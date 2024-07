Prokurator Marcin Natkaniec wygrał proces ze słupską prokuraturą

Istotne jest to, że notatka jest złożona w aktach podręcznych, czyli wewnętrznych, które są niedostępne dla stron, czy pełnomocników.

- Niezależnie od tego, jaki charakter mają akta podręczne, znajdują się w prokuraturze i każdy prokurator, każda sekretarka ma do nich dostęp. Nie są udostępniane w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale istotne jest to, że ta notatka jest dokumentem urzędowym, który będzie tak długo, jak długo akta będą funkcjonowały. Określenia użyte pod adresem prokuratora Marcina Natkańca nie zostaną usunięte, zamazane, zaklejone. W takim zakresie jest to upublicznienie - stwierdza sędzia.

Sąd zasądził też na rzecz Marcina Natkańca kwotę 2,5 tys. zł zadośćuczynienia i nie obciążył go kosztami procesu. Sąd przyznał połowę żądanej kwoty, ponieważ prokurator nie wykazał, że konsekwencją określeń użytych w notatce było zabranie mu tego śledztwa, a następnie przydzielanie mu spraw mniejszej wagi. Dodajmy, że prokurator Marcin Natkaniec przed sprawą z immunitetem Kaczyńskiego prowadził głównie śledztwa. Do września 2022 roku był też zastępcą prokuratora rejonowego. W tym przypadku pozwana prokuratura wskazywała, że zmiany organizacyjne wiązały się z realizacją zaleceń pokontrolnych. I nastąpiły nowe podziały czynności.