Prasówka 9.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mój jest ten kawałek podłogi! Śpiewali słupszczanie razem z Mr Zoob”?

Prasówka 9.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mój jest ten kawałek podłogi! Śpiewali słupszczanie razem z Mr Zoob Na słupskich bulwarach dziś było bardzo muzycznie. Setki słupszczan śpiewało razem z zespołem Mr Zoob. Bo kto nie zna tego kawałka?! Mój jest ten kawałek podłogi... Koncert odbył się z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Noc Kolekcjonerów na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku to nie lada gratka dla pasjonatów historii i regionu Noc Kolekcjonerów zorganizowana w ramach X Słupskiego Festiwalu Historycznego to już kolejne spotkanie w murach Instytutu Historii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Jej celem jest ożywienie środowiska kolekcjonerów, szczególnie słupskich oraz zaciekawienie dzieci i młodzieży samym kolekcjonowaniem.

Prasówka 9.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Deskorolkowy Puchar Polski 2024 w Słupsku. Fenomenalne popisy zawodników! Słupsk to trzeci z dwunastu przystanków deskorolkowego Pucharu Polski 2024. Zawodnicy zbierają punkty, żeby dostać się na mistrzostwa kraju, które zaplanowane są na wrzesień w Chrzanowie. Słupskie pokazy zapierały dech w piersiach!

📢 65 lat Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. Wielki festyn dla mieszkańców Z okazji swojego 65-lecia, SSM „Czyn” zaprosiła mieszkańców osiedla na festyn rodzinny. Atrakcji nie brakowało, a pogoda dopisała. Były konkursy i zabawy dla dzieci oraz wystawa archiwalnych zdjęć. 📢 Fantastyczna Czwórka zwycięzcą turnieju Kuczko cUP 3x3 Basket Zwycięzcą drugiej edycji turnieju koszykówki 3x3 Kuczko cUP Basket została drużyna Fantastyczna Czwórka, w której składzie była młodzież grająca w Czarni Słupsk. Turniej zorganizował Samorząd Studencki Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku w ramach juwenaliów. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Policja ostrzega przed fałszywymi mailami rzekomo od komendanta policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje o kolejnej kampanii, która polega na rozsyłaniu przez cyberprzestępców wiadomości mailowych rzekomo pochodzących od Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 8.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 7.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 „Operacja Żelazne Kły”, czyli finał Ligi Klas Mundurowych w Słupsku Na Uniwersytecie Pomorskim odbył się finał Ligi Klas Mundurowych. Wzięło w nim udział 165 uczestników z czterech województw.

📢 Spuszczanie na linie damy w krynolinie w Antoninie - wykład na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku Koło Historii Kultury Materialnej XIX wieku Secesja zaprasza na wykład dr Anety Aleksandry Dudy "Pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie - pied-a-terre, dom rodzinny, miejsce pobytu Fryderyka Chopina" oraz pokaz tańców dawnych. Odbywać się on będzie pod patronatem Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 📢 Zmarł Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Miał 66 lat Nie żyje wójt gminy Kobylnica - Leszek Kuliński. Zmarł nagle, w sobotę 8 czerwca. Miał 66 lat. Podczas naszej ostatniej rozmowy mówił: "Chciałbym jeszcze pracować i jestem przekonany, że moja właśnie rozpoczęta siódma i zarazem ostatnia kadencja, zostanie przeze mnie dobrze wykorzystana. Razem ze wszystkimi pracownikami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi mamy wiele pomysłów i planów, które chcielibyśmy kontynuować i zrealizować tak, aby mieszkańcom żyło się po prostu lepiej..."

📢 Słupskie Juwenalia 2024. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede (zdjęcia) W piątek 7 czerwca ruszył pierwsze po awansie słupskiej uczelni do rangi uniwersytetu Juwenalia. Z tej okazji odbywa się szereg imprez, wydarzeń oraz koncertów. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede. Dziś kolejne z nich.

📢 Prokuratura prowadzi postępowanie karne w sprawie ordynatora słupskiego szpitala Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi postępowanie karne dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez ordynatora jednego ze szpitalnych oddziałów w Słupsku. W najbliższych dniach będzie wydana decyzja o formalnym wszczęciu postępowania. Mowa o złośliwym i uporczywym naruszeniu praw pracowniczych. Niewykluczona jest jednak zmiana klasyfikacja czynu. Przypomnijmy, że pielęgniarki zarzucały swojemu szefowi mobbing i molestowanie. On sam twierdzi, że to pomówienia, ale odszedł z pracy. 📢 Koncert rozmaitości w kościele ewangelickim w Słupsku. Wstęp wolny Parafia ewangelicko-augburska w Słupsku zaprasza na kolejny wieczór muzyczny w kościele ewangelickim. W

tegorocznej, jubileuszowej, dziesiątej edycji odbędą się cztery wieczory, najbliższy już w środę 12 czerwca. Będzie to koncert pod

patronatem Katedry Sztuki Muzycznej słupskiego Uniwersytetu Pomorskiego w ramach programu Aktywny Uniwersytet.

📢 Finał literackiego konkursu witkacowskiego w Słupsku. Zjawiła się młodzież z całej Polski W Bialym Spichlerzu w Słupsku w piątek, 7 czerwca, odbył się finał V Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Młodzieży. Witkacy. Napisane dzisiaj. Nagrodzono laureatów i wyróżnionych, którzy zjechali na tę uroczystość z całej Polski. 📢 Słupska uczelnia świętuje 55-lecie istnienia. Z tej okazji uroczystości, medale i koncert Choć sam Uniwersytet Pomorski w Słupsku istnieje od roku, słupska uczelnia obchodzi 55-lecie istnienia. Z tej okazji – w piątek 7 czerwca - na uniwersyteckiej auli odbyły się uroczystości z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych, rektorów zaprzyjaźnionych uczelni oraz gości z kraju i zagranicy. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Teleopieka dla seniorów w Miastku. Pierwsze urządzenia rozdane W Miastku pierwsza grupa seniorów odebrała elektroniczne opaski systemu teleopieki. Urządzenia zostały zakupione z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 📢 Mieszkanie Maffashion zachwyca fanów. Tu przeniosła się z luksusowej willi uczestniczka „Tańca z gwiazdami”. Tak mieszka Julia Kuczyńska Maffashion to topowa blogerka modowa, która świetnie sobie radzi w „Tańcu z gwiazdami”. Influencerka może się pochwalić wysokimi notami od jury w każdym z niedzielnych odcinków. Sprawdzamy, jak mieszka Julia Kuczyńska – gwiazda tanecznego show Polsatu, która walczy o kryształową kulę. Tak się urządziła Maffashion z synkiem w ogromnym apartamencie po rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim. Zaglądamy do nowego domu Julii Kuczyńskiej.

📢 Szykują się zmiany na Placu Wolności w Ustce. Nie wszyscy ustczanie je akceptują Ustka zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Placu Wolności. Mają tam powstać bloki mieszkalno-usługowe. Jednak nie wszystkim ustczanom podoba się ten pomysł. Jego przeciwnicy twierdzą, że historyczna przestrzeń miasta powinna służyć mieszkańcom, a nie deweloperce. Nawet jeśli inwestorem jest spółka miejska.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u! [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem. 📢 Sensacja na procesie w aferze melioracyjnej. Zarzucał Gawłowskiemu korupcję, teraz to odwołuje Jeden z głównych oskarżonych, którzy zarzucał Stanisławowi Gawłowskiemu korupcję, wycofuje swoje oskarżenia wobec byłego ministra. Zapowiedział to przed chwilą w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. - Odwojuję wszystkie wyjaśnienia - ogłosił Mieczysław O., były szef Instytutu Meteoroligii i Gospodarki Wodnej. 📢 Parada studentów przeszła ulicami Słupska. To początek juwenaliów w mieście Tradycyjna parada studencka przeszła ulicami Słupska. To początek dwudniowego studenckiego święta. Żacy odebrali symboliczne klucze do bram miasta oraz powiatu. Juwenalia to czas wspólnej zabawy i świętowania, na które studenci zapraszają także mieszkańców miasta.

📢 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca w Polsce musisz odwiedzić tego lata? To, że w granicach naszego państwa jest mnóstwo atrakcyjnych lokalizacji do odwiedzenia, nie zaskakuje raczej nikogo – w końcu rodzime parki narodowe, góry i morze od lat zachwycają turystów ze wszystkich stron świata. Inne zakątki także nie zawodzą – oto 9 najpiękniejszych miast w Polsce według naszych czytelników. Które miejsca na mapie kraju wyróżnia szczególna uroda? Są świetne na urlop i city break, bez obaw można je polecić także zagranicznym podróżnikom. 📢 W Ustce citroen zderzył się TIR-em. O włos od tragedii na DK 21 W piątek około godziny 6 rano przed rondem przy wjeździe do Ustki doszło do poważnej kolizji drogowej. Samochód osobowy po zderzeniu z TIR-rem wpadł do rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 Po 3 lata więzienia za pozbawienie wolności słupszczanina ze szczególnym udręczeniem W środę Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie skazał na kary po 3 lata więzienia czworo oskarżonych o pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, pokopanie, pobicie pięściami i żelazkiem Mateusza K. oraz żądanie okupu od jego znajomego. Do zdarzeń tych doszło trzy lata temu w Redzikowie i Słupsku. 📢 Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku po górzystym Lasku Północnym Uniwersytet Pomorski w Słupsku świętuje 55-lecie istnienia uczelni. Jedną z imprez towarzyszących był Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Z dystansem 5,5 kilometra zmierzyło się 160 osób. Oprócz tego 23 powędrowały z kijkami nordic walking. Najszybszy był Arkadiusz Kozak. 📢 "Spotkanie ze sztuką" w Ustce. Mistral Ustka i Hotel Rejs zapraszają na wystawę plenerową W piątek 7 czerwca w Hotelu Rejs w Ustce odbędzie się wernisaż zorganizowanej przez Mistral Ustka plenerowej wystawy "Spotkanie ze sztuką". Swoje prace pokażą znani w Polsce i poza jej granicami artyści.

📢 Znane miejsca w Ustce. Tak się zmieniały na przestrzeni wieków (zdjęcia) Ustka żyje i zmienia się na przestrzeni czasu. Choć w Ustce mamy wiele pięknych obiektów, ulic i zabytków, to jednak czas wpływa nie tylko na ich wygląd, ale także na kształt otoczenia.

📢 XVIII zjazd legendarnej drużyny piłkarskiej Cieśliki w Ustce W weekend, 14-16 czerwca, odbędzie się XVIII Zjazd Absolwentów Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki. To tradycja wiernie kultywowana od 2003 roku. Panowie grali w piłkę nożną w latach 1960-1972. Wśród nich są reprezentanci Polski. Dziś zdrowie już im nie pozwala na bieganie za piłką, ale z sentymentem wracają do dawnych czasów. 📢 Zawody Rowerkowe dla najmłodszych w Miastku! Zapraszamy! W niedzielę, 23 czerwca czeka Was dzień pełen sportowej rywalizacji i wielu emocji dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 9 lat na niezapomnianą przygodę, która będzie obfitować w radość oraz mnóstwo atrakcji! Czekamy na Was od godziny 11.

📢 Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Żółte blachy, czerwone litery. Musi je zmienić tylko części kierowców. I bez badań technicznych Zmiany w rejestracji samochodów wchodzą od czerwca 2024 roku i dotyczyć będą określonej grupy samochodów. Nowe blachy otrzymają właściciele samochodów wyścigowych. Nowe tablice rejestracyjne mają żółty kolor (tło) i czerwoną czcionkę (litery i cyfry). I nieczęsto będziemy mieli okazję zobaczyć je na ulicach, bo samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego.

📢 Więcej miejsc dla autobusów i dodatkowe połączenie z Zatorzem. Nowa droga skomunikuje dworzec autobusowy z ulicą Sobieskiego Nowa droga, którą planuje wybudować miasto połączy węzeł transportowy z ulicą Sobieskiego. W ramach inwestycji ma również zostać rozbudowany plac dla autobusów. 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] 07.06.2024 Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu. 📢 Markos z Głobina zyskał strategicznego partnera. To Axopar z Finlandii Fińska Grupa Axopar nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce Markos z Głobina. Obaj partnerzy zamierzają stać się jednym z wiodących światowych producentów wyrobów w technologii kompozytowej.

📢 Juwenalia Słupsk 2024. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na scenie W dniach 7-8 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbędzie się pierwsza od awansu uczelni do rangi uniwersytetu edycja kultowych Juwenaliów. Poznaliśmy program i artystów.

📢 Ofiara w Rokicinach spłonęła żywcem. Sąd wypuścił z aresztu podejrzaną o zacieranie śladów. Wolność za cenę 100 tysięcy złotych We wtorek przerażająca zbrodnia w Rokicinach miała kolejna odsłonę sądową. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał zażalenia na aresztowanie małżeństwa. Podejrzany o zabójstwo Adam C. pozostanie w areszcie. Sandra C., podejrzana o zacieranie śladów i nieudzielenie pomocy ofierze potwornej zbrodni, wyszła na wolność za poręczeniem 100 tysięcy złotych. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Utrudnienia dla pasażerów kolei. Od 9 czerwca komunikacja zastępcza na trasie Słupsk-Lębork W niedzielę, 9 czerwca, zostanie wstrzymany ruch kolejowy na trasie Słupsk-Lębork. Utrudnienia potrwają około dwóch tygodni. Będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. 📢 Kaszubskie truskawki w kryzysie. Smak tradycji może być zagrożony Na straganach pojawiły się kaszubskie truskawki - jedne z najbardziej uwielbianych owoców sezonowych. Niestety, lokalni producenci borykają się z poważnym zagrożeniem, które napływa z Egiptu i krajów bałkańskich.

📢 Ruch wahadłowy na Bałtyckiej. Otwarcie przejazdu na Tuwima możliwe już we wrześniu. Postępują prace przy inwestycji kolejowej w Słupsku Przejazd pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w Słupsku może zostać otwarty już 1 września – informują PKP PLK. Kierowcy muszą się jednak przygotować na kolejne utrudnienia – w czerwcu planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego pod wiaduktem na ul. Bałtyckiej.

📢 Słupska policja poszukuje zaginionej 16-letniej Wiktorii Riopki Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniej Wiktorii Riopki, która 29 maja 2024 roku ok. godz. 20:30 wyszła z miejsca zamieszkania w Słupsku przy ul. Wileńskiej i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną. 📢 Na Starym Rynku w Słupsku saperzy wydobyli 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser (zdjęcia) Stary Rynek w Słupsku został zamknięty w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na miejscu od rana pracowali saperzy z Lęborka. Po pięciu godzinach akcję zakończono. Wydobyto blisko 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser. Pochodzi ona z czasów II wojny światowej. Saperzy podkreślają, że tak ogromne znalezisko zdarza się naprawdę rzadko.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię tego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Wielki kiermasz na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce Na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce pojawili się handlowcy z całej Polski. Na Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła można kupić różności. To pierwszy w tym sezonie jarmark. Wystawcy odwiedzą Ustkę także latem. 📢 Ze Słupska do Ustki rowerem. Nową ścieżką wzdłuż drogi czy lasem wzdłuż rzeki? Nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż drogi krajowej nr 21, to długo oczekiwana przez rowerzystów inwestycja. Dzięki temu szybko i sprawnie pokonamy rowerem 20-kilometrowy dystans ze Słupska do Ustki. Nie ma jednak co liczyć na malownicze widoki, ćwierkanie ptaków po drodze, czy nawet na odrobinę cienia. Jeśli chcemy trasy urozmaiconej z pięknymi widokami, jedźmy starą trasą – lasami, wzdłuż Słupi, przez urokliwe wioski. 📢 Ogromny plac zabaw na ukończeniu. Najmłodsi słupszczanie skorzystają z niego już w wakacje [ZDJĘCIA] Dobiega końca przebudowa Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Modernizacja ma się zakończyć w wakacje, wtedy też najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z największej atrakcji – ogromnego placu zabaw, który powstał w miejscu dawnego placu cyrkowego.

📢 Kobylnica świętuje! Kultura, muzyka, sport. I ludzie. Tu warto żyć! Pod takim hasłem odbywa się w plenerze święto Kobylnicy. Nastroje wyśmienite. Atrakcji i koncertów moc!

