Prasówka 8.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać?”?

Prasówka 8.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 W Ustce złodziej ukradł pieniądze z samochodu. Wpadł w ręce policji Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce zatrzymali 30-letniego ustczanina, podejrzanego o kradzież pieniędzy z zaparkowanego samochodu. 📢 Ciała kobiety i dziecka w Kobylnicy. Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób w Kobylnicy. Decyzja była podyktowana skomplikowanym charakterem zdarzenia i okolicznościami. Przypomnijmy, ciała 35-letniej kobiety i 8-letniego chłopca znalazł mężczyzna po powrocie do domu, 25 lipca.

Prasówka 8.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Nie żyje trzech młodych mężczyzn [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Trzy osoby nie żyją.

📢 Jacht z rosyjską załogą zawinął do Ustki. Pilnuje go Straż Graniczna. Rosjanie nie mogą wyjść na ląd W usteckim porcie od niedzieli cumuje jacht pływający pod polską banderą, który przypłynął z Bałtijska z dwojgiem Rosjan - kobietą i mężczyzną na pokładzie. Zgodnie z polskimi przepisami obywatele Rosji nie mają prawa wjazdu do Polski. Załoga, która ze względu na stan zdrowia kapitana, została wpuszczona do portu, nie może opuścić jednostki. Teraz Rosjanie na pokładzie muszą przeczekać sztorm.

📢 Niż Zachariasz dał o sobie znać w Koszalinie i regionie. Zniszczenia i podtopienia w pasie nadmorskim [ZDJĘCIA] Nad nasz region nadciągnął niż Zachariasz. Od kilkudziesięciu godzin służby w naszym regionie walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. W wielu miejscach sytuacja jest naprawdę trudna. Szczególnie mocno wieje nad samym morzem, gdzie porywy wiatru osiągają nawet 100 km/h.

📢 Śmierć 12-latka w Uniechowie (powiat człuchowski). Zginął, bo poraził go prąd w budynku należącym do gminy. Samorząd użyczył go PZW 12-latek, który został porażony prądem w Uniechowie (gmina Debrzno), zginął na terenie budynku, który użytkował Polski Związek Wędkarski. Nieruchomość wędkarzom użyczyła gmina Debrzno. W sprawie bulwersujacej śmierci pod Człuchowem trwa śledztwo. 📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu!

📢 Jak wysuszyć pranie, gdy ciągle pada deszcz? Przetestuj ten sprytny trik. Poznaj ukrytą funkcję, którą ma każda pralka Pogoda w sierpniu nas nie rozpieszcza i już powoli zaczynamy zapominać, że nadal trwa lato. Temperatura w Polsce mocno spadła, a synoptycy niestety zapowiadają sporo deszczowych dni. Jak sobie poradzić z mokrym praniem, które nie chce wysychać i szybko łapie zapach stęchlizny? Co zrobić, gdy mamy ważne spotkanie, a ulubiona bluzka nadal jest mokra po praniu? Wystarczy wykorzystać ukrytą funkcję, którą ma każda pralka. Zobacz, jakie to proste!

📢 Mają niedoceniane właściwości antyrakowe. Grzyby zwalczają też wirusy i bakterie! Najzdrowsze gatunki zbierzesz w lesie lub kupisz z uprawy Grzyby to stały element antyrakowej diety – warto jeść je jak najczęściej, by wspomagać ochronę przed nowotworami. A także przed wirusami, antybiotykoopornymi bakteriami, alergią... Właściwości grzybów przyprawiają wręcz o zawrót głowy i dotyczą nie tylko gatunków dzikich z lasu czy tych leczniczych, bo zdrowe są również pieczarki i boczniaki. Zobacz, które z grzybów europejskich i azjatyckich mają najcenniejsze właściwości i jakich terapiach znajdują zastosowanie.

📢 Skandal na Jarmarku św. Dominika. Zespół ludowy śpiewał piosenkę kojarzoną z Wehrmachtem Na Jarmarku św. Dominika doszło do niemałej kontrowersji związanej z jednym z zespołów ludowych. Mowa o oficjalnej delegacji Środkowej Frankonii, która podczas wydarzenia promowała tradycyjne produkty swojego regionu. Nie stroniła także od muzyki, zapoznając gdańszczan z niektórymi piosenkami związanymi z tamtejszą kulturą. Wśród nich znalazł się jednak także utwór mocno kojarzony z Wehrmachtem.

📢 Najbardziej poszukiwani pracownicy. Wysyp ofert pracy w Słupsku i powiecie 07.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 07.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Na obwodnicy Słupska honda uderzyła w barierki. Tysiąc złotych mandatu W niedzielę wieczorem doszło do niebezpiecznej kolizji drogowej na słupskiej obwodnicy. Auto wypadło z drogi i rozbiło cały przód na barierkach. 📢 Prawo jazdy. Od 7 sierpnia 2023 na nowych zasadach, ale nie dla wszystkich W aplikacji mObywatel pojawi się nowy dokument mobilny – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które po zdaniu egzaminu będzie dostępne do pobrania w aplikacji. Co to oznacza dla kierowców?

📢 To tylko małe piwo. Tak alkohol wpływa na organizm kierowcy Od początku 2023 r. polska Policja zatrzymała ponad 55 tys. osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu. Każdego dnia średnio aż 263 kierowców decyduje się na jazdę na tzw. podwójnym gazie. Co tak naprawdę dzieje się z organizmem kierującego, który wypił „tylko” małe piwo? Jak skutecznie sprawdzić, czy możemy bezpiecznie ruszyć w trasę?

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 07.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Sosnowiec: zaginęła 11-letnia Wiktoria. Child alert odwołany. 11-latka odnaleziona W Sosnowcu w sobotni wieczór 5 sierpnia 2023 roku w tajemniczych okolicznościach zaginęła 11-letnia Wiktoria. Dziewczynka wyszła z domu wyrzucić śmieci i ślad po niej zaginął. Jej telefon jest nieaktywny. Policja uruchomiła Child Alert. Wiesz cokolwiek o losie dziecka, widziałeś je? Skontaktuj się z policją. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 07.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 7.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 7.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 7.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Pacjenci nie zgłaszają się na umówione wizyty. Na Pomorzu przepadło już 37 tysięcy terminów Kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużają, a tymczasem 457 tysięcy terminów przepadło w pierwszym półroczu 2023 roku, bo pacjenci nie pojawili się na wizycie, nikogo o tym nie informując. Ministerstwo Zdrowia nie planuje jednak w żaden sposób ich karać. Szuka innych sposobów na rozwiązanie problemu. 📢 Oto najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Niektóre fotki rozbawiają do łez! Ogłoszenia wiszące na klatkach schodowych to najprostszy sposób na komunikację między wszystkimi sąsiadami lub między mieszkańcami bloku a spółdzielnią mieszkaniową. Zdarza się jednak, że ogłoszenia takie przekraczają granicę dobrego smaku i absurdu... Czasem śmieszą, nierzadko załamują. Zobaczcie zbiór najdziwniejszych ogłoszeń zamieszczonych na klatkach schodowych.

📢 Grzybobranie 2023. W lasach coraz więcej grzybów. Z pustym koszykiem nie wrócisz. Czytelnicy GP24 ślą zdjęcia swoich zbiorów 06.08.2023 Grzybobranie 2023 w Słupsku i regionie. W regionie słupskim grzyby pojawiły się w wielu miejscach. Sezon trwa w najlepsze, więc postanowiliśmy poprosić naszych czytelników o nadesłanie zdjęć zebranych przez siebie grzybów. W odpowiedzi, w komentarzach na naszym profilu na facebooku otrzymaliśmy dużą ilość fotografii przedstawiających ich zbiory. Przejdź do galerii zdjęć!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! 06.08.23 Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Miejski Dzień Pszczół w Słupsku. Pszczelarzom pogoda niestraszna (zdjęcia) W niedzielę 6 sierpnia w godzinach od 11 do 18 przy ulicy Nowobramskiej odbyła się impreza pod nazwą Miejski Dzień Pszczół. 📢 Czy grozi nam powódź? "Stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone" W związku z ulewnymi deszczami w całej Polsce odbyłem w niedzielę rano rozmowy z wojewodami z Polski południowej; stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone szczególnie na południowym zachodzie kraju, służby monitorują sytuację - przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. 📢 Bёtowsczi Chillout. VTB Vag Team Bytów i piękne auta (WIDEO) Miłośnicy tuningów zjechali na bytowski rynek. Och! Było na czym oko zawiesić. Stowarzyszenie VTB Vag Team Bytów po raz pierwszy w Bytowie zorganizowało Bёtowsczi Chillout. I był chillout.

📢 Zwycięstwo Gryfa w pierwszy meczu sezonu. MKS Władysławowo - Gryf Słupsk 1:3 Gryf Słupsk zwyciężył w pierwszym meczu rozgrywek IV ligi w sezonie 2023/24. Gryfici pokonali na wyjeździe MKS Władysławowo 3:1.

📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 W Rowach trwa Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych [zdjęcia] W sobotę, 5 sierpnia, w Rowach rozpoczął się Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych. Zespoły prezentowały się zarówno podczas przemarszów jak i na scenie. 📢 Natalia Szroeder w usteckim porcie. Wspaniały koncert o zachodzie słońca (zdjęcia) W sobotę 5.08.23 w usteckim porcie odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczne. Po raz pierwszy, nie na promenadzie nadmorskiej a w porcie zaśpiewała Natalia Szroeder.

📢 Wielka parada Ustka Charlotta Sailing Days. Żeglarze mają moc! Ulicami Ustki przeszła wielka parada żeglarstwa. Ustka Charlotta Sailing Days na dobre przywróciła miastu żeglarski charakter. Młodości, entuzjazmowi i wyszkoleniu mistrzów towarzyszyła Ustecka Orkiestra Dęta. Zakochani w wietrze i wodach Bałtyku są wśród nas. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia. Oto przerażające pomysły właścicieli Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 05.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 05.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 05.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Śmieszą nawet w wakacje! Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę Wakacje, wakacjami, ale od czasu do czasu można sobie przypomnieć o szkole, szczególnie gdy może to stanowić okazję do pośmiania się. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Diamentowe lata usteckiego portu. Międzynarodowy kurort węglowy Latem 76 lat temu ustecki port handlowy działał pełną parą. Zaledwie kilka dni po otwarciu znany był w całym kraju. Po czarne diamenty zawijały tu skandynawskie węglowce. Ustka stała się międzynarodowym portem i modnym nadbałtyckim kurortem. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio.

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 03.08.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Pijany posterunkowy z Myśliborza nieźle narozrabiał w Słupsku. Krzyczał, bił nastolatków, biegał nago. Polała się krew Pijany 23-letni słuchacz Szkoły Policji w Słupsku we wtorek wieczorem awanturował się na ulicy, zaczepiał przechodniów, rozebrał się prawie do naga. Posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jeszcze w środę po południu trzeźwiał na policyjnym „dołku” w Słupsku. 📢 Tadeusz Adamczyk z Karwna zbudował helikopter! No cóż, że nie można nim polecieć (WIDEO) Chcesz mieć helikopter? Po prostu zbuduj go sobie. Tak zrobił Tadeusz Adamczyk z Karwna w powiecie bytowskim. Co prawda, nie można nim latać, ale śmiga nad podwórkiem. - Jest na czym oko zawiesić i pomarzyć - przyznaje właściciel 150-kilogramowej maszyny.

📢 Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku Wówczas też był wtorek. W całym regionie zawyły syreny. Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku.

📢 W Słupsku zawyły syreny. W strugach deszczu oddano cześć Powstańcom Warszawskim 1 sierpnia 1944 roku też był wtorek. Dzisiaj - 79 lat później - o godzinie 17 w Słupsku zawyły syreny, aby uczcić pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Miasto na minutę zamarło, aby oddać hołd poległym. Pod pomnikiem Powstańców Warszawskich odbyły się uroczystości. 📢 Śluby w Słupsku. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z ostatniego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Łódzka grupa rapowa White Widow wystąpiła w nadmorskim kurorcie. Zobacz fotorelację.

📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Unikatowe zdjęcia dawnego Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Nie uwierzycie, jak wyglądało Mielno 20 lat temu. Rozpoznajesz siebie na zdjęciach? Jak Mielno wyglądało w 2002 roku? Sprawdź to na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się uwiecznianiem naszego regionu na fotografiach.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel. 📢 Czarni bliżej play-off. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 82:78 Dawno końcówka sezonu zasadniczego w naszej lidzie nie była tak emocjonująca. Dla Czarnych porażka oznaczała ogromne komplikacje ich sytuacji w kwestii walki o górną ósemkę. Podopieczni Mantasa Cesnauskisa nie zawiedli. Wygrali we własnej hali z Astorią Bydgoszcz 82:78. 📢 Te niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. To nie tylko zamek w Łapalicach. Trzeba odwagi, by je odwiedzić Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. 📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrała z King Wilkami Morskimi Szczecin W ramach 23 kolejki Energa Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zmierzyła się w słupskiej hali Gryfia z rewelacyjnymi King Wilkami Morskimi Szczecin. Bardzo dobra gra gości w drugiej połowie spotkania spowodowała, że przyjezdni wygrali 83:66. Tym samym koszykarze ze Szczecina rozgościli się na pozycji lidera.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Te kobiece imiona rozpalają męską wyobraźnię. O tych kobietach mężczyźni myślą bez przerwy 29.12.2022 Jakie żeńskie imiona najbardziej działają na męską wyobraźnię? Dla mężczyzn nie tylko wygląd zewnętrzny ma znaczenie, liczy się także osobowość i charakter kobiety. Okazuje się, że relacjach damsko - męskich imiona mają bardzo duże znaczenie. Tak przynajmniej twierdzą astrolodzy. Jak wiadomo, imiona niosą ze sobą ładunek różnych cech. Jedne elektryzują mężczyzn mnie a inne bardziej. Które są najbardziej atrakcyjne dla facetów? 📢 Przysięga, odznaczenia i festyn. Święto „niebieskich beretów” na Placu Zwycięstwa Dziś (30 lipca), na Placu Zwycięstwa, 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża celebrowała swoje święto. Festyn „Wśród niebieskich beretów” poprzedzony został uroczystym apelem i przysięgą żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 📢 Sztorm stulecia na Bałtyku. W noc sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu.

📢 Studniówka 2019. Zobacz, jak na balu maturalnym bawili się uczniowie I LO Maturzyści z I LO bawili się na swojej studniówce z Aureusie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wybrano Bursztynową Miss Polski 2018 (wideo, zdjęcia) W sobotni wieczór na promenadzie nadmorskiej w Ustce po raz kolejny odbyły się wybory Bursztynowej Miss Polski. W tegorocznej edycji zwyciężyła Paulina Chruścińska. Tegoroczna Miss Ma 21 lat i jest studentką Politechniki Gdańskiej.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością