Prasówka 6.07.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek samochodowy w Leśnicach. Nie żyje 71-letni mężczyzna”?

Prasówka 6.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek samochodowy w Leśnicach. Nie żyje 71-letni mężczyzna Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątkowe popołudnie 5 lipca na Drodze Krajowej 6 w Leśnicach (gm. Nowa Wieś Lęborska). W czołowym zderzeniu z samochodem ciężarowym śmierć poniósł 71-letni kierowca seata ze Słupska. Droga została zablokowana.

📢 Najniższa krajowa w 2025 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2025 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Od lipca 2024 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 4300 złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2025? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 6.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Też was wkurzają? Te memy podbijają Internet! Najlepsze memy o nakrętkach na plastikowe butelki. Niby prozaiczna sprawa, a budzi bardzo duże emocje wśród Polaków. Do lipca 2024 wszystkie nakrętki muszą być fabrycznie przymocowane do plastikowych butelek Jest to efekt unijnej dyrektywy, aby nakrętki nie były wyrzucane gdzie popadnie i żeby łatwiej było poddać je recyklingowi. Niektórym pomysł ten się podoba, ale jest też wielu przeciwników. Oto najśmieszniejsze memy o nakrętkach przytwierdzonych do butelek! Sprawdź!

📢 Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty! Oto banknoty, które stracą ważność w 2024 roku. Może się okazać, że w portfelu posiadasz banknoty, którymi nie można płacić. Mowa tutaj o pieniądzach zniszczonych i uszkodzonych. Tracą one ważność i żaden sklep ich nie przyjmie. Sprawdź, jakie banknoty stracą ważność w 2024 roku! 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce z Chorągwią Wojska Polskiego. Niezwykła uroczystość w porcie Na okrętach! Baczność! W piątek ta komenda padała w usteckim porcie wielokrotnie. Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej uroczyście wręczono Chorągiew Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się w 20. rocznicę utworzenia Szkoły Podoficerskiej MW. W tym podniosłym i patriotycznym wydarzeniu wzięli udział przedstawicieli wojska, wielu innych formacji, samorządowcy, mieszkańcy i turyści. 📢 Daj włos! Ala marzy o pięknych włosach. Akcja dla chorej dziewczynki Alicja ma 9 lat. Od urodzenia zmaga się z poważną chorobą - rybią łuską. Przez nią jej włoski nie rosną. Dziewczynka marzy o peruce. Salon fryzjerski z Bytowa ruszył z pomocą. Zbiera włosy, aby spełnić pragnienie Ali.

📢 Teamowe Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego 2024 w Miastku Teamowe Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego Polskiego Związku Wędkarskiego 2024 za nami. Podczas dwóch dni spinningiści rywalizowali w sześciogodzinnych turach łowiąc okonie i szczupaki.

📢 Lipiec w kinie. Co zobaczymy na dużym ekranie w Słupsku? Nie zawsze jest pogoda na plażę. W pochmurne dni warto wybrać się na dobry film. Ofertę kina Rejs już znajdziecie na naszym portalu. Dzisiaj zobaczcie, co możecie obejrzeć w lipcu w Multikinie. 📢 Śmierć na pasach w Słupsku. Kierowca bez zarzutu. Zaskarżył zatrzymanie prawa jazdy Mimo że od śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych na ulicy Sienkiewicza w Słupsku minęły prawie dwa miesiące, śledztwo jest prowadzone nadal w sprawie. Kierowcy ciężarówki nie przedstawiono zarzutu. On natomiast złożył zażalenie na to, że prokurator zatrzymał mu prawo jazdy. 📢 XXV Światowy Zjazd Kaszubów. Wspólny wyjazd z Bytowa W sobotę, 6 lipca w Kościerzynie odbędzie się XXV Światowy Zjazd Kaszubów - wielkie święto kaszubskiej kultury, tradycji i języka. Przybędą na niego tysiące Kaszubów z różnych zakątków Pomorza, Polski i świata. Dla bytowian zorganizowano wspólny wyjazd.

📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 50 operacji urologicznych w asyście robota Da Vinci. W słupskim szpitalu specjaliści korzystają z pomocy najnowszej technologii Specjaliści ze słupskiego szpitala przeprowadzili już ponad 50 operacji urologicznych z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci Xi. Nowoczesny sprzęt służy w walce z nowotworami prostaty. Zabiegi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek i Emilka pokazują swoje domy w środku. Tak mieszkają bohaterowie programu Fokus TV W domu Gienka i Andrzeja w tym roku zaszły ogromne zmiany. Rolnicy dobudowali sobie pokój, wymienili okna i odnowili elewację domu. U Emilki z Laszek takich rewolucji nie było. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 Fiat 126p od wielkiego pożądania do złomowania. Słupska premiera i kariera samochodowego malucha Zaczął w dobie „wczesnego Gierka”, kiedy to w czerwcu 1973 roku rozpoczęto jego seryjną produkcję w Polsce. Trzy miesiące wcześniej, będąc jeszcze włoskich częściach ale już z emblematem Polski Fiat, miał krajową premierę rynkową także w Słupsku, co dokumentują nasze archiwalne fotografie. Był obiektem marzeń, wielkiego pożądania i celem oszczędzania kosztem wielu wyrzeczeń.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Minęło 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Zaginęła 48-letnia Joanna Roziewicz. Policja wydała komunikat Kobieta wyszła wczoraj z domu i do teraz nie skontaktowała się z bliskimi. Policja prowadzi poszukiwanie i wydała pilny komunikat w sprawie Joanny Roziewicz.

📢 Trochę Sahary nad Morzem Bałtyckim. Koniecznie musisz odwiedzić to miejsce! To jedno z piękniejszych miejsc na polskim wybrzeżu. W czasie przyjemnej wędrówki można poczuć jak na Saharze. Zapraszamy do odwiedzenia Wydmy Czołpińskiej (gm. Smołdzino), a konkretnie trasy, która jest pętlą. Piesze szlaki turystyczne jako pętle są chętnie wybierane. Start i meta znajdują w tym samym miejscu, co ma olbrzymie znaczenie dla zmotoryzowanych.

📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na wakacje Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 5.07.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach! 📢 Potworny ból i złamane życie. Ofiary pijanego kierowcy zeznają przed Sądem Rejonowym w Słupsku Przed Sądem Rejonowym w Słupsku rozpoczął się proces Bartłomieja J., oskarżonego o spowodowanie po pijanemu wypadku na ulicy Szczecińskiej w Słupsku, którego skutki ofiary będą odczuwać do końca życia. Para jadących na motocyklu dwudziestoparolatków przeżyła cudem. Po dramacie na drodze straciła zdrowie, pracę i nadzieję na normalną przyszłość.

📢 Dua Lipa Open'er 2024. Na ten koncert warto było czekać! Dua Lipa ponownie w deszczowej Gdyni Headlinerką drugiego dnia Open'era 2024 była Dua Lipa, której występ dwa lata temu udaremniła ulewa i ewakuacja całego terenu festiwalu. Od tamtej pory piosenkarka zdążyła nagrać kilka kolejnych piosenek i dopracować swoje show do perfekcji. 📢 Open'er Festival 2024. Dzień drugi otwierają Zalewski i Margaret. Dziś w harmonogramie Dua Lipa Pierwszym koncertem na Scenie Głównej drugiego dnia festiwalu był występ Krzysztofa Zalewskiego. Godzinę przed nim swój koncert na mniejszej scenie rozpoczęła natomiast Margaret. Pomimo słabej pogody, obie gwiazdy sprawiły, że publiczność festiwalowa rozgrzała się i jest gotowa do dalszej zabawy. 📢 123 urodziny słupskiego ratusza. Zobacz niesamowite i stare zdjęcia budynku! W czwartek, 4 lipca, mijają 123 lata od momentu uroczystego oddania nowego gmachu miejskiego ratusza. Ten neogotycki budynek, który miał być odpowiedzią na rosnące potrzeby rozwijającego się Stolpu, wybudowano w nieco ponad dwa lata. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 1899 roku.

📢 Zapadł się fragment drogi krajowej nr 11 między Bobolicami a Szczecinkiem. Obowiązuje objazd [ZDJĘCIA] W wyniku prac związanych z budową trasy S11 zapadł się fragment jezdni na drodze krajowej nr 11 koło Pietrzykowa (pogranicze gmin Szczecinek i Bobolice). Na kilka dni cały ruch został skierowany objazdem. 📢 Na co Ustka chce wydać unijne dofinansowanie? Na początek 13,3 miliona złotych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, II etap węzła komunikacyjnego, czy budowa podziemnego zbiornika. To plany Ustki, które miasto chce zrealizować z dofinansowaniem unijnym. Na początek miasto otrzyma 13,3 mln zł.

📢 Amerykanie z Redzikowa obchodzili Święto Niepodległości swojego kraju 4 lipca to święto narodowe Stanów Zjednoczonych – Dzień Niepodległości. Z tej okazji w bazie tarczy antyrakietowej w Redzikowie odbyła się uroczystość. 📢 Ojciec, który usłyszał zarzut znęcania się nad synkiem, trafił do aresztu Sąd Rejonowy w Koszalinie przychylił się do złożonego wniosku przez prokuratora i zastosował wobec mężczyzny izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Przypomnijmy, ojciec usłyszał w czwartek zarzut znęcania się nad małoletnim.

📢 Open'er Festival 2024. Wielki powrót legend rocka - Foo Fighters na scenie głównej w Gdyni Występ Foo Fighters na Open'er Festival 2024 to ich powrót do Polski po kilku latach nieobecności. Poprzednie koncerty zespołu w naszym kraju zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i nie inaczej było i tym razem. Legendy rocka udowodniły, że mimo 30-letniego stażu dalej mają w sobie nieposkromioną energię. 📢 Prokurator Marcin Natkaniec wygrał proces ze słupską prokuraturą Pozwana Prokuratura Rejonowa przegrała proces w sądzie pracy. Sąd Okręgowy w Słupsku uznał, że dobra osobiste prokuratora Marcina Natkańca zostały naruszone, bo zarzucono mu "daleko idące zaangażowanie polityczne". 📢 Tajemnicze stopy dziecka odbite na kamieniu. Niezwykła historia z Pomorza. Przejdź tym szlakiem Kamień, Orle i Smołowe. Trzy rezerwatowe jeziora w gminie Miastko. Kiedyś tętniło tu turystyczne życie. Dzisiaj rządzi wyłącznie natura. Są i tajemnice. Słyszeliście o stopach dziecka odbitych w kamieniu? Mamy zdjęcia. Podpowiadamy, gdzie znajduje się kamień.

📢 Ten szlak na Pomorzu poleca National Geographic. Bunkry, groty i jaskinie Ten szlak na Kaszubach poleca National Geographic. Szlak "Tajemnice Lasów Mirachowskich" łączy ze sobą piękno polskiego krajobrazu i historię. Przy ścieżce są m.in. groty, bunkry. 6-kilometrowy szlak urządziło Nadleśnictwo Kartuzy. Spacer w sercu Kaszub jest atrakcyjny o każdej porze roku. 📢 Open'er Festival 2024. Tak bawiła się publiczność dnia pierwszego. Festiwal w świetle zachodzącego słońca Mimo tego, że pogoda pierwszego dnia Open'era nie była wymarzona to przez większość dnia festiwalowiczów nie złapał deszcz, a wieczorem mogli obserwować przepiękny zachód słońca. Byliście pierwszego dnia na Open'erze? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Rock&roll w czystym wydaniu na Open'er Festival 2024. Maneskin rozruszali publiczność i zaprosili ich na scenę Przy zachodzie słońca koncerty przeżywa się inaczej. I tak właśnie było pierwszego dnia tegorocznego Open'era, kiedy to wieczorem na scenie pojawił się zespół Maneskin, który rozpoczął "rockową" serię na głównej scenie. Godzinę po nich zagrają legendarni już Foo Fighters.

📢 DRUTEX z Bytowa z kolejnym w kolekcji Diamentem Forbesa Miesięcznik Forbes przygotował zestawienie najszybciej rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Jednym z nich jest DRUTEX SA. To kolejny Diament Forbesa w kolekcji firmy, będącej jednym z liderów europejskiego rynku stolarki okienno-drzwiowej. W tym roku DRUTEX zdobył też, po raz trzeci z rzędu, tytuł Najlepszego Pracodawcy w branży „Budownictwo”. 📢 Śmierć policjanta Rafała Fortuńskiego. W grę wchodzi zabójstwo. Śledztwo przejmuje Prokuratura Okręgowa w Słupsku Sprawę Gerarda B., podejrzanego o spowodowanie tragedii na drodze, po której zmarł Rafał Fortuński, przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która nie wyklucza zmiany zarzutu spowodowania wypadku na zdecydowanie poważniejszy – zabójstwo. Z kolei obrona składa do Sądu Okręgowego w Słupsku zażalenie na tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

📢 Czy zbiorniki retencyjne w Słupsku działają prawidłowo? Po ostatnich ulewach mieszkańcy mają wątpliwości Zalane ulice i podwórka, woda w piwnicach i garażach, opóźnione autobusy. Ostatnia, piątkowa ulewa sparaliżowała Słupsk. Mieszkańcy twierdzą, że lokalnym podtopieniom powinny zapobiec nowe zbiorniki retencyjne. Urzędnicy zapewniają jednak, że infrastruktura działa prawidłowo, ale z tak intensywnym opadem nie poradziłaby sobie żadna kanalizacja deszczowa.

📢 Walka trwała do końca. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP (ZDJĘCIA) Poziom umiejętności był bardzo wysoki, a rywalizacja zacięta. W Bytowie odbyły się kolejne Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 03.07.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 03.07.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Imprezowy sezon wakacyjny rozpoczęty. Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 Oto najpiękniejsze kamienice w Słupsku. Rozstrzygnięto kolejną edycję miejskiego konkursu Poznaliśmy laureatów miejskiego konkursu „Metamorfozy Roku 2023”. Ratusz wyróżnił i nagrodził najpiękniejsze elewacje kamienic w mieście.

📢 Zioła i dobra muzyka są dobre na wszystko. Miastko kulturą stoi (ZDJĘCIA) To już kolejna edycja festiwalu zielarstwa, terapii naturalnych i zdrowego jedzenia w Miastku. Miastczanie chętnie korzystali z wiedzy ekspertów z zakresu terapii naturalnych, a popołudniu bawili się na Łap Music Festiwal. 📢 Oskarżony o spowodowanie po pijanemu tragedii na drodze wyraża skruchę Przed Sądem Rejonowym w Słupsku odbyła się kolejna rozprawa w procesie 25-letniego Sebastiana K., oskarżonego o spowodowanie po pijanemu wypadku w Głobinie i śmierć dwóch młodych osób. Oskarżony, który odpowiada z wolnej stopy, po raz pierwszy stawił się w sądzie. 📢 Książulo w Słupsku. Popularny youtuber ocenił bar mleczny Poranek i najstarszą pizzę w Polsce Jak już informowaliśmy, jednym z przystanków na kulinarnej trasie Książula po Polsce był Słupsk. Youtuber właśnie opublikował nowy film, w którym ocenia jedzenie w barze Poranek i zajada się najstarszą pizzą w Polsce. Jakie recenzje zebrały słupskie przysmaki?

📢 Te pałace, dwory i dworki zostały zniszczone. Kiedyś były piękne. Zobaczcie zdjęcia Kiedyś były piękne, ale zostały zniszczone. W regionie słupskim nie ma już śladu po wielu zabytkowych pałacach i dworkach. Zostały unicestwione zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej albo uległy całkowitemu zniszczeniu po tym, jak przestały istnieć Państwowe Gospodarstwa Rolne, które miały w nich swoje siedziby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Dzień Psa 2024. Poznajcie psy naszych Czytelników. Wszystkie są naprawdę urocze [ZDJĘCIA] 1 lipca obchodzimy w Polsce Dzień Psa. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie przedstawiamy psy naszych Czytelników. 📢 Prezentacje, wykłady, wspomnienia. 155 lat kolei w Słupsku [ZDJĘCIA] 155 lat temu do Słupska wjechał pierwszy pociąg. To wydarzenie postanowili uczcić lokalni kolejarze serią wykładów i prezentacji. W poniedziałek, 1 lipca zorganizowali konferencję w słupskim ratuszu.

📢 Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce ma nowego komendanta Nowym komendantem Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce został kmdr Andrzej Wojtkowiak. W poniedziałek odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków. 📢 Turystyczne bagno na Pomorzu. Ścieżka turystyczna do przejścia. Przeżyj przygodę Na ścieżkę przyrodniczą w Rezerwacie Bagno Kusowo najlepiej wybrać się w kaloszach. Na częściowo podmokłym terenie są kładki, ale miejscami trzeba nieco obuwie zamoczyć, szczególnie wtedy, gdy zaczyna się bagienny bór. Ścieżka, poza krótkim dojściem, jest pętlą o długości około 2,5 km. Atrakcyjną przyrodniczo. 📢 Koncert Agnieszki Chylińskiej na finał 123. urodzin słupskiego ratusza [ZDJĘCIA] Za nami huczne obchody 123. urodziny miejskiego ratusza w Słupsku. Na finał całodniowej imprezy zaśpiewała Agnieszka Chylińska. Podczas koncertu bawiły się tłumy mieszkańców.

📢 Gorące Dni Kołczygłów. Dawid Narożny gwiazdą wieczoru (ZDJĘCIA) Za nami wyjątkowe Dni Kołczygłów. Było mnóstwo atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Piękni i Młodzi - Dawid Narożny. Mieszkańcy bawili się doskonale. 📢 Zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Zobaczcie unikatowe fotografie Prezentujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Niebezpieczni przestępcy ze Słupska i okolic. Wydano za nimi listy gończe. Znasz kogoś? (zdjęcia) Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców ze Słupska i regionu słupskiego. Wszyscy są poszukiwani w związku z przestępstwami, których mieli dokonać. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwanych.

📢 Motocyklista zderzył się z koparko-ładowarką. W akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Tragiczny wypadek w powiecie bytowskim. W gminie Studzienice na łuku drogi doszło do zderzenia czołowego motocyklisty z koparko-ładowarką. 📢 Festiwal w rytmach muzyki ludowej. EtnoBaltica w Swołowie Już po raz szósty w Swołowie - stolicy Krainy w Kratę, odbędzie się Festiwal Twórczości Ludowej EtnoBaltica, wydarzenie kultywujące muzykę i tradycję ludową. To wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju festiwal na Pomorzu, którego organizatorem jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo. 📢 Wyrok w sprawie zbrojnego gangu i zabójstwa Wojciecha N. Mali świadkowie koronni z łagodnymi karami Na kary od 2,5 do 13,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Słupsku 10 oskarżonych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze zbrojnym, które mają na swoim koncie zabójstwo dilera narkotykowego Wojciecha N. uprowadzenia, podpalenia samochodów, pobicia, groźby i przemyt narkotyków. Sąd zgodził się z prokuratorem, nadzwyczajnie łagodząc kary trzem małym świadkom koronnym.

📢 Święto gminy Redzikowo. Koncertowo, rozrywkowo, edukacyjnie i smacznie Po raz pierwszy w historii Dzień Mieszkańca świętowano pod nową nazwą gminy - Redzikowo. Atrakcji było wiele, uczestnicy imprezy zadowoleni, każdy znalazł coś dla siebie. Integracja w pełni.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus. 📢 To cud, że pałac stoi do dziś. Ponad sto lat od potężnego sztormu w Łebie Ponad 100 lat temu "Niedźwiedzia fala" uderzyła w Łebę. To cud, że ten pałac stoi do dziś! Właściciel Neptuna postanowił sprzedać budynek, interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. I zaczęła się sądowa batalia. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.