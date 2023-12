Przegląd prasy 10.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 10.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Wciąż nie znamy ich nazwisk. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Kim są ludzie z tych zdjęć? Oto fotografie i i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości zgłoszonych do ITAKI. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda powiat pucki z powietrza. Te miejsca koło Dębek, Jastrzębiej Góry, Pucka, Władysławowa to już historia Oto lotnicze zdjęcia m.in. z Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry, Jastarni, Rozewia, Dębek, Karwi i gminy Puck. Jest też m.in. port w Jastarni przed rozbudową, Kaczy Winkiel z piaszczystą nawierzchnią, częściowo rozebrane molo w Pucku, niemal wyludniony port we Władysławowie... Dlaczego te zdjęcia są wyjątkowe? Bo pokazują historię ziemi puckiej.

📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 To są opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne opusczone miejsca Pomorza Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Tak mieszka Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Zaglądamy do nowoczesnej posiadłości z basenem. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Piotra Żyły Piotr Żyła to popularny skoczek narciarski, który ma rzeszę fanów i lubi brylować w mediach społecznościowych. Kibice na bieżąco śledzą jego sukcesy w Pucharze Świata 2023/2024. Gdzie mieszka Piotr Żyła? Na co dzień sportowiec mieszka w Ustroniu, gdzie ma piękny dom z basenem. Zobacz, jak się urządził wraz z partnerką, Marceliną Ziętek. Koniecznie zajrzyj do domu Piotra Żyły. 📢 Retro plażing. Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. we Władysławowie Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Duże emocje w hali Gryfia. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk minimalnie gorsza od Startu Lublin W ramach 12 kolejki Orlen Basket Liga, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowali na swoim parkiecie drużynę Polski Cukier Start Lublin. Emocje towarzyszyły kibicom niemalże do ostatniej syreny kończącej mecz. Niestety, pomimo bardzo wyrównanego meczu, to goście okazali się lepsi i wygrali 77:81. 📢 Będzie 0% VAT na żywność! Zdecydowany ruch premiera Morawieckiego Takiego ruchu chyba nikt się nie spodziewał. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił właśnie w portalu X, że minister finansów podpisał właśnie na jego polecenie rozporządzenie VAT 0% na żywność.

📢 Tych produktów nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź ! 📢 W Kępicach już świętują. Trwają imprezy, będzie jarmark [zdjęcia] W gminie Kępice od kilku dni odbywają się spotkania i imprezy związane ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Organizatorami są gminne placówki i instytucje.

📢 Dwa zatrzymania w trakcie akcji kontroli taksówek. Pomorscy policjanci odnaleźli też zaginioną osobę Pomorska policja w nocy z piątku na sobotę przeprowadziła kontrolę taksówek. Łącznie skontrolowano ich aż 200, a w trakcie tego procesu zatrzymano dwie osoby. Jedna z nich posiadała narkotyki, natomiast druga była pod wpływem alkoholu. Oprócz tych incydentów policjantom udało się także odnaleźć osobę poszukiwaną.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Ustecki PSZOK znowu pełen elektrośmieci, a ustczanie nagrodzeni choinkami Ustecki Zakład Gospodarki Komunalnej nieustannie zachęca ustczan do segregacji odpadów i pozbywania się starych i zużytych elektrośmieci. Podczas sobotniej akcji mieszkańcy Ustki w zamian za sprzęt i przeterminowane leki dostali choinkę.

📢 W Darłowie przyjęto nowe śmigłowce wielozadaniowe AW101 W Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej RP w Darłowie rozpoczął się proces przyjmowania do eksploatacji pierwszych śmigłowców wielozadaniowych AW101. Swoje szkolenie kontynuują również załogi, które pełnić będą służbę na śmigłowcach w lotnictwie Marynarki Wojennej. 📢 Świąteczny kiermasz w Szkole Podstawowej nr 16 w Słupsku [zdjęcia] Przedświąteczny okres to czas bożonarodzeniowych kiermaszów. Takie imprezy organizowane są również w szkołach. M.in. świąteczny kiermasz odbył się w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Sportowymi w Słupsku.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Na plaży w Gdyni Orłowie znalezione zostały zwłoki kobiety W sobotę rano przy tawernie w Gdyni Orłowie (Pomorskie) służby otrzymały zgłoszenie i znalezieniu ciała kobiety. Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

📢 Rolnicy.Podlasie. Słynne gospodarstwa z lotu ptaka. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Na elektronicznych rozkładach jazdy brakuje niektórych kursów. To przez testy systemu „Szesnastka” z jednym kursem po godzinie 17, a „piątka” z trzema odjazdami w ciągu całego dnia. Elektroniczne tablice na słupskich przystankach, gdy działają, wprowadzają pasażerów w błąd i nie wyświetlają prawidłowych rozkładów. To ma się zmienić po zakończeniu testów nowego systemu. 📢 Pościg, blokada, kolczatka i zatrzymanie z użyciem psa! Policja w Bytowie się szkoli Policyjny pościg za uciekającym kierowcą. W akcji policyjny pies i kolczatka. Na szczęście to tylko ćwiczenia bytowskich funkcjonariuszy.

📢 Urocze koty na Pomorzu do oddania za darmo. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te koty czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie koty są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Eksplozja szalonego trendu w polskich galeriach handlowych. Pełzające nastolatki opanowują TikToka! - WIDEO Ostatnio serwis internetowy TikTok obiegają nietypowe nagrania, na których młodzież porusza się po galeriach handlowych... na czworaka! "Pełzające Nastolatki" to szalony trend, który rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, zdobywając miliony wyświetleń. Skąd wziął się ten dziwny pomysł i co nim kieruje? 📢 Uwaga! Sklepy wycofują te produkty ze sprzedaży. Sprawdź najnowsze ostrzeżenia GIS dotyczące szkodliwych wyrobów Kosmetyki, suplementy diety, kasza, mięso, herbata, chipsy, czy jajka to tylko niektóre produkty wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 9.12.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o szkodliwych produktach. Całkiem możliwe, że niektóre z nich masz w swojej kuchni. Nie używaj ich! Zawsze możesz oddać je do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 09.12.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Wokaliści i zespoły mogą zgłaszać się do XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Jezierzyce 2024 Po raz kolejny Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza przedstawicieli szkół, domów kultury, stowarzyszeń oraz różnego rodzaju placówek edukacyjnych do udziału w organizowanej przez siebie XXIII już edycji Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach. Nabór trwa do 13 grudnia. 📢 Rodzice z Widzina staną przed sądem za przypalanie, podduszanie i pojenie dzieci alkoholem Prokuratura Rejonowa w Słupsku oskarżyła rodziców trójki małych dzieci o znęcanie się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Akt oskarżenia trafił w piątek do Sądu Rejonowego w Słupsku. 📢 Paweł Saładonis wystąpił w Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie olimpijskim Paweł Saładonis, zawodnik klubu Mazur Boxing Słupsk wziął udział w Mistrzostwach Polski Seniorów w boksie olimpijskim, które odbywają się w Toruniu.

📢 Pfizer pozywa Polskę za "niewywiązanie się z umowy". Chodzi o ponad 5,5 miliarda złotych Sprawa powinna być omawiana w oparciu o prawo belgijskie i belgijskie prawo procesowe, a nie z perspektywy prawa polskiego i polskiego postępowania cywilnego, ponieważ systemy te różnią się znacząco - przekazali PAP w piątek przedstawiciele kancelarii Strelia, reprezentującej stronę polską w sporze Pfizer przeciwko Polsce. Przedmiotem sporu jest kwota 5 644 290 747 zł.

📢 Bony świąteczne dla pracowników - ile wynoszą w Biedronce, Lidlu i Kauflandzie? Do odebrania nawet 1000 zł na zakupy Sieci handlowe takie jak Biedronka, Lidl czy Kaufland przygotowały atrakcyjne bony na święta dla pracowników. Oprócz voucherów wręczane będą także drobne upominki, paczki dla dzieci oraz zniżki na zakupy. W którym supermarkecie pracownicy mogą liczyć na najlepsze prezenty?

📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką. 📢 Słupski szpital wstrzymał zapisy na szczepienia przeciw koronawirusowi. Zabrakło szczepionek Od 6 grudnia osoby powyżej 12. roku życia mogą zaszczepić się przeciw nowemu wariantowi koronawirusa. Każdy chętny mógł to zrobić również w słupskim szpitalu. Na razie zapisy na szczepienia wstrzymano, bo skończyły się szczepionki.

📢 Podwójna emerytura w grudniu? To nawet kilka milionów seniorów! ZUS wypłaci wszystkie emerytury przed świętami Emeryturę przed świętami otrzymają wszyscy seniorzy, którzy wypłaty świadczenia oczekują 25 dnia każdego miesiąca lub wcześniej. ZUS potwierdza, że część z nich dostanie także podwójne emerytury w grudniu. Którzy z seniorów mogą na to liczyć? 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Droga z Ustki na poligon zostanie rozbudowana za 56 milionów złotych Dwie ulice - Koszarowa i Bosmańska w Ustce i w Lędowie-Osiedlu zostaną przebudowane. Stuprocentowe finansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa została podpisana. Według zapowiedzi prace budowlane mają trwać do końca 2025 roku. 📢 Grupa Sierleccy Czarni zagrają kolejny mecz! W sobotę rywalem Start Lublin Trwa maraton ligowych meczów Czarnych. W sobotę - 9 grudnia rozegrają trzecie spotkanie w ciągu siedmiu dni. Tym razem rywalem drużyny prowadzonej przez Mantasa Cesnauskisa będzie ekipa Startu Lublin. 📢 Nikt nie naraził życia Amelki. Prokuratura umorzyła sprawę wypadku siedmiolatki w Ustce Prokuratura Rejonowa w Słupsku umorzyła dochodzenie w sprawie wypadku siedmioletniej Amelki, która w Ustce nadziała się na hak osiedlowego słupka. Postępowanie wykazało, że nikt nie naraził dziewczynki na utratę zdrowia lub życia, bo rana po wypadku jej nie zagrażała. Po tym koszmarnym zdarzeniu w Ustce wykonano przeglądy infrastruktury osiedlowej.

📢 Szukasz mieszkania? DZP INVEST Kiereccy buduje dla Ciebie Trudno dziś wyobrazić sobie wschodnią część Słupska bez osiedla INDIVIDUAL i osiedla NICE HOME. DZP INVEST KIERECCY zaznacza swoją obecność tam, gdzie tworzy się nowa tkanka miasta. Powstałe inwestycje wpłynęły na dynamiczny rozwój dzielnicy Ryczewo, w której dziś tętni życie i zawiązują się nowe relacje. To zupełnie nowa przestrzeń do życia dla Słupszczan.

📢 Powstaje droga ekspresowa S6 z Leśnic w stronę Słupska. We fragmencie będzie z betonu Mimo zimowych warunków trwają prace nad powstaniem drogi ekspresowej S6 ze Skórowa (bez węzła) do Leśnic (z węzłem) oraz na odcinku Bobrowniki (bez węzła) - Skórowo (z węzłem). Co ciekawe, ten drugi odcinek drogi, co jest ewenementem, zostanie wykonany z betonu. 📢 Monografia "Stocznie w Ustce" wydrukowana. To idealny prezent gwiazdkowy dla stoczniowców Pierwszy tom monografii "Stocznie w Ustce" autorstwa dwóch stoczniowców Władysława Golińskiego i Zbigniewa Miecznikowskiego już na półkach, w bibliotekach i w sprzedaży internetowej.

📢 Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie 25-letni kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie w gminie Ustka. W tym samym momencie uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Ustki. To cud, że kierowca żyje. Zwłaszcza, że uderzenie musiało być silne. Samochód był pchany przez pociąg jeszcze kilkaset metrów, zanim zdołał wyhamować. 📢 Pasażerowie marzną, bo poczekalnia dworca jest zamykana wieczorem Minusowe temperatury, często padający śnieg to zmora podróżnych, którzy wieczorem czekają na autobus na nowym dworcu na węźle transportowym. Poczekalnia jest zamykana, więc podróżni marzną na zewnątrz. ZIM i tak już zrobiło ukłon w ich stronę, wydłużając godziny otwarcia i otwierając poczekalnię w weekendy. Więcej udogodnień raczej nie będzie. 📢 Problemy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wstrzymano budowę części obiektu. Jest nowa data otwarcia [ZDJĘCIA] Prace nad budową hotelu Gołębiewski w Pobierowie ruszyły w 2018 r. (prawomocne pozwolenie na budowę całego obiektu hotelowego Gołębiewski wydano 22 stycznia 2018 roku) hotel miał być gotowy w 2021 roku, ale z powodu pandemii i wojny w Ukrainie (a także śmierci właściciela) nie udało się tego terminu dotrzymać. Kolejny termin przypuszczalnego otwarcia jaki się pojawił to lato 2024 roku. Ale czy ostatnia decyzja sądu tych planów nie zakłóci?

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 07.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 07.12.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 07.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Cudowne psy do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku. 📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

📢 Podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 W Ustce rozpoczęło się wyburzanie dawnego PPiUR Korab Idzie nowe. We wtorek ekipa budowlana weszła na plac po byłym Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce. Dawne zabudowania całkowicie znikną z powierzchni ziemi w kwietniu 2024. W tym miejscu ma powstać baza serwisowa PGE Baltica przeznaczona do obsługi morskich farm wiatrowych.

📢 Mikołaje z City Taxi odwiedziły dzieci w słupskim szpitalu (zdjęcia) 6 grudnia, jak co roku Mikołaje ze słupskiego City Taxi odwiedziły dzieci przechodzące leczenie w słupskim szpitalu. 📢 Pół miliona złotych długu. Gmina Damnica odcina dłużnikom wodę W gminie Damnica kilkanaście gospodarstw domowych nie ma wody. Przyczyną tego nie jest awaria wodociągu, lecz ogromne długi. Zakład Gospodarki Komunalnej twierdzi, że idzie ludziom na rękę i zgadza się na spłaty w ratach, ale upartym dłużnikom w nie najgorszej sytuacji mówi: nie. I zapowiada więcej odłączeń od wodociągu. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Największy na Kaszubach kulig w Szymbarku! Takiego wydarzenia jeszcze tu nie było! W sobotę, 2 grudnia w Szymbarku odbył się Największy Kulig Charytatywny na Kaszubach, choć wiele osób podkreślało, że nawet na całym Pomorzu. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni, z prezesem Piotrem Kupperem na czele. Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na operację serduszka 4-miesięcznego Maciusia z Sulęczyna. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Takich tłumów dawno w Szymbarku nie było, może ostatnio na Światowym Zjeździe Mikołajów...? I nikt nie omijał wolontariuszy z puszkami! 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na andrzejkowej imprezie!

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Przysięga dobrowolsów. Uroczystość w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] W koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej służby wojskowej. Na placu apelowym jednostki stanęło 257 nowych wojskowych. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 Historia miasteckiego liceum z archiwalnymi zdjęciami. Oficjalnie i mniej oficjalnie (część pierwsza) Dziewięć lat temu (2014 r.) w Miastku zlikwidowano samodzielne liceum. W dawnym szkolnym budynku przy ul. Mickiewicza są teraz mieszkania. Przybliżamy historię placówki i prezentujemy wiele ciekawych archiwalnych zdjęć (część pierwsza). 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

