Prasówka 6.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Wielka parada Ustka Charlotta Sailing Days. Żeglarze mają moc! Ulicami Ustki przeszła wielka parada żeglarstwa. Ustka Charlotta Sailing Days na dobre przywróciła miastu żeglarski charakter. Młodości, entuzjazmowi i wyszkoleniu mistrzów towarzyszyła Ustecka Orkiestra Dęta. Zakochani w wietrze i wodach Bałtyku są wśród nas. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

Prasówka 6.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Premier Mateusz Morawiecki w Wejherowie: Ważne, by oprzeć nasze bezpieczeństwo na odbudowywaniu polskiej armii i realnych sojuszach Ważne, by oprzeć nasze bezpieczeństwo, naszą obronność na odbudowywaniu się polskiej armii, ale także o realne sojusze - powiedział w sobotę w Wejherowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział też, że na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostaną opublikowane "mapy hańby" nt. likwidowanych za czasów PO jednostek wojskowych. 📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Deszcz, burza i porywiste wiatry. Prognoza pogody na weekend dla Pomorza. W sobotę w Gdańsku będzie 20°C, a w niedzielę 16°C. Nadciąga Nad obszarem Polski z południa powoli nadciąga zatoka niżowa. Wschodnia część kraju znajdzie się pod wpływem ciepłego frontu atmosferycznego. W większości obszaru utrzyma się chłodne powietrze Morza Śródziemnego, jednak na wschodzie kraju zacznie napływać cieplejsze i wilgotne powietrze pochodzące z obszaru Morza Śródziemnego. Wskazuje to na spodziewany spadek ciśnienia atmosferycznego. Jaka będzie pogoda w Trójmieście? Czy będzie padać w Trójmieście?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 05.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

📢 Te osoby nie powinny pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego. Skutki mogą być opłakane 05.08.23 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego? 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 05.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 05.08.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy. 📢 Tych parówek nie należy kupować i jeść. Zobacz co mają w składzie. Nie dawaj ich dzieciom. Masz takie w lodówce? 05.08.23 Parówki goszczą na naszych stołach bardzo często. Są tanie, można je szybko przygotować na śniadanie albo na kolację. Bardzo często podajemy je też mały dzieciom nie zastanawiając się jak wpływa na organizm zbyt częste jedzenie parówek. A mają one wpływ bardzo duży. Niestety parówki nie są zbyt wartościowym posiłkiem a jedzenie ich zbyt często, będzie miało bardzo zgubne skutki. Dlaczego nie warto jeść na śniadanie i kolację parówek?

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Diamentowe lata usteckiego portu. Międzynarodowy kurort węglowy Latem 76 lat temu ustecki port handlowy działał pełną parą. Zaledwie kilka dni po otwarciu znany był w całym kraju. Po czarne diamenty zawijały tu skandynawskie węglowce. Ustka stała się międzynarodowym portem i modnym nadbałtyckim kurortem. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 05.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2023 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie szczegóły i sprawdź wszystkie informacje w naszej galerii! 📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto skuteczne sposoby na muszki owocówki. Sprawdzone domowe metody na pozbycie się ich z domu. Sprawdź koniecznie! Oto sprawdzone i skuteczne sposoby na pozbycie się muszek owocówek. Pojawiają się szybko i są niezwykle uciążliwe. Wiosną i latem potrafią uprzykrzyć życie wielu osobom. Muszki owocówki są małe, żyją krótko, rozmnażają się w zastraszającym tempie i potrafią niezwykle bardzo irytować. Zwykle gdy zauważymy je w kuchni, nachodzi nas pytanie skąd się wzięły i w jaki sposób możemy się ich pozbyć. Sprawdź koniecznie, sprawdzone i skuteczne domowe metody na pozbycie się muszek owocówek!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2023. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 5.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 5.08.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 HOROSKOP DZIENNY na sobotę 5 sierpnia 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na sobotę 5 sierpnia 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 5.08.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości! 📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio.

📢 Grzybobranie 2023. Z pustym koszykiem nie wrócisz. Czytelnicy GP24 ślą zdjęcia swoich zbiorów Grzybobranie 2023 w Słupsku i regionie. W regionie słupskim grzyby pojawiły się w wielu miejscach. Sezon trwa w najlepsze, więc postanowiliśmy poprosić naszych czytelników o nadesłanie zdjęć zebranych przez siebie grzybów. W odpowiedzi, w komentarzach na naszym profilu na facebooku otrzymaliśmy dużą ilość fotografii przedstawiających ich zbiory. Przejdź do galerii zdjęć!

📢 Święto Wojska Polskiego i defilada wojskowa w Warszawie. Co przygotowała armia na 15 sierpnia? 15 sierpnia przypada Święto Wojska Polskiego. Po trzech latach, tego dnia w Warszawie odbędzie się specjalnie przygotowana największa defilada wojska polskiego, podczas której zaprezentują się żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP. Co na 15 sierpnia przygotowała armia w 2023 roku? 📢 W ten weekend w Rowach mocne uderzenie. Przegląd paradnych orkiestr dętych W Rowach w gminie Ustka w sobotę rozpoczyna się Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych. To już 13. edycja imprezy. Organizatorzy zapraszają do udziału w niej wszystkich sympatyków orkiestr.

📢 16 najbardziej niesamowitych atrakcji Polski według internautów. Umywalka olbrzyma, pamiątki po polskim geniuszu i inne cuda Znudziły wam się już słynne atrakcje turystyczne w Polsce, zamki, pałace i miejsca z listy UNESCO? Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego na weekendowe i wakacyjne wycieczki? Świetnie się składa – internauci wskazali swoje ulubione atrakcje w Polsce i lista zawiera sporo niespodzianek. Przedstawiamy 16 najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce, które zachwyciły turystów i mogą zachwycić i was. Lista zawiera sporo niespodzianek. 📢 Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła metamorfozę. Po blond długich włosach nie ma już śladu. W tym wydaniu prezentuje się niezwykle kobieco Marta Żmuda Trzebiatowska do tej pory miała długie blond włosy. Stylizowała je na różny sposób, ale najchętniej nosiła je w wersji kręconej. Na swoim Instagramie opublikowała filmik z wizyty u fryzjera. Po wyjściu z salonu była nie do poznania.

📢 W ten weekend w Ustce muzyka, tańce, spektakle i żeglowanie Pierwszy weekend sierpnia w Ustce zapowiada się imprezowo. Dużo muzyki, rozpoczęcie cyklu spektakli plenerowych, film, festiwal Jabłonki Swawole, regaty i parada żeglarska. Będzie w czym wybierać.

📢 Prezydent Andrzej Duda w Gdyni odpowiada na morskie ćwiczenia Rosji. „Sytuacja jest cały czas monitorowana” Prezydent Andrzej Duda złożył roboczą wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP została przedstawiona ocena bieżącej sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. - Być może toczące się manewry są próbą odwrócenia naszej uwagi. Musimy mieć świadomość tego, że skala tych manewrów jest duża - podkreślał prezydent. 📢 Gryf Słupsk rusza po awans do III ligi. Konferencja prasowa przed startem rozgrywek W czwartek 03.08 odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu przygotowań do sezonu pierwszej drużyny Gryfa Słupsk do nowego sezonu w rozgrywkach IV ligi. Na pytania dziennikarzy odpowiadali prezes klubu Mirosław Lewandowski, trener Krzysztuf Muller i kapitan drużyny Patryk Dąbrowski.

📢 Najbardziej poszukiwani pracownicy. Wysyp ofert pracy w Słupsku i powiecie Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 04.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Trzy osoby poszkodowane podczas wichury na festiwalu Pol'and'Rock. Zawaliła się metalowa konstrukcja Trzy osoby zostały poszkodowane podczas wichury na Pol'and'Rock Festival odbywającym się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Jak poinformował w czwartek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, zawaliła się metalowa konstrukcja pokryta plandekami. 📢 Pobicie, zniewagi i narkotyki. Słuchacz Szkoły Policji w Słupsku z prokuratorskimi zarzutami Jakub P., 23-letni posterunkowy z Myśliborza, jest podejrzany o spowodowanie obrażeń, naruszenie nietykalności, znieważenie kilku osób, posiadanie narkotyków. W czwartek Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła mu zarzuty. Funkcjonariusz pożegna się też ze służbą. 📢 Region słupski bez prądu. Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej! Energa Operator informuje na swojej stronie internetowej o awariach, które mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. W najbliższych dniach mieszkańcy regionu słupskiego muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej.

📢 Tragiczne wieści z Rozewia. Piorun uderzył w grupę osób. Trwa reanimacja Tragiczne wieści płyną z Rozewia (powiat pucki). W dwie osoby stojące pod drzewem uderzył piorun. Służby ratunkowe podjęły reanimację jednej z nich. 📢 Prezes MZK odwołana za złe decyzje finansowe. Nową prezes Anna Szabłowińska Anna Szabłowińska została nową prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Poprzednia prezes – Anna Szurek – została odwołana ze stanowiska za szkodliwe dla spółki decyzje finansowe. Związki zawodowe cieszą się z tej decyzji, ale podkreślają, że przed nową szefową stają poważne wyzwania, ale i problemy, z którymi musi się zmierzyć. 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 03.08.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Pijany posterunkowy z Myśliborza nieźle narozrabiał w Słupsku. Krzyczał, bił nastolatków, biegał nago. Polała się krew Pijany 23-letni słuchacz Szkoły Policji w Słupsku we wtorek wieczorem awanturował się na ulicy, zaczepiał przechodniów, rozebrał się prawie do naga. Posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jeszcze w środę po południu trzeźwiał na policyjnym „dołku” w Słupsku. 📢 Tadeusz Adamczyk z Karwna zbudował helikopter! No cóż, że nie można nim polecieć (WIDEO) Chcesz mieć helikopter? Po prostu zbuduj go sobie. Tak zrobił Tadeusz Adamczyk z Karwna w powiecie bytowskim. Co prawda, nie można nim latać, ale śmiga nad podwórkiem. - Jest na czym oko zawiesić i pomarzyć - przyznaje właściciel 150-kilogramowej maszyny. 📢 Jabłonki Swawole w Ustce. Festiwal polskich rytmów i smaków W najbliższy weekend po raz pierwszy w Ustce odbędzie się impreza Jabłonki Swawole. To festiwal muzyki, rzemiosła, smaków i zapachów. Na Promenadzie Nadmorskiej nie zabraknie sadzenia jabłonek.

📢 Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku Wówczas też był wtorek. W całym regionie zawyły syreny. Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku. 📢 Śluby w Słupsku. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z ostatniego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Łódzka grupa rapowa White Widow wystąpiła w nadmorskim kurorcie. Zobacz fotorelację. 📢 Super samochody przyjechały w weekend do Międzyzdrojów! Zobacz jakie marki można było tam zobaczyć [ZDJĘCIA] Porsche, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini i Mustang ustawiły się jako gwiazdy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach w minioną sobotę. A to w ramach imprezy Baltic Race 2023, która rozpoczęła się 27 lipca (w czwartek) w Trójmieście.

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej.

📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Dębnica Kaszubska na starych zdjęciach. Zobacz jak kiedyś wyglądała ta miejscowość Dębnica Kaszubska to jedna z większych wsi w powiecie słupskim. Przed 1945 rokiem była to nie tylko rolnicza miejscowość, ale również ośrodek przemysłowy. Była tam nawet radiostacja.

📢 Oto aktualna lista przestępców z Pomorza poszukiwanych przez policję. Widziałeś któregoś z nich? [ZDJĘCIA, LISTY GOŃCZE, KWIECIEŃ 2023] Pobicia, rozboje, kradzieże, oszustwa, prowadzenie pojazdów pod wpływem środków odurzających. Zobacz galerię przestępców z Pomorza, których poszukuje policja. Może dzięki Tobie, funkcjonariusze zatrzymają którąś z poszukiwanych osób. 📢 Ósmoklasiści z SP8 w Słupsku odebrali świadectwa szkolne [ZDJĘCIA] W czwartkowe popołudnie (22 czerwca) w Szkole Podstawowej numer 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku pożegnano oficjalnie ósmoklasistów i ósmoklasistki. Podczas uroczystości otrzymali świadectwa szkolne. Najzdolniejsi spośród nich zostali nagrodzenie. Nie zabrakło łez.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic 📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. To nie tylko zamek w Łapalicach. Trzeba odwagi, by je odwiedzić Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej? 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Te kobiece imiona rozpalają męską wyobraźnię. O tych kobietach mężczyźni myślą bez przerwy 29.12.2022 Jakie żeńskie imiona najbardziej działają na męską wyobraźnię? Dla mężczyzn nie tylko wygląd zewnętrzny ma znaczenie, liczy się także osobowość i charakter kobiety. Okazuje się, że relacjach damsko - męskich imiona mają bardzo duże znaczenie. Tak przynajmniej twierdzą astrolodzy. Jak wiadomo, imiona niosą ze sobą ładunek różnych cech. Jedne elektryzują mężczyzn mnie a inne bardziej. Które są najbardziej atrakcyjne dla facetów? 📢 Memy o psach. Najbardziej kochane stworzenia na świecie - nasze pieski. Zobacz najlepsze memy o psach Sprawdźcie najlepsze memy o psach jakie można znaleźć w Internecie. Od wieków mówi się, że pies to największy przyjaciel człowieka. Dlatego tak często goszczą na memach. Zobaczcie jak codzienność naszych piesków wygląda na memach.

📢 Piękne klubowiczki na imprezach w Słupsku i regionie [zdjęcia] Zobacz najpiękniejsze dziewczyny z lokali muzycznych w Słupsku i regionie!

