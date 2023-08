Prasówka 9.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023”?

Prasówka 9.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 09.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

Prasówka 9.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 09.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 08.08.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Majątek za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Genialny Marek Zakrzewski mistrzem Europy U20 w biegu na 100 metrów Podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w Jerozolimie, Marek Zakrzewski (AML Słupsk) zdobył złoty medal! W biegu na 100 metrów osiągnął czas 10.25!

📢 Sztorm Zachariasz ustępuje. Siła wiatru słabnie, ale wciąż przechodzą ulewy. Najbardziej ucierpiała Ustka Od poniedziałku od godziny 8 rano do godzin popołudniowych we wtorek Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku odnotowała 20 interwencji związanych z wichurą. Na plaży w Ustce i gminie fale zabierały nawet ciężkie wieże ratownicze.

📢 Julia Nakoneczna - 18-letnia geniuszka ze Słupska! O ludzkim mózgu wie wszystko Julia Nakoneczna w przyszłym roku przystąpi do matury, ale już dziś drzwi wszystkich uczelni medycznych w Polsce stoją przed nią otworem. Jest pierwsza w Polsce, a czwarta na świecie w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Mózgu - International Brain Bee (IBB). Jednym słowem – geniuszka! 📢 Adam Niedzielski odwołany z funkcji ministra zdrowia Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyjęciu dymisji Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. Na funkcję tę powołał Katarzynę Sójkę. 📢 To już oficjalne! Prezydent Andrzej Duda zarządził wybory do Sejmu i Senatu na 15 października 2023 roku Kierując się treścią otrzymanej pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda.

📢 Dożynki Rybne i Święto Wojska Polskiego w Ustce. Parady, defilady i Sara James. Zapowiedź wydarzeń W długi sierpniowy weekend w Ustce obowiązuje zakaz nudy. Miasto i wojsko celebrują swoje święta. Zapowiadają się salwy, defilady, fishparady, jarmarki, koncerty i kulinarne atrakcje. 📢 Pożar w Sulejówku pod Warszawą. Płonie 1000 metrów kwadratowych poddasza Płonie zakład produkcyjny w miejscowości Sulejówek pod Warszawą. Na miejscu jest około 100 strażaków. Według różnych doniesień doszło do wybuchu gazu lub cysterny. Hala znajduje się dokładnie w Ratajewie, które jest częścią Sulejówka.

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Nie żyje trzech młodych mężczyzn [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Trzy osoby nie żyją.

📢 Będzie scena z prawdziwego zdarzenia i duży plac zabaw. Park Kultury i Wypoczynku w nowej odsłonie Inwestycja za 24 mln złotych właśnie zaczyna się w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Na teren wszedł już wykonawca - firma Sorted, która zabezpieczyła barierkami teren fontanny. Zmiany będą duże. Efekt końcowy zobaczymy wiosną 2024 roku. 📢 Spódnica midi Beaty Ścibakówny to świetny wybór dla każdej pięćdziesięciolatki. Możesz ją nosić i ty niezależnie od typu sylwetki Beata Ścibakówna ma 55 lat i figurę nastolatki. Jednak jej stylizacje są ponadczasowe i uniwersalne. Na jej profilu w mediach społecznościowych pokazała się w spódnicy, która między innymi ukryje duże uda, szerokie biodra i masywniejsze kolana. A najważniejsze jest to, że będziesz czuć się w niej wygodnie i modnie. Zobacz, co na siebie założyła aktorka.

📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz z kotami. Zajrzyj do luksusowego domu, gdzie rządzą futrzaki. Zobacz wyjątkową rezydencję królowej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w luksusowej rezydencji z przepięknym ogrodem nieopodal Warszawy. 100-letni dom królowej polskiej sceny muzycznej jest wart fortunę. Sprawdź, jak wygląda posiadłość Maryli Rodowicz i z kim uwielbia relaksować się na tarasie gwiazda. Zobacz, gdzie mieszka i odpoczywa po koncertach ukochana piosenkarka Polaków. 📢 Beata Tyszkiewicz miała bogate życie uczuciowe i zawodowe. Zobacz, jak kiedyś wyglądała dama polskiego kina Celebrytka swoich czasów, hrabianka, dama, o nietuzinkowej, posągowej urodzie, z wielkim talentem i charyzmą – tak określa się Beatę Tyszkiewicz. Pomimo tego, że od kilku lat aktorka nie jest już czynna zawodowo, wciąż pozostaje synonimem klasy, delikatności, a zarazem siły i niezależności. Przedstawiamy jej dawne fotografie.

📢 Schab na 7 sposobów. Polecamy sprawdzone przepisy na dania mięsne, przy których się nie napracujesz. Zrób pyszny i sycący obiad Schab na obiad zawsze się sprawdzi. Podpowiadamy 7 przepisów na pyszne, sycące i popisowe dania z tym mięsem. To m.in. wyśmienite roladki schabowe ze szpinakiem oraz bardzo prosty gulasz ze schabu i pieczarek. Potrawy świetnie smakują i nie wymagają wiele pracy. Sprawdź, co zrobić ze schabu i wypróbuj nasze przepisy. 📢 Lato na łące. Koncert w Swołowie. Zagrał Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie 5 sierpnia w Swołowie odbył się kolejny koncert z cyklu Lato na łące. Zagrali znani i lubiani artyści. Usłyszeć można było między Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie, Saqva Blues Band oraz Małgorzatę Burjan & Patryka Skarbek-Tłuchowskiego.

📢 Picasso, Dwurnik, Łempicka w Słupsku! Darmowa wystawa w ratuszu, potem aukcja w Ustce Unikatowa wystawa sztuki współczesnej znajduje się w słupskim ratuszu. Wśród 31 zaprezentowanych obrazów są dzieła mistrzów i mistrzyń malarstwa, m.in. Pabla Picassa, Edwarda Dwurnika, Jana Tarasina czy Tamary Łempickiej. Zwieńczeniem wystawy będzie aukcja obrazów. Cena wywoławcza za maleńką grafikę, która wyszła spod ręki mistrza Picassa to 12 tys. złotych. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 11 wyjątkowych miejsc w Polsce, które są geograficznymi rekordzistami. Wiesz o ich istnieniu? Odkrywamy krajowe ciekawostki Położone najwyżej, najniżej, na skraju państwa lub na jednym z ważniejszych południków – oto 11 wyjątkowych miejsc w Polsce, które są geograficznymi rekordzistami. Poznajcie z nami krajowe perełki i związane z nimi ciekawostki. Czy kojarzycie je wszystkie? Warto odwiedzić je w weekend lub podczas dłuższego urlopu.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 8.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 8.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 8.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorówv 8.08.2023 Lato to czas, kiedy pomidory są najsmaczniejsze. Jednak smak to nie jedyny atut tego popularnego warzywa. Pomidory mają wiele właściwości prozdrowotnych, pozytywnie wpływają na działanie naszego organizmu, nasz wygląd, a nawet na nasze samopoczucie. Jakie dokładnie są zalety codziennego jedzenia pomidorów? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Synergia portowa na Wybrzeżu. Imponujące tempo wzrostu w polskich portach. Szykuje się kolejny rekordowy rok dla gospodarki morskiej Jeżeli chcemy, aby nasze porty się rozwijały, musimy znacznie zwiększyć ich możliwości. Synergia portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz Gdyni, Gdańsku i Elblągu to najszybsza, i obecnie jedyna, droga do osiągnięcia tego celu. Bez synergii nie będziemy konkurencyjni na światowym rynku – mówi Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańsk, polityk i samorządowiec z Pomorza.

📢 W Ustce złodziej ukradł pieniądze z samochodu. Wpadł w ręce policji Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce zatrzymali 30-letniego ustczanina, podejrzanego o kradzież pieniędzy z zaparkowanego samochodu. 📢 Ciała kobiety i dziecka w Kobylnicy. Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób w Kobylnicy. Decyzja była podyktowana skomplikowanym charakterem zdarzenia i okolicznościami. Przypomnijmy, ciała 35-letniej kobiety i 8-letniego chłopca znalazł mężczyzna po powrocie do domu, 25 lipca. 📢 Jacht z rosyjską załogą zawinął do Ustki. Pilnuje go Straż Graniczna. Rosjanie nie mogą wyjść na ląd W usteckim porcie od niedzieli cumuje jacht pływający pod polską banderą, który przypłynął z Bałtijska z dwojgiem Rosjan - kobietą i mężczyzną na pokładzie. Zgodnie z polskimi przepisami obywatele Rosji nie mają prawa wjazdu do Polski. Załoga, która ze względu na stan zdrowia kapitana, została wpuszczona do portu, nie może opuścić jednostki. Teraz Rosjanie na pokładzie muszą przeczekać sztorm.

📢 Niż Zachariasz dał o sobie znać w Koszalinie i regionie. Zniszczenia i podtopienia w pasie nadmorskim [ZDJĘCIA] Nad nasz region nadciągnął niż Zachariasz. Od kilkudziesięciu godzin służby w naszym regionie walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. W wielu miejscach sytuacja jest naprawdę trudna. Szczególnie mocno wieje nad samym morzem, gdzie porywy wiatru osiągają nawet 100 km/h.

📢 Śmierć 12-latka w Uniechowie (powiat człuchowski). Zginął, bo poraził go prąd w budynku należącym do gminy. Samorząd użyczył go PZW 12-latek, który został porażony prądem w Uniechowie (gmina Debrzno), zginął na terenie budynku, który użytkował Polski Związek Wędkarski. Nieruchomość wędkarzom użyczyła gmina Debrzno. W sprawie bulwersujacej śmierci pod Człuchowem trwa śledztwo. 📢 Te gwiazdy mają kota na punkcie... kota. Zobacz, które celebrytki są szczęśliwymi właścicielkami mruczków Gwiazdy i koty wydają się nietypowym połączeniem? Całkowicie niesłusznie! Wielu celebrytów również uwielbia zwierzaki, w tym mruczki. Nie tylko się z nimi bawią w domowym zaciszu, ale również publikują ich zdjęcia w mediach społecznościowych, chętnie o nich opowiadają, a nawet... zabierają na plan filmowy! Sprawdź, które gwiazdy nie tylko mają, ale i kochają koty!

📢 Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy. 800 zamiast 500 plus Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do 800 zł. 📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu! 📢 Jak wysuszyć pranie, gdy ciągle pada deszcz? Przetestuj ten sprytny trik. Poznaj ukrytą funkcję, którą ma każda pralka Pogoda w sierpniu nas nie rozpieszcza i już powoli zaczynamy zapominać, że nadal trwa lato. Temperatura w Polsce mocno spadła, a synoptycy niestety zapowiadają sporo deszczowych dni. Jak sobie poradzić z mokrym praniem, które nie chce wysychać i szybko łapie zapach stęchlizny? Co zrobić, gdy mamy ważne spotkanie, a ulubiona bluzka nadal jest mokra po praniu? Wystarczy wykorzystać ukrytą funkcję, którą ma każda pralka. Zobacz, jakie to proste!

📢 Granica polsko-białoruska. Jest wniosek do MON o kolejny tysiąc żołnierzy Komendant główny Straży Granicznej wystąpił do MON o przesunięcie kolejnego tysiąca żołnierzy na granicę polsko-białoruską – poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. 📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski. 📢 Mają niedoceniane właściwości antyrakowe. Grzyby zwalczają też wirusy i bakterie! Najzdrowsze gatunki zbierzesz w lesie lub kupisz z uprawy Grzyby to stały element antyrakowej diety – warto jeść je jak najczęściej, by wspomagać ochronę przed nowotworami. A także przed wirusami, antybiotykoopornymi bakteriami, alergią... Właściwości grzybów przyprawiają wręcz o zawrót głowy i dotyczą nie tylko gatunków dzikich z lasu czy tych leczniczych, bo zdrowe są również pieczarki i boczniaki. Zobacz, które z grzybów europejskich i azjatyckich mają najcenniejsze właściwości i jakich terapiach znajdują zastosowanie.

📢 Zaginiona 11-latka z Sosnowca została odnaleziona w okolicach Koszalina Dziewczynka z Sosnowca, która zniknęła w sobotę wieczorem sprzed swojego rodzinnego domu w województwie Śląskim, została odnaleziona w poniedziałek z rana w Zachodniopomorskiem. 📢 W regionie słupskim wieje silny wiatr. Strażacy mają pełne ręce roboty, morze wdziera się do portu [ZDJĘCIA] Sztorm Zachariasz zaatakował polskie Wybrzeże. W Ustce i gminie przewracają się drzewa. Kanał portowy nabiera coraz więcej wody.

📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko.

📢 Najbardziej poszukiwani pracownicy. Wysyp ofert pracy w Słupsku i powiecie 07.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Na obwodnicy Słupska honda uderzyła w barierki. Tysiąc złotych mandatu W niedzielę wieczorem doszło do niebezpiecznej kolizji drogowej na słupskiej obwodnicy. Auto wypadło z drogi i rozbiło cały przód na barierkach.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Oto najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych. Niektóre fotki rozbawiają do łez! Ogłoszenia wiszące na klatkach schodowych to najprostszy sposób na komunikację między wszystkimi sąsiadami lub między mieszkańcami bloku a spółdzielnią mieszkaniową. Zdarza się jednak, że ogłoszenia takie przekraczają granicę dobrego smaku i absurdu... Czasem śmieszą, nierzadko załamują. Zobaczcie zbiór najdziwniejszych ogłoszeń zamieszczonych na klatkach schodowych.

📢 Grzybobranie 2023. W lasach coraz więcej grzybów. Z pustym koszykiem nie wrócisz. Czytelnicy GP24 ślą zdjęcia swoich zbiorów 06.08.2023 Grzybobranie 2023 w Słupsku i regionie. W regionie słupskim grzyby pojawiły się w wielu miejscach. Sezon trwa w najlepsze, więc postanowiliśmy poprosić naszych czytelników o nadesłanie zdjęć zebranych przez siebie grzybów. W odpowiedzi, w komentarzach na naszym profilu na facebooku otrzymaliśmy dużą ilość fotografii przedstawiających ich zbiory. Przejdź do galerii zdjęć! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Garden Party u Karola tym razem w Filharmonii. Piosenki Osieckiej zaśpiewała Anna Chodyna Kolejny koncert z cyklu "Garden Party u Karola" adresowany był do wielbicieli twórczości Agnieszki Osieckiej. Tym razem, piosenki legendarnej poetki usłyszeliśmy w interpretacji Anny Chodyny.

📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu. 📢 Miejski Dzień Pszczół w Słupsku. Pszczelarzom pogoda niestraszna (zdjęcia) W niedzielę 6 sierpnia w godzinach od 11 do 18 przy ulicy Nowobramskiej odbyła się impreza pod nazwą Miejski Dzień Pszczół.

📢 Bёtowsczi Chillout. VTB Vag Team Bytów i piękne auta (WIDEO) Miłośnicy tuningów zjechali na bytowski rynek. Och! Było na czym oko zawiesić. Stowarzyszenie VTB Vag Team Bytów po raz pierwszy w Bytowie zorganizowało Bёtowsczi Chillout. I był chillout. 📢 Rolnicy.Podlasie. Gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV Program Rolnicy. Podlasie, choć emitowany od lat, wciąż cieszy się popularnością wśród telewidzów. Od początku gwiazdami programu są rolnicy z Plutycz i piękna rolniczka z Laszek. Jakiś czas temu odwiedziliśmy ich gospodarstwa w Plutyczach i Laszkach. Zarówno Emilka, jak i Gienek są bardzo naturalni, cechuje ich pogoda ducha i szczerość. Te cechy doceniają widzowie show, emitowanego na kanale Focus TV. Zobaczcie ich domy! 📢 W Rowach trwa Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych [zdjęcia] W sobotę, 5 sierpnia, w Rowach rozpoczął się Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych. Zespoły prezentowały się zarówno podczas przemarszów jak i na scenie.

📢 Natalia Szroeder w usteckim porcie. Wspaniały koncert o zachodzie słońca (zdjęcia) W sobotę 5.08.23 w usteckim porcie odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczne. Po raz pierwszy, nie na promenadzie nadmorskiej a w porcie zaśpiewała Natalia Szroeder.

📢 Wielka parada Ustka Charlotta Sailing Days. Żeglarze mają moc! Ulicami Ustki przeszła wielka parada żeglarstwa. Ustka Charlotta Sailing Days na dobre przywróciła miastu żeglarski charakter. Młodości, entuzjazmowi i wyszkoleniu mistrzów towarzyszyła Ustecka Orkiestra Dęta. Zakochani w wietrze i wodach Bałtyku są wśród nas. 📢 Ustka w owocach i kwiatach jabłoni. Festiwal Jabłonki Swawole zagościł nad morzem Tylu jabłek na Promenadzie Nadmorskiej i w usteckim porcie jeszcze nie było. Sobotnie popołudnie należało do festiwalu Jabłonki Swawole. Parada z bębnami, sadzenie jabłoni i wiele innych atrakcji.

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 05.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Diamentowe lata usteckiego portu. Międzynarodowy kurort węglowy Latem 76 lat temu ustecki port handlowy działał pełną parą. Zaledwie kilka dni po otwarciu znany był w całym kraju. Po czarne diamenty zawijały tu skandynawskie węglowce. Ustka stała się międzynarodowym portem i modnym nadbałtyckim kurortem. 📢 Odczarowany dom Wampira z Bytowa. Pani Sonia w głowie ma plan (WIDEO) To miejsce jest już odczarowane, z pierwszym dniem, kiedy tu weszłam - śmieje się Sonia Burandt, która kupiła dom w podbytowskich Osiekach. W nim mieszkał Wampir z Bytowa.

📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie. 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6? 📢 To już 109 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 109 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej?

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 5. PKO Bieg Charytatywny w Słupsku (wideo, zdjęcia) PKO Bank Polski już po raz piąty zorganizował PKO Bieg Charytatywny, który łączy pasję do sportu i daje realną możliwość niesienia pomocy. W tym roku zawodnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu w aż 12 miastach w całej Polsce. Po raz pierwszy w Słupsku. 📢 Gryf Słupsk zwycięzcą Regionalnego Pucharu Polski! Grom Nowy Staw - Gryf Słupsk 0:3 (0:0) [zdjęcia] W rozgrywanym w Słupsku finale rozgrywek Regionalnego Pucharu Polski Gryf Słupsk pokonał 3:0 Grom Nowy Staw.

