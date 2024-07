Przebudowa ulic Grechuty i Banacha. Ktoś podrzucił śmieci na przyszły plac budowy

Kilometrowy odcinek remontowanej ulicy Banacha również zyska jezdnię z prawdziwego zdarzenia. Wysłużone płyty zastąpi nawierzchnia bitumiczna. Nie zabraknie chodników i ścieżki rowerowej. Ponadto w ramach inwestycji planowana jest budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego, budowa oświetlenia ulicznego oraz wiat przystankowych. Planowane prace wymusiły zajęcie przez miasto części działek zlokalizowanych od strony północnej ulicy Banacha. Tereny zajmowane przez działkowców zostały włączone do pasa drogowego.

Przed rozpoczęciem robót, wykonawca będzie musiał uporać się z niemiłą niespodzianką. Okazuje się, że na przyszły plac budowy ktoś podrzucił śmieci, również te wielkogabarytowe. Proceder potwierdzają miejscy urzędnicy. Wzdłuż Banacha, oprócz pozostałości po dawnych działkach, zauważyć można opony, panele podłogowe, ale też meble czy eternit. Śmieci mają zostać uprzątnięte, gdy zacznie się przebudowa ulicy Banacha.

Wszystkie prace mają zakończyć się do końca bieżącego roku. Ich koszt to niespełna 15 mln złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 11,8 mln zł, reszta to wkład miasta.