Prasówka 9.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sklepy wycofują te produkty ze sprzedaży. Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczące szkodliwych wyrobów”?

Prasówka 9.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sklepy wycofują te produkty ze sprzedaży. Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczące szkodliwych wyrobów Kosmetyki, suplementy diety, kasza, mięso, herbata, chipsy, czy jajka to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 8.12.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 09.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 09.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

Prasówka 9.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 09.12.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 09.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 09.12.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 09.12.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 09.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 09.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 09.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 09.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 09.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 09.12.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 09.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Bony świąteczne dla pracowników - ile wynoszą w Biedronce, Lidlu i Kauflandzie? Do odebrania nawet 1000 zł na zakupy Sieci handlowe takie jak Biedronka, Lidl czy Kaufland przygotowały atrakcyjne bony na święta dla pracowników. Oprócz voucherów wręczane będą także drobne upominki, paczki dla dzieci oraz zniżki na zakupy. W którym supermarkecie pracownicy mogą liczyć na najlepsze prezenty? 📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 8.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Tragedia w Słupsku. Martwa para młodych ludzi znaleziona w łóżku Prokuratura Rejonowa w Słupsku wyjaśnia okoliczności tajemniczej śmierci dwóch młodych osób, które zostały znalezione martwe w łóżku. Przeprowadzona w piątek sekcja zwłok nie dała jeszcze odpowiedzi na pytanie, co mogło być przyczyną śmierci 19-letniej kobiety i 20-letniego mężczyzny.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córeczkami. Tak polityk żyje na wsi. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Słupski szpital wstrzymał zapisy na szczepienia przeciw koronawirusowi. Zabrakło szczepionek Od 6 grudnia osoby powyżej 12. roku życia mogą zaszczepić się przeciw nowemu wariantowi koronawirusa. Każdy chętny mógł to zrobić również w słupskim szpitalu. Na razie zapisy na szczepienia wstrzymano, bo skończyły się szczepionki. 📢 Podwójna emerytura w grudniu? To nawet kilka milionów seniorów! ZUS wypłaci wszystkie emerytury przed świętami Emeryturę przed świętami otrzymają wszyscy seniorzy, którzy wypłaty świadczenia oczekują 25 dnia każdego miesiąca lub wcześniej. ZUS potwierdza, że część z nich dostanie także podwójne emerytury w grudniu. Którzy z seniorów mogą na to liczyć?

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Droga z Ustki na poligon zostanie rozbudowana za 56 milionów złotych Dwie ulice - Koszarowa i Bosmańska w Ustce i w Lędowie-Osiedlu zostaną przebudowane. Stuprocentowe finansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa została podpisana. Według zapowiedzi prace budowlane mają trwać do końca 2025 roku.

📢 Urocze koty na Pomorzu do oddania za darmo. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te koty czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie koty są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku. 📢 Grupa Sierleccy Czarni zagrają kolejny mecz! W sobotę rywalem Start Lublin Trwa maraton ligowych meczów Czarnych. W sobotę - 9 grudnia rozegrają trzecie spotkanie w ciągu siedmiu dni. Tym razem rywalem drużyny prowadzonej przez Mantasa Cesnauskisa będzie ekipa Startu Lublin. 📢 Jaki ubiór postarza? Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej zrezygnuj z niektórych ubrań. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat.

📢 Nikt nie naraził życia Amelki. Prokuratura umorzyła sprawę wypadku siedmiolatki w Ustce Prokuratura Rejonowa w Słupsku umorzyła dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki, która w Ustce nadziała się na hak osiedlowego słupka. Postępowanie wykazało, że nikt nie naraził dziewczynki na utratę zdrowia lub życia, bo rana po wypadku jej nie zagrażała. Po tym koszmarnym zdarzeniu w Ustce wykonano przeglądy infrastruktury osiedlowej.

📢 Szukasz mieszkania? DZP INVEST Kiereccy buduje dla Ciebie Trudno dziś wyobrazić sobie wschodnią część Słupska bez osiedla INDIVIDUAL i osiedla NICE HOME. DZP INVEST KIERECCY zaznacza swoją obecność tam, gdzie tworzy się nowa tkanka miasta. Powstałe inwestycje wpłynęły na dynamiczny rozwój dzielnicy Ryczewo, w której dziś tętni życie i zawiązują się nowe relacje. To zupełnie nowa przestrzeń do życia dla Słupszczan.

📢 Powstaje droga ekspresowa S6 z Leśnic w stronę Słupska. We fragmencie będzie z betonu Mimo zimowych warunków trwają prace nad powstaniem drogi ekspresowej S6 ze Skórowa (bez węzła) do Leśnic (z węzłem) oraz na odcinku Bobrowniki (bez węzła) - Skórowo (z węzłem). Co ciekawe, ten drugi odcinek drogi, co jest ewenementem, zostanie wykonany z betonu. 📢 Piękne stroiki świąteczne z poinsecji. Wyjątkowe ozdoby domu na święta. Gwiazda betlejemska – pomysł na modne świąteczne dekoracje Gwiazda betlejemska to niezwykle popularna roślina świąteczna, którą co roku większość z nas pięknie dekoruje dom na Boże Narodzenie. Poinsecja jest tania, niezwykle efektowna i trwała, dlatego świetnie się sprawdza jako świąteczna dekoracja. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza za pomocą gałązek gwiazdy betlejemskiej. Zobacz, jak wykonać bożonarodzeniowe dekoracje DIY z poinsecji za grosze.

📢 Nowe pociągi dla SKM już w trasie! Każdy mieści ponad 500 pasażerów Pierwsze 2 z 31 pojazdów zakupionych przez Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczęły regularne kursy na linii PKP SKM. Kolejnych 6 zacznie na niej wozić pasażerów jeszcze przed końcem tego roku. 📢 Monografia "Stocznie w Ustce" wydrukowana. To idealny prezent gwiazdkowy dla stoczniowców Pierwszy tom monografii "Stocznie w Ustce" autorstwa dwóch stoczniowców Władysława Golińskiego i Zbigniewa Miecznikowskiego już na półkach, w bibliotekach i w sprzedaży internetowej.

📢 Słupszczanin sprzedawał paracetamol jako silny lek na receptę. Usłyszał 60 zarzutów Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją postawili 60 zarzutów oszustwa 28-letniemu słupszczaninowi, który oferował w Internecie sprzedaż silnych leków przeciwbólowych, na które wymagana była recepta. Mężczyzna zamiast tego, wysyłał swoim klientom zwykłe środki przeciwbólowe, które zawierały paracetamol i można je nabyć bez recepty, w każdym sklepie. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Oddaj odpady, odbierz choinkę. Świąteczna eko-akcja w słupskim PSZOK-u Możesz dostać choinkę i to bez wydania ani grosza. Jak co roku, słupski ratusz wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizuje świąteczną akcję ekologiczną. 📢 Darmowe gry na PC - grudzień 2023. Co można pobrać bezpłatnie? Zobacz darmowe produkcje w świątecznym miesiącu Darmowe gry na komputer rozdawane są przez cyfrowe platformy w ramach różnych promocji i akcji, ale nie tylko. Epic Games Store, Steam czy GOG zachęcają w ten sposób konsumentów do dalszych zakupów w ramach ekosystemu, w którym zaoferowana została darmowa gra. Znamy już kilka tytułów, które będzie można dodać do swojej kolekcji bez wydawania pieniędzy w grudniu 2023. Zobacz darmowe gry w świątecznym miesiącu. 📢 Jak bezpiecznie przejść przez ulicę Armii Krajowej? Samochody jeżdżą, a przejść dla pieszych brak Pod koniec listopada na ulicę Armii Krajowej powrócił ruch samochodowy. Piesi skarżą się, że bezpieczne przejście na drugą stronę wyremontowanej jezdni graniczy z cudem.

📢 Jedz na spalanie tłuszczu. Najlepsze fatburnery to właśnie te produkty! Z nimi schudniesz szybciej i więcej, niż się spodziewasz Fatburnery to produkty i ich związki aktywne, które przyspieszają metabolizm, a przez to spalanie kalorii i tkanki tłuszczowej. Jeśli chcesz szybciej tracić na wadze, nie musisz sięgać po specjalne suplementy diety. Pyszne i zdrowe produkty wspomagające odchudzanie znajdziesz w swojej kuchni lub sklepie spożywczym. Zobacz, jak przyspieszyć przemianę materii.

📢 Karżnica zyska nową drogę. Gmina Potęgowo zawarła umowę z wykonawcą Mieszkańcy Karżnicy doczekają się remontu ponad kilometrowego odcinka drogi przechodzącej przez ich miejscowość. 📢 Jakie kolory paznokci postarzają, a które wpłyną pozytywnie na wygląd dłoni u dojrzałych kobiet? Zobacz koniecznie Modne paznokcie i kolory lakierów nie zawsze są odpowiednie do dojrzałych kobiet. Niestety, ale skóra rąk zdradza twój wiek, ale manicure może odwrócić uwagę od efektów starzenia widocznych na dłoniach. Zobacz listę zakazanych lakierów do paznokci i tych, które będą pięknie na nich wyglądały.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę. 📢 Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie 25-letni kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie w gminie Ustka. W tym samym momencie uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Ustki. To cud, że kierowca żyje. Zwłaszcza, że uderzenie musiało być silne. Samochód był pchany przez pociąg jeszcze kilkaset metrów, zanim zdołał wyhamować.

📢 Uroczystości pogrzebowe Pawła Huellego. Pisarz spoczął na cmentarzu Srebrzysko Gdańsk pożegnał Pawła Huellego. Pisarz został pochowany w czwartek na cmentarzu Srebrzysko. Żegnała go rodzina, przyjaciele oraz władze samorządowe.

📢 Pasażerowie marzną, bo poczekalnia dworca jest zamykana wieczorem Minusowe temperatury, często padający śnieg to zmora podróżnych, którzy wieczorem czekają na autobus na nowym dworcu na węźle transportowym. Poczekalnia jest zamykana, więc podróżni marzną na zewnątrz. ZIM i tak już zrobiło ukłon w ich stronę, wydłużając godziny otwarcia i otwierając poczekalnię w weekendy. Więcej udogodnień raczej nie będzie. 📢 Problemy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wstrzymano budowę części obiektu. Jest nowa data otwarcia [ZDJĘCIA] Prace nad budową hotelu Gołębiewski w Pobierowie ruszyły w 2018 r. (prawomocne pozwolenie na budowę całego obiektu hotelowego Gołębiewski wydano 22 stycznia 2018 roku) hotel miał być gotowy w 2021 roku, ale z powodu pandemii i wojny w Ukrainie (a także śmierci właściciela) nie udało się tego terminu dotrzymać. Kolejny termin przypuszczalnego otwarcia jaki się pojawił to lato 2024 roku. Ale czy ostatnia decyzja sądu tych planów nie zakłóci?

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 07.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 07.12.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 07.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 07.12.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Karate. Jak wypadli zawodnicy Klubu Karate Goju-Ryu z Dębnicy Kaszubskiej? 2 grudnia w Starym Mieście k/Konina odbył się Mikołajkowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Karate. Startowało w nim 256 zawodników z Polski i Ukrainy w konkurencjach: makiwara-kumite/sumo-grappling/walka na miecze i kumite. Region Pomorski reprezentował Klubu Karate Goju-Ryu z Dębnicy Kaszubskiej z pięcioma zawodnikami i trenerem Krzysztofem Lehmannem zdobywając 11 medali 4 złote 3 srebrne i 4 brązowe.

📢 Cudowne psy do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 W Ustce rozpoczęło się wyburzanie dawnego PPiUR Korab Idzie nowe. We wtorek ekipa budowlana weszła na plac po byłym Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce. Dawne zabudowania całkowicie znikną z powierzchni ziemi w kwietniu 2024. W tym miejscu ma powstać baza serwisowa PGE Baltica przeznaczona do obsługi morskich farm wiatrowych.

📢 Mikołaje z City Taxi odwiedziły dzieci w słupskim szpitalu (zdjęcia) 6 grudnia, jak co roku Mikołaje ze słupskiego City Taxi odwiedziły dzieci przechodzące leczenie w słupskim szpitalu. 📢 To cudne i NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Nowa strefa przemysłowa w Słupsku. Miasto czeka na wstępne oferty przedsiębiorców Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał w ubiegłym tygodniu z konsorcjum firm Kobylarnia S.A i Mirbud umowę na uzbrojenie strefy przemysłowej w zachodniej części miasta. Ratusz już czeka na oferty i propozycje potencjalnych inwestorów. 📢 Norweg pobił rekord świata w "śmiertelnym nurkowaniu". Przerażające nagranie podbija internet - WIDEO Niewiele jest rzeczy, które potrafią wprawić jednocześnie w zachwyt i przerażenie. Do takich zalicza się jednak z pewnością nagranie Kena Stornesa. Norweg pobił właśnie rekord świata w tzw. "śmiertelnym nurkowaniu". Zobaczcie sami! 📢 Pół miliona złotych długu. Gmina Damnica odcina dłużnikom wodę W gminie Damnica kilkanaście gospodarstw domowych nie ma wody. Przyczyną tego nie jest awaria wodociągu, lecz ogromne długi. Zakład Gospodarki Komunalnej twierdzi, że idzie ludziom na rękę i zgadza się na spłaty w ratach, ale upartym dłużnikom w nie najgorszej sytuacji mówi: nie. I zapowiada więcej odłączeń od wodociągu.

📢 Polskie gwiazdy bez makijażu, które nie wstydzą się pokazać w wersji naturalnej. Zobacz, które celebrytki wybierają na co dzień taki wygląd Polskie gwiazdy bez makijażu najczęściej pokazują się w swojej naturalnej odsłonie w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że w tej wersji są również piękne. Do grona osób, które można zobaczyć bez make-upu, dołączyło już wiele aktorek, prezenterek i influencerek.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 6.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy małych i dużych, czyli magazyn samoobsługowy dla każdego Często zastanawiamy się, gdzie przechowywać rzeczy, które są używane sporadycznie lub sezonowo i na które brakuje nam miejsca w mieszkaniu. Rozwiązaniem może być wynajem prywatnej komórki i taką możliwość zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, oferuje kompleks magazynowy BoxIN24.pl w Kobylnicy k/Słupska. 📢 „Dobry posiłek” serwują w słupskim szpitalu. Jakie macie doświadczenia? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przystąpił do programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalu" wprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na talerzach przybyło warzyw i owoców. Pojawił się posiłek nocny o godzinie 20, a pacjenci mogą konsultować się z dietetykiem. Złe doświadczenia odejdą w zapomnienie. 📢 To cud, że nie było tam ludzi. Pijany kierowca w Ustce rozwalił sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych Pijany 48-letni kierowca uderzył w sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło w centrum Ustki w samo południe. To cud, że nie było tam ludzi, bo mogłoby się zakończyć tragicznie.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 DK 21 na trasie Słupsk-Ustka nie zostanie oddana do użytku 6 grudnia Święty Mikołaj - wbrew zapowiedziom - nie przyniesie prezentów kierowcom pokonującym trasę Słupsk-Ustka. Przebudowa drogi krajowej nr 21 całkowicie ma zakończyć się dopiero na wiosnę. 📢 Przebudowa ulicy Kopernika w Ustce nie zakończy się w tym roku Niespełna miesiąc został wykonawcy do planowego zakończenia robót na ulicy Kopernika w Ustce. To droga powiatowa, więc inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Obecnie prace ziemne trwają na ostatnim odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową i pl. Dąbrowskiego. Jednak inwestycja przedłuży się i będzie droższa niż pierwotnie zakładano. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 5.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Trwa montaż koła widokowego przed słupskim ratuszem. Atrakcja ruszy 6 grudnia [WIDEO, ZDJĘCIA] 30-metrowe koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotował dla mieszkańców Urząd Miejski w Słupsku z okazji zbliżających się świąt. Widok na centrum miasta podziwiać będzie można już 6 grudnia. Na placu Zwycięstwa pojawiła się już także choinka. 📢 Mikołajkowo w hali Gryfia w Słupsku. Dzieci uczestniczyły w wielkiej zabawie [zdjęcia] W niedzielę hala Gryfia w Słupsku zamieniła się w wioskę św. Mikołaja. Na dzieci i całe rodziny czekały zabawy, strefa warsztatów, gry sprawnościowe, animacje i wiele innych aktywności.

📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Największy na Kaszubach kulig w Szymbarku! Takiego wydarzenia jeszcze tu nie było! W sobotę, 2 grudnia w Szymbarku odbył się Największy Kulig Charytatywny na Kaszubach, choć wiele osób podkreślało, że nawet na całym Pomorzu. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni, z prezesem Piotrem Kupperem na czele. Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na operację serduszka 4-miesięcznego Maciusia z Sulęczyna. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Takich tłumów dawno w Szymbarku nie było, może ostatnio na Światowym Zjeździe Mikołajów...? I nikt nie omijał wolontariuszy z puszkami!

📢 Polska Miss Nastolatek 2023 została wybrana! Zobacz zdjęcia najpiękniejszej nastolatki w Polsce Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na andrzejkowej imprezie! 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 Grudniowa kolacja "Czarni and Friends" w Hotelu Grand Lubicz Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się specjalnie spotkanie sympatyków słupskiej koszykówki. Udział w nim wzięli prezes klubu, sztab trenerski, zawodnicy, sponsorzy, przedstawiciele mediów oraz przyjaciele słupskiego klubu. 📢 Zabytkowy pałac w podmiasteckim Trzcinnie. Można go kupić (ZDJĘCIA) Dawne pałace i dwory w gminie Miastko spotkał różny los. Części już nie ma, część dogorywa (np. Kamnica), część spełnia inne funkcje. Są też perełki, jak np. odnowiony dwór w Rolach, czy też systematycznie remontowany obiekt w Tursku (mieści się w nim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). Jest też pałac w Trzcinnie, od dawna w prywatnych rękach, który jak do tej pory nie doczekał się kompleksowego remontu. Od kilku lat pojawiają się ogłoszenia o jego sprzedaży z działką, z różnymi cenami. Ostatnio za 2,8 mln zł. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

📢 Pogrzeb Jolanty Szczypińskiej w Słupsku. Tłumy żegnały słupszczankę [zdjęcia, wideo] Pogrzeb Jolanty Szczypińskiej w Słupsku. W poniedziałek 17 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe posłanki Jolanty Szczypińskiej. Tłum ludzi żegnał słupszczankę. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły najważniejsze osoby w państwie: prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Mateusz Morawicki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Na uroczystości przyjechał także prezes PiS Jarosław Kaczyński, ministrowie oraz wielu innych przedstawicieli państwowych.

