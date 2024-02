Prasówka 6.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście!”?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdźi zapoznaj się ze szczegółami!

Prasówka 6.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Osoby o tych imionach to największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Jeśli masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto osoby, któ mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Czy w Ustce w mieszkaniu w bloku zwłoki kobiety leżały aż trzy lata? Do dramatycznej interwencji policji doszło w poniedziałek w Ustce przy ulicy Wczasowej. Okazało się, że w mieszkaniu znajduje się martwa kobieta, która mogła umrzeć około trzech lat temu. 📢 Słupszczanin nagrodzony za tajemnice kręgów w archeologicznym ogólnopolskim konkursie Film dokumentalny „Kamienne kręgi” Tomasza Częścika zdobył drugą nagrodę w prestiżowym konkursie Archeologiczne Sensacje 2023 roku. W głosowaniu internautów obraz słupskiego dziennikarza wygrał, ale ostatecznie decydowało jury złożone z archeologów. 📢 Będzie więcej miejsc w słupskich żłobkach. Planowana jest rozbudowa placówki przy ul. Andersa W Słupsku przybędą 72 miejsca w żłobkach dla dzieci poniżej 3. roku życia. Będzie to możliwie dzięki rozbudowie jednej ze słupskich placówek. To dobra informacja dla przyszłych i obecnych rodziców maluchów.

📢 Włamywacz wykradał bilon z kasetek w myjniach samochodowych Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali na gorącym uczynku mieszkańca Szczecinka, który w ubiegłym tygodniu włamywał się do pojemników na monety znajdujących się w słupskich myjniach samochodowych. 📢 Mandat, punkty karne i prawko w areszcie za jazdę w Redzikowie. Grupa Speed w akcji Na trzy miesiące stracił prawo jazdy 25-letni słupszczanin, który w Redzikowie jechał z prędkością 116 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie dopuszczalna jest jazda z prędkością 50 kilometrów na godzinę. 📢 Nie żyją Urszula Pietrasiewicz i Anna Łukaszewicz. Ustecki ratusz żegna dwie byłe skarbniczki miasta Smutek i żałoba nastały w usteckim ratuszu. Do urzędu miasta dotarły wiadomości o śmierci Urszuli Pietrasiewicz i Anny Łukaszewicz. Obie panie pełniły w przeszłości funkcję skarbnika miejskiego. Obie zmarły w niedzielę.

📢 Grzywka francuska wizualnie odmładza, ukryje dysproporcje twarzy i drobne zmarszczki na czole. Na taką fryzurę stawiają gwiazdy Francuska grzywka to znana i uwielbiana fryzura od czasów Brigitte Bardot. Ogromną popularność zyskała dzięki gwiazdom, ale nie tylko. Warto skupić się na jej wielu zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć. 📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

📢 9 najbardziej niesamowitych drzew w Polsce. Które jest najwyższe, najstarsze, najgrubsze? Wyjątkowe pomniki przyrody, które trzeba zobaczyć Drzewo starsze od Polski, kolosalna daglezja, opasła lipa, a nawet las, który rośnie krzywo. W Polsce nie brak niezwykłych drzew i pomników przyrody. W dodatku jedno z nich zostało właśnie nominowane w prestiżowym międzynarodowym konkursie! Zebraliśmy dla was informacje o 9 rekordowych polskich drzewach, które po prostu trzeba odwiedzić w czasie wycieczek po kraju. Które jest najstarsze, które najgrubsze, które najwyższe? Przekonajcie się w naszej galerii i już dziś zaplanujcie wycieczkę do tych niezwykłych cudów natury. 📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

📢 Ponad sto lat tradycji. Ciągniki Ursusa pracują na polach do dziś. Tak zmieniały się na przestrzeni lat. Zobacz archiwalne zdjęcia Choć mają po kilkadziesiąt lat, wciąż służą w wielu gospodarstwach. Ciągniki z wiekiem, historią i charakterem. Współcześni rolnicy stawiają na różne marki, w XX wieku na polskich polach królowała jednak jedna – Ursus. Tak zmieniały się maszyny na przestrzeni dziesięcioleci. 📢 Ci pracownicy są poszukiwani na Pomorzu. Badanie Barometru Zawodów Na Pomorzu najbardziej brakuje pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, robotników budowlanych oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Tak wynika z Barometru zawodów, badania będącego prognozą na 2024 r. 📢 Miley Cyrus w „nagiej” sukience odsłaniającej odważnie ciało i Charlotte Lawrence pokazująca bieliznę. Kontrowersyjne kreacje z Grammy 2024 Grammy 2024 już za nami. W niedzielę (4 lutego) odbyła się ceremonia rozdania popularnych nagród muzycznych. Podczas 66. edycji Grammy Awards królowały muzyczne talenty, jak Taylor Swift i Billie Eilish, ale nie zabrakło też emocji związanych z modą. Na czerwonym dywanie wzrok przyciągały kontrowersyjne kreacje, w tym suknie Miley Cyrus i Charlotte Lawrence, ale też mniej znanych w Europie celebrytek, jak Laverne Cox, Molly Tuttle czy też Kat Graham.

📢 Wyścig po prezydenturę Słupska na razie niemrawy Słupski poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński rekomenduje na prezydenta Słupska radnego Pawła Szewczyka. Z kolei Lewica poprze dotychczasową prezydent miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką. Jednak tak naprawdę żadne stronnictwo jeszcze nie ogłosiło oficjalnego kandydata na prezydenta Słupska. 📢 Jest decyzja środowiskowa dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, które powstaną na północny-wschód od Ustki.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 05.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te osoby znane są z tego, że są leniwe. Co o twoim imieniu mówią gwiazdy? [LISTA] 05.02.2024 Czy wiesz, że twoje imię odpowiada za wiele cech charakteru? Przygotowaliśmy zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu uznawane są najbardziej leniwe. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 05.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 05.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 05.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 05.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 05.02.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Słynny most bytowski w Miastku. Wysadzono go w 1945 roku. Oto historia mostu i miasteckiej kolei Przez Miastko przebiega obecnie tylko jedna linia kolejowa, ale kiedyś można było ruszyć stąd pociągiem w trzech kierunkach. Przed wojną symbolem kolejowych połączeń był kamienny most bytowski. Linia zakończyła swój żywot w 1945 roku. Tory rozebrali Rosjanie. Sam most został uszkodzony przez wycofujących się Niemców i później wysadzony przy pomocy ładunków wybuchowych. Do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty jego kamiennych przyczółków. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 5.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Skrzynie czekały na otwarcie 80 lat. Cenne rzeczy ukryte były pod ziemią [ZDJĘCIA] Gdy zimą 1945 roku ruszyła sowiecka ofensywa znad Wisły, rozpoczęła się ucieczka niemieckich cywilów z Pomorza. Myśleli jednak, że wrócą. Cenne rzeczy miały czekać na nich ukryte pod ziemią.

📢 W powiecie słupskim wykryto nielegalne składowisko samochodowych wraków Inspektorzy Ochrony Środowiska wykryli na terenie powiatu słupskiego nielegalne składowisko samochodów wycofanych z eksploatacji sprowadzonych z Niemiec. Osobom, które prowadziły ten proceder grozi grzywna w wysokości do miliona złotych i do 12 lat więzienia. 📢 Shannen Doherty, Marcia Cross, Shazza i inni. U tych gwiazd zdiagnozowano raka Rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Nowotwór powoduje niekontrolowany podział komórek, który może doprowadzić do powstawania guzów, uszkodzenia układu odpornościowego i innych zaburzeń. Nie zawsze jednak rak musi być wyrokiem. Wczesna diagnostyka i leczenie mogą być krokiem do wyzdrowienia. Zobacz, które gwiazdy usłyszały taką diagnozę i zawalczyły o swoje zdrowie. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Prąd z morskiej farmy wiatrowej RWE będzie odbierany w gminie Redzikowo Koncern RWE poinformował, że wojewoda pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji lądowej stacji elektroenergetycznej, która odbierze moc płynącą z morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Stacja będzie zlokalizowana w gminie Redzikowo. 📢 Wystartował program „Aktywne Sołectwo”. Szansa na dotację na lokalne działania Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego rozpoczął nabór wniosków do programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”. To szansa na dofinansowanie np. placów zabaw, świetlic czy boisk w pomorskich wsiach. Można otrzymać nawet 20 tys. zł. dotacji.

📢 Inwazja zielonych kul na bałtyckiej plaży. Czy są żywe i należy się ich bać? Setki zielonych puszystych kul pokryły jedną z bałtyckich plaż. To kolejny fenomen nadmorski fenomen po kulach lodowych i – niebieskich w innych częściach wybrzeża Bałtyku. Czy są groźne? Wiemy, że są żywe i co pochłaniają.

📢 Protest w Korzybiu. Mieszkańcy domagają się większej liczby połączeń i lepszych pociągów Kilkadziesiąt osób, mieszkańców gminy Kępice, protestowało w sobotę na stacji w Korzybiu. Wyrazili swoje niezadowolenie w powodu fatalnej – ich zdaniem - jakości obsługi kolejowej, na którą są skazani przy dojazdach do Słupska. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Silny wiatr nie zniechęcił mieszkańców. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i pochmurna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach? 📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Mariusz Błaszczak rozmawiał w Słupsku z wyborcami. Spotkanie pod hasłem "Bądźmy razem" Na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi, politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę, by spotkać się z wyborcami. W sobotę, 3 lutego, z sympatykami PiS z regionu słupskiego rozmawiał Mariusz Błaszczak.

📢 Derby Pomorza. Icon Sea Czarni Słupsk wygrali z Treflem Sopot 74:65 Wielkie emocje w słupskiej hali Gryfia. Icon Sea Czarni Słupsk po ciężkim meczu wygrali z Treflem Sopot. O zwycięstwie zadecydowała świetna czwarta kwarta. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Przedwojenne zdjęcia Miastka jego byłego mieszkańca. To prawdziwe unikaty Prezentujemy zdjęcia i pocztówki przedstawiające dawne Miastko. To kolekcja Hansa-Jürgena Knaacka, który urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. Wszystkie są opisane. 📢 To atrakcja na Pomorzu. Mowa o Czerwonym Moście. Poznajcie jego historię Most zbudowano w 1916 r. Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Narkotyki i zabronione substancje w wojsku. Żołnierz z poligonu w Ustce z prokuratorskimi zarzutami Żandarmeria Wojskowa w Ustce pod nadzorem prokuratora wojskowego w Gdyni prowadzi śledztwo w sprawie posiadania znacznej ilości narkotyków i innych niedozwolonych substancji. W Ustce zatrzymano sześć osób. Na tym etapie postępowania zarzuty przedstawiono dwóm mężczyznom - żołnierzowi i cywilowi. 📢 Marek Zakrzewski, Tomasz Czubak i Bernadeta Kopeć na jednej kanapie w Podkowa Cafe Lekkoatleci ciągle w biegu, ale tym razem na chwilę usiedli na jednej kanapie, aby spotkać się ze swoimi kibicami i fanami. Tym razem gośćmi Krzysztofa Niekrasza w Podkowa Cafe byli reprezentanci Akademii Młodego Lekkoatlety w Słupsku. I tak obok siebie usiedli - Marek Zakrzewski - dwukrotny mistrz Europy juniorów w biegach na 100 i 200 metrów w 2023 roku, Tomasz Czubak - mistrz świata w sztafecie 4x400 m, czterokrotny mistrz Polski na 400 m, aktualny rekordzista Polski na 400 m z wynikiem 44,62 s, obecnie trener Marka Zakrzewskiego oraz Bernadeta Kopeć - prezeska klubu, trenerka.

📢 MKS Jantar Ustka z kolejnym medalem MMP w futsalu. Młodzi ustczanie wicemistrzami Polski W zakończonym turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-15, które zostały rozegrane na obiektach Rekordu w Bielsku-Białej zawodnicy gospodarza turnieju zostali nowymi Mistrzami Polski w kategorii U-15. W finale Rekordziści pokonali MKS Jantar Ustka 8-1. W meczu o trzecie miejsce Constract Lubawa pokonał 6-3 GKS Futsal Nowiny. 📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców.

📢 Nałogowe zbieractwo sąsiadki i problem mieszkańców ulicy Koszalińskiej. Jest odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” Mieszkańcy bloku przy ul. Koszalińskiej w Słupsku czują się bezradni. Codziennie zmagają się z fetorem, martwią się o swoje bezpieczeństwo - ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo. Jak twierdzą, jej lokum po sufit wypełniają śmieci. Stanowisko w sprawie zajęła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 01.02.2024 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Zagubiony tajemniczy obiekt w lesie. Niewiele jest o nim informacji i tylko jedno stare zdjęcie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 31.01.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Miasteczko jak malowane. Urocze i niebezpieczne zakątki powojennej Ustki [ZDJĘCIA] Nowym ustczanom, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasteczka na Ziemiach Zachodnich wiosną 1945 roku, nie było łatwo. Piękna nadbałtycka sceneria, a z drugiej strony – napady rabunkowe i jeden wielki śmietnik. Nocą wychodzili z domów ci, którzy mieli broń. 📢 Czy w Słupsku przy ul. Lelewela doszło do zabójstwa? Pięć osób zatrzymanych W niedzielę 28 stycznia w mieszkaniu przy ulicy Lelewela w Słupsku znaleziono ciało mężczyzny. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która wstępnie zakwalifikowała sprawę jako spowodowanie ciężkich obrażeń, które doprowadziły do zgonu. Czy jednak doszło do zabójstwa, okaże się po przeprowadzeniu dalszych czynności.

📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury. 📢 Piramida Cheopsa na Kaszubach. To jedyne takie miejsce w Polsce [ZDJĘCIA] Może w to nie uwierzysz, ale piramidy można zobaczyć pod Bytowem. To autorski projekt Czesława Zarzyckiego.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 Możdżanowo i jego tajemnice. Cenny ołtarz i elektryczne ogrzewanie sprzed lat [zdjęcia] W okolicach Słupska jest wiele miejscowości i obiektów, które kryją ciekawostki nie tylko na skalę regionu, ale także na skalę europejską. Przykładem jest Możdżanowo, jedna w z wsi Krainy w Kratę. W miejscowym kościele jest cenny obraz z XVII wieku, a także elektryczne ogrzewanie pod klęcznikami.