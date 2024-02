Przegląd prasy 1.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 1.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 1.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje. 📢 Poszukiwania gazu w okolicach Koszalina. Może się znajdować na głębokości kilku kilometrów Spółka Geofizyka Toruń prowadzi od paru tygodni w regionie koszalińskim badania mające na celu rozpoznanie i potwierdzenie, że na głębokości kilku kilometrów mogą znajdować się obfite złoża gazu ziemnego.

📢 Krok bliżej do historycznej inwestycji. Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kwartału Milenium Radni miejscy podczas środowej sesji zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału zajmowanego m.in. przez budynek dawnego kina Milenium. To pierwszy krok ku realizacji pomysłu prywatnego inwestora.

📢 Wiemy, ile zebrała WOŚP w powiecie bytowskim. Padły zawrotne kwoty (ZDJĘCIA) Sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podliczyły niedzielną akcję. Niektóre licytacje trwały do wczoraj. W gminach padły rekordy. Najwięcej pieniędzy zebrano w Bytowie. 📢 Przyszły ORP Wicher z położoną stępką. To kolejny kamień milowy programu Miecznik Program pozyskania trzech wielozadaniowych fregat pk. Miecznik zrealizował kolejny kamień milowy. Na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyła się uroczystość położenia stępki pod pierwszą z jednostek projektu 106 – przyszłego ORP Wicher.

📢 Mężczyzna z gminy Redzikowo groził śmiercią wolontariuszom WOŚP. Trafił do aresztu 55-letni mieszkaniec gminy Redzikowo groził pozbawieniem życia wolontariuszom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie na ulicy, ale w internecie na portalu społecznościowym. Zatrzymali go policjanci z Piły w województwie wielkopolskim. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, a grożą mu nawet trzy lata więzienia.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Beata Tadla to nowa prowadząca „PnŚ”. Zobacz, jak wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach? 📢 Skarga pacjentki na pediatrię w Słupsku. Sytuacja jest trudna, w oddziale więcej pacjentów niż miejsc Ze skargą na oddział pediatryczny zgłosiła się do nas kobieta, która trafiła na oddział z 11-miesięcznym dzieckiem. Mimo, że w sali było wolne łóżko dla rodzica, kazano jej spać na fotelu. Szpital apeluje o wyrozumiałość. Sytuacja jest bardzo trudna. Jest szczyt zachorowań na RSV. Liczba pacjentów przekracza liczbę miejsc na oddziale. A rodzice często reagują nerwowo.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 31.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 31.01.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 31.01.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 31.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 31.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 31.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 31.01.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 31.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Nie tylko posieka warzywa i ugotuje zupę. Oto kultowy robot kuchenny dla zabieganych. Tym urządzeniem zaoszczędzisz czas i miejsce w kuchni Thermomix to wielofunkcyjny robot kuchenny, który ma liczne grono zwolenników. Nic w tym dziwnego, bo dla wielu osób okazuje się nieodzownym pomocnikiem w trakcie gotowania. Szczególnie osoby zapracowane i doceniające niewielką ilość sprzętów kuchennych doceniają jego wszechstronne zastosowanie. Oto dlaczego, mimo dość wysokiej ceny, coraz więcej domowych kucharzy decyduje się na korzystanie z Thermomixa. 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 31.01.2024 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 31.01.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Co tak śmierdzi - sprawdzają ludzie i drony. Kiedy śmieci w piecu, z dymem pójdzie kasa Jeśli prawdą jest, że w starym piecu diabeł pali, to wciąż wielu właścicieli pieców i kominków musi mieć diabła za skórą. Doskonale czuć to, tak dosłownie czuć, w powietrzu. Tak jakby od Świnoujścia do Krynicy Morskiej ktoś urządzał sobie zawody w paleniu byle czym. - Jest lepiej niż było - mówią kontrolerzy, ale każdego dnia i tak wysyłają przeciwko zatruwaczom powietrza najnowsze zdobycze techniki.

📢 Tak mieszka Alicja Majewska. Zobacz, jak pięknie urządziła się piosenkarka. Zajrzyj do wyjątkowego domu Alicji Majewskiej – galeria zdjęć Dom Alicji Majewskiej jest wyjątkowy. Tę utalentowaną piosenkarkę kochają miliony Polaków. Na scenie występuje już od ponad pięćdziesięciu lat i cały czas zachwyca swoich fanów. Zaglądamy do przytulnego domu Alicji Majewskiej w stolicy. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje świeżo wyremontowany strych zaaranżowany przez architektów. Tak wyjątkowo mieszka Alicja Majewska. 📢 Horoskop indiański przypisuje ludzi do 12 zwierząt. Sprawdź, jaki jest twój totem i o czym to świadczy Horoskop indiański znacznie różni się od znanej powszechnie astrologii i pojmowaniu znaków zodiaku znanych w Europie. Wyróżnia 12 typów osobowości, każdemu z nich przypisując jedno zwierzę. Wedłiug Indian, na podstawie daty urodzenia można poznać swoje mocne i słabe strony, a przez to skutecznie się rozwijać. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś!

📢 Bytowianin ukradł za 20 zł. Miał zaległy wyrok 5 lat więzienia W ręce policjantów trafił 36-latek, który poszukiwany był do odbycia kilkuletniego wyroku więzienia. Mężczyzna mimo zaległej kary ukradł z jednego z marketów alkohol. 📢 Na kaszubskim niebie pojawiło się kilka zjawisk optycznych. Zobacz, co udało się uchwycić na zdjęciach 30.01.2024 r. przyniósł kolejny spektakl na niebie. Co się zadziało? Na pewno kilka zjawisk optycznych, a wśród nich m.in. "halo". Halo to fascynujące zjawisko atmosferyczne, które polega na pojawianiu się okręgu świetlnego lub łuku wokół słońca lub księżyca. Zobacz, co udało się uchwycić na zdjęciach Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego. 📢 Śmierć w mieszkaniu przy ul. Lelewela w Słupsku. Prokuratur żąda 3 miesięcy aresztu dla podejrzanego Sebastian L. jest podejrzany o spowodowanie ciężkich obrażeń u mężczyzny, którego zgon został zgłoszony policji w niedzielę 28 stycznia około południa. Do tragedii doszło w mieszkaniu w budynku przy ulicy Lelewela w Słupsku.

📢 Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar zakończył służbę wojskową. Obowiązki przekazał swojemu zastępcy W poniedziałek na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się ceremonia przekazania obowiązków komendanta CSMW i dowódcy Garnizonu Ustka. To zaszczytne stanowisko tymczasowo objął kmdr por. Dariusz Cebulka, zastępca dotychczasowego komendanta kmdra Grzegorza Okuljara. 📢 Miasteczko jak malowane. Urocze i niebezpieczne zakątki powojennej Ustki [ZDJĘCIA] Nowym ustczanom, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasteczka na Ziemiach Zachodnich wiosną 1945 roku, nie było łatwo. Piękna nadbałtycka sceneria, a z drugiej strony – napady rabunkowe i jeden wielki śmietnik. Nocą wychodzili z domów ci, którzy mieli broń.

📢 Podczas finału WOŚP w Rumi odpalono fajerwerki w zamkniętej sali. Ekspert: Brak myślenia o bezpieczeństwie. Nawet jeśli był to błąd Pirotechnika w zamkniętej sali pełnej ludzi to nie tylko proszenie się o ofiary pożaru, złamanie wielu przepisów, ale i kompletny brak wyobraźni i dowód na brak odpowiedzialności i myślenia o bezpieczeństwie – podkreśla Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa, o groźnym zdarzeniu w czasie niedawnego finału WOŚP w Rumi.

📢 Agata Bartoszek częstuje „Miętówką” w słupskim Cepelinie. Spotkanie już w tę sobotę Kluboksięgarnia Cepelin przy Starym Rynku w Słupsku zaprasza w sobotę, 3 lutego, o godzinie 17, na spotkanie z pisarką Agatą Bartoszek. Poprowadzi je prof. Bernadetta Żynis z Uniwersytetu Pomorskiego. Tematem będzie najnowsza książka słupskiej pisarki "Miętówka". 📢 Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo We wtorek 30 stycznia w Hotelu Słupsk przeprowadzono eksperyment procesowy w sprawie Piotra Ogrodniczuka oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w listopadzie 2018 roku. Trzy razy manekin z przywiązanym telewizorem wylatywał z trzeciego piętra. 📢 Schował się przed policjantami w wersalce, wytropił go własny pies Słupscy policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy byli poszukiwani w związku z kradzieżami, których dopuścili się w ostatnim czasie. W zatrzymanie mężczyzny zaangażowany był jego pies, który wytropił go w wersalce, do której poszukiwany słupszczanin wszedł, aby ukryć się przed policjantami. Najbliższe tygodnie oboje zatrzymani spędzą w areszcie.

📢 Baletnica o pięknym głosie, która wybrała karierę w telewizji. Kim jest Klaudia Carlos nowa prowadząca „Pytanie na śniadanie”? Klaudia Carlos to kobieta wielu talentów. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i dumną mamą dwójki dzieci. Swoją karierę dziennikarską zaczynała w TVP, potem na wiele lat związała się z TVN-em. W pewnym momencie zniknęła z anteny. Dzisiaj powraca jako jedna z prowadzących „Pytanie na śniadanie”

📢 Kubańczyk i Mezo w Słupsku. Darmowy koncert w hali Gryfia W piątek, 23 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta Słupska zaprasza na koncert z udziałem takich gwiazd, jak Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież może wziąć udział w warsztatach street dance. 📢 Niewybuch wojenny w Lęborku. Wezwani saperzy podjęli nabój W Lęborku odnaleziony został niewybuch z okresu II wojny św. Konieczne było wezwanie saperów. Na czas akcji policjanci wstrzymali ruch na drodze krajowej S6.

📢 Podkowa Cafe gościć będzie reprezentantów Akademii Młodego Lekkoatlety W czwartek, 1 lutego o godz. 17 odbędzie się "Spotkanie przy kawie z..." w kawiarni Podkowa Cafe przy ul. Starzyńskiego w Słupsku. 📢 Jazz w Dees w klubie Domu Studenda nr 3 w Słupsku (zdjęcia) Spotkanie jazzowe w klubie Domu Studenta nr 3 słupskiego Uniwersytetu Pomorskiego był drugim spotkaniem z cyklu "Jazz w Dees". Zagrali wykładowcy, studenci i goście, którzy udowodnili tym samym, że jazz w dees ma się coraz lepiej. Kolejny koncert za miesiąc. 📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Zwłoki dwóch osób w mieszkaniu w gminie Czarna Dąbrówka Tragedia w gminie Czarna Dąbrówka. W jednym z mieszkań w miejscowości Wargówko odnaleziono ciała dwóch osób.

📢 Dziurawy objazd ulicy Owocowej w Słupsku. Mieszkańcy boją się o swoje samochody „Dojazd do naszej ulicy jest tragiczny, codziennie niszczymy samochody” – mówią nam załamani mieszkańcy ulicy Owocowej w Słupsku. Wytyczony sąsiednimi drogami objazd jest w fatalnym stanie, ale jak zapewnia ZIM, to niedługo się zmieni. 📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach.

📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w gminie Kępice W niedzielę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano również w Kępicach i innych miejscowościach tej gminy. Były loterie, aukcje, kiermasz słodkości, turnieje sportowe oraz występy artystyczne, m.in. koncert Kacpra Szczęsnego. 📢 Czy w Słupsku przy ul. Lelewela doszło do zabójstwa? Pięć osób zatrzymanych W niedzielę 28 stycznia w mieszkaniu przy ulicy Lelewela w Słupsku znaleziono ciało mężczyzny. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która wstępnie zakwalifikowała sprawę jako spowodowanie ciężkich obrażeń, które doprowadziły do zgonu. Czy jednak doszło do zabójstwa, okaże się po przeprowadzeniu dalszych czynności.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku - zdjęcia Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku!

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów IV LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcoącego w Słupsku odbyła się w restauracji Berela w Kobylnicy. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie słupskiego "Rolniczaka" [ZDJĘCIA] Piękny to był bal! Studniówka uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury. 📢 Bezpłatne lodowisko pod słupskim ratuszem przez dwa tygodnie ferii W sobotę pod słupskim ratuszem otwarto lodowisko. Powstało w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Czynne będzie przez dwa tygodnie ferii. Tafla jest syntetyczna, więc temperatura powietrza nie ma wpływu na funkcjonowanie.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku [ZDJĘCIA] Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku bawili się na studniówce zorganizowanej w Domu Weselnym Felix! Zobacz zdjęcia z niezapomnianej imprezy maturzystów.

📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Studniówka słupskiego "Ekonomika". Zobacz zdjęcia z balu W sobotę (14 stycznia) w Pałacu Aureus odbył się bal studniówkowy uczniów słupskiego "Ekonomika". Zobacz fotorelację. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami. 📢 75 lat słupskiego "Ekonomika". Powstała rewelacyjna kronika szkoły z duszą Piękny jubileusz świętuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, w którym 75 lat temu rodziły się pierwsze szkoły kupieckie i handlowo-administracyjne. Mimo że w czasie pandemii obchody są skromne i ciche, powstała piękna, wzruszająca i solidnie udokumentowana monografia szkoły. Jej autorką jest Agata Marzec.

📢 Uczniowie fryzjerstwa strzygli i czesali w Słupsku (wideo, zdjęcia) Weronika Szydełko wygrała tegoroczną edycję Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerstwa w Słupsku. 📢 Skazani mąż i jego kochanka W czwartek późnym wieczorem w sali Sądu Okręgowego w Koszalinie zapadł wyrok w głośniej sprawie o zabójstwo doktor Romany Smaczyńskiej, lekarza wojewódzkiego i radnej Koszalina. Oskarżonych - męża zabitej i jego przyjaciółkę skazano na 15 i 13 lat więzienia.