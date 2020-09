Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wpłat na fundację Roberta Biedronia

Śledczy z Bydgoszczy umorzyli oba wątki. Mowa o przyjmowanie korzyści majątkowych w postaci wpłat na fundację Instytut Myśli Demokratyczne w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Słupska Roberta Biedronia w zamian za stanowiska kierownicze w spółkach samorządowych. Również o wpłacie na fundację 6650 zł przez Bartosza Fieducika w zamian zza nieodwoływanie go ze stanowiska członka rady nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

- Postępowanie jest zakończone, z uwagi na brak na znamion czynu zabronionego - informuje prokurator Adam Lis, z prokuratury Bydgoszcz-Północ, która badała oba wątki. - Nie potwierdziły się zarzuty dotyczący korupcji. Ustalono, że wpłaty były, ale nie miały one charakteru korupcyjnego.

Przypomnijmy, założona przez Roberta Biedronia fundacja przez dwa lata nie miała środków, kiedy w 2017 roku na jej koncie zgromadziło się 170 tys. zł. Pieniądze na jej rzecz wpłacali m.in. radni czy członkowie rad nadzorczych słupskich miejskich spółek. Pytani o to przez dziennikarzy, tłumaczyli, że robili to dobrowolnie, ale Bartosz Fieducik, członek rady nadzorczej PARR za zasiadanie w niej, pieniądze wpłacić miał pod naciskiem. Poinformował o tym w rozmowie z dziennikarzem Radia Gdańsk, gdy obecna prezydent odwołała go ze stanowiska.