Prezes Jantara Ustka: mam nadzieję, że w naszej drużynie nastąpi przebudzenie [ROZMOWA]

Co z nich wynika i jakie będą korzyści dla Jantara?

Milarex jest naszym sponsorem strategicznym, drugim co do wielkości kwoty wsparcia po Mieście Ustka. Pomaga nam utrzymać pierwszą drużynę, zapewnić jej niezbędne zaplecze socjalne i sprzętowe, ale także wspiera naszych juniorów, z których najstarsza grupa stanowi wsparcie dla drużyny czwartoligowej. Dzięki Milarexowi wspieramy sprzętowo również naszych najmłodszych podopiecznych. Jeszcze we wrześniu będziemy organizatorem turnieju dla rocznika 2010, którego sponsorem tytularnym ma być Milarex. Dążymy do tego, aby rozwijać sport w oparciu o sponsora z Ustki i Słupska, a jeśli jest to firma działająca w branży produkcji zdrowej żywności, tzw. Seafood, to nasze cele się przeplatają. Taka jest nasza strategia.



Kto pomaga Jantarowi i jacy są jeszcze inni sponsorzy?

Głównym sponsorem jest Miasto Ustka, z którego otrzymujemy środki publiczne w ramach dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży. Sponsorem strategicznym jest Milarex. Wspiepierają nas też: Hotel Grand Lubicz, Caravela, Mistral, Sport4U, Gmina Ustka, OSiR Ustka, Lotos, PZPN, Laminopol, Euro Industry, Iwtur, Nadleśnictwo Ustka, Albatros Travel, Bank Spółdzielczy w Ustce oraz usteckie spółki miejskie: Wodociągi, UTBS, ZGK i Empec.