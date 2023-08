Przegląd prasy (10.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Stawki zwalają z nóg. Będzie bardzo drogo 09.08.23”?

Prasówka 10.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Stawki zwalają z nóg. Będzie bardzo drogo 09.08.23 Od 2023 roku zmienione zostaną stawki obowiązujące za zużycie energii elektrycznej. Wprowadzone limity mają na celu zachęcenie Polaków do oszczędzania prądu. W związku z tym przyjęta została ustawa w świetle której każdy kto korzysta z energii elektrycznej po przekroczeniu limitu 2000kwh objęty zostanie podwyżką. Ile zapłacisz za prąd po przekroczeniu ustalonego limitu? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 09.08.23 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy.

📢 Tych parówek nie należy kupować i jeść. Zobacz co mają w składzie. Nie dawaj ich dzieciom. Masz takie w lodówce? 09.08.23 Parówki goszczą na naszych stołach bardzo często. Są tanie, można je szybko przygotować na śniadanie albo na kolację. Bardzo często podajemy je też mały dzieciom nie zastanawiając się jak wpływa na organizm zbyt częste jedzenie parówek. A mają one wpływ bardzo duży. Niestety parówki nie są zbyt wartościowym posiłkiem a jedzenie ich zbyt często, będzie miało bardzo zgubne skutki. Dlaczego nie warto jeść na śniadanie i kolację parówek?

Prasówka 10.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 09.08.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie powinny pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego. Skutki mogą być opłakane 09.08.23 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego? 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Uwaga !!! Tych rzeczy nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą stać się toksyczne lub wybuchnąć (zdjęcia) Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Złoty chłopak ze Słupska. Marek Zakrzewski podwójnym mistrzem Europy! Niesamowity Marek Zakrzewski zdobył drugi złoty medal podczas mistrzostw Europy U20 w Jerozolimie. Bieg na 200 metrów wygrał z czasem 20.63. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w okazjonalnych cenach [ZDJĘCIA] 10.08.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 10.08.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 10.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 10.08.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 10.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Radni PiS żądają odwołania Rady Nadzorczej MZK w Słupsku i przeprosin odwołanej prezes Radni PiS ze Słupska żądają od prezydent Słupska odwołania Rady Nadzorczej MZK i przeprosin byłej prezes Anny Szurek, odwołanej przez nią ze stanowiska. Ich zdaniem za kłopoty finansowe miejskiej spółki odpowiada cała Rada Nadzorcza. Uważają też, że przyczyniła się do nich decyzja prezydent o obniżeniu wartości udziałów. W tej sprawie została zwołana specjalna sesja Rady Miejskiej. 📢 Kim jest nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom”? Zobacz, jak mieszka Elżbieta Romanowska, która zastąpi Katarzynę Dowbor. Zajrzyj do jej domu Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”.

📢 Budowa estakady na trasie S6. Już za kilka miesięcy kierowcy pojadą cała obwodnicą Koszalina i Sianowa [zdjęcia] Brakuje jeszcze tylko czterech kilometrów obwodnicy Koszalina na trasie S6 i kierowcy wreszcie nią przejadą. Dobra informacja jest taka, że tą drogą pojedziemy już na przełomie 2023 i 2024 roku. 📢 Najpiękniejsze polskie dwory. 14 miejsc, w których poczujecie się jak dawna polska szlachta. Wygląd niektórych z nich was zadziwi Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

📢 Jazz nad Słupią już od piątku przez cały weekend. Wszystkie koncerty są darmowe Już w piątek, 11 sierpnia, na słupskich bulwarach nad Słupią rozpocznie się czterodniowy festiwal jazzowy - "Jazz in Sight". Na scenie pojawia się utalentowani artyści, którzy zaprezentują nowe oblicza jazzu. Wszystkie koncerty są bezpłatne. 📢 Bzyczący problem. Czy strażacy boją się pszczół? Codziennie usuwają gniazda os, szerszeni (WIDEO) Nie ma chyba dnia, podczas którego strażacy nie otrzymaliby wezwania do usunięcia gniazd os, pszczół i szerszeni. Pamiętajmy, że o pomoc możemy prosić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Takimi są tylko te, które, gdy owady zagrażają zdrowiu i życiu ludzi. 📢 Wakacje w latach 70. na starych zdjęciach. Jak wypoczywano za Gierka? Czar lata, wczasów i kempingów sprzed pół wieku Epoka Edwarda Gierka do dziś kojarzyć się może naszym rodzicom z czasem trochę niespodziewanej prosperity, a przynajmniej wyczuwalnego polepszenia się standardu życia. Postęp widać było nie tylko w pracy, ale i na wakacjach. Jak wypoczywano w latach siedemdziesiątych? Co się zmieniło w ofercie wakacyjnej od pierwszych lat po wojnie i jakie nowości turystyczne pojawiły się w czasach Gierka? Stare zdjęcia ukazują wakacje sprzed pół wieku: tak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie w latach 70.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 09.08.2023 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na wycieczki w długi weekend sierpniowy i wakacje Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na długi weekend sierpniowy, urlop czy wakacyjną przygodę. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości borowików, kurek, maślaków i koźlarzy. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać. 📢 W latach 90. była jedną z najpopularniejszych gwiazd w TVP. Później zniknęła z mediów. Co dzisiaj porabia Magda Masny? Modelka, której zaproponowano prowadzenie popularnego w latach 90. teleturnieju „Koło Fortuny” zapadła widzom w pamięć na długie lata. Później zniknęła z mediów i nikt o niej nie słyszał. Sprawdź, co dzisiaj porabia i jak wygląda Magda Masny.

📢 Jej znakiem rozpoznawczym są marynarki. Zobacz, jaki ma styl Katarzyna Sójka, przyszła minister zdrowia Katarzyna Sójka zostanie nową minister zdrowia. Zastąpi na tym stanowisku Adama Niedzielskiego. 37-letnia posłanka jest lekarką, internistką z doświadczeniem. My zwróciliśmy uwagę na jej stylizacje, które są zawsze eleganckie, a zarazem proste i bezpretensjonalne. Jak osiągnąć taki efekt? 📢 Ranking Fortune Magazine nie pozostawia złudzeń: Orlen jest największą firmą w tej części Europy Koncern multienergetyczny Grupa Orlen przesunęła się o 208 pozycji w najnowszym rankingu organizowanym przez „Fortune Magazine”. Oznacza to, że polska spółka znalazła się wśród pięciu najszybciej rosnących firm spośród wszystkich podmiotów, które obejmuje to prestiżowe zestawienie. 📢 Dwie nowe poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - w Redzikowie i Bytowie. Bez skierowania i za darmo Dwie nowe poradnie psychologiczne powstały w regionie słupskim. Dzieci i młodzież mogą umówić się na konsultacje z psychologiem lub psychoterapeutą zarówno w Redzikowie pod Słupskiem, jak i w Bytowie. Wizyty są bezpłatne a terminy umawiane są z dnia na dzień.

📢 Pijany lekarz przyjmował pacjentów w kościerskiej przychodni. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie We wtorek po południu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali pijanego lekarza, który przyjmował pacjentów w jednej z przychodni. Lekarz miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O sytuacji policję powiadomiła pacjentka. 📢 Ta droga wygląda jak szwajcarski ser. Ulica z Pomyska do Soszycy będzie remontowana (WIDEO) To będzie inwestycja składkowa. Radni miejscy zdecydują o przekazaniu 700 tysięcy złotych powiatowi bytowskiemu na remont drogi Pomysk-Soszyca.

📢 Tak mieszka Krzysztof Gojdź. Zobacz luksusowy apartament z widokiem na centrum. Tak wygląda mieszkanie ulubionego lekarza celebrytów Krzysztof Gojdź to znany lekarz medycyny estetycznej, który na co dzień jest bardzo zajętym człowiekiem. Z jego usług korzysta wiele znanych gwiazd. Chirurg celebrytów dużo czasu poświęca pracy za oceanem, ale w Polsce też uwił sobie komfortowe gniazdko. Zobacz, jak Krzysztof Gojdź urządził luksusowy apartament w centrum stolicy.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Jesień w środku lata. Turyści uciekną z Wybrzeża? Jest od 10 do 30 procent mniej wczasowiczów niż rok wcześniej - szacowali przedsiębiorcy z Kołobrzegu, Świnoujścia, Mielna i Darłowa na początku wakacji, licząc na poprawę. Teraz, po ulewach, goście masowo skracają pobyt, inni anulują rezerwacje. Tymczasem w województwie pomorskim, choć pogoda od kilku dni jest fatalna, odpływ turystów nie jest tak masowy.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 9.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 9.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 9.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Fatalna pogoda zniechęca wczasowiczów. Przedsiębiorcy znad morza liczą straty Jest od 10 do 30 procent mniej wczasowiczów niż rok wcześniej - szacowali przedsiębiorcy z Kołobrzegu, Świnoujścia, Mielna i Darłowa na początku wakacji, licząc na poprawę. Teraz, po ulewach, goście masowo skracają pobyt, a ci, którzy planowali urlopy nad Bałtykiem, anulują rezerwacje. 📢 Oto najwyższe wygrane w Lotto. Sprawdź gdzie padły szczęśliwe szóstki! 09.08.2023 Najwyższe wygrane w Lotto. Oto lista najwyższych wygranych i miejsc gdzie skreślono szczęśliwe liczby. Nie ma chyba osoby, która nie chciała by wygrać głównej nagrody w grach liczbowych Lotto. Bardzo często zdarza się, że mamy do czynienia z kumulacją. Taka postać rzeczy, bardzo zachęca do puszczenia zakładu i wzięcia udziału w grze. W historii losowań, gracze sięgali po najwyższe wygrane aż 1493 razy. Zobacz na naszej liście, jakie były najwyższe wygrane oraz w jakiej miejscowości padły szczęśliwe cyfry.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 08.08.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez. 📢 Genialny Marek Zakrzewski mistrzem Europy U20 w biegu na 100 metrów Podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy do lat 20 w Jerozolimie, Marek Zakrzewski (AML Słupsk) zdobył złoty medal! W biegu na 100 metrów osiągnął czas 10.25!

📢 Sztorm Zachariasz ustępuje. Siła wiatru słabnie, ale wciąż przechodzą ulewy. Najbardziej ucierpiała Ustka Od poniedziałku od godziny 8 rano do godzin popołudniowych we wtorek Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku odnotowała 20 interwencji związanych z wichurą. Na plaży w Ustce i gminie fale zabierały nawet ciężkie wieże ratownicze. 📢 Julia Nakoneczna - 18-letnia geniuszka ze Słupska! O ludzkim mózgu wie wszystko Julia Nakoneczna w przyszłym roku przystąpi do matury, ale już dziś drzwi wszystkich uczelni medycznych w Polsce stoją przed nią otworem. Jest pierwsza w Polsce, a czwarta na świecie w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Mózgu - International Brain Bee (IBB). Jednym słowem – geniuszka! 📢 Adam Niedzielski odwołany z funkcji ministra zdrowia Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyjęciu dymisji Adama Niedzielskiego z funkcji ministra zdrowia. Na funkcję tę powołał Katarzynę Sójkę.

📢 Fryzura damska typu hush cut to najmodniejsze cięcie na jesień 2023. Pięknie podkreśli kości policzkowe i wyszczupli twarz Do grona modnych fryzur z grzywką dołączyła nowość, a mianowicie cięcie hush. Jak wygląda i komu będzie w takich włosach do twarzy? Podpowiadamy. 📢 Lato na łące. Koncert w Swołowie. Zagrał Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie 5 sierpnia w Swołowie odbył się kolejny koncert z cyklu Lato na łące. Zagrali znani i lubiani artyści. Usłyszeć można było między Sebastian Riedel & Bartek Miarka Akustycznie, Saqva Blues Band oraz Małgorzatę Burjan & Patryka Skarbek-Tłuchowskiego.

📢 Picasso, Dwurnik, Łempicka w Słupsku! Darmowa wystawa w ratuszu, potem aukcja w Ustce Unikatowa wystawa sztuki współczesnej znajduje się w słupskim ratuszu. Wśród 31 zaprezentowanych obrazów są dzieła mistrzów i mistrzyń malarstwa, m.in. Pabla Picassa, Edwarda Dwurnika, Jana Tarasina czy Tamary Łempickiej. Zwieńczeniem wystawy będzie aukcja obrazów. Cena wywoławcza za maleńką grafikę, która wyszła spod ręki mistrza Picassa to 12 tys. złotych.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Ciała kobiety i dziecka w Kobylnicy. Śledztwo w sprawie zabójstwa przejęła Prokuratura Okręgowa w Słupsku Prokuratura Okręgowa w Słupsku przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa dwóch osób w Kobylnicy. Decyzja była podyktowana skomplikowanym charakterem zdarzenia i okolicznościami. Przypomnijmy, ciała 35-letniej kobiety i 8-letniego chłopca znalazł mężczyzna po powrocie do domu, 25 lipca.

📢 Jacht z rosyjską załogą zawinął do Ustki. Pilnuje go Straż Graniczna. Rosjanie nie mogą wyjść na ląd W usteckim porcie od niedzieli cumuje jacht pływający pod polską banderą, który przypłynął z Bałtijska z dwoma Rosjanami na pokładzie. Zgodnie z polskimi przepisami obywatele Rosji nie mają prawa wjazdu do Polski. Załoga, która ze względu na stan zdrowia kapitana, została wpuszczona do portu, nie może opuścić jednostki. Teraz Rosjanie na pokładzie muszą przeczekać sztorm.

📢 Niż Zachariasz dał o sobie znać w Koszalinie i regionie. Zniszczenia i podtopienia w pasie nadmorskim [ZDJĘCIA] Nad nasz region nadciągnął niż Zachariasz. Od kilkudziesięciu godzin służby w naszym regionie walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. W wielu miejscach sytuacja jest naprawdę trudna. Szczególnie mocno wieje nad samym morzem, gdzie porywy wiatru osiągają nawet 100 km/h. 📢 W regionie słupskim wieje silny wiatr. Strażacy mają pełne ręce roboty, morze wdziera się do portu [ZDJĘCIA] Sztorm Zachariasz zaatakował polskie Wybrzeże. W Ustce i gminie przewracają się drzewa. Kanał portowy nabiera coraz więcej wody. 📢 Najbardziej poszukiwani pracownicy. Wysyp ofert pracy w Słupsku i powiecie 07.08.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Ekspresowa S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz szóstkę i obwodnicę Lęborka w budowie Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć.

📢 Na obwodnicy Słupska honda uderzyła w barierki. Tysiąc złotych mandatu W niedzielę wieczorem doszło do niebezpiecznej kolizji drogowej na słupskiej obwodnicy. Auto wypadło z drogi i rozbiło cały przód na barierkach. 📢 Grzybobranie 2023. W lasach coraz więcej grzybów. Z pustym koszykiem nie wrócisz. Czytelnicy GP24 ślą zdjęcia swoich zbiorów 06.08.2023 Grzybobranie 2023 w Słupsku i regionie. W regionie słupskim grzyby pojawiły się w wielu miejscach. Sezon trwa w najlepsze, więc postanowiliśmy poprosić naszych czytelników o nadesłanie zdjęć zebranych przez siebie grzybów. W odpowiedzi, w komentarzach na naszym profilu na facebooku otrzymaliśmy dużą ilość fotografii przedstawiających ich zbiory. Przejdź do galerii zdjęć!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

📢 Wielka parada Ustka Charlotta Sailing Days. Żeglarze mają moc! Ulicami Ustki przeszła wielka parada żeglarstwa. Ustka Charlotta Sailing Days na dobre przywróciła miastu żeglarski charakter. Młodości, entuzjazmowi i wyszkoleniu mistrzów towarzyszyła Ustecka Orkiestra Dęta. Zakochani w wietrze i wodach Bałtyku są wśród nas. 📢 Ustka w owocach i kwiatach jabłoni. Festiwal Jabłonki Swawole zagościł nad morzem Tylu jabłek na Promenadzie Nadmorskiej i w usteckim porcie jeszcze nie było. Sobotnie popołudnie należało do festiwalu Jabłonki Swawole. Parada z bębnami, sadzenie jabłoni i wiele innych atrakcji. 📢 Seniorzy z Parchowie, wiedzą jak się dobrze bawić. Projekt SenioRITA (WIDEO) Na nowym placu rekreacyjnym w Parchowie odbył się piknik podsumowujący projekt SenioRITA. Były tańce, śpiewy i animacje.

📢 Elektryczna komunikacja wróciła do Słupska. Pamiętacie trolejbusy? [zdjęcia] Od czwartku, 3 sierpnia, po Słupsku kursują elektryczne autobusy. To nie pierwsze spotkanie z elektryczną komunikacją w mieście. Kiedyś w Słupsku mieliśmy tramwaje. Ale jeszcze całkiem niedawno jeździły trolejbusy. Skąd się wzięły w Słupsku?

📢 Te osoby dostaną 500 plus dla seniora. Jakie trzeba spełniać warunki i kryteria? Zobacz komu należy się 500 plus dla emerytów 05.08.23 500 plus dla seniora to dodatek dla emerytów, którzy otrzymują najniższe emerytury. Są to dodatkowe pieniądze, które mogą otrzymać starsze osoby, które mają problemy z samodzielną egzystencją. Dodatek ten umownie nazywany jest 500 plus dla seniorów. Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc jednorazowo. 500 plus jest tu nazwą umowną gdyż ilość wypłacanych pieniędzy zależy od uzyskiwanych dochodów. Co trzeba zrobić aby dostać 500 plus dla emerytów? Jest kilka warunków. 📢 Diamentowe lata usteckiego portu. Międzynarodowy kurort węglowy Latem 76 lat temu ustecki port handlowy działał pełną parą. Zaledwie kilka dni po otwarciu znany był w całym kraju. Po czarne diamenty zawijały tu skandynawskie węglowce. Ustka stała się międzynarodowym portem i modnym nadbałtyckim kurortem.

📢 Odczarowany dom Wampira z Bytowa. Pani Sonia w głowie ma plan (WIDEO) To miejsce jest już odczarowane, z pierwszym dniem, kiedy tu weszłam - śmieje się Sonia Burandt, która kupiła dom w podbytowskich Osiekach. W nim mieszkał Wampir z Bytowa. 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie.

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic 📢 Budowa drogi ekspresowej S6. Odcinek Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta na zdjęciach z drona Na najnowszych zdjęciach opublikowanych przez GDDKiA możemy zobaczyć, jak prezentuje się ekspresowa szóstka na odcinku Bożepole Wielkie - Obwodnica Trójmiasta. Jak wygląda postęp prac na innych budowanych odcinkach s6?

📢 Akcja ratownicza na Bałtyku. Jak ratownicy z Łeby pomagali rozbitkom Kuter ŁEB-75 wszedł na mieliznę i tonie po zachodniej stronie portu – usłyszeli ratownicy morscy od kapitana portu Łeba Jana Suchockiego, który we wrześniu 1977 roku ogłosił akcję ratowniczą. Jego podwładni dowiedzieli się, że to okresowe ćwiczenia morskiej stacji ratownictwa brzegowego. Wszyscy oderwali się od normalnych zajęć w porcie, w tym pracy biurowej. Z kutra trzeba było podjąć dwóch rybaków – rozbitków.

Chcesz porozmawiać z Lincolnem? Meta tworzy chatboty z osobowością