Prawie tysiąc motocyklistów na otwarciu sezonu w Kołczygłowach (ZDJĘCIA)

Dziś (niedziela) wszystkie drogi prowadziły do Kołczygłów. W tej niewielkiej miejscowości w powiecie bytowskim odbywa się piąty złot motocyklowy. I trzeba przyznać, że Kołczygłowy stały się stolicą miłośników maszyn. Ilu przyjechało motocyklistów? Trudno powiedzieć, ale z pewnością ponad 800. Niektórzy twierdzą, że uczestników jest więcej niż w latach minionych.

Spotkanie rozpoczęło się plenerową mszą świętą w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Kołczygłowach, którą odprawił proboszcz parafii ksiądz Paweł Młyński. Duchowny to przyjaciel wszystkim miłośników dwóch kółek, był też jednym z pomysłodawców zorganizowania w Kołczygłowach zlotu motocyklowego.

- Niedawno obchodziliśmy święto Floriana, patrona strażaków - mówi Artur Kalinowski, wójt Kołczygłów. - Im życzy się tyle samo powrotów, co wyjazdów. Te same słowa kieruję do Was. Otwarcie sezonu motocyklowego to dobra okazja, aby przypomnieć o bezpieczeństwie. Życzę, abyście wszyscy z tego czerpali radość, satysfakcję, ale przede wszystkim tego, abyście zawsze bezpiecznie wracali do swojego domu.

Głównym organizatorem imprezy jest klub Pasjonaci Kołczygłowy.