuści więzienie w piątek - poinformowały miejscowe władze sądownicze. Lekkoatleta odsiedział połowę kary.

📢 Lód sparaliżował cały region. Śliski czwartek na drogach Słupska i powiatu Od środy do godziny 18 w czwartek strażacy w powiecie słupskim wyjeżdżali 85 razy do walki ze skutkami styczniowej pogody. Drzewa przegrywały w walce z lodem, który siadał na konarach, kruszył je i rozsadzał od wewnątrz. Zanotowano sporo kolizji na drogach i w ruchu kolejowym. 📢 Na nielegalnym hazardzie zarobili ponad 80 mln zł. Prokuratura w Koszalinie zakończyła śledztwo, jest akt oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo dotyczące organizowania nielegalnych gier hazardowych na terenie dwunastu województw i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom, w tym 28 tworzącym zorganizowaną grupę przestępczą. 📢 Zabójstwo w Miłocicach. Areszt dla 28-letniej sprawczyni. Kobiecie grozi dożywocie Zabójstwo w Miłocicach pod Miastkiem. 28-latka usłyszała zarzut zabójstwa partnera. Sąd zdecydował też o miesięcznym areszcie. Kobieta przyznała się i złożyła wyjaśnienia.

📢 Fikcyjne porwanie. Nastolatkowie odpowiedzą przed sądem rodzinnym Policjanci ze Słupska i Elbląga ustalali okoliczności porwania, do którego miało dojść na terenie Gdańska. Na szczęście zgłoszenie okazało się fałszywe, a stał za nim 13-latek z Elbląga, który w sylwestra wspólnie ze swoimi rówieśnikami postanowił zażartować z innych osób, wykonując połączenia na losowo wybrane telefony i informując o fikcyjnym porwaniu. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Kim jest przyszła królowa Danii? Księżna Maria pochodzi z Australii, a przyszłego króla poznała w... barze Ich historia przypomina bajkę. Przeciętna dziewczyna z drugiego końca świata przypadkowo spotyka księcia Danii, lecz początkowo nie ma pojęcia o pełnionej przez niego funkcji. Zwykła rozmowa kończy się zauroczeniem, a ono przeradza się w miłość, o której mówi się na całym świecie. Mary Elizabeth Donaldson, czyli księżna Maria, już niedługo zostanie nową królową Danii. 📢 Nowe fakty w sprawie byłego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. „Nie może chować się za immunitetem” Prokuratura Regionalna w Szczecinie poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko 30 osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne związane z Fundacją Pomocy Transplantologii. Do sprawy byłego marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego (Koalicja Obywatelska) odnieśli się na konferencji prasowej posłowie Suwerennej Polski.

📢 Konfiskata auta za jazdę po pijanemu. Prawnik tłumaczy, kiedy nie będzie możliwa. Kontrowersji jest znacznie więcej Konfiskata pojazdu za jazdę po pijanemu to nowość, która w Kodeksie Karnym pojawi się już w marcu 2024 roku. Czy na pewno zawsze pijany kierowca musi liczyć się z utratą samochodu? Czy możliwa będzie konfiskata, jeśli auto jest w trakcie sprzedaży? Kiedy konfiskatę zastąpi orzeczenie równowartości lub nawiązka w kwocie 5 tys. zł? Rozmawiamy z prawnikiem, który wyjaśnia wszelkie kontrowersje. 📢 Wypadek między Barcinem a Kuleszewem i seria kolizji w powiecie słupskim Słupscy policjanci pracowali od rana i nadal pracują na miejscu kilku zdarzeń drogowych. Jedno z nich zostało zakwalifikowane jako wypadek, ponieważ pasażerka trafiła do szpitala. Reszta to kolizje.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz w drogiej willi. Zobacz luksusowy domu gwiazdy Sylwestra Dwójki. Przepiękna rezydencja królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków.

📢 Po proteście odsuną drogę od kościoła. Petycja 700 mieszkańców Borzytuchomia pomogła (WIDEO) Blisko 700 mieszkańców Borzytuchomia podpisało się pod petycją w sprawie przeprojektowania remontu drogi wojewódzkiej 209. Ludzie nie zgadzają się, aby nowa ulica przebiegała tuż przy kościele. Zarząd Dróg Wojewódzkich ugiął się, ale tylko trochę. 📢 Lodowy paraliż w powiecie bytowskim. Połamane drzewa, ciężarówki stają w poprzek drogi Lodowy paraliż w powiecie bytowskim. Połamane drzewa, ciężarówki stają w poprzek drogi. Strażacy interweniowali już kilkanaście razy. Sytuacja pogodowa się nie zmienia. 📢 W gminie Potęgowo w szkołach odwołano lekcje. Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze Z powodu ekstremalnego oblodzenia dróg, autokary szkolne nie wyjechały dziś w teren. Po gruntownej ocenie warunków drogowych i konsultacjach z kierowcami wójt gminy Potęgowo zdecydował o odwołaniu zajęć w szkołach. Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci.

📢 Wielka miłość, rozstanie, a może zdrada? Sprawdź, swój horoskop miłosny na 2024 rok. Niektóre znaki zodiaku w końcu się zakochają Horoskop miłosny na 2024 rok to przepowiednia mówiąca o jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, czyli o miłości. Czy Wodniki poznają swoją drugą połówkę, a może Raki staną na ślubnym kobiercu? To wszystko zdradzi nasza przepowiednia na 2024 rok.

📢 Te osoby znane są z tego, że są leniwe. Co o twoim imieniu mówią gwiazdy? [LISTA] 04.01.2024 Czy wiesz, że twoje imię odpowiada za wiele cech charakteru? Przygotowaliśmy zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu uznawane są najbardziej leniwe. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 04.01.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 04.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 04.01.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 04.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 04.01.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 04.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 04.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 W sobotę w Ustce Wielka Integracja Morsów. Przemarsz, wspólna kąpiel i biesiada Już w najbliższą sobotę 6 stycznia amatorzy zimnych kąpieli będą się integrować w Bałtyku. W Ustce odbędzie się impreza z muzyką i śpiewem, ogniskiem i rozgrzewającym biesiadowaniem.

📢 Ford Bronco 2.7 V6 EcoBoost Bi-Turbo 335 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja Wśród samochodów, które wydają się bezsensowne, ale zdecydowanie ciekawe i pożądane, Ford Bronco zajmuje bardzo wysoką pozycję w klasyfikacji. Duży, mocny, świetny w terenie, ale przede wszystkim wiozący ze sobą ogromny ładunek „fajności”. Sprawdziłem to nietypowe auto w jego topowej odmianie Badlands.

📢 Lód paraliżuje kolej. Łamie konary drzew. Kilkadziesiąt straży pożarnej w regionie słupskim Groźna sytuacja na kolei i na drogach. Od lodu łamią się konary drzew i słupy energetyczne. Ograniczony jest ruch pociągów. Straż pożarna na terenie powiatu słupskiego od środy w związku z warunkami pogodowymi interweniowała prawie 50 razy. 📢 Fatalny stan podwórka przy ul. Bałtyckiej w Słupsku. Po ulewach i roztopach zalewa je woda [ZDJĘCIA] Dziury, błoto i potężne kałuże – tak w kilku słowach można opisać podwórko przy ul. Bałtyckiej w Słupsku. Na jego fatalny stan od kilku lat skarżą się mieszkańcy. Modernizacja terenu jest w planach miasta, ale to na razie melodia przyszłości. 📢 Polska niezwykła. Piękna Dolina Huczka w sercu parku krajobrazowego To piękna trasa spacerowa w sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami. Polecamy o każdej porze roku.

📢 Jazda autobusem po mieście nie jest łatwa. Autobusy szerokie, drogi zbyt wąskie Minął kwartał od przywrócenia ruchu na wyremontowanej ul. Bażyńskiego w Gdańsku, tymczasem autobusy nadal jeżdżą objazdami. Winne jest za ciasne wyprofilowanie jezdni przed dwuetapowym przejściem dla pieszych na zwężonej podczas remontu ulicy. Podobne problemy z odnowionymi drogami ma Słupsk.

📢 Ogromne opóźnienie pociągu z Łodzi do Kołobrzegu. Niepokój na dworcu w Koszalinie Pociąg Pobrzeże relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg, który po godzinie 17 miał być w Koszalinie, od czterech godzin stoi pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem. 📢 Ośmiu na dwóch. Bójka na maczety i siekierę w centrum Słupska W środę tuż przed godziną 15 na ulicy Filmowej w Słupsku rozegrały się sceny jak z gangsterskiego filmu. Doszło do starcia na maczety i siekierę dwóch mężczyzn z ośmioosobową grupą. Polała się krew. Jedna osoba trafiła do szpitala.

📢 Podzielił leśników, teraz będzie nimi rządził. Czy sprzedadzą Lasy Państwowe? Funkcję dyrektora generalnego LP będzie mógł objąć po 9 stycznia, kiedy to sejmik śląski wyrazi zgodę lub sprzeciw wobec odwołania z funkcji dotychczasowego szefa tej instytucji, Józefa Kubica. Zarzuca mu się upolitycznienie instytucji. 📢 Koniec śledztwa o paserstwo naczep. Oskarżony chce dobrowolnie poddać się karze Prokuratura Okręgowa w Słupsku zakończyła śledztwo przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi Białego Boru, któremu zarzuca paserstwo naczep do ciągników siodłowych. Kradzione naczepy z towarem były przechowywane w hali przy dawnym awaryjnym pasie startowym między Koczałą a Pieniężnicą w powiecie człuchowskim. 📢 W słupskiej Scanii zmontowano ostatni autobus. Koncern wygasza produkcję w Słupsku. Pracowników czekają zwolnienia Scania Production Słupsk poinformowała, że w grudniu w słupskiej fabryce został zmontowany ostatni autobus. Firma wygasza działalność przy ul. Grunwaldzkiej.

📢 Ferie zimowe 2024. Terminy dla poszczególnych województw. Kiedy są ferie w woj. mazowieckim, a kiedy w woj. śląskim i innych regionach? Kiedy są ferie zimowe 2024? Takie pytanie stawiają sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dwutygodniowa przerwa międzysemestralna odbywa się w różnym czasie w zależności od regionu. Terminy ferii zimowych 2024 – tak jak co roku – zostały podzielone między województwa. Pierwsza tura uczniów rozpocznie wypoczynek 15 stycznia, a ostatnia zakończy go 25 lutego. Sprawdź, kiedy są ferie w woj. mazowieckim, śląski, pomorskim i innych województwach i dowiedz się, co warto zwiedzić w poszczególnych miejscach Polski.

📢 Tłumy na plaży w Ustce. Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, ale efekty widać do dziś Choć Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, efekty obserwujemy do dziś. W pierwszych dniach nowego roku na ustecką plaże wybrały się tłumy spacerowiczów. Na tych, którzy wybrali się w stronę Orzechowa, czekała niespodzianka. Morze zabrało plażę i przejście suchą stopą, nie było możliwe.

📢 Sylwestrowa giełda handlowa w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? [ZDJĘCIA] W ostatni dzień 2023 roku na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda handlowa. Jak co niedzielę można tu zrobić zakupy. Co można znaleźć na stoiskach? Sprawdźcie na zdjęciach.

📢 Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach przez AI Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Sztorm na Bałtyku. Zniszczenia na całym wybrzeżu. Urząd Morski w Gdyni liczy straty [ZDJĘCIA] Pracownicy Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni szacują straty, które powstały po sztormie na Bałtyku. W Ustce zniszczony został zjazd techniczny, a schody prowadzące na plażę, kończą się w powietrzu. W Lubiatowie w powiecie wejherowskim morze zabrało plażę. Z klifów na całym wybrzeżu spadały drzewa. 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 Te psy są groźne i niebezpieczne. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za agresywne [LISTA] Oto rasy psów, które uznawane są za agresywne. Są to zazwyczaj duże zwierzęta, które mogą straszyć już samym wyglądem. Według polskiego prawa istnieje jedenaście ras psów uznawanych za agresywne. Hodowla albo posiadanie psów ras niebezpiecznych może być zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Bardzo ważna jest zatem praca z nimi i uczenie odpowiednich zachowań. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za niebezpieczne!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 To już 110 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 110 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 63. Gala Sportu Głosu Pomorza w Dolinie Charlotty. Poznaliśmy laureatów! [ZDJĘCIA] W sobotę (11 lutego) podczas uroczystej Gali Sportu "Głosu Pomorza" poznaliśmy najpopularniejszych sportowców, trenerów oraz drużyny roku 2022.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce.

📢 45 lata od sensacyjnego odkrycia w Słupsku (unikatowe zdjęcia) Dokładnie 4 lipca 1977 roku, w podziemnej krypcie kościoła św. Jacka w Słupsku dokonano otwarcia trzech zabytkowych sarkofagów i znajdujących się w nich trumien ze szczątkami książęcego rodu Gryfitów. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 (Wz)LOT i przyziemienie. Historia lotów pasażerskich w Słupsku Starania o włączenie Słupska do krajowej sieci połączeń lotniczych LOT-u rozpoczęto wkrótce po utworzeniu województwa słupskiego 1 czerwca 1975 roku.