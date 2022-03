Premiera prosto z PRL-u i koncert ku czci Agnieszki Osieckiej - ty wybierasz, na co pójdziesz w sobotę

Nowy Teatr - nowa premiera

W sobotę, 2 kwietnia, o godzinie 19 na deskach Nowego Teatru w Słupsku wystawiony zostanie spektakl "Mój mały PRL" w reżyserii Moniki Janik-Hussakowskiej, aktorki debiutującej w roli reżysera.

O czym jest sztuka oparta na reporterskiej książce Izabeli Meyzy i Witolda Szabłowskiego? O tym przeczytamy w informacji od Nowego Teatru:

- A gdyby tak stworzyć sobie dzisiaj swój mały PRL-u na własny użytek? Tego wyzwania podejmują się Iza i Witek, którzy postanawiają przez pół roku udawać, że dalej mamy orła bez korony i zapis o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim w konstytucji, a Ludwik Waryński wciąż patrzy na nas ze stuzłotowego banknotu. Zamieszkują więc w wielkiej płycie, zamieniają laptopy na maszynę do pisania, GPS-a na starą mapę, a komórkę na telefon z tarczą. Przestawiają się z Ikei na meble z Zakładów Produkcji Mebli w Wyszkowie, z opla astry na FIATA 126P, z oliwy z oliwek na smalec ze świni, a z sushi – na bitki wołowe. Próbują zrealizować kartkę na wołowe z kością, wymienić dziesięć kilo gazet na papier toaletowy i regularnie wyłączają sobie wodę i prąd. Słowem – przenoszą się do PRL-u. Chcą przyjrzeć się współczesnej Polsce przez pryzmat PRL-u i zastanowić się, ile z dawnego systemu zostało w nas do dziś. Czy im się to uda? Czy możliwe jest odtworzenie atmosfery tamtych lat? W końcu zawsze mogą ze swojego PRL-u wyjść, a Ci którzy żyli w tamtych czasach, takie możliwości nie mieli…