Prasówka 9.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 08.03.2024 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 08.03.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 08.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 08.03.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 08.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Dzień Kobiet 2024. Te memy rozbawią Cię do łez. Sprawdź z czego śmieją się internauci! 08.03.2024 Dzień Kobiet 2024. Nikomu nie trzeba przypominać, że 8 marca kobiety mają swoje święto. Dzień Kobiet cieszy się w Polsce dużą popularnością. Internauci w związku z tym tworzą śmieszne obrazki, które mogą rozbawić nie jedną osobę. Świętować ten dzień można na poważnie oraz z przymrużeniem oka. Zobaczcie koniecznie najlepsze memy na Dzień Kobiet!

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrośnie wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Ust-46 poszedł na dno. Ocaleniem tratwa i niesamowita solidarność korabiowskich załóg Załoga UST-46 wracała z łowiska jako jedna z ostatnich. Wieczorem 8 marca 1968 roku kuter znalazł się w odległości 2,5 mili od brzegu na wysokości Rowów. Żony rybaków niecierpliwie oczekiwały powrotu mężów, by wspólnie świętować Dzień Kobiet. Jednak zabawy nie było. Szyper Tomasz Nowak nadał do Radio-Korab dramatyczne wezwanie: - Toniemy! Zawiadomcie kuter ratowniczy! 📢 W Dniu Kobiet w usteckim „Koperniku” o sztuce makijażu Kolorowo, słodko, radośnie. O wartości kobiety, makijażu w recepcji hotelowej i pielęgnacji cery. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Dzień Kobiet świętowano z pożytkiem dla ciała i ducha.

📢 Radni PiS sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych w Słupsku Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości domagają się większego nadzoru nad miejskimi inwestycjami. Są przeciwni likwidacji miejsc parkingowych dla mieszkańców.

📢 Niebezpieczny gangster sprowadzony do Polski. Będzie świadkiem w słupskim procesie o zabójstwo Wojciecha N. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Słupsku przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym nie doszło do wygłoszenia mów końcowych. Proces został wznowiony głównie na wniosek prokuratora. Dlatego, że w środę Polsce został przekazany ścigany europejskim nakazem aresztowania Marcin K., który brał udział w uprowadzeniu Wojciecha N. Na następnej rozprawie zostanie on przesłuchany jako świadek. 📢 Życie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku na starych fotografiach. To najstarsza placówka Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku to najstarsza placówka oświatowa w Miastku. W tym roku obchodzi swoje 79-lecie. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. To część pierwsza tej unikalnej fotograficznej kroniki. Poszukajcie się na zdjęciach sprzed lat. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Piękny apartament w kamienicy jurorki „Czas na show. Drag me out”. Wpadnij do mieszkania Magdy z „M jak miłość” Anna Mucha to celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum Warszawy. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Jak wyglądają najdroższe rasy psów? Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Aż ciężko uwierzyć... Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Stroiki wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Stroiki wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Sprawdź nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu!

📢 Tak mieszka Maciej Maniewski. Zobacz, jak żyje z żoną i córka fryzjer gwiazd. Wyjątkowy dom Macieja Maniewskiego – galeria zdjęć Maciej Maniewski to ukochany fryzjer polskich gwiazd. Zaglądamy do domu topowego stylisty, który jest otoczony malowniczym lasem sosnowym. Zobacz, jak mieszka z żoną i córeczka mistrz, który słynie z kreowania nietuzinkowych fryzur. We wnętrzach króluje drewno, szkło i designerskie smaczki.

📢 Bieg pamięci. 200 osób przemierzało trasę w Borzytuchomiu W tym biegu nie ma wygranych, ani przegranych. W XII Biegu i Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Borzytuchomiu wzięło udział około 200 osób. 📢 Ćwiczenia NATO z udziałem gdyńskich lotników. "Praktyka czyni mistrza!". Ostrobok-24 na morzu, ale z powietrza Transport chorego lub rannego marynarza z morza, udzielenie pomocy, przyjęcie śmigłowca na pokład okrętu, to tylko niektóre elementy wspólnych ćwiczeń Ostrobok-24, które są integralną częścią manewrów NATO Steadfast Defender 24. - Każda szansa na współdziałanie z Gdyńską Brygadą Lotnictwa Marynarki Wojennej podczas ćwiczeń daje nam cenną lekcję szkoleniową - podkreśla Marynarka Wojenna RP. Ćwiczenia na Bałtyku zakończą się 8 marca 2024 roku.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 20. Nie żyje 47-letni kierujący fiatem Tragiczny wypadek koło Bytowa. 47-letni kierujący samochodem marki Fiat Ducato najprawdopodobniej w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności w trakcie wyprzedzania doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem marki Mercedes. Nie udało się uratować kierującego fiatem. 📢 Tych parówek nie można kupować ani jeść! Nie dawaj też dzieciom. Co szkodzi? Oto, czego MUSISZ unikać Śniadanie bez parówek? Kolacja bez ciepłych frankfurterek? Kochają je dzieci, smakują dorosłym. Parówki wydają się idealnym dopełnieniem posiłku dla wielu z nas. I moglibyśmy je jeść często. Plusem jest szybkość i łatwość ich przyrządzenia. Jakie są minusy jedzenia parówek? Nie zawsze są dobrym wyborem na posiłek - zwłaszcza dla dzieci. Dlaczego nie powinieneś często jeść parówek? Sprawdź, co mówią o tym dietetycy i specjaliści od żywienia.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 08.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Pokaż, że wkręciłeś się w wiatraki, wygraj indeks i studiuj na Politechnice Morskiej Niebawem skończysz średnią szkołę i interesuje cię nowoczesna, zeroemisyjna energetyka? Wiesz, jak działa turbina, kręcą cię wiatraki i chciałbyś się tym zajmować zawodowo? Szansą jest wielki konkurs wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej. Na zwycięzców czekają indeksy Politechniki Morskiej i wysokie nagrody finansowe ufundowane przez Orlen Neptun. Patronem konkursu jest „Głos”.

📢 Była pijana i prowadziła skradziony samochód Policjanci w Lęborku zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o kradzież samochodu. Ukradli mercedesa, za kierownicą którego usiadła 36-latka. Jak się potem okazało była nietrzeźwa.

📢 Te objawy dny moczanowej można łatwo pomylić z przemęczeniem lub inną chorobą. Nie ignoruj ich! Mogą świadczyć o rozwoju podagry Dna moczanowa to choroba, która najczęściej dotyka mężczyzn po 60. roku życia oraz osoby z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością nerek oraz łuszczycą. Pierwsze objawy dny moczanowej łatwo pomylić z symptomami przetrenowania, przemęczenia czy infekcji wirusowej. Dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę. 📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Zderzenie dwóch aut. Dwie kobiety odwieziono do szpitala W Lęborku na ul. Pionierów doszło do zderzenia dwóch samochodów, którymi kierowały kobiety. Obie panie trafiły do szpitala. 📢 Co z Milenium? Co z zielenią? Spotkania dla tych, których obchodzi Słupsk Jaki ma być Słupsk, co powinno tworzyć jego centrum? Co z obecnej zabudowy warto zachować, a co lepiej byłoby zmienić? Czy budynek Milenium wart jest pozostawienia? Jak mieszkańcy mogą współdecydować o rozwoju miasta? Tych, którym losy Słupska nie są obojętne, zapraszamy na trzy spotkania, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Wsparcie z samorządu pomorskiego dla ochotniczych straży pożarnych Sejmik Województwa Pomorskiego zadecydował o wsparciu gmin na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze zostaną wydane m.in. na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

📢 Więcej zgłoszeń, interwencji i mandatów. Słupska straż miejska podsumowała 2023 rok W 2023 roku słupscy strażnicy miejscy interweniowali w sumie 5221 razy. Duża część podjętych działań to efekt zgłoszeń od mieszkańców. W stosunku do ubiegłych lat, wzrosła też liczba wystawionych mandatów – było ich 2507 na łączną kwotę 281 tys. złotych. 📢 Kopciuchy mają zniknąć z Pomorza. Najgorsze piece trzeba wygasić do końca sierpnia 2024 roku. Czy miasta zdążą? To będzie trudny krok Pomorze bez duszącego dymu. Czy w przyszłym sezonie grzewczym da się w pomorskich miastach zaczerpnąć haust świeżego powietrza? Najpierw muszą zniknąć najgorsze kopciuchy i to do końca sierpnia 2024 roku. Urzędnicy mają tę datę już dawno zaznaczoną w kalendarzach, ale doskonale wiedzą, że nie zdążą, bo na wymianę wszystkich pieców potrzebne są miliony.

📢 Mieszkanie na start Deweloperzy realizują kolejne nowe inwestycje, na rynku przybywa ofert, a mimo to ceny za m2 nie przestają rosnąć. Biorąc pod uwagę stały wzrost cen, klienci czekający na uruchomienie nowego rządowego programu „Mieszkanie na start” mogą na jesień tego roku zastać ceny o tyle wyższe w stosunku do obecnych, że żaden program nie zrekompensuje tej różnicy. 📢 Sportowcy z powiatu słupskiego wyróżnieni za wybitne osiągnięcia. Dostali stypendia od starosty Za sukcesy i osiągnięcia sportowe w 2023 roku zawodnicy z powiatu słupskiego zostali wyróżnieni stypendiami. Młodzieży i trenerom nagrody wręczył starosta słupski, Paweł Lisowski. 📢 Biegli: ofiara upadku z trzeciego piętra Hotelu Słupsk to samobójca W środę przed Sądem Okręgowym w Słupsku na sprawie Piotra Ogrodniczuka, oskarżonego sprawie o zabójstwo z użyciem telewizora, zeznawali biegli z zakresu medycyny sądowej. Według najnowszej opinii pokrzywdzony Jacek B. nie został pobity, a z okna Hotelu Słupsk skoczył sam z zamiarem samobójczym. Świadczą o tym jego obrażenia.

📢 Miastecka Rada Seniorów gotowa do pracy. Czas na klub i siedzibę W Miastku powstała Rada Seniorów. Teraz czas na Klub Seniora i siedzibę, w której najstarsi mieszkańcy miasta mogliby aktywnie spędzać czas. Jest na to szansa. 📢 Trwa ogławianie drzew w Ustce. Mieszkańcy apelują, by nadmiernie nie przycinać gałęzi W Ustce nie ma zgody w kwestii przycinania drzew na przedwiośniu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie tylko gałęzie, ale całe konary są ofiarami pił. A ptaki nie znajdą miejsc do gniazdowania. Inni boją się o samochody na parkingach i nie chcą, by na maski spadały gałązki i liście. Ratusz uważa, że pielęgnacja nie zaszkodzi drzewom.

📢 Czy to syn złamał kręgosłup matce wersalką, czy podstępna choroba? Proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku Po pytaniach i wnioskach obrony w sprawie 34-letniego Sławomira T. pojawia się coraz więcej wątpliwości. Dlaczego jego matka leży sparaliżowana pod respiratorem? Czy tu skutek przyciśnięcia wersalką? Czy choroba, która łamie kręgosłup i uszkadza rdzeń przy większym urazie? O ciężkim stanie Elżbiety T., depresji, sercu matki, synu "gniazdowniku" mówiono wiele na wtorkowej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

📢 Polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły Wisłę. Trwają manewry Dragon-24 Przeprawa przez Wisłę to jeden z ważnych elementów ćwiczeń w ramach trwających manewrów NATO. Dzisiaj (4.03.2024 r.) polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły rzekę w rejonie Korzeniewa (powiat kwidzynski) i Opalenia (powiat tczewski). Ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dragon-24, będące częścią wielkiej ćwiczebnej operacji Steadfast Defender 24, ma charakter defensywny i sprawdza zdolność polskich sił zbrojnych w realiach potencjalnego konfliktu. 📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Postępują prace przy budowie słupskiego ringu. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Od ulicy Poznańskiej po ulicę Bohaterów Westerplatte. Z powietrza widać już dokładny przebieg budowanego fragmentu słupskiego ringu. Prace postępują na całej długości przyszłej trasy.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień!

📢 Słupski Famarol. Historia jednego z największych producentów maszyn rolniczych [ZDJĘCIA] Kalendarium Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet – Famarol w Słupsku, jednego z największych w tym mieście przedsiębiorstw oraz najnowocześniejszych w kraju producentów wyrobów niezbędnych rolnictwu, zawiera wiele okrągłych rocznic funkcjonowania tej firmy. 📢 Memy o psach. Najbardziej kochane stworzenia na świecie - nasze pieski. Zobacz najlepsze memy o psach Sprawdźcie najlepsze memy o psach jakie można znaleźć w Internecie. Od wieków mówi się, że pies to największy przyjaciel człowieka. Dlatego tak często goszczą na memach. Zobaczcie jak codzienność naszych piesków wygląda na memach. 📢 Najśmieszniejsze MEMY na Dzień Mężczyzny. Tak Internauci żartują ze święta [10.03.2021] Dzień Mężczyzny obchodzony jest w Polsce 10 marca. Z tej okazji w Internecie powstało bardzo dużo zabawnych memów i obrazków. Gwarantujemy, że rozbawią Cię one do łez. Przejdź do naszej galerii i zobacz najzabawniejsze MEMY!

📢 Liceum w Miastku - nowe zdjęcia. Zjazdy absolwentów, nauczyciele i dyrektorzy z ostatnich 70 lat (ZDJĘCIA) Prezentujemy kolejną unikatową fotogalerią dotyczącą miasteckiego liceum. To fotografie ze zjazdów absolwentów, od lat 50-tych do współczesnych, zdjęcia wszystkich nauczycieli oraz dyrektorów. To także fotografie budynku liceum. 📢 Moscow City Ballet w słupskiej hali Gryfia [zdjęcia, wideo] Za nami niezwykłe widowisko w wykonaniu jednej z najbardziej znanych grup baletowych na świecie - Moscow City Ballet. Widzowie zgromadzeni w słupskiej hali Gryfia obejrzeli Jezioro Łabędzie, klasyczny balet w czterech aktach skomponowany przez Piotra Czajkowskiego. Zobacz fotogalerię!

📢 Wypadek na trasie Bytów-Kościerzyna. Nie żyje 24-latek Dziś (czwartek) po godzinie 7 rano na skrzyżowaniu w Wygodzie doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem ciężarówki transportującej drewno oraz BMW.