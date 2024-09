Prelekcja, projekcja, dyskusja. Na czwartkowe spotkania klubowe zaprasza kino Rejs w Słupsku

W kolejnym tygodniu, 12 września, obejrzymy obraz Yorgosa Lanthimosa „Rodzaje życzliwości”. Alegorycznym tryptykiem, na który składają się pozornie niepołączone ze sobą opowieści, Grek wraca do europejskich, arthousowych korzeni. W obsadzie nowej produkcji nie zabrakło jednak jego ulubionych amerykańskich współpracowników, na czele z Willemem Dafoe i Emmą Stone.

- Zaczynamy 5 września „Ostatnim latem” Catherine Breillat, opowieścią o niepohamowanej żądzy i zakazanym uczuciu między odnoszącą sukcesy prawniczką a nastoletnim synem jej męża z poprzedniego związku. Choć film jest remakiem wielokrotnie nagradzanej „Królowej Kier”, to francuska reżyserka nieco inaczej rozkłada akcenty, nie stroniąc jednak od niewygodnych pytań - informuje DKF Projekcja.

Miesięczne spotkania zwieńczy 26 września przedpremierowy pokaz filmu Jana P. Matuszyńskiego „Minghun”, którego tytuł odnosi się do chińskiego rytuału zaślubin po śmierci. To opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim. Film, z przejmującą kreacją Marcina Dorocińskiego, znalazł się w konkursie głównym 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie walczy o Złote Lwy.