Prasówka 8.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 08.09.2023”?

Prasówka 8.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 08.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

Prasówka 8.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 08.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 08.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Skład na mecz Polska - Wyspy Owcze w ramach eliminacji mistrzostw Europy w Warszawie [OFICJALNIE] Skład na mecz Polska - Wyspy Owcze. Fernando Santos nie chciał zdradzić, którzy z piłkarzy znajdą się w składzie na mecz Polska - Wyspy Owcze, pozostawiając duże pole do spekulacji. Eksperci mieli jednak wystarczającą wiedzę, by móc określić, jacy piłkarze wybiegną na PGE Narodowym w Warszawie. Teraz jest już wszystko jasne. Wiadomo, że na trybuny powędrowali Adrian Benedyczak i Paweł Dawidowicz. Poznaj oficjalny skład na mecz Polska - Wyspy Owcze. Spotkanie o punkty w eliminacjach mistrzostw Europy odbędzie się w czwartek 7 września o godzinie 20.45.

📢 Znęcanie się nad umierającą córką i jej matką. Ojciec skazany na prace społeczne Na łączną karę roku ograniczenia wolności został skazany Jacek B. ze Słupska, ojciec 19-letniej Roksany chorej na nowotwór mózgu. Mężczyzna odpowiadał za znęcanie się nad córką i swoją partnerką. W praktyce kara ta odpowiada 15 dniom pracy społecznej. Prokuratura jest oburzona tym wyrokiem. 📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Kobylnica zaprasza na największe dożynki w regionie W sobotę, 9 sierpnia, w Kobylnicy odbędzie się Powiatowe Święto Plonów. Wystąpią muzyczne gwiazdy i lokalne zespoły. Nie zabraknie zabawy tanecznej i atrakcji dla najmłodszych. Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy mieszkańców całego regionu.

📢 Słupska policja podsumowała wakacje na drogach w regionie. Więcej kontroli, mniej pijanych kierowców Policjanci ze słupskiej drogówki podsumowali wakacje na drogach Słupska i powiatu słupskiego. Przez dwa miesiące funkcjonariusze skontrolowali ponad 6300 pojazdów.

📢 Sukces nowatorskiej operacji w szpitalu w Słupsku. 13-letni Wiktor odzyskał sprawność 13-letni Wiktor jest pierwszym dzieckiem, które przeszło zabieg zespolenia naczyń limfatycznych i żylnych w słupskim szpitalu. To prawdopodobnie jedno z pierwszych dzieci w Polsce, u których w ten sposób jest leczony obrzęk limfatyczny. 📢 Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła wszystkich! Pożegnała się ze swoim starym wizerunkiem i zdecydowała się na nową fryzurę Agata Kornhauser-Duda od wielu lat nosiła taką samą fryzurę. Były to krótkie, jasne blond włosy, najczęściej zaczesane do góry. Pierwsza dama postanowiła jednak pożegnać stary wizerunek i wprowadzić do niego nieco świeżości. Wybór padł na zmianę koloru i długości jej kosmyków. Dzisiaj żona Andrzeja Dudy nosi jedną z najmodniejszych fryzur. 📢 Ciało w szambie. Bez wyroku w procesie o zabójstwo w Pobłociu Przed Sądem Okręgowym w Słupsku we wtorek miał zakończyć się proces przeciwko 34-letniemu Arturowi M., oskarżonemu o zabójstwo Mariana M. i wrzucenie go do szamba. Jednak obrońca poprosił o odroczenie rozprawy, by zapoznać się z opinią psychiatryczną dotycząca Artura M.

📢 Marcin Horała odpowiada Izabeli Leszczynie. Wiceprzewodnicząca PO zapowiedziała koniec CPK Z Niemcami - naszymi sojusznikami w ramach NATO i UE - mamy wiele zbieżnych interesów, ale są też rozbieżne - albo te miliardy będą zarabiane w Polsce, albo tam. I w tym nie ma kompromisu, trzeba po prostu zadbać o swój interes. Okazuje się, że już nie po raz pierwszy tam, gdzie jest sprzeczność między interesem polskim a niemieckim, PO wybiera interes niemiecki – powiedział i.pl Marcin Horała, odpowiadając na słowa Izabeli Leszczyny.

📢 Willa Małgorzaty Rozenek wystawiona na sprzedaż! Cena za metr zwala z nóg. Skusicie się na mieszkanie po Małgosi Rozenek? Jeszcze niedawno cały show biznes żył przeprowadzką Małgorzaty Rozenek do warszawskiej willi za grube miliony. Gwiazda TVN-u z dumą relacjonowała w mediach społecznościowych przygotowania do tego wiekopomnego wydarzenia. Od tego czasu minął już rok, a celebrytka ogłosiła, że jej willa jest na sprzedaż. Czy Małgorzata Rozenek zostanie bez dachu nad głową?

📢 W swoim stylu łączy sport i elegancję. Anna Lewandowska wie, co jest modne i co do niej pasuje. Zobacz jej najlepsze stylizacje! Anna Lewandowska słynie jako żona Roberta Lewandowskiego, lecz odnosi także własne sukcesy. Jej życie zawodowe kręci się wokół sportu, zdrowej diety i biznesu, a prywatne wokół dwóch córeczek. Celebrytka nie może narzekać na nudę i brak zajęć, a przy tym zawsze dobrze się prezentuje. Z okazji jej 35. urodzin, przypadających na 7 września, rozkładamy styl Anny Lewandowskiej na części i pokazujemy, jak się ubiera na co dzień i na wielkie wyjścia. 📢 Klasztorne Stawy w naprawie. Trwa budowa ścieżek i remont altany [ZDJĘCIA] Na teren Klasztornych Stawów w Słupsku wjechał ciężki sprzęt. Do końca października park ma zostać odnowiony – powstaną nowe ścieżki, a pomosty i altana przejdą gruntowny remont.

📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak się urządzili w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska – najbardziej znana polska WAG obchodzi dziś swoje urodziny!! Składamy Ani najserdeczniejsze życzenia i przy okazji zaglądamy do jej luksusowej posiadłości pod Barceloną, w której mieszka razem ze swoim mężem i dziećmi. Zobacz, jak urządzili się Anna i Robert Lewandowscy!

📢 Pamiętacie te słupskie lokale? Tak się kiedyś bawiono [zdjęcia] W dziejach Słupska zapisało się wiele lokali, w których można było nie tylko dobrze zjeść, ale i zabawić. Wiele nie przetrwało do dziś, inne zmieniły właścicieli, albo nazwę. Przypominamy znane słupskie lokale. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 7.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 7.09.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 7.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 7.09.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 7.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Uchwała atomowa dla Pomorza. Rządowa zapowiedź regulacji prawnych. Do wprowadzenia podpisów dojdzie jeszcze we wrześniu 2023 roku? Jeszcze we wrześniu 2023 roku rząd Mateusza Morawieckiego planuje przyjąć tzw. małą uchwałę ws. dodatkowych inwestycji na Pomorzu w związku z budową elektrowni atomowej. 📢 Bulwersujący akt wandalizmu na cmentarzu niedaleko Koszalina. W tle historia z wojny [ZDJĘCIA] Ktoś wylał wiadro czerwonej farby na pomnik rodziny Kowalskich na niewielkim cmentarzu w podkoszalińskim Szczeglinie. Napisał też obraźliwe i krzywdzące słowa o zmarłych. - Dlaczego to zrobił? - pytają bliscy, nie kryjąc żalu i oburzenia. Kiedy rozmawiają z naszym reporterem, mają łzy w oczach.

📢 Zobaczcie piękną tamę zbudowaną przez bobry! Taki "obiekt" powstał w Nadleśnictwie Choczewo w województwie pomorskim Od zeszłego roku bobry konsekwentnie budowały tamę na terenie Nadleśnictwa Choczewo. Jak widać, bobry w lesie mają się bardzo dobrze! 📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 06.09.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najładniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 6.09.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Polska Press niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o informacje lokalne i regionalne. W tyle m.in. TVN i Agora Wśród grup medialnych z informacjami regionalnymi i lokalnymi zdecydowanym liderem jest Polska Press Grupa. PPG wyprzedza m.in. grupę RASP, TVN, ZPR Media czy Agorę. - Polacy najchętniej sięgają po te informacje, które są blisko nich - komentuje Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press. 📢 Zbrodnia okrutna, ale nie całkiem szczególnie. Po 15 lat więzienia zamiast dożywocia za masakrę w pustostanie Z wyraźną ulgą przyjęli wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku dwaj oskarżeni o koszmarne zabójstwo w Chojnicach. Po ponownym procesie usłyszeli, że nie będą musieli do końca życia siedzieć za kratkami. W więzieniu spędzą „tylko” 15 lat. 📢 13 najbardziej niesamowitych zamków Małopolski. Jakie sekrety skrywają? Skarby, duchy, bezcenne zabytki, unikalne noclegi Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla was 13 najbardziej niezwykłych zamków regionu, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 fascynujących twierdz Małopolski.

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nowy rok szkolny zaczynamy z hitami sprawdzianów Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli. 📢 Wielka impreza integracyjna już w piątek w Korzybiu! Gwiazdy zagrają dla osób niepełnosprawnych Już w piątek, 8 sierpnia, na stadionie w Korzybiu odbędzie się III edycja pikniku organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierające Niepełnosprawnych „Skrzydła Anioła”. Główny cel? Jedna wielka integracja. Wstęp wolny!

📢 Śmiertelny wypadek na torach pod Starogardem Gdańskim. Auto wjechało pod pociąg Auto osobowe wjechało tuż pod nadjeżdżający pociąg. Maszynista nie miał szans, żeby zobaczyć samochód. Zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kokoszkowych pod Starogardem Gdańskim w środę, 6 września.

📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej. 📢 Kayah pokazuje zgrabne nogi, a Monika Richardson bryluje w różowej sukni. Tak wyglądały gwiazdy na Party Fashion Night 2023 Party Fashion Night to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych polskich imprez w świecie mody. W tym roku po raz kolejny pojawiła się na niej cała plejada gwiazd w niesamowitych kreacjach prosto spod igły czołowych projektantów. Wśród nich znalazły się między innymi Monika Richardson, Kayah, Maria Sadowska, Dorota Gardias czy też Magda Steczkowska.

📢 S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz budowę "szóstki" i obwodnicy Lęborka Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic są w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach. 📢 To nie "Słoneczny patrol", ale żołnierze WOT z Pomorza ćwiczyli ratownictwo wodne W weekend (2-3.09) malownicze Nadole nad Jeziorem Żarnowieckim stało się areną intensywnego szkolenia pomorskich terytorialsów z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. To nie były żadne nagrania nowych odcinków serialu "Słoneczny patrol", lecz realne działania mające na celu zwiększenie zdolności ratowniczych i bezpieczeństwa na wodach regionu.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie. 📢 W Słupsku powstaną nowe ogrody deszczowe. Przechwycą wody opadowe na kolejnych ulicach Ulica Sobieskiego, Kopernika, Norwida, Gdańska i Garncarska – to tutaj powstać mają kolejne ogrody deszczowe. Jedną z ich ważniejszych funkcji jest zapobieganie lokalnym podtopieniom.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 04.09.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Lokomotywy wyborcze i jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu. Kto kandyduje do Sejmu i Senatu? Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło w weekend swoje wyborcze karty. Nie powinno być zaskoczeń. W większości są znane nazwiska, wieloletnich partyjnych działaczy - od ministrów Marcina Horały, Jarosława Sellina przez doświadczonych posłów Tadeusza Cymańskiego, Aleksandra Mrówczyńskiego, Andrzeja Jaworskiego czy Kazimierza Smolińskiego. Przed weekendem poznaliśmy jedynki obu pomorskich okręgów - są nimi poseł Kacper Płażyński w okręgu gdańskim oraz rzecznik rządu Piotr Müller w okręgu gdyńsko-słupskim. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii. 📢 Piotr Müller: bezrobocie na Pomorzu Środkowym w czasach Tuska było niezwykle wysokie [WIDEO] Piotr Müller spotkał się w piątek, 25 sierpnia, z dziennikarzami, by przypomnieć, na jakim poziomie kreowało się bezrobocie za rządów PO-PSL w regionie słupskim.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

