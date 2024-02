Przegląd prasy 10.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mecz, który trzeba wygrać! Sokół Łańcut rywalem Czarnych Słupsk”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mecz, który trzeba wygrać! Sokół Łańcut rywalem Czarnych Słupsk Icon Sea Czarni rozegrają trzeci mecz z rzędu na własnym parkiecie. Tym razem zmierzą się z ostatnią drużyną w ligowej tabeli - Muszynianka Domelo Sokół Łańcut.

📢 Wojskowe ubrania w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje m.in. kurtki, swetry, torby, koszule, czy spodnie! Agencja Mienia Wojskowego (AMW) znana jest z szerokiej gamy produktów oferowanych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajdują się również ubrania. To prawda, AMW sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Ostatnie pożegnanie radnej Urszuli Pietrasiewicz, wieloletniej skarbnik miasta w Ustce W piątek 9 lutego w kościele Najświętszego Zbawiciela i na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, samorządowcy pożegnali Urszulę Pietrasiewicz, która wiele lat piastowała funkcję skarbnika miejskiego, a na emeryturze została radną obecnej kadencji. Urszula Pietrasiewicz zmarła w wieku 71 lat.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach to najlepsi kochankowie. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto imiona mężczyzn, które uznawane są za najlepszych kochanków. Gwarantują one męskość, atrakcyjność i umiejętność zadowolenia partnerki. Imiona, które nosimy mogą zdradzić wiele o naszym charakterze, czy też mocnych i słabych stronach. Zastanawiasz się kto znalazł się w naszym zestawieniu? Przejdź do galerii zdjęć i poznaj imiona, które noszą najlepsi kochankowie!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Jeśli masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 09.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 09.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 09.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 09.02.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 09.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 09.02.2024 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Unikalne fotografie. Miastko pojechało do Warszawy walczyć o powiat. Zdjęcia sprzed 26 lat Miastko straciło status powiatu 1 czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, kiedy to utworzono 49 województw, jednocześnie likwidując pośredni szczebel administracyjny - powiaty. Taki stan istniał do czasu wprowadzenia kolejnej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw i 308 samorządowych powiatów. W porównaniu do stanu z roku 1975 nie odtworzono 29 powiatów, w tym miasteckiego. Zanim jednak zapadły ostateczne decyzje i miastczanie dowiedzieli się, że znajdą się w powiecie bytowskim, postanowili działać.

📢 Jurata, Jastrzębia Góra i Orłowo najdroższe. Przedwojenne topowe miejscówki nad Bałtykiem Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość. 📢 Ciało zmarłej w Ustce kobiety mogło leżeć w mieszkaniu wiele lat Prokuratura Rejonowa w Słupsku zna wstępne wyniki sekcji zwłok kobiety, której ciało kilka lat leżało w mieszkaniu w bloku przy ulicy Wczasowej w Ustce. Nic nie wskazuje na to, by śmierć była skutkiem przestępstwa. Jednak nie jest to pewna informacja, podobnie jak niemożliwe jest określenie dokładnej daty zgonu.

📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów.

📢 Zobacz Wiedźmina w kultowych anime od SI, w tym w Dragon Ball Z, Pokemonach, Attack on Titan i nawet Czarodziejce z Księżyca SI przeniosła Geralta z Rivii do słynnych i kultowych serii anime. Nie zabrakło więc Pokemonów, Dragon Ball, a nawet Cyberpunk: Edgerunners. Czarodziejka z Księżyca dostarczyła jednak szczególnych wrażeń, choć w Attack on Titans czy Castlevanii Wiedźmin też prezentuje się znakomicie. Przekonajcie się sami, ponieważ to warto zobaczyć. 📢 Głód poczujesz, rolnika uszanujesz! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

📢 Stan przeciwpowodziowy w Słupsku. Zalane obiekty słupskiego Muzeum (wideo, zdjęcia) Ze względu na wysoki stan wody w Słupi ZIM podjął decyzję o częściowym zamknięciu kilku ulic w okolicach koryta rzeki. Nam miejscu pracuje straż pożarna, która wypompowuje wodę, która wdarła się do piwnic Muzeum Pomorza Środkowego. Zamknięta została ulica Partyzantów.

📢 Ponad 200 rolników wyjechało na ulice Bytowa. Strajk w całym kraju Rolnicy z powiatu bytowskiego przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Ponad 200 maszyn w ramach protestu wyjechało na ulice Bytowa. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. O ile wzrosną emerytury w marcu? GUS podał ostateczne dane GUS podał ostatni element układanki. Emerytury i renty w wyniku waloryzacji 2024 wzrosną w marcu o 12,12 proc. To ostateczne dane, które oznaczają, że minimalna emerytura po podwyżkach wyniesienie 1780,96 zł.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 Najpiękniejsze miejsca w Polsce: 16 turystycznych skarbów UNESCO, które musisz odwiedzić choć raz w życiu. Zachwycają cały świat! Niby wiadomo, że Polska jest piękna, ale które miejsca są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe i wyjątkowe w skali całego świata? Eksperci ONZ nie mają wątpliwości i wyznaczyli na terenie naszego kraju 16 obszarów, stanowiących prawdziwe skarby ludzkości. Które miejsca, zabytki i pomniki przyrody znajdują się na polskiej liście UNESCO? Zapraszamy do galerii najpiękniejszych i unikatowych miejsc w Polsce, które każdy turysta powinien odwiedzić przynajmniej raz w życiu. 📢 Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Słupsku. Słupia zalała ulice Partyzantów i Szarych Szeregów (zdjęcia) W związku z przekroczeniem alarmowego poziomu wody rzeki Słupia na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 lutego ogłoszono na terenie miasta Słupska alarm przeciwpowodziowy, który przewiduje ewakuację ludności i mienia w razie potrzeby oraz uruchomienie pomocy poszkodowanym. Aż 275 centymetrów wynosił późnym wieczorem w czwartek 8 lutego poziom wody w Słupsku na Słupi. W piątek rano obniżył się jedynie o centymetr.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Co zamiast mandatu? Krótki kurs udzielania pierwszej pomocy Zatrzymani do kontroli drogowej kierowcy, którzy popełnili wykroczenie drogowe otrzymywali od policjantów alternatywę zamiast mandatu - udział w kilkuminutowych zajęciach z pierwszej pomocy. Tka akcja odbyła się w gminie Lipnica. 📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Czytanie z listu byłego naczelnego do tych, którym nie jest wszystko jedno [KOMENTARZ] Zrobię to po raz pierwszy i ostatni. Na pewno jako redaktor naczelny „Głosów” i „Dziennika Bałtyckiego”, gazet wydawanych przez koncern Polska Press Grupa; pardon - gazet orlenowskich (czytaj: pisowskich; a w najlepszym razie: propagandowych). Napiszę parę zdań o tekście niewartym kilku słów. I już żałuję, ale proszę mnie zrozumieć. To jedna z moich ostatnich szans, by wypowiedzieć się w mainstreamowym medium o wielkich zasięgach. Większych niż te, jakimi dysponuje podmiot reprezentowany przez miłego w obejściu pana Piotra od Kultury z lokalnej wersji periodyku, któremu „nie jest wszystko jedno”.

📢 Bił i poniżał swoją partnerkę. Policjanci zatrzymali sprawcę przemocy domowej z gminy Kobylnica Policjanci z Kobylnicy zatrzymali mężczyznę, który wszczynał awantury, bił i poniżał partnerkę. Był także agresywny wobec swojego dziecka. 32-latek usłyszał zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami najbliższymi. 📢 Krystyna Danilecka-Wojewódzka powalczy o drugą kadencję prezydentury w Słupsku Prezydentka Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka ogłosiła swój start w wyborach samorządowych. Powalczy o drugą kadencję w fotelu prezydenta miasta. Z jej Komitetu Wyborczego Wyborców „Łączy nas Słupsk” o mandat radnego ubiegać się będzie 31 kandydatów.

📢 Słupskie Radiowe Mistrzostwa w Jedzeniu Pączków. Zwycięzca zjadł ich 14 w 10 minut W tłusty czwartek w Radiu Słupsk przeprowadzono Radiowe Mistrzostwa w Jedzeniu Pączków. Niespodzianki nie było – najwięcej pączków zjadł ubiegłoroczny zwycięzca.

📢 W Mulltikinie. Walentynki słodkie, namiętne albo z horrorem. No i przygody Kargulów i Pawlaków Multikino w Słupsku w lutym ma ofertę nie tylko dla zakochanych. Będą oczywiście komedie romantyczne, ale też filmy z innych gatunków, w tym horrory i podlaskie przygody Kargulów i Pawlaków. 📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł! 📢 Słupia ponownie przekroczyła stany alarmowe. Woda wdarła się na ulicę Partyzantów [ZDJĘCIA] W czwartek Słupia o kilka centymetrów przekroczyła stan alarmowy. Zalewane są tereny bezpośrednio sąsiadujące z rzeką. Woda zalała część ulicy Partyzantów. Służby monitorują sytuację i apelują o rozwagę.

📢 W Miastku był kiedyś rynek. Teraz go nie ma i nie ma centrum miasta. Zobaczcie stare zdjęcia i pocztówki Gdyby zapytać mieszkańców, gdzie jest centrum Miastka, to pewnie odpowiedzi byłoby tyle, ile zapytanych osób. Niestety, Miastko nie ma rynku miejskiego (placu, miejsca), który byłoby zamknięty dla ruchu kołowego i na którym mogłyby się odbywać najważniejsze plenerowe miejskie imprezy, uroczystości. A wokół rynku działałyby kawiarnie, lodziarnie, itd.

📢 Beata Ścibakówna była i jest piękną kobietą. Jej zdjęcia z lat młodości robią w sieci furorę. Sprawdź, jak bardzo się zmieniła Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

📢 Oto najładniejsze policjantki w Polsce. Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander. Kwiaty na balkon i taras 8.02.2024 Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach. 📢 Autobusy komunikacji miejskiej pojawią się na węźle transportowym. Pod nowy dworzec podjedzie „dziewiątka” Planowa rozbiórka wiaduktu na ulicy Szczecińskiej wymusi spore zmiany w rozkładach jazdy. Miasto zapewnia jednak, że mimo trudności, na węzeł transportowy w końcu dojadą miejskie autobusy – ale tylko te linii nr 9.

📢 Tłusty czwartek. Oto piłkarze, którzy zapomnieli o diecie. Ronaldo Nazario, Adebayo Akinfenwa, Erik Exposito Dieta to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego piłkarza. No właśnie - czy każdy profesjonalny zawodnik przestrzega ściśle określonych reguł? Oczywiście, że nie. W tłusty czwartek przypominamy graczy, którzy lubili dobrze zjeść. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 W piątek rolnicy będą blokować drogi i przejścia graniczne To już nie będzie protest. To będzie strajk. I to strajk generalny. Próba opisania nastrojów panujących wśród rolników słowami cenzuralnymi jest praktycznie niemożliwa. Napisanie zaś, że ich desperacja i emocje sięgają zenitu, to eufemizm. Już jutro musimy być gotowi na wszystko, a to wszystko, jak mówią sami rolnicy, to dopiero początek. 📢 Trwają zapisy na Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce W niedzielę 25 lutego amatorzy chodzenia z kijkami będą mogli wyszaleć się na Baltic Challenge – Nadmorskich Mistrzostwach Nordic Walking w Ustce. Na uczestników czeka wiele atrakcji. 📢 Uszkodziła auto przez dziurę w jezdni. Policjant miał odmówić interwencji. "Policji nie musi być, niech pan nie wciska kitu" Właściciel firmy holującej pojazdy nagrał telefonem słowną przepychankę z policjantem po tym, jak funkcjonariusz odmówił interwencji kobiecie, która wjechała w dziurę w jezdni i uszkodziła auto. - Wciska pan ludziom kit - usłyszał w odpowiedzi na swoje twierdzenie, że policjant powinien sporządzić notatkę służbową. Przedsiębiorca zapowiedział skargę do Biura Spraw Wewnętrznych w Gdańsku. Sprawę wyjaśnia teraz komendant policji w Lęborku.

📢 "Niedługo wylądujemy na ulicy". Rodzina dostała wypowiedzenie umowy najmu mieszkania Pięcioosobowa rodzina niedługo może tracić na bruk. Właściciel mieszkania wypowiedział umowę najmu. A ze względu na chorobę Grzegorza Lejka nie stać jej na wynajem kolejnego. Urząd Miejski w Bytowie odmówił przydzielenia lokalu komunalnego lub socjalnego. - Wiemy, że mieszkania wolne są! - denerwuje się Marcelina Lejk. 📢 Gmina Ustka wciąż obrywa za cudzą drogę. Wkrótce remont Koszarowej i Bosmańskiej Słupskie Starostwo Powiatowe szykuje się do remontu drogi z Ustki na poligon. Stuprocentowe finansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 3250 metrów przyznano 55 760 000 złotych.

📢 Pięcioletnia Julia ze Słupska walczy ze złośliwym guzem. Rodzice są zrozpaczeni, potrzebne jest wsparcie Na początku wydawało się, że to zwykłe przeziębienie. Jednak opuchlizna przy oku córki zaniepokoiła rodziców na tyle, że udali się z nią na SOR. Wkrótce dowiedzieli się, że w głowie Julki rośnie złośliwy guz. Życie rodziny wywróciło się do góry nogami.

📢 Dawny dwór na Pomorzu i kaplica sprzed pół tysiąca lat. Co z nich pozostało? Łubno w gminie Kołczygłowy to historycznie wieś Puttkamerów. Zachował się budynek dawnego dworu, wybudowany w 1925 r., ale z jego dawnej świetności niewiele zostało. Są tu mieszkania (wcześniej był PGR). Obok dawnego dworu zachowało się kilka starych folwarcznych budynków. Ich właścicielem jest Skarb Państwa. Odnowiony jest znajdujący się po sąsiedzku historyczny kościół. Zachowały się ruiny kaplicy sprzed kilku wieków. 📢 Rekordowy deszcz w Lęborku. Nigdzie w Polsce nie spadło tyle wody! W powiecie lęborskim liczne podtopienia i zalania W Lęborku w ostatnią dobę (6/7.02) zanotowano największe w skali kraju opady deszczu. Wysoki poziom wody w kanale portowym w Łebie oraz wód gruntowych powoduje lokalne podtopienia dróg i piwnic. A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydają ostrzeżenia dotyczące trudnych warunków atmosferycznych w województwie pomorskim.

📢 Transformator w wodzie. Czasowe wyłączenia prądu w Bytowie W Bytowie przy ulicy Wybickiego pod wodą znalazł się transformator. Pogotowie energetyczne zdecydowało o wyłączeniu prądu. Właściciele zakładów są wściekli, bo nie mogą normalnie pracować. A strażacy wypompowują wodę. 📢 Jezioro Modła występuje z brzegów. Rzeczki i rowy przepełnione. Woda zalewa okoliczne pola Po roztopach i ulewach jezioro Modła ma dwukrotnie większą powierzchnię. Przepełnione są rzeczki, cieki i rowy. We wtorek został przerwany wał przy rzece Pogorzeliczce. Gmina Ustka alarmuje, że potrzebny jest remont wałów przeciwpowodziowych. A to inwestycja za dziesiątki milionów złotych.

📢 To były piękne dwory, dworki i pałace. Już ich nie ma. Zobaczcie zdjęcia W regionie słupskim nie ma już śladu po wielu zabytkowych pałacach i dworkach. Zostały unicestwione zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej albo uległy całkowitemu zniszczeniu po tym, jak przestały istnieć Państwowe Gospodarstwa Rolne, które miały w nich swoje siedziby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 O chorobie, cierpieniu w samotności i wsparciu rodzin. Biskup Zbigniew Zieliński w usteckim Green Garden Jak pomóc cierpiącemu? Czasami nie można zwyczajnie przytulić i pocieszyć. Bo nawet jeśli chorego otacza rodzina, to w swoim cierpieniu jest samotny. A jeśli nie ma nikogo? To była trudna i bardzo potrzebna rozmowa o chorobie, cierpieniu i samotności w czasie narodzin, choroby i śmierci. Biskup Zbigniew Zieliński odwiedził usteckie sanatorium Green Garden i pacjentów zakładu opiekuńczego. 📢 Czy w Ustce w mieszkaniu w bloku zwłoki kobiety leżały aż trzy lata? Do dramatycznej interwencji policji doszło w poniedziałek w Ustce przy ulicy Wczasowej. Okazało się, że w mieszkaniu znajduje się martwa kobieta, która mogła umrzeć około trzech lat temu. 📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegały prace w styczniu? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 Słynny most bytowski w Miastku. Wysadzono go w 1945 roku. Oto historia mostu i miasteckiej kolei Przez Miastko przebiega obecnie tylko jedna linia kolejowa, ale kiedyś można było ruszyć stąd pociągiem w trzech kierunkach. Przed wojną symbolem kolejowych połączeń był kamienny most bytowski. Linia zakończyła swój żywot w 1945 roku. Tory rozebrali Rosjanie. Sam most został uszkodzony przez wycofujących się Niemców i później wysadzony przy pomocy ładunków wybuchowych. Do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty jego kamiennych przyczółków.

📢 Pierwsza zupiarnia w Słupsku 📢 Inwazja zielonych kul na bałtyckiej plaży. Czy są żywe i należy się ich bać? Setki zielonych puszystych kul pokryły jedną z bałtyckich plaż. To kolejny fenomen nadmorski fenomen po kulach lodowych i – niebieskich w innych częściach wybrzeża Bałtyku. Czy są groźne? Wiemy, że są żywe i co pochłaniają.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 Przedwojenne zdjęcia Miastka jego byłego mieszkańca. To prawdziwe unikaty Prezentujemy zdjęcia i pocztówki przedstawiające dawne Miastko. To kolekcja Hansa-Jürgena Knaacka, który urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. Wszystkie są opisane. 📢 Niezwykłe zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe fotografie Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend.

📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 10.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Starosta bytowski chce rozebrać ruiny pałacu w Kamnicy. Zgodę musi się minister kultury [WIDEO,ZDJĘCIA] Ruiny pałacu w podmiasteckiej Kamnicy mają zostać rozebrane. Starosta bytowski wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie tego obiektu z rejestru zabytków. Zgodzić się na to musi minister kultury. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 7 cudów Słupska. Tego nie spotkasz w żadnym innym mieście! Kraków ma Wawel, Warszawa - Pałac Kultury i Nauki, Poznań - Stary Browar. A z czego słynie Słupsk? Jeszcze niedawno słynął głównie z tego, że prezydentem był znany polityk Robert Biedroń. Prawdą jest, że pomógł on w rozsławieniu miasta. Jednak to nie znaczy, że wraz z końcem jego kadencji, do Słupska już nie ma po co przyjeżdżać. Przygotowaliśmy dla Was subiektywny przegląd ciekawych miejsc, które warto pokazać gościom z innych miast. Zapraszamy na wycieczkę pod hasłem "7 cudów Słupska. Tego nie spotkasz w żadnym innym mieście!".

