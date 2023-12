Przebudowa drogi Słupsk-Ustka. Woda zalewa dom i działki w Zimowiskach

- Właścicielka domu miała nadzieję, że na wiosnę zamieszka już w domu. Jednak do budynku nie można się będzie wprowadzić, ponieważ jest i będzie notorycznie zalewany – mówi pani Mariola, właścicielka sąsiedniej działki, która pomaga rodzinie. - Na mojej działce także pojawiła się woda. Moim zdaniem projektant drogi nie uwzględnił poziomu ulicy, która została znacznie podwyższona w stosunku do istniejących zabudowań. Spływające wody opadowe z Grabna, które jest położone wyżej od Zimowisk, zawsze będą powodować zalania budynków oraz wszystkich działek sąsiadujących z drogą krajową nr 21. Wcześniej koło domu był głęboki rów, który odbierał wodę oraz przepust, który odprowadzał ją do rzeki.

Pani Mariola dodaje, że wcześniej nie było problemu ze stojącą wodą na posesjach. Nigdy też woda nie wdzierała się do mieszkań.

- Nawet w ulewny deszcz można było chodzić w półbutach, a w obecnej chwili w domu i po posesji trzeba chodzić w gumowcach. Woda dosłownie jest po kostki – relacjonuje. - Kilka dni temu, gdy wykonawca został poinformowany, że powiadomimy gazetę, wypompował wodę z posesji. Ale poinformował nas, że on musi do 6 grudnia oddać drogę do użytku. A przecież

odprowadzenie wody wymaga zmian w projekcie, a nie doraźnych działań.