Przegląd prasy 11.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje (zdjęcia) Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Wojsko wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto.

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

Ulicą Bosmańską w koszarach po bruku. Na remont trzeba jeszcze poczekać Nie, to na razie nie remont. Dziury w asfalcie na ulicy Bosmańskiej w Lędowie-Osiedlu były tak wielkie, że nawierzchnię zdarto do starego bruku. Po generalnej przebudowie ulice Koszarowa i Bosmańska będą gotowe dopiero na koniec 2025 roku.

📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 10.03.2024 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka - 9.03.2024 rok Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.03.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Dzieje Stoczni Ustka. Wypływanie poza Bałtyk (część IV) Nowo zbudowane w usteckiej stoczni statki i kutry zaczęły odpływać do armatorów mających swoje macierzyste porty na morzach poza Bałtykiem. Przepływały nawet oceany. Tym się zapisywał początek dekady lat osiemdziesiątych minionego stulecia, ale stocznia o międzynarodowej pozycji jakoś nie mogła poradzić sobie z wdrażanymi w kraju reformami gospodarczymi.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 10.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Jezioro Herta koło Osiek w gminie Borzytuchom wzbudza strach. Straszne historie krążą po wsi O tym jeziorze to tyle historii krąży po wsi, że aż trudno zliczyć – mówi pan Jan z Osiek. – Wszystkie straszne, że włos na głowie się jeży. Trudno powiedzieć, która z nich prawdziwa, która wymyślona, pewne jest jednak to, że gdy już mrok zapada, nad Hertę nikt nie chodzi… 📢 Morskie stacje ratownicze będą zmodernizowane. Także w Ustce i Łebie Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa planuje inwestycje. Poza zakupem nowoczesnych jednostek pływających, modernizacji istniejących, rozbudowane i zmodernizowane zostaną brzegowe stacje ratownicze w regionie. 📢 Ustka jako plener filmowy. Jakie filmy nakręcono w tym mieście? [zdjęcia] Ustka przyciąga nie tylko turystów. Przyjeżdżali tu również filmowców, którzy poszukiwali plenerów do nakręcanie filmów. W jakich znanych filmach wykorzystano usteckie widoki?

📢 [Icon Sea Czarni Słupsk przegrali z GTK Gliwice 72:81 ZDJĘCIA, WIDEO) W 23 kolejce Orlen Basket Ligi, Icon Sea Czarni Słupsk rozegrali mecz z GTK Gliwice. Niestety gospodarze musieli uznać wyższość zawodników z Gliwic i ostatecznie przegrali 72:81.

📢 Groźna kolizja w Słupsku. Dwa pojazdy poważnie uszkodzone W piątek późnym wieczorem w Słupsku doszło do groźnego zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły volkswagen i BMW. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Zabójstwo w Chojnicach? Znaleziono ciało 68-latka! Policja zatrzymała w Gdyni mężczyznę Tragedia w Chojnicach. W jednym z mieszkań na terenie miasta znaleziono w piątek 8 marca ciało 68-letniego mężczyzny. Wieczorem policjanci w Gdyni zatrzymali 35-latka, który może mieć związek z tą sprawą. 📢 "Najpiękniejsze meble przyniosłam ze śmietnika". Mirella i jej pracownia (ZDJĘCIA) Nigdy nie przyszłoby jej do głowy, aby wyrzucić starą komodę, skrzynię, czy krzesło. - Każdy mebel ma swoją duszę, trzeba ją tylko odkryć - mówi Mirella Pyszny z Grąsina koło Słupska. - Wystarczy kilka śrubek, młotek, pędzle, farby kredowe i powstaje prawdziwe dzieło sztuki.

📢 Pożar na cmentarzu w Ustce. Prawdopodobnie ktoś wrzucił do śmietnika zapalony znicz W sobotę przed godziną 10 przechodnie zauważyli potężny dym unoszący się nad usteckim cmentarzem. Okazało się, że w nowej części nekropolii doszczętnie spłonęły trzy plastikowe śmietniki do segregacji odpadów. 📢 Poznajesz ten most? Zgadnij w jakim mieście jest. Aż dech zapiera! To chluba Bytowa i obowiązkowy punkt spacerów nie tylko zakochanych. Most przez wiele lat popadał w ruinę, ale kilka lat temu został odremontowany. Teraz to perełka miasta na Kaszubach. Warto wybrać się wieczorem - wówczas budowla jest przepięknie oświetlona. 📢 Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku po raz kolejny podarowali krew Kolejna szlachetna akcja słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku. 27 policjantów oddało krew, a czekolady dawcy krwi przekażą dzieciom z rodzinnych domów dziecka w powiecie słupskim.

📢 Jeszcze kilka tygodni do zakończenia prac na DK 21 na trasie Słupsk - Ustka Kończą się prace na odcinku drogi krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Według najnowszego kontraktu inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wykonawcy – firmy COLAS Polska droga ma być gotowa w połowie kwietnia. Inwestycja trwa już dwa i pół roku. 📢 Dzień Kobiet 2024. Te memy rozbawią Cię do łez. Sprawdź z czego śmieją się internauci! Dzień Kobiet 2024. Nikomu nie trzeba przypominać, że 8 marca kobiety mają swoje święto. Dzień Kobiet cieszy się w Polsce dużą popularnością. Internauci w związku z tym tworzą śmieszne obrazki, które mogą rozbawić nie jedną osobę. Świętować ten dzień można na poważnie oraz z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Kobiet!

📢 Tajemnica zatopionych dzwonów. Gdzie się podziały? Czy nadal leżą na dnie jeziora? Każde miasto, a nawet małe miejscowości mają swoje mity i opowieści o duchach, nawiedzonych miejscach, strasznych historiach i ciekawych wydarzeniach. Ileż to razy czytaliśmy o ukrytych skarbach? A dziś przypomnimy legendę o zatopionych dzwonach.

Czy historie przekazywane z pokolenia na pokolenie wydarzyły się naprawdę? Trudno powiedzieć. W każdym podaniu jest podobno ziarno prawdy. Traktujmy je jednak z przymrużeniem oka. Ciekawe historie zebrał Marek Miler w "Bytowskich bajaniach i innych opowieściach". 📢 Powstał Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim. Szansa na zdrowie dla osób z nowotworami W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni pierwszych pacjentów przyjął już nowy, wysokospecjalistyczny Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej. To pierwszy i jedyny, jak dotąd, ośrodek tej specjalności w regionie na Pomorzu nastawiony na diagnostykę i leczenie chorych na tego rodzaju nowotwory. Oddział ma zaledwie 10 miejsc dla chorych, ale - jak zapowiada Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu „Szpitali Pomorskich” - w razie potrzeby będzie można go rozbudować, by pomieścił wszystkich potrzebujących pacjentów. Rozmawiamy z dr Michałem Dawidkiem, zastępcą kierownika Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

📢 Na poligonie w Ustce ćwiczyli żołnierze z wojsk obrony przeciwlotniczej Na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce odbyło się zgrupowanie pododdziałów artyleryjsko-rakietowych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. 📢 Ust-46 poszedł na dno. Ocaleniem tratwa i niesamowita solidarność korabiowskich załóg Załoga UST-46 wracała z łowiska jako jedna z ostatnich. Wieczorem 8 marca 1968 roku kuter znalazł się w odległości 2,5 mili od brzegu na wysokości Rowów. Żony rybaków niecierpliwie oczekiwały powrotu mężów, by wspólnie świętować Dzień Kobiet. Jednak zabawy nie było. Szyper Tomasz Nowak nadał do Radio-Korab dramatyczne wezwanie: - Toniemy! Zawiadomcie kuter ratowniczy! 📢 W Dniu Kobiet w usteckim „Koperniku” o sztuce makijażu Kolorowo, słodko, radośnie. O wartości kobiety, makijażu w recepcji hotelowej i pielęgnacji cery. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce Dzień Kobiet świętowano z pożytkiem dla ciała i ducha.

📢 Radni PiS sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych w Słupsku Słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości domagają się większego nadzoru nad miejskimi inwestycjami. Są przeciwni likwidacji miejsc parkingowych dla mieszkańców. 📢 Niebezpieczny gangster sprowadzony do Polski. Będzie świadkiem w słupskim procesie o zabójstwo Wojciecha N. W czwartek przed Sądem Okręgowym w Słupsku przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym nie doszło do wygłoszenia mów końcowych. Proces został wznowiony głównie na wniosek prokuratora. Dlatego, że w środę Polsce został przekazany ścigany europejskim nakazem aresztowania Marcin K., który brał udział w uprowadzeniu Wojciecha N. Na następnej rozprawie zostanie on przesłuchany jako świadek. 📢 Życie Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku na starych fotografiach. To najstarsza placówka Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku to najstarsza placówka oświatowa w Miastku. W tym roku obchodzi swoje 79-lecie. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. To część pierwsza tej unikalnej fotograficznej kroniki. Poszukajcie się na zdjęciach sprzed lat.

📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja dotarł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wsparcie otrzymały dzieci z placówek opiekuńczych Zaprzęg Świętego Mikołaja dojechał do celu – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Dzięki wsparciu naszych partnerów, na rzecz podopiecznych z placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mój Dom-Moja Przyszłość" przekazaliśmy blisko 15 tys. złotych. 📢 Bieg pamięci. 200 osób przemierzało trasę w Borzytuchomiu W tym biegu nie ma wygranych, ani przegranych. W XII Biegu i Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Borzytuchomiu wzięło udział około 200 osób. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 20. Nie żyje 47-letni kierujący fiatem Tragiczny wypadek koło Bytowa. 47-letni kierujący samochodem marki Fiat Ducato najprawdopodobniej w wyniku niezachowania szczególnej ostrożności w trakcie wyprzedzania doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem marki Mercedes. Nie udało się uratować kierującego fiatem.

📢 Trwa ogławianie drzew w Ustce. Mieszkańcy apelują, by nadmiernie nie przycinać gałęzi W Ustce nie ma zgody w kwestii przycinania drzew na przedwiośniu. Mieszkańcy zwracają uwagę, że nie tylko gałęzie, ale całe konary są ofiarami pił. A ptaki nie znajdą miejsc do gniazdowania. Inni boją się o samochody na parkingach i nie chcą, by na maski spadały gałązki i liście. Ratusz uważa, że pielęgnacja nie zaszkodzi drzewom. 📢 Czy to syn złamał kręgosłup matce wersalką, czy podstępna choroba? Proces przed Sądem Okręgowym w Słupsku Po pytaniach i wnioskach obrony w sprawie 34-letniego Sławomira T. pojawia się coraz więcej wątpliwości. Dlaczego jego matka leży sparaliżowana pod respiratorem? Czy tu skutek przyciśnięcia wersalką? Czy choroba, która łamie kręgosłup i uszkadza rdzeń przy większym urazie? O ciężkim stanie Elżbiety T., depresji, sercu matki, synu "gniazdowniku" mówiono wiele na wtorkowej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

📢 Zmienia się Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Niedługo przejdziemy się nowymi alejkami [ZDJĘCIA] Postępują prace przy modernizacji Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne – brak deszczów i mrozów pozwoliły wykonawcy przyspieszyć roboty. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły Wisłę. Trwają manewry Dragon-24 Przeprawa przez Wisłę to jeden z ważnych elementów ćwiczeń w ramach trwających manewrów NATO. Dzisiaj (4.03.2024 r.) polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły rzekę w rejonie Korzeniewa (powiat kwidzynski) i Opalenia (powiat tczewski). Ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dragon-24, będące częścią wielkiej ćwiczebnej operacji Steadfast Defender 24, ma charakter defensywny i sprawdza zdolność polskich sił zbrojnych w realiach potencjalnego konfliktu.

📢 Pogodny weekend nad morzem. Długie spacery i morsowanie w Ustce [ZDJĘCIA] Piękna pogoda przyciągnęła turystów. Na usteckich deptakach i plażach pojawiło się wielu mieszkańców z regionu słupskiego. Na plaży zachodniej odbyło się cotygodniowe morsowanie. Zobacz zdjęcia. 📢 Żeglowali na wysokiej fali. Dzieje Stoczni Ustka [ZDJĘCIA] Nowy rozdział dziejów usteckiej stoczni, zapowiadany w poprzednim odcinku, zapisał się szczególnie w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia. Wtedy to państwowe przedsiębiorstwo pożeglowało na wysokiej fali i zanosiło się na to, że długo będzie na takim kursie.

📢 To są NAJPIĘKNIEJSZE kobiety z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku - zdjęcia Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku! 📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało! 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 700 motocyklistów na otwarciu sezonu w podmiasteckim Dretyniu (ZDJĘCIA, WIDEO) To było huczne i bardzo udane otwarcie sezonu motocyklowego. Imprezę tym razem - po raz pierwszy zorganizowano w Dretyniu pod Miastkiem. Do małej miejscowości na Pomorzu zjechało przynajmniej 700 motocyklistów. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce. 📢 Wielkie morsowanie w Ustce. Integracyjna kąpiel z Syrenkami. Ponad 100 osób kapało się w lodowatym Bałtyku w Ustce (zdjęcia) W niedzielne południe na usteckiej plaży wschodniej, ponad setka osób z różnych części Pomorza, kąpało się w lodowatych wodach Bałtyku. To kolejna impreza organizowana przez ustecki klub morsów Syrenka oraz OSiR. Impreza cieszy się co raz większą popularnością, aby wziąć w niej udział zjeżdżają się miłośnicy morsowania z wielu części Pomorza.

📢 Droga Krzyżowa w Miastku. Wierni przeszli ulicami miasta (ZDJĘCIA) W piątek (8 kwietnia 2022 r.) po godzinie 20 sprzed kościoła Miłosierdzia Bożego w Miastku wyruszyła Droga Krzyżowa. 📢 Amber Fight MMA 1 Słupsk w hali Gryfia. Udany wieczór dla słupszczan! [ZDJĘCIA] W sobotę 19 marca w hali Gryfia w Słupsku odbyła się gala Amber Fight MMA. W walce wieczoru słupski zawodnik Łukasz Kulpa zmierzył się z popularnym "Taxi Złotówą".

📢 Najśmieszniejsze MEMY na Dzień Mężczyzny. Tak Internauci żartują ze święta [10.03.2021] Dzień Mężczyzny obchodzony jest w Polsce 10 marca. Z tej okazji w Internecie powstało bardzo dużo zabawnych memów i obrazków. Gwarantujemy, że rozbawią Cię one do łez. Przejdź do naszej galerii i zobacz najzabawniejsze MEMY! 📢 Zobacz najpiękniejsze imprezowiczki w klubach ze słupska i regionu (zdjęcia) Zobacz najpiękniejsze imprezowiczki w klubach ze słupska i regionu.

