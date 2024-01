Przegląd prasy 10.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.01.24

📢 Puchar Polski koszykarzy. Czarni zagrają ze Stalą Lider ekstraklasy koszykarzy Anwil Włocławek spotka się z Arrivą Polski Cukier Toruń, a broniący trofeum Trefl Sopot z mistrzem kraju Kingiem Szczecin w najciekawiej zapowiadających się ćwierćfinałach Pucharu Polski. Turniej finałowy jest zaplanowany w dniach 15-18 lutego w Sosnowcu.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 Wystawa w słupskim ratuszu, która wyraża więcej niż słowa - "Niewypowiedziane" „Niewypowiedziane” to niezwykła wystawa malarstwa, którą możemy podziwiać w słupskim ratuszu. Autorami prac są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, zmagający się z różnymi niepełnosprawnościami. Sztuka to dla nich sposób na wyrażenie siebie, swojego postrzegania świata i odskocznia od codziennych trudności.

📢 W Słupsku można jeździć z FALĄ. Nowy sposób na zakup biletów komunikacji miejskiej już dostępny Mieszkańcy Słupska mogą już w pełnym zakresie testować system biletów elektronicznych FALA. Pasażerowie za przejazd mogą zapłacić kartą płatniczą w autobusie. 📢 Kreacje celebrytów, gwiazd kina i show-biznesu na gali Złote Globy w Los Angeles Na niedzielnej gali w Los Angeles pojawiły się największe gwiazdy kina i show-biznesu. "Oppenheimer" Christophera Nolana został wybrany za najlepszy film, zaś "Sukcesja" ogłoszona najlepszym serialem dramatycznym podczas 81. ceremonii rozdania Złotych Globów. Film opowiadający o "ojcu bomby atomowej" i serial HBO o intrygach rodziny medialnego magnata zdobyły po cztery statuetki. Galę poprowadził komik Jo Koy. Obejrzyjcie zdjęcia gwiazd i celebrytów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Widzowie zakochali się w ekspertce od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Ustka wymienia źródła energii. Czyste powietrze nad Bałtykiem W najbliższy poniedziałek mieszkańcy Ustki będą mieli okazję dowiedzieć się, jak otrzymać dofinansowanie z budżetu miasta oraz z programów "Czyste powietrze" i "Ciepłe mieszkanie" na wymianę źródeł ciepła czy ocieplenie mieszkania. W ratuszu odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące udzielanych dotacji. 📢 Nawet nie wiedzieliście, że tego potrzebujecie w Google Maps – 3D wkracza do popularnego narzędzia Narzędzie Google Maps wzbogaca się o nową, wyjątkowo przydatną opcję. Dotyczy ona 3D i łatwo ja włączyć, ale także przegapić. Zobacz, co potrafi Google Maps z pomocą nowego obrazowania i jak na tym skorzystają użytkownicy. Z pewnością się przyda.

📢 Studniówka wczoraj i dziś. Jak kiedyś bawiono się na balach maturalnych? Zobacz jak zmieniała się oprawa balu i kreacje maturzystów Studniówka. Jak wyglądał bal maturalny przed laty i czy mocno zmienił się na przestrzeni dziesięcioleci? Czy zabawa maturzystów blisko 100 lat temu wyglądała podobnie jak dzisiejsze studniówki? Co ciekawe, dziś bal maturalny i studniówka to nazwy tej samej imprezy. Niegdyś jednak były to zupełnie inne wydarzenia. Czym się różniły i jak przebiegały? Wybierzcie się z nami w studniówkową podróż w czasie! 📢 Awaria ciepłociągu na ul. Partyzantów w Słupsku. Służby usuwają usterkę [ZDJĘCIA] Od godzin porannych trwają prace przy usuwaniu awarii ciepłociągu na ul. Partyzantów w Słupsku. Dostawa ciepła została wstrzymana. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Kto może liczyć na zastrzyk gotówki, wygraną na loterii, a kto będzie musiał oszczędzać? Przekonaj się Horoskop finansowy może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź przepowiednię na 2024 rok i zobacz, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii?

📢 Bezpłatne warsztaty plastyczne dla ósmoklasistów w Liceum Sztuk Plastycznych w Słupsku Liceum Sztuk Plastycznych w Słupsku zaprasza na cykl warsztatów plastycznych dla ósmoklasistów. To doskonałe szkolenie warsztatu i przygotowanie do podjęcia nauki w liceum plastycznym. Zajęcia są bezpłatne. 📢 Do Polski trafiło kolejnych 29 czołgów M1A1 Abrams. Rozładunek w Świnoujściu W Świnoujściu rozpoczął się rozładunek kolejnych 29 czołgów M1A1 Abrams, zakupionych dla Wojska Polskiego w USA. Wraz z czołgami przywieziono także 79 odpornych na wybuchy min pojazdów M-ATV - poinformowała Agencja Uzbrojenia. 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową.

📢 Zainspiruj się stylem ubierania Kate Middleton. Jej kreacje możesz nosić na co dzień i od święta. Zobacz, jak się ubiera księżna Księżna Kate to żona być może następcy tronu Wielkiej Brytanii. Jest na oczach całego świata, dlatego musi prezentować się nienagannie, stylowo i zgodnie z zasadami królewskiej etykiety. Wiele z jej kreacji z powodzeniem może odwzorować każda kobieta. Zainspiruj się stylem Kate Middleton i postaw na ubrania, które będą idealne dla dojrzałych pań. Poznaj również historię jej miłości z księciem Williamem.

📢 Czołowe zderzenie samochodów na drodze krajowej nr 6 w Darżynie [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia drogowego doszło 9 stycznia rano w Darżynie (gm. Potęgowo) na drodze krajowej nr 6. Zderzyły się dwa auta osobowe. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże 2024 (zdjęcia) 09.01.2024 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował". 📢 Tym osobom nie wolno pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego, może szkodzić zdrowiu 09.01.2024 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 09.01.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 09.01.2024 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je ponadprzeciętna mądrość i zaradność 09.01.2024 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ?

📢 Pływalnie i centra spa w hotelach Małopolski i Śląska, czyli sposób na przetrwanie zimy Baseny, najlepiej z centrum SPA z jacuzzi i sauną, to dobry pomysł nie tylko na ochłodę latem, ale i na przetrwanie zimy. Zebraliśmy w GALERII hotele z basenami i strefami wellness w Krakowie, Zakopanem, Krynicy i innych miejscowościach w Małopolsce oraz na Śląsku. Poznasz je, przeglądając galerię. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Oto urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 Te urządzenia biorą najwięcej prądu. Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Świąteczne bombki z dawnych lat. Tak wyglądała choinka w czasach PRL-u Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 9.01.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 9.01.2024 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe. SIM - dobry sposób na tanie czynszówki? Nowa minister funduszy i rozwoju regionalnego nie dopatrzyła się sukcesów rządowego programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wytknęła, że podczas trzech lat funkcjonowania programu powstał tylko jeden budynek. Ale w regionie ma być ich dużo więcej.

📢 Niemiecki protest, polskie problemy „Rolnik tworzy korek”, tak największy niemiecki dziennik, bulwarówka „Bild” opisuje największy po wojnie protest rolników znad Łaby i Renu. Skutki akcji protestacyjnych, w tym blokady przejść granicznych, dotykają mieszkańców zachodniej Polski. Z kłopotami muszą się liczyć spedytorzy, ale i polscy pracownicy zatrudnieni w Saksonii, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Taka sytuacja potrwa do piątku.

📢 Historyczna pomyłka. Pomnik na cmentarzu w Szczecinku do wymiany? Pomnik lotników na szczecineckim cmentarzu wcale nie stał na grobach amerykańskich żołnierzy, a... Rosjan, którzy w 1944 roku faktycznie zginęli w strąconym nieopodal samolocie. Ta fatalna historyczna pomyłka wyszła na jaw dzięki determinacji dwóch lokalnych pasjonatów historii. 📢 Do Polski wróciła zima. Gigantyczny mróz i opady śniegu. Sprawdź, jakie są obowiązki zarządcy nieruchomości co do odśnieżania Większość osób mieszka w nieruchomościach administrowanych przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe. Te z kolei zatrudniają zarządców nieruchomości, by administrowali osiedlami lub pojedynczymi budynkami, a w czasach ekstremalnych – takich jak np. obfite opady śniegu i mróz, czy za chwilę możliwa gwałtowana odwilż, dbali także o bezpieczeństwo mieszkańców. Czyim obowiązkiem jest odśnieżanie chodnika przed domem, jezdnie dróg lokalnych czy np. usuwanie sopli? Sprawdź, co mówią przepisy.

📢 Puszczyk został uratowany przez policjantów. Jest pod opieką weterynarza Sowa leżała na jezdni między Kamnicą a Bobęcinem. Była ranna i osłabiona. Miała jednak szczęście, że zauważyli ją policjanci, którym los zwierząt nie jest obojętny. Dzięki nim trafiła pod skrzydła fundacji i weterynarza, który się nią zaopiekował. 📢 Syn oskarżony o znęcanie się nad matką stanął przed sądem. Prokuratura twierdzi, że złamał jej wersalką kręgosłup W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces 34-letniego Sławomira T., oskarżonego o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką oraz spowodowanie u niej ciężkich, zagrażających życiu obrażeń. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. 📢 Sprzedajesz w internecie? Możesz dostać list od skarbówki. Nie ignoruj go! Chodzi nie tylko o sprzedaż na OLX czy Vinted Urząd Skarbowy także w sezonie rozliczeń podatkowych uważnie przygląda się naszej aktywności w internecie. Skarbówka coraz częściej wysyła listy ostatniej szansy. Sprawdź, kiedy musisz odprowadzić podatek od sprzedaży na Allegro czy OLX i co zrobić, jeśli otrzymasz list. Zła odpowiedź może skutkować kontrolą i wysoką karą.

📢 Sałatka astronauty to najzdrowszy posiłek nie tylko w kosmosie. Zawiera te 7 produktów i obfituje w białko. Możesz jeść ją nawet codziennie Codzienny posiłek powinien być najzdrowszy, szczególnie jeśli ma być jedzony przez okrągły rok. Wzorcową sałatkę dla kosmonauty stworzyli naukowcy, którzy przyglądali się także ekologicznym aspektom pozyskiwania jej głównych składników. Receptura posiłku jest bardzo prosta, a przy tym okazał się on smaczny. Co zawiera najzdrowsza sałatka? Zobacz i jedz już dzisiaj jako element diety prozdrowotnej lub odchudzającej. 📢 W Świnoujściu przekazano dowodzenie Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 [ZDJĘCIA] W poniedziałek w Świnoujściu oficjalnie przekazano dowództwo Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1. Przejął je komandor porucznik Artur Krüger z niemieckiej Marynarki Wojennej, który wraz ze swoim sztabem będzie dowodził zespołem SNMCMG1 z pokładu FGS Donau.

📢 Mieszkanka Kościerzyny świętowała 103 urodziny! Życzeniom zdrowia nie było końca Pani Jadwiga Przekop z Kościerzyny skończyła 103 lata. Z tej okazji popłynął do niej strumień życzeń nie tylko od rodziny i przyjaciół, ale także władz miasta i dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie. To był wielki dzień i okazja do radości! 📢 Prokuratura umorzyła sprawę kradzieży z włamaniem inkluzji pasikonika z Muzeum Bursztynu w Jarosławcu Prokuratura Rejonowa w Sławnie umorzyła sprawę kradzieży z włamaniem inkluzji pasikonika z Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Nie wykryto sprawcy, a 37-latek z województwa łódzkiego, któremu na wstępnym etapie śledztwa przedstawiono zarzuty, został z nich oczyszczony – podała PAP prokuratura. 📢 Teściowe o tych imionach to najgorszy koszmar. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 08.01.2024 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 08.01.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Niesamowita natura. Magiczne, tajemnicze i ciekawe zjawiska. Obejrzyjcie zdjęcia Natura tworzy prawdziwe cuda. To magiczne, tajemnicze i ciekawe zjawiska - Lodowe włosy, lodowe kwiaty, mamidła górskie. Każdy z nas może ich doświadczyć, każdy może je zobaczyć. Opisujemy cuda natury, publikujemy zdjęcia. 📢 Nie tylko zamek w Łapalicach. Inny wielki i tajemniczy projekt słynnego inwestora z Gdańska Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Duży pożar zakładu stolarskiego przy ul. Piłsudskiego w Słupsku AKTUALIZACJA (zdjęcia) Pięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar przy ulicy Piłsudskiego w Słupsku. Akcja trwała pięć godzin. Działania były utrudnione ponieważ pożar wybuchł późnym wieczorem, gdy było już całkowicie ciemno.

📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 08.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 08.01.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 08.12.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 08.12.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Pięć osób rannych po dachowaniu busa w Leśnicach. Przyczyną wypadku nadmierna prędkość. Było o krok od tragedii Pięć osób zostało rannych na skutek dachowaniu busa w Leśnicach na drodze krajowej nr 6 między Potęgowem a Lęborkiem. Służby informację o wypadku otrzymały w niedzielę 7 stycznia krótko po godz. 17. Jak informują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na czas akcji ratunkowej droga została zablokowana.

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie olbrzymy znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Orszak Trzech Króli przeszedł przez Potęgowo [zdjęcia] W sobotę, 6 stycznia, święto Trzech Króli obchodzono także w Potęgowie. Zorganizowano orszak, w którym wzięli udział wielu mieszkańców tej miejscowości.

📢 Historyczny park w Wiatrołomie. Atrakcyjny spacer na Pomorzu. To była własność pomorskich możnowładców Historyczny park w Wiatrołomie na Pomorzu (gm. Miastko) warto odwiedzić o każdej porze roku, także zimą. Park powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Wiatrołom był dawniej jedną z siedzib rodziny Puttkamerów. Tutaj urodziła się Johanna von Puttkamer, późniejsza żona kanclerza Otto von Bismarcka.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie w mroźnej odsłonie. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielny poranek odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Mimo mroźnej aury, na giełdzie spotkaliśmy wielu mieszkańców. Zobaczcie, co można znaleźć na stoiskach. 📢 Uczennice PZS w Sierakowicach laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Pieczarka ma moc" Paulina Myszk oraz Natalia Sikora - uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Sierakowicach, zostały laureatkami II Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Pieczarka ma moc", organizowanego dla uczniów klas gastronomicznych.

📢 Sto dni przed maturą – dla maturzystów uroczysty bal, dla rodziców spory wydatek Styczeń to tradycyjnie czas studniówek. Lokale w Słupsku mają zarezerwowane terminy niemal do końca lutego. W licach i technikach trwają ostatnie próby poloneza, a w sklepach poszukiwania kreacji. Rodzice muszą liczyć się ze sporymi wydatkami.

📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy.

📢 Te kobiece imiona rozpalają męską wyobraźnię. O tych kobietach mężczyźni myślą bez przerwy 29.12.2022 Jakie żeńskie imiona najbardziej działają na męską wyobraźnię? Dla mężczyzn nie tylko wygląd zewnętrzny ma znaczenie, liczy się także osobowość i charakter kobiety. Okazuje się, że relacjach damsko - męskich imiona mają bardzo duże znaczenie. Tak przynajmniej twierdzą astrolodzy. Jak wiadomo, imiona niosą ze sobą ładunek różnych cech. Jedne elektryzują mężczyzn mnie a inne bardziej. Które są najbardziej atrakcyjne dla facetów? 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Wybrano Bursztynową Miss Polski 2018 (wideo, zdjęcia) W sobotni wieczór na promenadzie nadmorskiej w Ustce po raz kolejny odbyły się wybory Bursztynowej Miss Polski. W tegorocznej edycji zwyciężyła Paulina Chruścińska. Tegoroczna Miss Ma 21 lat i jest studentką Politechniki Gdańskiej.