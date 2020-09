Prokuratura w Chojnicach zajmie się możliwym niedopełnieniem obowiązków przez prezydenta Słupska

Prokuratura Okręgowa w Słupsku podjęła decyzję o przekazaniu do innej jednostki postępowania dotyczącego możliwego przekroczenia uprawnień przez prezydenta Słupska. Wnioskowała o to miejscowa prokuratura rejonowa, która bada sprawę przekroczenia uprawnień przez Klaudiusza D. byłego już szefa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Śledczy ze słupska dopatrzyli się możliwości niedopełnienia obowiązków służbowych przez Krystynę Danilecką-Wojewódzka w tej sprawie, konkretnie niepoinformowania ich o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora ośrodka pomocy.

Przypomnijmy, że w sierpniu prokuratura rejonowa postawiła zarzuty przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej Klaudiuszowi D. Jak ustalono, dyrektor MOPR-u przyznał nagrodę pieniężną swojemu zastępcy, ale pieniądze trafiły nie na konto tego ostatniego, ale na rachunek głównego dyrektora. Do przelewu miało dojść w listopadzie 2016 roku. Prokuraturze nie udało się ustalić, jak doszło do podmiany numeru. Założono, że dyrektor działał w porozumieniu z jeszcze jedną osobą. Klaudiusz D. nie przyznał się do zarzutów. Wcześniej, bo w lutym, został odwołany przez prezydentkę Krystynę Danilecką-Wojewódzką. Oficjalnym powodem było "wyczerpanie możliwości dalszej dobrej współpracy". Kilka miesięcy później ratusz informował, że w związku z wątpliwościami o możliwych nieprawidłowościach w MOPR prezydent miasta zleciła przeprowadzenie w kontroli.

Według prokuratury, ponieważ stwierdzono pewne nieprawidłowości, które mogły być przestępstwem, prezydent miasta powinna była zawiadomić o tym prokuraturę. Fakt, że tego nie zrobiono, stał się przedmiotem odrębnego postępowania, które teraz trafiło do Chojnic, co ma rozwiać ewentualne wątpliwości co do bezstronności.