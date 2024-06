Przegląd prasy (1.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 31.05.2024”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 31.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 31.05.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 01.06.2024 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 01.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 01.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź. 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 01.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u! [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem. 📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie szczegóły i sprawdź wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Te imiona noszą najwierniejsi mężczyźni. Sprawdź czy Twój wybranek nosi takie imię! Oto imiona, które noszą najwierniejsi mężczyźni. Na podstawie pochodzenia imienia oraz jego znaczenia można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. Jesteście ciekawi, jakie męskie imiona uznawane są za najwierniejszych? To właśnie oni są uważani za szczerych i wiernych! 📢 Rocznice ślubu: nazwy i znaczenie. Zobacz jaką rocznicę ślubu obchodzicie Rocznice ślubu. Odpowiedzmy sobie na dwa najważniejsze pytania: co oznaczają nazwy rocznic ślubu i skąd wzięły się nazwy rocznic małżeńskich. W naszym artykule znajdziesz wszystkie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Sprawdź jaką rocznicę obchodzicie! 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Oto osoby, które mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie! 📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie! 📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Najlepsza zabawa na Dzień Dziecka z "Głosem" na wyścigach rowerkowych. Mamy dla was mnóstwo atrakcji Wszystkie dzieci zapraszamy w sobotę, 1 czerwca, na Stadion 65-lecia w Słupsku. Głównym punktem programu są jubileuszowe - 50. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe, ale oprócz tego przyszykowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Będą trzy duże dmuchańce, darmowe lody dla wszystkich uczestników zawodów, zabawa w pianie ze strażakami, animacje dla dzieci ze studentami i dużo innych atrakcji. Zapraszamy na zabawę z "Głosem Pomorza".

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 31.05.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 31.05.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 31.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Od czerwca będą dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Przybędzie im nawet kilka tysięcy złotych. Tak je dostaniesz Rosną kwoty limitów przy dorabianiu do renty i wcześniejszej emerytury. Przepisy wchodzą w życiu już od czerwca 2024 roku. - Od czerwca renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej - zapowiada Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 31.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 31.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 To było najdroższe piwo w życiu. Zapłaci 10,5 tys. złotych za celny rzut butelką w autobus Sąd wymierzył mężczyźnie karę roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności – nieodpłatnych prac na cele społeczne oraz skazany będzie także musiał naprawić szkodę, czyli zapłacić ze swojej kieszeni, bagatela, 10 198 złotych i 72 grosze. Tyle kosztuje nowa szyba w autobusowych drzwiach. Do tego 370 zł kosztów sądowych. Za co? Za celny rzut butelką po piwie w autobus PKS Słupsk.

📢 Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla Słupska i powiatu. Możliwe burze, ulewny deszcz i silny wiatr Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed możliwością wystąpienia burzy. Dodatkowo można spodziewać się silnych opadów deszczu, silnego wiatru oraz lokalnie padającego gradu.

📢 Pierwsza Komunia Święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? Sprawdź! 31.05.2024 Komunia święta 2024. Ile pieniędzy włożyć do koperty, aby nie wyjść na sknerę? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co roku w maju, w kościołach odbywają się pierwsze komunie święte. Nie da się ukryć, że jest to bardzo ważny moment w życiu każdego młodego człowieka. Przyjęło się, że wśród prezentów są również pieniądze. Ile wypada dać? Ile powinien dać ojciec chrzestny, a ile dziadkowie i dalsza rodzina? Sprawdź!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 31.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 31.05.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 31.05.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Szpital w Miastku ma nowego prezesa. Kiedyś już w nim pracował Szpital Miejski w Miastku ma nowego prezesa. Został nim Andrzej Łakomiec, który wcześniej pracował przez wiele lat w tej placówce m.in. pełniąc funkcję dyrektora ds. Technicznych. 📢 Od 1 czerwca możesz zastrzec PESEL. Do rejestru zastrzeżeń może wpływać nawet 10 mln zapytań dziennie. Czy zastrzeżenie można cofnąć? Rządowy rejestr zastrzeżeń numerów PESEL działa od listopada 2023 r., ale dopiero teraz zacznie funkcjonować w pełni. Co ważne, w życie wchodzi obowiązek weryfikacji zastrzeżeń przez szereg podmiotów, nie tylko z rynku finansowego. Celem rejestru jest jeszcze lepsza ochrona konsumentów przed wyłudzeniami kredytów i pożyczek na dane pozyskane w wyniku kradzieży lub przejęcia ich tożsamości.

📢 Ogromny plac zabaw na ukończeniu. Najmłodsi słupszczanie skorzystają z niego już w wakacje [ZDJĘCIA] Dobiega końca przebudowa Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Modernizacja ma się zakończyć w wakacje, wtedy też najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z największej atrakcji – ogromnego placu zabaw, który powstał w miejscu dawnego placu cyrkowego.

📢 Procesje Bożego Ciała w dawnej Ustce. Fotografie i zapiski kronikarskie proboszcza Wiktora Markiewicza Kilkadziesiąt lat temu procesje Bożego Ciała przemierzały Ustkę inną trasą, ale władza komunistyczna nie mogła znieść widoku tysięcy ludzi i ołtarza przy banku. Było też Boże Ciało, gdy pobity ksiądz nie mógł unieść monstrancji. I Boże Ciało z dreszczykiem – gdy w czasie remontu kościoła nad głowami wiernych zawisło ogromne rusztowanie. Te historie zanotował w Kronice parafialnej ksiądz Wiktor Markiewicz, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce. 📢 W Boże Ciało ulicami Ustki przeszły setki wiernych [ZDJĘCIA] W uroczystościach Bożego Ciała w Ustce ulicami miasta przeszły trzy procesje. Najstarsza z nich – parafii pw. Najświętszego Zbawiciela - podążała tradycyjną trasą ulicami starej Ustki do czterech ołtarzy. 📢 Gratulacje! Film słupskiej telewizji zdobył pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie Film "Zobacz mnie" zrealizowany przez Telewizję Słupsk wygrał w kategorii "Społecznie wrażliwi" w XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych "To Nas Dotyczy". To już drugie zwycięstwo słupskiej kablówki w tym corocznym wydarzeniu organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Rok temu słupszczanie zdobyli główną nagrodę w kategorii "Mała Ojczyzna". Sukces tym większy, że dotąd TV Słupsk startowała w konkursie tylko dwa razy. I oba okazały się sukcesem.

📢 Słupszczanie przeszli ulicami miasta w procesjach Bożego Ciała Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Słupszczanie przeszli ulicami miasta w kilku procesjach. Tradycyjnie – w parafiach starej części Słupska – Boże Ciało celebrowano wspólnie przy ołtarzach wzniesionych przy czterech kościołach. 📢 Trzy dni muzyki myśliwskiej na zamku w Bytowie. Festiwal i konkurs sygnalistów Od piątku, 31 maja, do niedzieli, 2 czerwca, w Bytowie odbędzie się XXVIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. W ramach tej imprezy odbędą się m.in. XXVIII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” i XXI Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej. 📢 Słupskie pomniki. Kiedy powstały? Kto je zaprojektował? [zdjęcia] W Słupsku jest kilkadziesiąt pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci. Jaka jest historia ich powstania i kto je wykonał?

📢 19-latka myślała, że umrze po wypiciu tego napoju. Eksperci ostrzegają, że to bardzo niebezpieczne! Zaczęłam tracić przytomność, kiedy prowadziłam auto. Do domu było 10 minut drogi. Poczułam bicie serca, uderzyła mnie fala paniki. Wiedziałam, że coś jest nie tak - mówi 19-latka o swoich przeżyciach po wypiciu napoju energetycznego. Piła podobne napoje od miesięcy! Medycy ostrzegają młode osoby o groźnych dla zdrowia skutkach picia napojów energetycznych. Ale spece od reklamy są w stanie przeciągnąć na swoją stronę nastolatków. 📢 Komu i czym imponowało nadbałtyckie dwumiasto. Centralne Dni Morza Słupsk – Ustka 37 lat temu Tamten okres zapisał się w pamięci ustczan, słupszczan i wielu przyjezdnych niecodziennymi widokami i zdarzeniami na morzu i lądzie. To wizyta „Daru Młodzieży”, upamiętnienie Stoczni „Ustka” imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego, rozpoczęcie budowy szpitala wojewódzkiego i uruchomienie nowej linii trolejbusowej w Słupku oraz liczne wizyty gości i imprezy o morskiej tematyce.

📢 Boże Ciało. 10 faktów, których nie znasz o tym święcie Święto Bożego Ciała ma bardzo długą tradycję. Wielu ciekawych faktów mogliście o nim nie wiedzieć. Czym był cud z Bolseny? Kim była bł. Julianna? Dlaczego oczy całej Polski zwrócone są dziś na Spycimierz? Oto 10 ciekawostek i zwyczajów związanych z dzisiejszym świętem – uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 📢 Festyn Rodzinny u Gryfitów w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku. Była świetna zabawa i atmosfera Występy taneczne, zabawy plastyczne, studio urody, występy wokalne, fotobudka oraz dmuchańce - całe mnóstwo atrakcji czekało na wszystkich, którzy przybyli na Festyn Rodzinny u Gryfitów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku. 📢 Urodziny Bogusława X w Słupsku. Regionaliści pamiętali o księciu [zdjęcia] W środę, 29 maja, pod pomnikiem księcia Bogusława X w Słupsku odbyła się uroczystość upamiętniająca 570. rocznicę urodzin pomorskiego władcy. Zgromadzili się regionaliści, ludzie kultury i mieszkańcy.

📢 Tomasz Litwin wybrany na nowego starostę powiatu lęborskiego. Zastąpił Alicję Zajączkowską Tomasz Litwin (Czas na Zmiany) został starostą lęborskim a wicestarostą wybrano Adriana Wentę, dotychczasowego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku. Tym samy skończyła pracę na stanowisku starosty Alicja Zajączkowska, która pełniła tę funkcję przez całą poprzednią kadencję. O zmianie starosty zdecydował jeden głos. 📢 Radni z KO chcą obniżyć zarobki burmistrza Ustki. Jacek Maniszewski ma zarabiać o 5,5 tysiąca złotych mniej Sesja usteckiej rady miasta do łatwych nie należała. Pojawiły się nieoczekiwane projekty uchwał, w tym o znaczną obniżkę wynagrodzenia burmistrza. Radni zadawali urzędnikom trudne pytania. Były uszczypliwości. Natomiast widownia internetowa pobiła rekord.

📢 Dzień Sportu w Mechaniku przed Dniem Dziecka. Rywalizacja na stadionie 650-lecia [zdjęcia] Młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku środowy dzień lekcyjny spędziła na stadionie 650-lecia. Rywalizowano w międzyklasowych potyczkach sportowych.

📢 Dzień Działacza Kultury w Bytowie. Nagrody i występy artystyczne W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Była to okazja do wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność kulturalną. 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Policyjny pościg i tragiczny finał w Gdańsku. Nie żyją kierowca i pasażer uciekającego auta Tragiczny finał policyjnego pościgu w Gdańsku. Policja chciała zatrzymać audi do kontroli w Wejherowie, a wtedy kierujący zaczął uciekać przed patrolem. Pościg zakończył się w Gdańsku, gdzie samochód rozbił się na drzewie. Kierowca nie przeżył, pasażer zmarł w szpitalu.

📢 W usteckim porcie jak w ulu. Przypływa tu kruszywo na budowę dróg "Anita Hagedorn", "Riona", "Sofia", czy "Josefin" to już stałe bywalczynie usteckiego portu. Od kilku miesięcy te i inne 60- czy nawet 79-metrowe jednostki przypływają ze Szwecji z kruszywem. Masowce o wdzięcznych imionach od początku roku przywiozły już około 10 tysięcy ton ładunku ze Szwecji, które trafia na budowę dróg w regionie. 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmienił się Słupsk w nieco więcej niż dekadę (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Nie tylko parki i bulwary. W tych miejscach publicznych spożywa się alkohol. Te punkty wskazali mieszkańcy Słupska Akty wandalizmu, niszczenie zieleni, dzikie wysypiska śmieci i… spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Takie wykroczenia i zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa chętnie zgłaszają mieszkańcy Słupska. Niektóre miejsca w mieście aż roją się od czerwonych punktów.

📢 Daniel uwięziony w Tunezji. Dramat młodego turysty z Koszalina Daniel Dembowski z Koszalina bez żadnych zarzutów jest przetrzymywany w tunezyjskim więzieniu. Jego najbliżsi od kilkunastu dni nie mają z nim bezpośredniego kontaktu, lękają się o jego życie i zdrowie. - Boimy się, że mogą go tak więzić bez końca. Prosimy o wsparcie wszystkich, którzy mogą nam pomóc w odzyskaniu przez syna wolności - apelują zrozpaczeni rodzice.

📢 Artur Pelo z 7. BOW ze Słupska zwycięzcą ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy Młodszy chorąży Artur Pelo nie dał szans rywalom i jako pierwszy - po 15 godzinach i 48 minutach - zameldował się na mecie ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy, w najtrudniejszej kategorii commando. Do pokonania miał 100 kilometrów nocą po Pogórzu Kaczawskim w pełnym umundurowaniu, z karabinem i bez żadnego jedzenia. Dodajmy, że poprawił rekord trasy o 3 h i 49 minut! Trasę ukończyła także szeregowa Marta Fudala z 7. BOW. Dodajmy, że zawody ukończyła również reprezentantka niebieskich beretów szer. Marta. Co prawda w lżejszej kategorii ratowniczo-wojskowej, ale i tam do pokonania było 100 km.

📢 Brawura 20-latka na ul. Arciszewskiego w Słupsku mogła zakończyć się tragedią W poniedziałek około godziny 19 w Słupsku na ul. Arciszewskiego doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jadący w stronę ul. Wiejskiej 20-letni kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego w stronę Krępy Słupskiej forda, którym kierowała 38-letnia kobieta.

📢 Kolejne sukcesy słupskich zawodników MMA W sobotę 25 maja 2024 r. w ramach Amatorskiej Ligi MMA odbył się turniej w Pyrzycach. Zawodnicy ze Słupskiego klubu MMA MMAtaleo wywalczyli 6 medali. Dwa złote, dwa srebrne oraz dwa brązowe. 📢 13. i 14. emerytura w przyszłości zostaną zlikwidowane? Są nowe pomysły na świadczenia dla emerytów Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie. 📢 Historia usteckiego sportu na unikatowych, starych zdjęciach. Zobacz jak wykluwał się ustecki sport Dzięki uprzejmości MKS Jantar Ustka udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć związanych z usteckim sportem. Są wśród nich fotografie sprzed 50 czy 60 lat a także te z lat 80 czy 90 ubiegłego stulecia ludzi związanych z Ustką i sportem.

📢 Psie piękności w Ustce. Krajowa wystawa z zagranicznymi uczestnikami Do Ustki zjechały najpiękniejsze psy różnych ras. Czworonogie towarzystwo w liczbie 464 osobników walczy o tytuły. W sobotę tytuł piękności wystawy zgarnął mops. W niedzielę swoje wdzięki będą prezentować kolejni pretendenci do tytułów w różnych kategoriach.

📢 Oto najpiękniejsze posesje w gminie Kobylnica. W ogrodach cuda i cudeńka! W Gminie Kobylnica rozstrzygnięto konkurs "Piękna Wieś". Celem konkursu jest promocja zagród oraz budynków mieszkalnych, które urzekają wyglądem, estetyką i dbałością. Niektóre posesje i ogrody są zachwycające. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 50 lat Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych "Głosu Pomorza". Uśmiechnięte buzie dzieci mówią nam, że warto! 1 czerwca odbędą się 50. Zawody Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zmieniały się miejsca, rodzaje rowerków, na których stratują uczestnicy, partnerzy i sponsorzy, bez których nic by się nie udało, ale jedno się nie zmieniło. Emocje, jakie towarzyszą małym rowerzystom i ich rodzicom, niezmienne są od pół wieku! One udzielają się także nam – wszystkim pracownikom „Głosu Pomorza”. Angażujemy się całym serduchem, abyście Państwo byli zadowoleni i abyśmy spotkali się za rok. I to nam się udaje. Ale tylko dzięki Wam – naszym Czytelnikom i internautom. Uśmiechnięte buźki dzieci na rowerkach są dla nas zapewnieniem, że warto. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Dzień Dziecka w Słupsku - dwa dni pełne atrakcji i zabaw na świeżym powietrzu To będzie weekend gier i zabaw na maksa! 1 i 2 czerwca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w pełnym przygód Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Zaznaczcie sobie ten weekend w kalendarzu. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Bandyckie podpalenie pensjonatu w Ustce. Zobacz podpalacza (nagranie) W środę w nocy do pensjonatu Horizon w Ustce włamał się podpalacz. Rozlał jakąś substancję i w trzech miejscach podłożył ogień. Na zewnątrz podpalacza zarejestrowała ogólnodostępna kamera. Są też nagrania z podpalenia. 📢 Dożynki Gminy Bytów z przytupem. "Czy zostaniesz moją żoną?" Tak udanych dożynek mogłaby pozazdrościć Grzmiącej koło Bytowa niemal każda wieś w Polsce. Sołtys wraz z mieszkańcami spisali się na medal.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Haker zamienił życie czterech rodzin ze Słupska w koszmar Przez dwa lata podgląda, podsłuchuje, wysyła esemesy m.in. o treściach pedofilskich, włamuje się do komputerów, telefonów, a nawet do telewizorów. Policja jest bezradna.