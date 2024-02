Prasówka 8.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwają zapisy na Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce”?

Prasówka 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trwają zapisy na Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce W niedzielę 25 lutego amatorzy chodzenia z kijkami będą mogli wyszaleć się na Baltic Challenge – Nadmorskich Mistrzostwach Nordic Walking w Ustce. Na uczestników czeka wiele atrakcji.

📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto imiona mężczyzn, które uznawane są za najlepszych kochanków. Gwarantują one męskość, atrakcyjność i umiejętność zadowolenia partnerki. Imiona, które nosimy mogą zdradzić wiele o naszym charakterze, czy też mocnych i słabych stronach. Zastanawiasz się kto znalazł się w naszym zestawieniu? Przejdź do galerii zdjęć i poznaj imiona, które noszą najlepsi kochankowie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Jeśli masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto osoby, któ mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 "Niedługo wylądujemy na ulicy". Rodzina dostała wypowiedzenie umowy najmu mieszkania Pięcioosobowa rodzina niedługo może tracić na bruk. Właściciel mieszkania wypowiedział umowę najmu. A ze względu na chorobę Grzegorza Lejka nie stać jej na wynajem kolejnego. Urząd Miejski w Bytowie odmówił przydzielenia lokalu komunalnego lub socjalnego. - Wiemy, że mieszkania wolne są! - denerwuje się Marcelina Lejk. 📢 Wielki sukces "Lotto 3x3 Ferie z Koszykówką w Słupsku" "Lotto 3x3 Ferie z Koszykówką" w Słupsku zakończył się wielkim sukcesem. Cykl turniejów cieszył się ogromną popularnością i promował aktywny tryb życia oraz koszykówkę wśród mieszkańców. Organizowane wydarzenia odzwierciedlają zaangażowanie społeczności w rozwijanie zdrowych nawyków i pasji sportowych. 📢 Gmina Ustka wciąż obrywa za cudzą drogę. Wkrótce remont Koszarowej i Bosmańskiej Słupskie Starostwo Powiatowe szykuje się do remontu drogi z Ustki na poligon. Stuprocentowe finansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 3250 metrów przyznano 55 760 000 złotych.

📢 Najmodniejsze tatuaże damskie na 2024 rok. Pięknie będą wyglądać na odsłoniętym ciele, w szczególności wiosną i latem Tatuaże damskie są nietypowym zdobieniem kobiecego ciała. Ubrania i dodatki produkowane masowo często u różnych kobiet się powtarzają, lecz tatuaże wyrażają naszą osobowość, doświadczenia i przeżycia. Jednocześnie warto zapoznać się z obowiązującymi trendami, by zweryfikować swój pomysł. Zobacz, jakie tatuaże są modne w sezonie wiosna/ lato 2024. 📢 Tłusty czwartek 2024. Oby poszło w bicki i cycki. Zobacz najlepsze MEMY w Internecie! 07.02.2024 Tłusty czwartek 2024 to święto, które kochają nie tylko miłośnicy pączków ale także i Internauci. Tworzą oni śmieszne memy, które wywołają uśmiech na twarzy nie jednego z was. Zobaczcie najśmieszniejsze obrazki!

📢 Jest decyzja RPP. Stopy procentowe utrzymane na dotychczasowym poziomie. Część kredytobiorców będzie płaciła wyższe raty W środę 7 lutego zakończyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, RPP po raz czwarty z rzędu postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Co więcej, taka decyzja była wyraźnie komunikowana przez członków Rady już w poprzednich miesiącach. Ewentualnych zmian należy spodziewać się najwcześniej w marcu, gdy zostanie opublikowana nowa projekcja inflacji. – Brak zmian, nie może dziwić – zauważa analityk Bartosz Sawicki.

📢 Pięcioletnia Julia ze Słupska walczy ze złośliwym guzem. Rodzice są zrozpaczeni, potrzebne jest wsparcie Na początku wydawało się, że to zwykłe przeziębienie. Jednak opuchlizna przy oku córki zaniepokoiła rodziców na tyle, że udali się z nią na SOR. Wkrótce dowiedzieli się, że w głowie Julki rośnie złośliwy guz. Życie rodziny wywróciło się do góry nogami. 📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Dawny dwór na Pomorzu i kaplica sprzed pół tysiąca lat. Co z nich pozostało? Łubno w gminie Kołczygłowy to historycznie wieś Puttkamerów. Zachował się budynek dawnego dworu, wybudowany w 1925 r., ale z jego dawnej świetności niewiele zostało. Są tu mieszkania (wcześniej był PGR). Obok dawnego dworu zachowało się kilka starych folwarcznych budynków. Ich właścicielem jest Skarb Państwa. Odnowiony jest znajdujący się po sąsiedzku historyczny kościół. Zachowały się ruiny kaplicy sprzed kilku wieków.

📢 TOP 5. Najbardziej i najmniej "paliwożerne" auta benzynowe na naszym rynku. Cz. 1 Zużycie paliwa czy energii, to jedno z najważniejszych kryteriów przy wyborze samochodu. Najczęściej wiąże się z jego wielkością, masą czy pojemnością jednostki napędowej. Ale czynników mających wpływ na zużycie paliwa w autach spalinowych lub energii w autach elektrycznych jest zdecydowanie więcej. Pokusiliśmy się o porównanie 25 najbardziej oszczędnych aut benzynowych, wysokoprężnych, hybryd i elektryków, oraz 25 najbardziej "paliwożernych" dostępnych na naszym rynku. Dzisiaj przyglądamy się autom benzynowym.

📢 Rekordowy deszcz w Lęborku. Nigdzie w Polsce nie spadło tyle wody! W powiecie lęborskim liczne podtopienia i zalania W Lęborku w ostatnią dobę (6/7.02) zanotowano największe w skali kraju opady deszczu. Wysoki poziom wody w kanale portowym w Łebie oraz wód gruntowych powoduje lokalne podtopienia dróg i piwnic. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydają ostrzeżenia dotyczące trudnych warunków atmosferycznych w województwie pomorskim. 📢 Kozie kulki nad Bałtykiem, czyli na plaży też bywa zielono i ciekawie. Co skrywają plaże Morza Bałtyckiego? Zielone, puszyste, wzbudzające zachwyt, ale i pytania co to? Tysiące takich zielonych kul pojawiło się u wybrzeża Morza Bałtyckiego. Redakcja "Dziennika Bałtyckiego" skontaktowała się z Andreasem Hermansenem, Duńczykiem, który jako pierwszy sfotografował i trafił na to wyjątkowe zjawisko, określane powszechnie jako kozie kulki.

📢 - Michał Michalak: odchodzę z sentymentem, Grecja to nowe wyzwanie Kadrowicz Michał Michalak, jeden z najlepszych strzelców polskiej ekstraklasy, przenosi się z zespołu Icon Sea Czarni Słupsk do greckiego PAOK Saloniki. „Odchodzę z sentymentem, ale cieszę się na nowe wyzwanie w Grecji” - powiedział PAP.

📢 Transformator w wodzie. Czasowe wyłączenia prądu w Bytowie W Bytowie przy ulicy Wybickiego pod wodą znalazł się transformator. Pogotowie energetyczne zdecydowało o wyłączeniu prądu. Właściciele zakładów są wściekli, bo nie mogą normalnie pracować. A strażacy wypompowują wodę. 📢 Jezioro Modła występuje z brzegów. Rzeczki i rowy przepełnione. Woda zalewa okoliczne pola Po roztopach i ulewach jezioro Modła ma dwukrotnie większą powierzchnię. Przepełnione są rzeczki, cieki i rowy. We wtorek został przerwany wał przy rzece Pogorzeliczce. Gmina Ustka alarmuje, że potrzebny jest remont wałów przeciwpowodziowych. A to inwestycja za dziesiątki milionów złotych.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 07.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 07.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 07.02.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 07.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 07.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 07.02.2024 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Tak zmieniła się jedna z najpiękniejszych aktorek lat 90. Renata Dancewicz obchodzi swoje 55 urodziny Renata Dancewicz w latach 90 rozpalała męskie serca, dzisiaj jest nie inaczej. Aktorka kończy 55 lat i nadal zachwyca nieprzeciętną urodą. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych, filmowych i teatralnych. Sprawdzamy, co u niej słychać i jak się zmieniła na przestrzeni lat.

📢 Międzynarodowa sława i chwała słupskiego Teatru Osobliwego "Żadanice" Teatru Osobliwego ze Słupska otrzymały pierwszą nagrodę w kategorii Najlepszy Spektakl na I Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Inkluzywnych w Oldenburgu (Niemcy) oraz nagrody za reżyserię (Agata Andrzejczuk) i scenografię/kostiumy. 📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Akcja kontroli tabliczek z numerem posesji. Aby ratownicy nie musieli błądzić Od stycznia w wielu miastach i miejscowościach w całym kraju funkcjonariusze miejskich i gminnych straży sprawdzają, czy właściciele nieruchomości przestrzegają obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem domu. Kary są wysokie.

📢 Pijana 14-latka leżała na ulicy we Władysławowie. Zareagowała policja Niecodzienna sytuacja miała miejsce na jednej z ulic Władysławowa. Policjanci z tamtejszego komisariatu odebrali w poniedziałek, 5 lutego, informację o pijanej nastolatce, która leżała nieprzytomna na ziemi. O zdarzeniu poinformowała 47-letnia mieszkanka, która bez zawahania zareagowała i natychmiast powiadomiła służby. 📢 Oto 5 najmniejszych miast w Polsce. Nie do wiary, jak są malutkie! Jak to się stało, że mają prawa miejskie? Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

📢 Tunel pod torami przeszedł pierwszy test po naprawie usterek. Podczas ulewy było sucho Notorycznie zalewany tunel pod torami w Słupsku to zmora miasta i PKP. Choć usterki leżą po stronie PKP, skargi, żale reklamacje wciąż spadają na Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Teraz jednak ma być już sucho. A niedługo także ładniej. To ważne, zwłaszcza, że na czas zamknięcia ruchu ulicą Szczecińską - co jest związane z planowaną rozbiórką wiaduktu - ruch pieszych będzie się odbywał w dużej mierze tunelem. 📢 Rejestrują się pierwsze komitety wyborcze. Wśród nich "Łączy nas Słupsk" Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Słupska delegatura Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowała już 180 komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r. Wśród nich jest m.in. Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej „Łączy nas Słupsk”. To pierwszy zgłoszony komitet, który powalczy o miejsca w radzie miasta.

📢 Policjantka z Bytowa w czasie wolnym od służby złapała złodzieja Funkcjonariuszka bytowskiej jednostki widząc na parkingu marketu szarpaninę agresywnego mężczyzny z ochroniarzem bez wahania ruszyła na pomoc. 📢 Kamery mają oko na słupskich kierowców. Ponad 800 przejazdów na czerwonym świetle w trzy miesiące Od listopada 12 kamer obserwuje skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Garncarskiej. Wideorejestratory składają się na nowoczesny system RedLight, który wyłapuje kierowców niestosujących się do sygnalizacji świetlnej. Przez trzy miesiące kamery zebrały spore żniwa. 📢 To jest "polski Hogwart", czyli opuszczone budynki na Pomorzu. Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Słupszczanka zaatakowana gazem łzawiącym. Sprawca rozboju zatrzymany Policjanci zatrzymali mieszkańca Koszalina podejrzanego o dokonanie rozboju w jednym z mieszkań w Słupsku. Słupscy kryminalni od razu po otrzymaniu zgłoszenia o tym zdarzeniu zebrali szereg szczegółowych informacji i po niespełna trzech godzinach, przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz policjantami ruchu drogowego zatrzymali 36-latka, który jechał w stronę Lęborka. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju, a sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 2 miesiące.

📢 Jak Stary Rynek w Słupsku przestał być stary - spotkanie historyczne Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pomorskiego zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Historyczne Czwartki. Poświęcone będzie Staremu Rynkowi w Słupsku. 📢 To były piękne dwory, dworki i pałace. Już ich nie ma. Zobaczcie zdjęcia W regionie słupskim nie ma już śladu po wielu zabytkowych pałacach i dworkach. Zostały unicestwione zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej albo uległy całkowitemu zniszczeniu po tym, jak przestały istnieć Państwowe Gospodarstwa Rolne, które miały w nich swoje siedziby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Miastku ma powstać Klub Seniora. Ogłoszono nabór do rady W Miastku podobnie jak w innych gminach powiatu bytowskiego ma powstać Klub Seniora. Jest już miejsce, gdzie mogliby spotykać się najstarsi mieszkańcy miasta.

📢 9 niesamowitych skarbów ukrytych w Polsce. Złoto templariuszy, bezcenne dzieła sztuki, listy Napoleona– gdzie ich szukać? Skarby, kosztowności, słynne dzieła sztuki, zgubione i czekające na odnalezienie. To nie fikcja literacka ani filmowa, lecz rzeczywistość. W Polsce nadal można znaleźć bezcenne skarby, które zaginęły w zawierusze dziejów. Gdzie ich szukać? Co mogą skrywać tajemnicze skrzynie, studnie przypałacowe, a nawet wagony pancernego pociągu? Poznajcie 9 miejsc w Polsce, w których mogą skrywać się wielkie skarby, nadal czekające na znalazców. 📢 O chorobie, cierpieniu w samotności i wsparciu rodzin. Biskup Zbigniew Zieliński w usteckim Green Garden Jak pomóc cierpiącemu? Czasami nie można zwyczajnie przytulić i pocieszyć. Bo nawet jeśli chorego otacza rodzina, to w swoim cierpieniu jest samotny. A jeśli nie ma nikogo? To była trudna i bardzo potrzebna rozmowa o chorobie, cierpieniu i samotności w czasie narodzin, choroby i śmierci. Biskup Zbigniew Zieliński odwiedził usteckie sanatorium Green Garden i pacjentów zakładu opiekuńczego.

📢 Czy w Ustce w mieszkaniu w bloku zwłoki kobiety leżały aż trzy lata? Do dramatycznej interwencji policji doszło w poniedziałek w Ustce przy ulicy Wczasowej. Okazało się, że w mieszkaniu znajduje się martwa kobieta, która mogła umrzeć około trzech lat temu. 📢 Słupszczanin nagrodzony za tajemnice kręgów w archeologicznym ogólnopolskim konkursie Film dokumentalny „Kamienne kręgi” Tomasza Częścika zdobył drugą nagrodę w prestiżowym konkursie Archeologiczne Sensacje 2023 roku. W głosowaniu internautów obraz słupskiego dziennikarza wygrał, ale ostatecznie decydowało jury złożone z archeologów.

📢 Przy jakich zarobkach otrzymasz wakacje kredytowe 2024? Tak obliczysz swój dochód. Sprawdź, o jakich kwotach mowa Wakacje kredytowe 2024 z kryterium dochodowym mogą nie być proste do wyliczenia. Znany już wiele szczegółów, a wsparcie ma być dostępne dla kredytobiorców, u których rata kredytu przekracza 40 proc. dochodu całego gospodarstwa domowego. Jakie zarobki i jaka ratą pozwolą otrzymać wakacje kredytowe 2024? Sprawdź dokładne wyliczenia.

📢 Nie żyją Urszula Pietrasiewicz i Anna Łukaszewicz. Ustecki ratusz żegna dwie byłe skarbniczki miasta Smutek i żałoba nastały w usteckim ratuszu. Do urzędu miasta dotarły wiadomości o śmierci Urszuli Pietrasiewicz i Anny Łukaszewicz. Obie panie pełniły w przeszłości funkcję skarbnika miejskiego. Obie zmarły w niedzielę. 📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegały prace w styczniu? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Słynny most bytowski w Miastku. Wysadzono go w 1945 roku. Oto historia mostu i miasteckiej kolei Przez Miastko przebiega obecnie tylko jedna linia kolejowa, ale kiedyś można było ruszyć stąd pociągiem w trzech kierunkach. Przed wojną symbolem kolejowych połączeń był kamienny most bytowski. Linia zakończyła swój żywot w 1945 roku. Tory rozebrali Rosjanie. Sam most został uszkodzony przez wycofujących się Niemców i później wysadzony przy pomocy ładunków wybuchowych. Do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty jego kamiennych przyczółków.

📢 Pierwsza zupiarnia w Słupsku 📢 Skrzynie czekały na otwarcie 80 lat. Cenne rzeczy ukryte były pod ziemią [ZDJĘCIA] Gdy zimą 1945 roku ruszyła sowiecka ofensywa znad Wisły, rozpoczęła się ucieczka niemieckich cywilów z Pomorza. Myśleli jednak, że wrócą. Cenne rzeczy miały czekać na nich ukryte pod ziemią.

📢 W powiecie słupskim wykryto nielegalne składowisko samochodowych wraków Inspektorzy Ochrony Środowiska wykryli na terenie powiatu słupskiego nielegalne składowisko samochodów wycofanych z eksploatacji sprowadzonych z Niemiec. Osobom, które prowadziły ten proceder grozi grzywna w wysokości do miliona złotych i do 12 lat więzienia. 📢 Prąd z morskiej farmy wiatrowej RWE będzie odbierany w gminie Redzikowo Koncern RWE poinformował, że wojewoda pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji lądowej stacji elektroenergetycznej, która odbierze moc płynącą z morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Stacja będzie zlokalizowana w gminie Redzikowo.

📢 Tak mieszka Robert Lewandowski z żoną i dzieciakami. Zobacz elegancki dom Anny Lewandowskiej. Tak luksusowo żyją w Hiszpanii Lewandowscy Tak mieszka Anna Lewandowska i Robert Lewandowski. Celebryci żyją na co dzień w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której Lewandowscy mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy - zobacz zdjęcia!

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Przedwojenne zdjęcia Miastka jego byłego mieszkańca. To prawdziwe unikaty Prezentujemy zdjęcia i pocztówki przedstawiające dawne Miastko. To kolekcja Hansa-Jürgena Knaacka, który urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. Wszystkie są opisane. 📢 To atrakcja na Pomorzu. Mowa o Czerwonym Moście. Poznajcie jego historię Most zbudowano w 1916 r. Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Zioła na płuca i oskrzela. Tak oczyścisz układ oddechowy. Napary z tych roślin łagodzą kaszel i duszności. To ulga przy infekcji i smogu Na problemy oddechowe sięgnij po zioła do picia. Rośliny lecznicze łagodzą objawy takie, jak kaszel, chrypa, napady duszności czy nadmiar śluzu. Ten naturalny sposób na oczyszczenie płuc i oskrzeli nie tylko ułatwia oddychanie, ale też łagodzi podrażnienie i stan zapalny, wzmacniając układ oddechowy. Oto najlepsze ziołowe herbatki przy infekcjach wirusowych oraz po nich, jak również w przypadku palenia tytoniu i smogu.

📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców. 📢 Niezwykłe zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe fotografie Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia. 📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 31.01.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie słupskiego "Rolniczaka" [ZDJĘCIA] Piękny to był bal! Studniówka uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści.

📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus. 📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W trwającej rundzie do wygrania Thermomix! Dołącz do gry już dziś! Trwa wyjątkowa, dwutygodniowa runda "NASZEJ LOTERII" z rewelacyjną nagrodą do wygrania. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Zakończenie roku szkolnego w SP9 w Słupsku. Wszyscy uczniowie dostali świadectwa z paskiem! Na zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku nie zabrakło wzruszeń. Nie zabrakło też niespodzianek dla uczniów – każdy z nich otrzymał świadectwo z kolorowym paskiem. To inicjatywa wychowawców. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Starosta bytowski chce rozebrać ruiny pałacu w Kamnicy. Zgodę musi się minister kultury [WIDEO,ZDJĘCIA] Ruiny pałacu w podmiasteckiej Kamnicy mają zostać rozebrane. Starosta bytowski wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie tego obiektu z rejestru zabytków. Zgodzić się na to musi minister kultury. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

